П’яний чоловік бажав смерті пораненим воїнам ЗСУ в Одесі, - ОК "Південь"

Нетверезий чоловік бажав смерті пораненим бійцям збройних сил в Одесі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук ОК "Південь".

Повідомляється, що в Одесі перехожий, побачивши військовослужбовців ТЦК, почав гучно лаятися та показувати непристойні жести.

"Недалеко від військових ТЦК знаходились воїни, які проходять лікування у шпиталі. Почувши це, вони підійшли до громадянина та ввічливо попросили заспокоїтися. На це нетверезий чоловік відповів ще більшими погрозами, побажаннями смерті та почав кидатися із кулаками на військовослужбовців. Поранені військові змушені були чинити опір та заспокоїти громадянина", - пише пресслужба ОК "Південь".

Водночас, військовослужбовці ТЦК участь у конфлікті не брали.

Дивіться: У Харківському ТЦК прокоментували відео з бійкою цивільних та представників центру комплектування: "Були змушені захищатися". ВIДЕО

"Звертаємось до всіх жителів Одеси та області: військові просто зараз захищають нашу державу від ворога. Захищають кожного з вас. Збивають ракети, знищують оккупантів, топлять ворожий флот. Ці люди — герої. Більшість військовослужбовців ЗСУ — мобілізовані громадяни, які виконують свій конституційний обовʼязок. Тому ПОВАГА до ЗСУ має бути у кожного на першому місці. Образа військовослужбовців має жорстко каратися. Хто хоче продемонструвати свою сміливість — чекаємо у лавах української армії. Саме там зараз знаходяться хоробрі чоловіки", - наголошується в повідомленні.

Читайте: Поліцейського Писаренка, який брав участь в інциденті з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка у Дніпрі, звільнили зі служби, - ЗМІ