РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7064 посетителя онлайн
Новости
9 076 33

Пьяный мужчина желал смерти раненым воинам ВСУ в Одессе, - ОК "Південь"

одеса

Нетрезвый мужчина желал смерти раненым бойцам вооруженных сил в Одессе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук ОК "Південь".

Сообщается, что в Одессе прохожий, увидев военнослужащих ТЦК, начал громко ругаться и показывать непристойные жесты.

"Недалеко от военных ТЦК находились воины, которые проходят лечение в госпитале. Услышав это, они подошли к гражданину и вежливо попросили успокоиться. На это нетрезвый мужчина ответил еще большими угрозами, пожеланиями смерти и начал бросаться с кулаками на военнослужащих. Раненые военные вынуждены были сопротивляться и успокоить гражданина", - пишет пресс-служба ОК "Південь".

В то же время, военнослужащие ТЦК участие в конфликте не принимали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харьковском ТЦК прокомментировали видео с дракой гражданских и представителей центра комплектования: "Были вынуждены защищаться". ВИДЕО

"Обращаемся ко всем жителям Одессы и области: военные прямо сейчас защищают наше государство от врага. Защищают каждого из вас. Сбивают ракеты, уничтожают оккупантов, топят вражеский флот. Эти люди - герои. Большинство военнослужащих ВСУ - мобилизованные граждане, которые выполняют свой конституционный долг. Поэтому УВАЖЕНИЕ к ВСУ должно быть у каждого на первом месте. Оскорбление военнослужащих должно жестко наказываться. Кто хочет продемонстрировать свою смелость - ждем в рядах украинской армии. Именно там сейчас находятся храбрые мужчины", - отмечается в сообщении.

Также читайте: Полицейского Писаренко, участвовавшего в инциденте с экс-военным и охраной нардепа Тищенко в Днепре, уволили со службы, - СМИ

Автор: 

конфликт (850) Одесса (8029) военнослужащие (6309) ВСУ (6938) ТЦК (762)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
а можно нарешті окрему травматологію для таких довбойобів в Одесі виділити?
показать весь комментарий
16.07.2024 01:15 Ответить
+12
багато московитів етнічних там існує з паспортами України , а вони не міняються
показать весь комментарий
16.07.2024 01:22 Ответить
+10
Поранені військові змушені були зробити громадянину фізичне зауваження...
показать весь комментарий
16.07.2024 01:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а можно нарешті окрему травматологію для таких довбойобів в Одесі виділити?
показать весь комментарий
16.07.2024 01:15 Ответить
Швидше навпаки, - після того. як тцкашники побили лікарів швидкої в Одесі, саме для цієї групи хворих на голову треба виділяти окрему палату.
показать весь комментарий
16.07.2024 02:10 Ответить
їх колеги по блату вилікують.
показать весь комментарий
16.07.2024 02:23 Ответить
То дійсно так. В ТЦК працюють знатні цілителі, - у них сліпі прозрівають, у безногих виростають нові кінцівки, а мертві з'являються з повістками на прибуття до служби.

Можна вже починати писати Євангеліє від ТЦК з описом богоспасаємих чудєс, канонізованих істінним пророком нашим Зєбубою, Вєлічайшим Лідором всіх часів і народів...
показать весь комментарий
16.07.2024 02:50 Ответить
на цвинтарі.
показать весь комментарий
16.07.2024 10:53 Ответить
ні хєра. Тільки за огорожою.
показать весь комментарий
16.07.2024 10:57 Ответить
не буду сперечатися. нехай так буде.
показать весь комментарий
16.07.2024 11:46 Ответить
Поранені військові змушені були зробити громадянину фізичне зауваження...
показать весь комментарий
16.07.2024 01:18 Ответить
от що не так весь час з Одесою? весь час якісь гидкі новини з такого чудового міста
показать весь комментарий
16.07.2024 01:18 Ответить
багато московитів етнічних там існує з паспортами України , а вони не міняються
показать весь комментарий
16.07.2024 01:22 Ответить
мабуть було б як краще як в Латвії - особа без громадянства
показать весь комментарий
16.07.2024 01:30 Ответить
А як тоді з москалями при владі в Україні? Вони теж не міняються?
показать весь комментарий
16.07.2024 01:41 Ответить
Греки , євреї, румуни і купа інших. Московити швидше мала частина.
показать весь комментарий
16.07.2024 06:42 Ответить
Горячая и очень важная новость про очередного пьяного придурка.
показать весь комментарий
16.07.2024 01:26 Ответить
дуже важлива. через таких кукуріків потім воякам зноситиме голову. В"єтнамський синдром
показать весь комментарий
16.07.2024 01:31 Ответить
І чому бидло моzкаляче досі ходить по українській землі?
показать весь комментарий
16.07.2024 01:29 Ответить
Тому що пороздавали паспорти 1991го року без екзамену з української мови та історії.
показать весь комментарий
16.07.2024 01:57 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2024 02:02 Ответить
Мова приватного спілкування - власна справа. Але офіційна мова має бути українська, і кожний має її знати у достатньой добре.
показать весь комментарий
16.07.2024 02:06 Ответить
Мова приватного спілкування - власна справа.
*********
Так. Але українці занадто толерантні. А з москалями це є проблемою.
Їм тільки дай палець - відхоплять всю руку.
показать весь комментарий
16.07.2024 02:14 Ответить
Встретились два патриота Украины под американским и итальянским флагом и решали якой мовою Остапу з Черкас в себе дома балакати.

Звучит как завязка анекдота
показать весь комментарий
16.07.2024 10:34 Ответить
Після того, як тцкашники побилися з лікарями швидкої допомоги в Одесі, я вже нічому не дивуюся.

Може, цей підпилий громадянин був одним з побитих лікарів швидкої? Або родичем, чи знайомим. Або просто бухим жлобом. Хто зна...

показать весь комментарий
16.07.2024 02:00 Ответить
ти знаєш шо там було і чи взагалі це було?
ні.
так шо - не пзди
показать весь комментарий
16.07.2024 06:23 Ответить
У нас ще повно таких жлобів, особливо у владі...
показать весь комментарий
16.07.2024 02:22 Ответить
Одеса. Чого я не здивований. Завжди була ватною
показать весь комментарий
16.07.2024 04:00 Ответить
Хочуть жити красиво, як в динири.
показать весь комментарий
16.07.2024 09:48 Ответить
Більшість одеситів підтоимує загарбників, і відкрито про це кажуть...
показать весь комментарий
16.07.2024 04:58 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 15.07.2024
Ну, нарешті!
Нарешті ти порахувала «більшість» і поділилась одкровенням!
показать весь комментарий
16.07.2024 07:31 Ответить
на довічне гада...
показать весь комментарий
16.07.2024 05:22 Ответить
проросійського мера Одеси слід
давно змінити на націоналістів
розвели там гадюшник і ніякого контролю
все чекають на росію
ЯК МОЖНА БУТИ ТАКОЮ ЗАТЯТОЮ ГАДЮЧНЕЮ?
вони ж не на словах бачать знищені росією міста
там, де вона приходить -
як вони хочуть?
ці гадюки на шиї України думають, що з ними буде інакше?
показать весь комментарий
16.07.2024 06:49 Ответить
ТЦК молодці. Ухилянти вкрай знахабніли. Ганьба ухилянтам ! Слава Героям !👍👍👍
показать весь комментарий
16.07.2024 08:04 Ответить
На початку війни влада послала далеко-далеко десятки тисяч добровольців. По собі знаю. Сказали "дєд нє мєшай, іді атдихай, самі справімся".А що важко було взяти на облік? Призначити якусь мінімалку і вже тоді думати про ротацію. Але вони "ашиблісь", ось до чого приводить"мудрийнарід", коли приводить до влади "па пріколу, хоть пасмєйося". Їжте, не обляпайтесь.
показать весь комментарий
16.07.2024 09:44 Ответить
 
 