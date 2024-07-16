Пьяный мужчина желал смерти раненым воинам ВСУ в Одессе, - ОК "Південь"

Нетрезвый мужчина желал смерти раненым бойцам вооруженных сил в Одессе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук ОК "Південь".

Сообщается, что в Одессе прохожий, увидев военнослужащих ТЦК, начал громко ругаться и показывать непристойные жесты.

"Недалеко от военных ТЦК находились воины, которые проходят лечение в госпитале. Услышав это, они подошли к гражданину и вежливо попросили успокоиться. На это нетрезвый мужчина ответил еще большими угрозами, пожеланиями смерти и начал бросаться с кулаками на военнослужащих. Раненые военные вынуждены были сопротивляться и успокоить гражданина", - пишет пресс-служба ОК "Південь".

В то же время, военнослужащие ТЦК участие в конфликте не принимали.

"Обращаемся ко всем жителям Одессы и области: военные прямо сейчас защищают наше государство от врага. Защищают каждого из вас. Сбивают ракеты, уничтожают оккупантов, топят вражеский флот. Эти люди - герои. Большинство военнослужащих ВСУ - мобилизованные граждане, которые выполняют свой конституционный долг. Поэтому УВАЖЕНИЕ к ВСУ должно быть у каждого на первом месте. Оскорбление военнослужащих должно жестко наказываться. Кто хочет продемонстрировать свою смелость - ждем в рядах украинской армии. Именно там сейчас находятся храбрые мужчины", - отмечается в сообщении.

