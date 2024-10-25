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У Харкові працівники ТЦК застосували газовий балончик проти чоловіка під час перевірки документів. Прокуратура почала розслідування. ВIДЕО

У Харкові під час перевірки документів стався конфлікт між співробітниками Слобідського РТЦК і місцевим жителем. Представники військкомату застосували газовий балончик проти чоловіка та вдарили його. Прокуратура почала розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Деталі конфлікту

Місцеві Telegram-канали опублікував відео, як на одному з блокпостів Харкова чоловіка зупинили для перевірки документів. Під час перевірки документів чоловік вів пряму трансляцію у соцмережах. 

На відео чоловік пояснює, що його помилково оголосили померлим, і тепер він оскаржує це через суд. Через це начебто він і не оновив свої дані.

Працівники ТЦК наполягали, що чоловіку все одно потрібно піти у військкомат і виправити помилку.

Також співробітники військкомату просили чоловіка вийти з авто, проте той відмовлявся.  У відповідь працівники ТЦК через щілину у вікні застосували проти нього балончик.

Згодом чоловік таки вийшов із авто. Місцеві Telegram-канали пишуть, що чоловік почав тікати від співробітників ТЦК, а ті його зупинили й ударили.

Прокуратура почала розслідування

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила, що почала розслідування за фактом можливих протиправних дій військовослужбовців ТЦК.

"Слідчими (розшуковими) діями установлено, коло причетних осіб. Тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, здійснюється вилучення відеозапису події, маршрутних листів у приміщенні Слобідського РТЦК та СП м. Харкова", - заявили у прокуратурі.

Там додали, що справу розслідують за ч. 1 ст. 296 КК України.

Дивіться також: Конфлікт між працівником ТЦК та цивільними в Дніпрі: У військкоматі заявили, що жінка ображала військових. ВIДЕО

Реакція омбудсмана

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана направив лист до Харківського ОТЦК та СП з метою з'ясування фактичних обставин для подальшої оцінки.

Він зазначив, що у Харкові, ймовірно, працівник ТЦК та СП при перевірці військово-облікових документів застосував спецзасіб до чоловіка, який зазначив, що раніше його помилково визнали померлим.

"Для підтвердження або спростування інформації, яка була поширена в засобах масової інформації, моя Представниця у Харківській області Оксана Червякова опрацьовує відповідне питання та направила лист до Харківського ОТЦК та СП з метою з'ясування фактичних обставин для подальшої оцінки", - йдеться у заяві.

Лубінець наголосив, що завдання оборони держави є першочерговим, однак мобілізація має відбуватися в межах закону.

"Тому очікую на неупереджену перевірку відповідними органами оприлюдненої інформації у ЗМІ, а у разі її підтвердження - притягнення винних до відповідальності", - написав Уповноважений з прав людини.

Дивіться також: У Миколаєві люди у військовій формі намагались зв’язати чоловіка: У ТЦК кажуть, що це не їхні представники. ВIДЕО

Автор: 

конфлікт (454) розслідування (2279) Харків (5716) ТЦК та СП (663)


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Топ коментарі
+25
Почитав закон. Смерть не причина для відстрочки. ВЛК пройти повинен.
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25.10.2024 18:44 Відповісти
+22
та, взагалі немає значення, що написано в законі!
імбецил із тцк, сказав, що ти винен йому по життю, все!
хоч ти мертвий, хоч полумертвий.
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25.10.2024 18:55 Відповісти
+15
да что там расследовать???уже вижу пометку в отчете в ердр-ипсо,опять мальчиков бессовестно оболгали прямо с площадки с мосфильма,интересно как быстро приняли бы решение если бы забрызгали ****** в балоклавах??
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25.10.2024 18:40 Відповісти
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Може то парфюм був, чоловік дуже розхвилювався і вони вирішили загладити конфуз виконавця.
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25.10.2024 18:36 Відповісти
да что там расследовать???уже вижу пометку в отчете в ердр-ипсо,опять мальчиков бессовестно оболгали прямо с площадки с мосфильма,интересно как быстро приняли бы решение если бы забрызгали ****** в балоклавах??
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25.10.2024 18:40 Відповісти
а почему не указано разбирательство в бездействии наряда сог прибывших на место????
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25.10.2024 18:42 Відповісти
"Тому очікую на неупереджену перевірку відповідними органами оприлюдненої інформації у ЗМІ, а у разі її підтвердження - притягнення винних до відповідальності", - написав Уповноважений з прав людини, не сумнівайтеся перевіркою займуться лідори по кількості можливо незаконних інвалідів.
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25.10.2024 18:42 Відповісти
Почитав закон. Смерть не причина для відстрочки. ВЛК пройти повинен.
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25.10.2024 18:44 Відповісти
та, взагалі немає значення, що написано в законі!
імбецил із тцк, сказав, що ти винен йому по життю, все!
хоч ти мертвий, хоч полумертвий.
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25.10.2024 18:55 Відповісти
ну не йому, а країні. правильно зробили, що залили його балончиком.
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25.10.2024 22:43 Відповісти
Так сказати, привинтивний удар.
- А може він хотів побити ТЦКашників, або погано про них подумав.
Не все так однозначно в цій країні.
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25.10.2024 18:48 Відповісти
прокурор инвалид ?
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25.10.2024 18:49 Відповісти
Цьому чуваку ще бров розбили, коли з машини викорчовували
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25.10.2024 18:51 Відповісти
А я уже переживал что ухилянт люлей не получил, только перцовкой облили. Ну теперь норм, что бы не выеживался придурок с необновленными данными.
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25.10.2024 19:27 Відповісти
А чего-то вас не видно под новостями про барыг-тцкунов? В который раз интересуюсь,и нет от Вас ответа?
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25.10.2024 19:37 Відповісти
Они меня меньше интересуют чем ухилянты. И да, я считаю виноват не тот кто берет взятки, а тот кто их дает. Если взяточника надо посадить на лет 5, то придурошного ухилянта, что хотел забашлять необходимо прикрыть на лет 10. А еще лучше раскрутить на сотрудничество барыгу, переловить всех ухилянтов, которые деньги предлагали и хотели отмазаться. Барыгу отпустить.
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25.10.2024 22:31 Відповісти
Случаем не мент? Классический ментовский ход мысли.p.s прокурорских,судейских,криминал и прочую мажорню тоже будешь ловить.Они же как раз и являются основной массой придурошных ухилянтов?Силёнок хватит?Они ж за бабки всё привыкли решать.
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25.10.2024 23:02 Відповісти
"Мажорня" это какой то сленг из 90х, и чего вдруг прокуроры и судьи стали "мажорами"? И ты ошибаешься насчет основной массы, основная масса это обычный люд, который просто ссыт. Даже ухилянты некоторые машины и квартиры продают что бы заплатить за выезд за границу. Обычные придурошные ухилянты.
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26.10.2024 10:31 Відповісти
А Вы не придурошный ухилянт?Защищаете Украину с оружием в руках?Или как крыса сидите в своей норе и в бессильной злобе на всех сипите?По менталитету Вы мент и кацап,потому что только у них такая извращенная логика как у Вас.
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26.10.2024 12:05 Відповісти
Гнида приїжджай в Ковель, поговоримо. Скільки тобі Кремль платить *******?
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26.10.2024 00:32 Відповісти
Говорять, що перед початком повномаштабного наступу Баканов та рашистські посіпаки в СБУ
знищили мобілізаційну базу військкоматів.
Тому влада зараз на лайно сходить з бусіфікацією, відловом ухилянтів, оновленням даних, резервами+ та іншим.
А не просто, як належить, робити розсилки повісток та перевірки на дому.
Просто не знають кому розсилати та куди приходити.
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25.10.2024 18:52 Відповісти
Яка ще база? Її тоді і близько не було. Всі справи в паперових папках.
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25.10.2024 19:16 Відповісти
Их ещё до 14 года просрали.
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25.10.2024 19:54 Відповісти
це брехня...все на папері і знищено лише те що спалили кацапи. Напрглад в ТЦК Снігурівки (миколаївська обл). З Херсона навіть не вивезли папери, що спричитнило проблеми для АТОвців
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25.10.2024 21:16 Відповісти
Хай ідуть в кончу заспу,в верховну раду,можуть ще прокурорів інвалідів з поліцаями мобілізувати.
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25.10.2024 22:11 Відповісти

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25.10.2024 18:55 Відповісти
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25.10.2024 19:02 Відповісти
Прокурори-"інваліди" "своїх" ухилянтів відмазують!
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25.10.2024 19:03 Відповісти
І живі позаздрять мертвим
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25.10.2024 19:04 Відповісти
Відео схоже на постанову. Задули балончиком, добряче, людина сидить хоч би що. Ні якої реакції.
Постановка на замовлення фсб.
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25.10.2024 19:06 Відповісти
як що у дядьки, всі документи на руках, то до чого цей цирк.
мовча взяв повістку, і мовча поїхав далі.
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25.10.2024 19:17 Відповісти
а к чему дядько твой цирк? молча прочитал новость - молча выключил комп
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25.10.2024 19:29 Відповісти
от ти тупий. мій цирк в тому, що мені ніхто в очі не пшикає перцем. і мене ніхто не скрутить, не поб'є і не розіб'є мою машину.
так зрозуміло?
або москворота челюсть не дозволяє?
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25.10.2024 19:38 Відповісти
так молча закрой свою пасть, ворюга зелёная, и выключи комп
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25.10.2024 19:39 Відповісти
та, я б тобі закрив, але ж ти фіг знає де.
школу вже закінчив?
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25.10.2024 19:42 Відповісти
Приїдь,закрий,а може і тобі закриють.
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25.10.2024 22:13 Відповісти
А чого власне цей хрєн випендрювався? Взяв повістку, пішов у військомат, показав документи.
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25.10.2024 19:10 Відповісти
тссс.....
ви шо?
зараз, вам тут навішають.
треба казати, що тцк бидло. бидло бидло бидло.
а те, що, треба оновити свої данні, то не для наших диванних дуп.
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25.10.2024 19:15 Відповісти
Навіщо прийняли закони? Вже є повістки по пошті, є штрафи, є виконавчі органи.
Тцк повинно ходити та агітувати, добре б було на власному прикладі, де служив, скільки танків підбив...
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25.10.2024 19:20 Відповісти
кремлеВася, покажи на власному прикладі, де служив в Ольгино чи Останкино
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25.10.2024 22:01 Відповісти
бабища- тэцэкунша, чего не воюешь?
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25.10.2024 19:31 Відповісти
я поясню...якщо людину рахують померлою, то...звісно в ТЦК його примуть і направлять на фронт, але оскільки його ІПН рахується за мерцем він не отримає банківську карту, виплати на неї, а в разі загибелі його родина не зможе розрахрвувати ні на на що...бо він же начебто помер задовго до своєї смерті...То чуваку спочатку треба юридично "воскреснути"
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25.10.2024 21:20 Відповісти
Ну, тут ще треба зрозуміти, як він став померлим. Може це мутилово якесь. І друге, в чому він хотів переконати вартових на блокпості? Що він померлий і судиться, а тому може вільно пересуватись країною, за її межі? От прямо тут, на блокпості. Це саме те місце, де ці питання вирішуються? Чи будівля ТЦК з відповідним обладнання, доступом до електронних документів, реєстрів тощо?
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25.10.2024 22:00 Відповісти
може..а може й ні...але якщо він юридично мертвий, то...я про це написав вище. А те що рішень суддів доводиться почекати - факт... доречі, я на відео не побачив причин бризкати з балончику...
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25.10.2024 22:08 Відповісти
ТЦК це бандитське організовенеугрупування під патронажем царя і його дружбана дєрмака.
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25.10.2024 19:10 Відповісти
Ідіот! По твоєму це очільники ТЦК ходять вулицями? Ти схожий на тих дебілів, що кидаються на електромонтерів, а ахмєтову лижуть сраку, чіпляються до хлопців і дівчат з колцентрів, наче це вони керують компанією.
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25.10.2024 19:19 Відповісти
А людей на улицах кто винтит?Начальство или подчинённые?Или "дружины содействия полиции и ТЦК" в масках?
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25.10.2024 19:41 Відповісти
мені ніколи не прискали балоном в рило.
воно, дійсно, таке коричнювате?
після такої дози і такої відстані є можливість розмовляти?
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25.10.2024 19:20 Відповісти
Не все коричневые. Разные смеси есть. Но глаза точно нельзя минут пять десять открыть.
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25.10.2024 19:35 Відповісти
У "кобры" может быть задержка по действию,зато потом пипец минут на 20-30( у кого как);перец действует сразу,все зависит от % капсаицина в составе,обычно он небольшой. Вот "KO fog" 11% это да,это уже аргумент.
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25.10.2024 19:45 Відповісти
Харківський ОТЦК вже зробив заяву.
Цей тип скоїв напад, побив машини, давив людей. Все як завжди. Перекриття, блокування Харкова не було. Це дезінформація, закликаємо до інформаціонної гігієни!
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25.10.2024 19:24 Відповісти
то, він же мертвий. у нього і бумажка є.
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25.10.2024 19:40 Відповісти
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25.10.2024 19:43 Відповісти
Мертвому обновлять данные нельзя.
Мертвому управлять машиной можно.
А вообще, быковать перед военными в прифронтовом городе. Молодец мужик. Отвага и слабоумие.
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25.10.2024 20:40 Відповісти
а де ти бачив бикування...на тій хвилині відео що тут чувак спокійно пояснює, пропонує надати "справку"...чи ти відео якесь інше бачив?
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25.10.2024 21:23 Відповісти
Він не виконав законну вимогу військових під час війни - це означає, що бикував. Тут в коментарях також постійно бикує конченоВася Быколог
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25.10.2024 22:05 Відповісти
яку вимогу він не виконав? його питають чого не оновив дані...він відповідає, його забризкали... ніяких вимог не було...чи ти якесь інше відео бачив?
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25.10.2024 22:11 Відповісти
Ой, не чує баба сарказму, ой не чує
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25.10.2024 22:22 Відповісти
Так и надо ухилянту, какая нахер справка? Обновить данные никакие справки не нужны, тварь просто оборзела и не обновила данные. Всех кто не обновил надо закатывать в асфальт а не балончиком пшикать.
Хотя такая газовая камера для придурка меня повеселила. Самый умный нашелся, придурошный ухилянт.
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25.10.2024 19:25 Відповісти
Оце правильно! Всі шість мільйонів треба *******, та застосовувати спецзасоби. Це єдиний шлях до перемоги!
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25.10.2024 19:33 Відповісти
найкумедніше це ІР дописувача який когось звинувачує в ухилянстві
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25.10.2024 22:12 Відповісти
да тебя ипёт гнида ухылянтская, что цивильный не обновил?
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25.10.2024 19:37 Відповісти
Сегодня цивильный, а завтра штурмовик, а если ухилянт то пусть телесом своим на минные поля идет - хоть какая то польза.
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25.10.2024 22:45 Відповісти
Мусор а твоем нике зашифрован диагноз !
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26.10.2024 06:54 Відповісти
Какой грозный . Ты еще бровки нахмурь и ножкой постучи как Хрипатый на ставке.
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25.10.2024 19:51 Відповісти
Какое он имел право садиться за руль, если он покойник, по документам?
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25.10.2024 19:31 Відповісти
ну, от.
виходить тцкашник прискав у пустий салон.
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25.10.2024 19:41 Відповісти
Получается что в труп
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25.10.2024 20:01 Відповісти
Права не аннулированы,значит может.Такой вот юридический ребус.
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25.10.2024 19:52 Відповісти
Так у нас вон и инвалиды со страшными болезнями автомобилями управляют.
Ну что бы еще и трупы...
А схема таки прикольная... Наши суды его долго оживлять могут.
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25.10.2024 20:06 Відповісти
Вопрос в другом-кто,когда и каким образом записал данного господина в умершие.Такие ошибки бывают случаются,хотелось бы подробностей.
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25.10.2024 20:12 Відповісти
Я думаю что без ментов тут не обошлось.
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25.10.2024 20:45 Відповісти
Это город такой, мистический. Там все бывает. Живой мертвым водит машину, мертвый живым руководит мэрией. Между жизнью и смертью ну очень тонкая грань.
В реанимации человек вообще по 10 раз на день туда сюда ходит
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25.10.2024 20:45 Відповісти
****
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25.10.2024 22:07 Відповісти
А якби тцкуни його на смерть прибили, то вийшло би, що вбили труп? Або й взагалі - відновили відповідність фізичного стану організму і задокументованого
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25.10.2024 20:12 Відповісти
Если по закону, то даже мертвых нельзя обижать.
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25.10.2024 20:47 Відповісти
Ось самі бачите, що буде якщо будете розмовляти з так званим " тцк" - вони вас можуть скалічити, тому маєте повне право на самозахист, стаття36 кку, стаття 27 Конституції
Взагалі не розмовляйте з ними.
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25.10.2024 19:46 Відповісти
вообще не понимаю, почему взрослые идут на диалог с посторонними какими то людьми в форме:
Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
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25.10.2024 19:55 Відповісти
Саме так! І з якого х€ра ви забов'зані передавати свої перс. дані якимось істотам у яких немає навіть посвідчення держ. зразку, тобто ці істоти можуть бути реальними аферистами або кіднеперами..
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25.10.2024 20:05 Відповісти
Как я вас поддерживаю.
Лучше с ними вообще не разговаривать. Гордо отсидеть сутки в обезьяннике до выяснения личности
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25.10.2024 20:52 Відповісти
с буя ли у тебя сутки? превышение, и вас запомнят
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25.10.2024 21:48 Відповісти
А будешь быковать порвут и выбросят паспорт.
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25.10.2024 21:50 Відповісти
гнидам совет: хочешь долго жить - не вреди людям, передай своим
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25.10.2024 21:54 Відповісти
Из серии "вредных советов"? В ТЦК любят смелых парней. Можно плюнуть им в морду. Если еще не пи....ец можно засветить в глаз
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25.10.2024 20:49 Відповісти
да да да. ЕЕв, гражданин никому ничего не должен обьяснять и ни с кем не вступать в базары. или ты детей такому не учил?)
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25.10.2024 21:42 Відповісти
Зачекайте. І нащо прокуратура розповсюджує стовідсоткову кацапську ІПСО зняту на ТОТ? Ще й розслідування розпочали.
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25.10.2024 20:14 Відповісти
Відповідно до ч. 1 ст. 297 КК України кримінальним правопорушенням визнається, зокрема, наруга над над тілом померлого.
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25.10.2024 20:18 Відповісти
Теоретически получается "зомби",мертв-но ведёт себя как живой.
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25.10.2024 20:28 Відповісти
+++ .
Из протокола:
Труп отказался выйти из салона автомобиля, поэтому к нему были применены спецсредства. В итоге труп попытался скрыться и был задержан"
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25.10.2024 20:56 Відповісти
В машине так же находились жена и тёща трупа...
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25.10.2024 21:32 Відповісти
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25.10.2024 20:26 Відповісти
А де реакція тупорилого ішака. Це чмо рахується головкомом та відповідає, згідно Конституції, за мобілізацію. Чи може ішак вважає, що мобілізація має проходити таким чином.
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25.10.2024 21:21 Відповісти
Сьогодні їхав з роботи і підвозив від траси жінку з дитиною . Хлопчик рочків з десять . От вона і розказує , що заходить в маршрутку тєло в балаклаві з !!! автоматом !!! провіряє документи . Дитина само собою трошки злякалася . Але питання в іншому . Що воно зробить з тим автоматом в Спрінтері якщо дійсно там буде диверсант ? Отримає ніж чи пулю і автомат буде у ворога . Дебіли вони там усі чи через одного
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25.10.2024 21:23 Відповісти
Оте Ололошне бидло має бути знищене за розпалювання ненависті
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26.10.2024 00:34 Відповісти
Тцк - шніки зараз це ті самі ідейні нащадки тих хто колись йшов відбирати зерно в 1933, чи писав донос на сусідів у 1937 щоб не приїхале інше тцк на чорному воронку за ними самими.
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26.10.2024 01:09 Відповісти
 
 