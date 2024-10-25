У Харкові працівники ТЦК застосували газовий балончик проти чоловіка під час перевірки документів. Прокуратура почала розслідування. ВIДЕО
У Харкові під час перевірки документів стався конфлікт між співробітниками Слобідського РТЦК і місцевим жителем. Представники військкомату застосували газовий балончик проти чоловіка та вдарили його. Прокуратура почала розслідування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Деталі конфлікту
Місцеві Telegram-канали опублікував відео, як на одному з блокпостів Харкова чоловіка зупинили для перевірки документів. Під час перевірки документів чоловік вів пряму трансляцію у соцмережах.
На відео чоловік пояснює, що його помилково оголосили померлим, і тепер він оскаржує це через суд. Через це начебто він і не оновив свої дані.
Працівники ТЦК наполягали, що чоловіку все одно потрібно піти у військкомат і виправити помилку.
Також співробітники військкомату просили чоловіка вийти з авто, проте той відмовлявся. У відповідь працівники ТЦК через щілину у вікні застосували проти нього балончик.
Згодом чоловік таки вийшов із авто. Місцеві Telegram-канали пишуть, що чоловік почав тікати від співробітників ТЦК, а ті його зупинили й ударили.
Прокуратура почала розслідування
Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила, що почала розслідування за фактом можливих протиправних дій військовослужбовців ТЦК.
"Слідчими (розшуковими) діями установлено, коло причетних осіб. Тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, здійснюється вилучення відеозапису події, маршрутних листів у приміщенні Слобідського РТЦК та СП м. Харкова", - заявили у прокуратурі.
Там додали, що справу розслідують за ч. 1 ст. 296 КК України.
Реакція омбудсмана
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана направив лист до Харківського ОТЦК та СП з метою з'ясування фактичних обставин для подальшої оцінки.
Він зазначив, що у Харкові, ймовірно, працівник ТЦК та СП при перевірці військово-облікових документів застосував спецзасіб до чоловіка, який зазначив, що раніше його помилково визнали померлим.
"Для підтвердження або спростування інформації, яка була поширена в засобах масової інформації, моя Представниця у Харківській області Оксана Червякова опрацьовує відповідне питання та направила лист до Харківського ОТЦК та СП з метою з'ясування фактичних обставин для подальшої оцінки", - йдеться у заяві.
Лубінець наголосив, що завдання оборони держави є першочерговим, однак мобілізація має відбуватися в межах закону.
"Тому очікую на неупереджену перевірку відповідними органами оприлюдненої інформації у ЗМІ, а у разі її підтвердження - притягнення винних до відповідальності", - написав Уповноважений з прав людини.
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імбецил із тцк, сказав, що ти винен йому по життю, все!
хоч ти мертвий, хоч полумертвий.
- А може він хотів побити ТЦКашників, або погано про них подумав.
Не все так однозначно в цій країні.
знищили мобілізаційну базу військкоматів.
Тому влада зараз на лайно сходить з бусіфікацією, відловом ухилянтів, оновленням даних, резервами+ та іншим.
А не просто, як належить, робити розсилки повісток та перевірки на дому.
Просто не знають кому розсилати та куди приходити.
Постановка на замовлення фсб.
мовча взяв повістку, і мовча поїхав далі.
так зрозуміло?
або москворота челюсть не дозволяє?
школу вже закінчив?
ви шо?
зараз, вам тут навішають.
треба казати, що тцк бидло. бидло бидло бидло.
а те, що, треба оновити свої данні, то не для наших диванних дуп.
Тцк повинно ходити та агітувати, добре б було на власному прикладі, де служив, скільки танків підбив...
воно, дійсно, таке коричнювате?
після такої дози і такої відстані є можливість розмовляти?
Цей тип скоїв напад, побив машини, давив людей. Все як завжди. Перекриття, блокування Харкова не було. Це дезінформація, закликаємо до інформаціонної гігієни!
Мертвому управлять машиной можно.
А вообще, быковать перед военными в прифронтовом городе. Молодец мужик. Отвага и слабоумие.
Хотя такая газовая камера для придурка меня повеселила. Самый умный нашелся, придурошный ухилянт.
виходить тцкашник прискав у пустий салон.
Ну что бы еще и трупы...
А схема таки прикольная... Наши суды его долго оживлять могут.
В реанимации человек вообще по 10 раз на день туда сюда ходит
Взагалі не розмовляйте з ними.
Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
Лучше с ними вообще не разговаривать. Гордо отсидеть сутки в обезьяннике до выяснения личности
Из протокола:
Труп отказался выйти из салона автомобиля, поэтому к нему были применены спецсредства. В итоге труп попытался скрыться и был задержан"