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Конфлікт між працівником ТЦК та цивільними в Дніпрі: У військкоматі заявили, що жінка ображала військових. ВIДЕО

У Дніпрі між працівником ТЦК та двома цивільними виник конфлікт.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднили у соцмережах.

У Дніпропетровському ТЦК прокоментували інцидент, зазначивши, що причиною конфлікту стали агресивні дії двох громадян (чоловіка і жінки), які намагалися перешкодити виконанню службових обов’язків військовослужбовцями ТЦК та СП та співробітниками Національної поліції.

"Зокрема, жінка брутально висловлювалась про Збройні Сили України, учасників Майдану 2014 року, буквально цитувала ворожий пропагандистський наратив "військові ЗСУ за гроші служать і вбивають". Інший провокатор і учасник інциденту є військовозобов’язаним. Він тривалий час свідомо ігнорував виклики до ТЦК та СП, відмовився від прибуття до ТЦК та СП у супроводі поліції для оновлення військово-облікових даних і також поводив себе агресивно, не реагував на неодноразові заклики до коректного спілкування", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Неправомірні дії або перевищення повноважень співробітника ТЦК чи Нацполіції можна оскаржити, - "слуга народу" Веніславський

У ТЦК зазначили, що некоректні висловлювання з боку військовослужбовця стали реакцією на брутальні образи патріотів і захисників України.

"Цей військовослужбовець був на фронті з 2015 року, нещодавно переведений до ТЦК та СП за станом здоров’я з посади фельдшера евакуаційного відділення, має декілька поранень. Це не виправдовує, але пояснює емоційну реакцію на ницість провокаторів. Командуванням ОТЦК та РТЦК вживаються необхідні організаційні заходи для мінімізації подібних інцидентів. З військовослужбовцями груп оповіщення проводяться додаткові інструктажі та заняття, посилюється координація з органами Національної поліції України", - додали в обласному ТЦК та СП.

Також читайте: Кабмін змінив вимоги до оформлення повісток від ТЦК – тепер на них з’явиться QR-код

Конфлікт працівника ТЦК та жінки в Дніпрі

Автор: 

Дніпро (3274) конфлікт (444) ТЦК та СП (571)


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Топ коментарі
+26
Зокрема, жінка брутально висловлювалась про Збройні Сили України, учасників Майдану 2014 року, буквально цитувала ворожий пропагандистський наратив "військові ЗСУ за гроші служать і вбивають.

Сподіваюся ми все це побачимо з бодікамер ТЦКуна або мусара?)
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20.08.2024 13:49
+21
Ну просто так він матюки явно не гне. Ватніки зі своєю прокацапською маячнею можуть будь-кого вивести з себе. А таких в Україні нажаль ще й досі повно. Ще й про Дніпро мова.
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20.08.2024 13:55
+20
на відео тільки чувак у війскьовій формі, який лається трьохетажним матом на мові агрессора.
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20.08.2024 13:45
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Ви хоч передивляйтеся те, що викладаєте, бо із того відео образи є лише від військовослужбовця. Чи ми прийшли до стандартів, "повірю на слово"?
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20.08.2024 14:13 Відповісти
Вкраїнчики втомилися від війни і хочуть срусьскій язик, травневих свят і шашликів.
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20.08.2024 14:15 Відповісти
Так в Києві більшість молоді разгаваріваєт по рускі ,так йди перевчай їх на українську
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20.08.2024 15:36 Відповісти
і у Кривому розі ,і у Николаєві, і у Харкові, більше не знаю..Не був наразі..
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20.08.2024 18:08 Відповісти
Я зараз трішки зайнятий.
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23.08.2024 17:22 Відповісти
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23.08.2024 18:22 Відповісти
Не розумію, навіщо це викладувати в мережу?роздмухувати тільки багаття?!полаялися та й годі!впаяли б штраф та й все на цьому!
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20.08.2024 14:22 Відповісти
Якщо людина ігнорує повістки то вона оголошується в розшук і цим повинна займатися поліція, а не військові!
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20.08.2024 14:32 Відповісти
Все так. Тільки людину оголосити у розшук можна лише у межах кримінальної справи.
А таких повноважень у ТЦКунів немає.
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20.08.2024 14:41 Відповісти
Ухилянти атакують
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20.08.2024 14:57 Відповісти
Нікого не виправдовую. Але до свого поста Дніпропетровський ТЦК міг би додати повне відео, оскільки у представників тцк, принаймі у колеги який себе поводив здається більш адекватно була бодікамера. Ну і у поліцейського мала б бути. Якби всі побачили із чого конфлікт почався, то питання б взагалі зникли. А так... поки я бачу неадекватну поведінку саме людини у військовій формі. І ще момент, якщо військовозобов'язаний до якого тут підійшли порушив мобзаконодавство, чому до нього не застосовані методи адміністративний вплив у вигляді складання адмінматеріалів та доставлення у тцк?
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20.08.2024 14:59 Відповісти
Хто знає і бачить відвертого уклониста, піздіть його конкретно. На кожному будинку повинні висіти їх призвища та адреса.
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20.08.2024 15:06 Відповісти
пиши-ЗЕЛЕНСЬКИЙ валодька. просрочений недопризедент
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20.08.2024 15:15 Відповісти
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20.08.2024 16:46 Відповісти
Винувате все українське і вжодному разі х....ло з рашистами. От на цензорі посбирались захисники чотирижди ухилянтів. Просто до чорта їх тут.
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20.08.2024 15:25 Відповісти
Чергова прокацапська мерзота знущається з військового, поки в нього не здають нерви. Розтріляли б показово дві-три таких потвори, інши б язики в дупу засунили.
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20.08.2024 15:26 Відповісти
та худоба ніякий не службовець, а найманий працівник якоїсь шобли
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20.08.2024 16:38 Відповісти
Я вважаю,що це кацапське іпсо зняте на окупованих територіях.
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20.08.2024 15:58 Відповісти
це там де "ну пагаді" знімали
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20.08.2024 16:51 Відповісти
там де і 95 квартал.
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20.08.2024 16:59 Відповісти
Це все фігня, в результаті ухилянту повістку вручили ?
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20.08.2024 17:39 Відповісти
Початку відео ми не побачимо, скоріш за все. Бо його й немає. Але питання чергове до мусорів: а нах..ви там взагалі присутні? На будь-якому відео із конфліктами ви тупо стоїте та ганяєте шари по кишенях. Ніколи не заважаєте тцкунам ******* людей, ніколи не заважаєте ображати тцкуна. В чому тоді функція мусорська? Та запросто дрібне *********** припаяти.
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20.08.2024 17:52 Відповісти
"- Іді ка бистра в параднає..."

Це точно Україна?

"парадная", "поребрик", "помойка", "кура", "греча"...
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20.08.2024 18:58 Відповісти
Йому ніхто не давав право, так себе нагло поводитись і крити матюками
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21.08.2024 19:03 Відповісти
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