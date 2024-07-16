П’яний чоловік бажав смерті пораненим воїнам ЗСУ в Одесі, - ОК "Південь"
Нетверезий чоловік бажав смерті пораненим бійцям збройних сил в Одесі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук ОК "Південь".
Повідомляється, що в Одесі перехожий, побачивши військовослужбовців ТЦК, почав гучно лаятися та показувати непристойні жести.
"Недалеко від військових ТЦК знаходились воїни, які проходять лікування у шпиталі. Почувши це, вони підійшли до громадянина та ввічливо попросили заспокоїтися. На це нетверезий чоловік відповів ще більшими погрозами, побажаннями смерті та почав кидатися із кулаками на військовослужбовців. Поранені військові змушені були чинити опір та заспокоїти громадянина", - пише пресслужба ОК "Південь".
Водночас, військовослужбовці ТЦК участь у конфлікті не брали.
"Звертаємось до всіх жителів Одеси та області: військові просто зараз захищають нашу державу від ворога. Захищають кожного з вас. Збивають ракети, знищують оккупантів, топлять ворожий флот. Ці люди — герої. Більшість військовослужбовців ЗСУ — мобілізовані громадяни, які виконують свій конституційний обовʼязок. Тому ПОВАГА до ЗСУ має бути у кожного на першому місці. Образа військовослужбовців має жорстко каратися. Хто хоче продемонструвати свою сміливість — чекаємо у лавах української армії. Саме там зараз знаходяться хоробрі чоловіки", - наголошується в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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Можна вже починати писати Євангеліє від ТЦК з описом богоспасаємих чудєс, канонізованих істінним пророком нашим Зєбубою, Вєлічайшим Лідором всіх часів і народів...
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Так. Але українці занадто толерантні. А з москалями це є проблемою.
Їм тільки дай палець - відхоплять всю руку.
Звучит как завязка анекдота
Може, цей підпилий громадянин був одним з побитих лікарів швидкої? Або родичем, чи знайомим. Або просто бухим жлобом. Хто зна...
ні.
так шо - не пзди
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Реєстрація: 15.07.2024
Ну, нарешті!
Нарешті ти порахувала «більшість» і поділилась одкровенням!
давно змінити на націоналістів
розвели там гадюшник і ніякого контролю
все чекають на росію
ЯК МОЖНА БУТИ ТАКОЮ ЗАТЯТОЮ ГАДЮЧНЕЮ?
вони ж не на словах бачать знищені росією міста
там, де вона приходить -
як вони хочуть?
ці гадюки на шиї України думають, що з ними буде інакше?