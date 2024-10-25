У Харкові працівники ТЦК застосували газовий балончик проти чоловіка під час перевірки документів. Прокуратура почала розслідування. ВIДЕО

У Харкові під час перевірки документів стався конфлікт між співробітниками Слобідського РТЦК і місцевим жителем. Представники військкомату застосували газовий балончик проти чоловіка та вдарили його. Прокуратура почала розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Деталі конфлікту

Місцеві Telegram-канали опублікував відео, як на одному з блокпостів Харкова чоловіка зупинили для перевірки документів. Під час перевірки документів чоловік вів пряму трансляцію у соцмережах.

На відео чоловік пояснює, що його помилково оголосили померлим, і тепер він оскаржує це через суд. Через це начебто він і не оновив свої дані.

Працівники ТЦК наполягали, що чоловіку все одно потрібно піти у військкомат і виправити помилку.

Також співробітники військкомату просили чоловіка вийти з авто, проте той відмовлявся. У відповідь працівники ТЦК через щілину у вікні застосували проти нього балончик.

Згодом чоловік таки вийшов із авто. Місцеві Telegram-канали пишуть, що чоловік почав тікати від співробітників ТЦК, а ті його зупинили й ударили.

Прокуратура почала розслідування

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила, що почала розслідування за фактом можливих протиправних дій військовослужбовців ТЦК.

"Слідчими (розшуковими) діями установлено, коло причетних осіб. Тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, здійснюється вилучення відеозапису події, маршрутних листів у приміщенні Слобідського РТЦК та СП м. Харкова", - заявили у прокуратурі.

Там додали, що справу розслідують за ч. 1 ст. 296 КК України.

Дивіться також: Конфлікт між працівником ТЦК та цивільними в Дніпрі: У військкоматі заявили, що жінка ображала військових. ВIДЕО

Реакція омбудсмана

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана направив лист до Харківського ОТЦК та СП з метою з'ясування фактичних обставин для подальшої оцінки.

Він зазначив, що у Харкові, ймовірно, працівник ТЦК та СП при перевірці військово-облікових документів застосував спецзасіб до чоловіка, який зазначив, що раніше його помилково визнали померлим.

"Для підтвердження або спростування інформації, яка була поширена в засобах масової інформації, моя Представниця у Харківській області Оксана Червякова опрацьовує відповідне питання та направила лист до Харківського ОТЦК та СП з метою з'ясування фактичних обставин для подальшої оцінки", - йдеться у заяві.

Лубінець наголосив, що завдання оборони держави є першочерговим, однак мобілізація має відбуватися в межах закону.

"Тому очікую на неупереджену перевірку відповідними органами оприлюдненої інформації у ЗМІ, а у разі її підтвердження - притягнення винних до відповідальності", - написав Уповноважений з прав людини.

Дивіться також: У Миколаєві люди у військовій формі намагались зв’язати чоловіка: У ТЦК кажуть, що це не їхні представники. ВIДЕО