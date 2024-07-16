Пьяный мужчина желал смерти раненым воинам ВСУ в Одессе, - ОК "Південь"
Нетрезвый мужчина желал смерти раненым бойцам вооруженных сил в Одессе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук ОК "Південь".
Сообщается, что в Одессе прохожий, увидев военнослужащих ТЦК, начал громко ругаться и показывать непристойные жесты.
"Недалеко от военных ТЦК находились воины, которые проходят лечение в госпитале. Услышав это, они подошли к гражданину и вежливо попросили успокоиться. На это нетрезвый мужчина ответил еще большими угрозами, пожеланиями смерти и начал бросаться с кулаками на военнослужащих. Раненые военные вынуждены были сопротивляться и успокоить гражданина", - пишет пресс-служба ОК "Південь".
В то же время, военнослужащие ТЦК участие в конфликте не принимали.
"Обращаемся ко всем жителям Одессы и области: военные прямо сейчас защищают наше государство от врага. Защищают каждого из вас. Сбивают ракеты, уничтожают оккупантов, топят вражеский флот. Эти люди - герои. Большинство военнослужащих ВСУ - мобилизованные граждане, которые выполняют свой конституционный долг. Поэтому УВАЖЕНИЕ к ВСУ должно быть у каждого на первом месте. Оскорбление военнослужащих должно жестко наказываться. Кто хочет продемонстрировать свою смелость - ждем в рядах украинской армии. Именно там сейчас находятся храбрые мужчины", - отмечается в сообщении.
Можна вже починати писати Євангеліє від ТЦК з описом богоспасаємих чудєс, канонізованих істінним пророком нашим Зєбубою, Вєлічайшим Лідором всіх часів і народів...
*********
Так. Але українці занадто толерантні. А з москалями це є проблемою.
Їм тільки дай палець - відхоплять всю руку.
Звучит как завязка анекдота
Може, цей підпилий громадянин був одним з побитих лікарів швидкої? Або родичем, чи знайомим. Або просто бухим жлобом. Хто зна...
ні.
так шо - не пзди
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 15.07.2024
Ну, нарешті!
Нарешті ти порахувала «більшість» і поділилась одкровенням!
давно змінити на націоналістів
розвели там гадюшник і ніякого контролю
все чекають на росію
ЯК МОЖНА БУТИ ТАКОЮ ЗАТЯТОЮ ГАДЮЧНЕЮ?
вони ж не на словах бачать знищені росією міста
там, де вона приходить -
як вони хочуть?
ці гадюки на шиї України думають, що з ними буде інакше?