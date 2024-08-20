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Конфликт между работником ТЦК и гражданскими в Днепре: В военкомате заявили, что женщина оскорбляла военных. ВИДЕО

В Днепре между работником ТЦК и двумя гражданскими возник конфликт.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовали в соцсетях.

В Днепропетровском ТЦК прокомментировали инцидент, отметив, что причиной конфликта стали агрессивные действия двух граждан (мужчины и женщины), которые пытались помешать выполнению служебных обязанностей военнослужащими ТЦК и СП и сотрудниками Национальной полиции.

"В частности, женщина грубо высказывалась о Вооруженных Силах Украины, участниках Майдана 2014 года, буквально цитировала вражеский пропагандистский нарратив "военные ВСУ за деньги служат и убивают". Другой провокатор и участник инцидента является военнообязанным. Он длительное время сознательно игнорировал вызовы в ТЦК и СП, отказался от прибытия в ТЦК и СП в сопровождении полиции для обновления военно-учетных данных и также вел себя агрессивно, не реагировал на неоднократные призывы к корректному общению", - говорится в сообщении.

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В ТЦК отметили, что некорректные высказывания со стороны военнослужащего стали реакцией на грубые оскорбления патриотов и защитников Украины.

"Этот военнослужащий был на фронте с 2015 года, недавно переведен в ТЦК и СП по состоянию здоровья с должности фельдшера эвакуационного отделения, имеет несколько ранений. Это не оправдывает, но объясняет эмоциональную реакцию на низость провокаторов. Командованием ОТЦК и РТЦК принимаются необходимые организационные меры для минимизации подобных инцидентов. С военнослужащими групп оповещения проводятся дополнительные инструктажи и занятия, усиливается координация с органами Национальной полиции Украины", - добавили в областном ТЦК и СП.

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Конфлікт працівника ТЦК та жінки в Дніпрі

Автор: 

Днепр (4418) конфликт (830) ТЦК (528)


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Топ комментарии
+26
Зокрема, жінка брутально висловлювалась про Збройні Сили України, учасників Майдану 2014 року, буквально цитувала ворожий пропагандистський наратив "військові ЗСУ за гроші служать і вбивають.

Сподіваюся ми все це побачимо з бодікамер ТЦКуна або мусара?)
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20.08.2024 13:49
+21
Ну просто так він матюки явно не гне. Ватніки зі своєю прокацапською маячнею можуть будь-кого вивести з себе. А таких в Україні нажаль ще й досі повно. Ще й про Дніпро мова.
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20.08.2024 13:55
+20
на відео тільки чувак у війскьовій формі, який лається трьохетажним матом на мові агрессора.
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20.08.2024 13:45
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Ви хоч передивляйтеся те, що викладаєте, бо із того відео образи є лише від військовослужбовця. Чи ми прийшли до стандартів, "повірю на слово"?
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20.08.2024 14:13 Ответить
Вкраїнчики втомилися від війни і хочуть срусьскій язик, травневих свят і шашликів.
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20.08.2024 14:15 Ответить
Так в Києві більшість молоді разгаваріваєт по рускі ,так йди перевчай їх на українську
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20.08.2024 15:36 Ответить
і у Кривому розі ,і у Николаєві, і у Харкові, більше не знаю..Не був наразі..
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20.08.2024 18:08 Ответить
Я зараз трішки зайнятий.
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23.08.2024 17:22 Ответить
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23.08.2024 18:22 Ответить
Не розумію, навіщо це викладувати в мережу?роздмухувати тільки багаття?!полаялися та й годі!впаяли б штраф та й все на цьому!
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20.08.2024 14:22 Ответить
Якщо людина ігнорує повістки то вона оголошується в розшук і цим повинна займатися поліція, а не військові!
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20.08.2024 14:32 Ответить
Все так. Тільки людину оголосити у розшук можна лише у межах кримінальної справи.
А таких повноважень у ТЦКунів немає.
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20.08.2024 14:41 Ответить
Ухилянти атакують
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20.08.2024 14:57 Ответить
Нікого не виправдовую. Але до свого поста Дніпропетровський ТЦК міг би додати повне відео, оскільки у представників тцк, принаймі у колеги який себе поводив здається більш адекватно була бодікамера. Ну і у поліцейського мала б бути. Якби всі побачили із чого конфлікт почався, то питання б взагалі зникли. А так... поки я бачу неадекватну поведінку саме людини у військовій формі. І ще момент, якщо військовозобов'язаний до якого тут підійшли порушив мобзаконодавство, чому до нього не застосовані методи адміністративний вплив у вигляді складання адмінматеріалів та доставлення у тцк?
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20.08.2024 14:59 Ответить
Хто знає і бачить відвертого уклониста, піздіть його конкретно. На кожному будинку повинні висіти їх призвища та адреса.
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20.08.2024 15:06 Ответить
пиши-ЗЕЛЕНСЬКИЙ валодька. просрочений недопризедент
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20.08.2024 15:15 Ответить
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20.08.2024 16:46 Ответить
Винувате все українське і вжодному разі х....ло з рашистами. От на цензорі посбирались захисники чотирижди ухилянтів. Просто до чорта їх тут.
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20.08.2024 15:25 Ответить
Чергова прокацапська мерзота знущається з військового, поки в нього не здають нерви. Розтріляли б показово дві-три таких потвори, інши б язики в дупу засунили.
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20.08.2024 15:26 Ответить
та худоба ніякий не службовець, а найманий працівник якоїсь шобли
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20.08.2024 16:38 Ответить
Я вважаю,що це кацапське іпсо зняте на окупованих територіях.
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20.08.2024 15:58 Ответить
це там де "ну пагаді" знімали
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20.08.2024 16:51 Ответить
там де і 95 квартал.
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20.08.2024 16:59 Ответить
Це все фігня, в результаті ухилянту повістку вручили ?
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20.08.2024 17:39 Ответить
Початку відео ми не побачимо, скоріш за все. Бо його й немає. Але питання чергове до мусорів: а нах..ви там взагалі присутні? На будь-якому відео із конфліктами ви тупо стоїте та ганяєте шари по кишенях. Ніколи не заважаєте тцкунам ******* людей, ніколи не заважаєте ображати тцкуна. В чому тоді функція мусорська? Та запросто дрібне *********** припаяти.
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20.08.2024 17:52 Ответить
"- Іді ка бистра в параднає..."

Це точно Україна?

"парадная", "поребрик", "помойка", "кура", "греча"...
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20.08.2024 18:58 Ответить
Йому ніхто не давав право, так себе нагло поводитись і крити матюками
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21.08.2024 19:03 Ответить
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