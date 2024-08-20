Конфлікт між працівником ТЦК та цивільними в Дніпрі: У військкоматі заявили, що жінка ображала військових. ВIДЕО

У Дніпрі між працівником ТЦК та двома цивільними виник конфлікт.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднили у соцмережах.

У Дніпропетровському ТЦК прокоментували інцидент, зазначивши, що причиною конфлікту стали агресивні дії двох громадян (чоловіка і жінки), які намагалися перешкодити виконанню службових обов’язків військовослужбовцями ТЦК та СП та співробітниками Національної поліції.

"Зокрема, жінка брутально висловлювалась про Збройні Сили України, учасників Майдану 2014 року, буквально цитувала ворожий пропагандистський наратив "військові ЗСУ за гроші служать і вбивають". Інший провокатор і учасник інциденту є військовозобов’язаним. Він тривалий час свідомо ігнорував виклики до ТЦК та СП, відмовився від прибуття до ТЦК та СП у супроводі поліції для оновлення військово-облікових даних і також поводив себе агресивно, не реагував на неодноразові заклики до коректного спілкування", - йдеться в повідомленні.

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У ТЦК зазначили, що некоректні висловлювання з боку військовослужбовця стали реакцією на брутальні образи патріотів і захисників України.

"Цей військовослужбовець був на фронті з 2015 року, нещодавно переведений до ТЦК та СП за станом здоров’я з посади фельдшера евакуаційного відділення, має декілька поранень. Це не виправдовує, але пояснює емоційну реакцію на ницість провокаторів. Командуванням ОТЦК та РТЦК вживаються необхідні організаційні заходи для мінімізації подібних інцидентів. З військовослужбовцями груп оповіщення проводяться додаткові інструктажі та заняття, посилюється координація з органами Національної поліції України", - додали в обласному ТЦК та СП.

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