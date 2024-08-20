Конфликт между работником ТЦК и гражданскими в Днепре: В военкомате заявили, что женщина оскорбляла военных. ВИДЕО

В Днепре между работником ТЦК и двумя гражданскими возник конфликт.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовали в соцсетях.

В Днепропетровском ТЦК прокомментировали инцидент, отметив, что причиной конфликта стали агрессивные действия двух граждан (мужчины и женщины), которые пытались помешать выполнению служебных обязанностей военнослужащими ТЦК и СП и сотрудниками Национальной полиции.

"В частности, женщина грубо высказывалась о Вооруженных Силах Украины, участниках Майдана 2014 года, буквально цитировала вражеский пропагандистский нарратив "военные ВСУ за деньги служат и убивают". Другой провокатор и участник инцидента является военнообязанным. Он длительное время сознательно игнорировал вызовы в ТЦК и СП, отказался от прибытия в ТЦК и СП в сопровождении полиции для обновления военно-учетных данных и также вел себя агрессивно, не реагировал на неоднократные призывы к корректному общению", - говорится в сообщении.

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В ТЦК отметили, что некорректные высказывания со стороны военнослужащего стали реакцией на грубые оскорбления патриотов и защитников Украины.

"Этот военнослужащий был на фронте с 2015 года, недавно переведен в ТЦК и СП по состоянию здоровья с должности фельдшера эвакуационного отделения, имеет несколько ранений. Это не оправдывает, но объясняет эмоциональную реакцию на низость провокаторов. Командованием ОТЦК и РТЦК принимаются необходимые организационные меры для минимизации подобных инцидентов. С военнослужащими групп оповещения проводятся дополнительные инструктажи и занятия, усиливается координация с органами Национальной полиции Украины", - добавили в областном ТЦК и СП.

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