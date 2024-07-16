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П’яний чоловік бажав смерті пораненим воїнам ЗСУ в Одесі, - ОК "Південь"

одеса

Нетверезий чоловік бажав смерті пораненим бійцям збройних сил в Одесі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук ОК "Південь".

Повідомляється, що в Одесі перехожий, побачивши військовослужбовців ТЦК, почав гучно лаятися та показувати непристойні жести.

"Недалеко від військових ТЦК знаходились воїни, які проходять лікування у шпиталі. Почувши це, вони підійшли до громадянина та ввічливо попросили заспокоїтися. На це нетверезий чоловік відповів ще більшими погрозами, побажаннями смерті та почав кидатися із кулаками на військовослужбовців. Поранені військові змушені були чинити опір та заспокоїти громадянина", - пише пресслужба ОК "Південь".

Водночас, військовослужбовці ТЦК участь у конфлікті не брали.

Дивіться: У Харківському ТЦК прокоментували відео з бійкою цивільних та представників центру комплектування: "Були змушені захищатися". ВIДЕО

"Звертаємось до всіх жителів Одеси та області: військові просто зараз захищають нашу державу від ворога. Захищають кожного з вас. Збивають ракети, знищують оккупантів, топлять ворожий флот. Ці люди — герої. Більшість військовослужбовців ЗСУ — мобілізовані громадяни, які виконують свій конституційний обовʼязок. Тому ПОВАГА до ЗСУ має бути у кожного на першому місці. Образа військовослужбовців має жорстко каратися. Хто хоче продемонструвати свою сміливість — чекаємо у лавах української армії. Саме там зараз знаходяться хоробрі чоловіки", - наголошується в повідомленні.

Читайте: Поліцейського Писаренка, який брав участь в інциденті з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка у Дніпрі, звільнили зі служби, - ЗМІ

Автор: 

конфлікт (454) Одеса (5538) військовослужбовці (4832) ЗСУ (7719) ТЦК та СП (680)


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Топ коментарі
+23
а можно нарешті окрему травматологію для таких довбойобів в Одесі виділити?
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16.07.2024 01:15 Відповісти
+12
багато московитів етнічних там існує з паспортами України , а вони не міняються
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16.07.2024 01:22 Відповісти
+10
Поранені військові змушені були зробити громадянину фізичне зауваження...
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16.07.2024 01:18 Відповісти
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а можно нарешті окрему травматологію для таких довбойобів в Одесі виділити?
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16.07.2024 01:15 Відповісти
Швидше навпаки, - після того. як тцкашники побили лікарів швидкої в Одесі, саме для цієї групи хворих на голову треба виділяти окрему палату.
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16.07.2024 02:10 Відповісти
їх колеги по блату вилікують.
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16.07.2024 02:23 Відповісти
То дійсно так. В ТЦК працюють знатні цілителі, - у них сліпі прозрівають, у безногих виростають нові кінцівки, а мертві з'являються з повістками на прибуття до служби.

Можна вже починати писати Євангеліє від ТЦК з описом богоспасаємих чудєс, канонізованих істінним пророком нашим Зєбубою, Вєлічайшим Лідором всіх часів і народів...
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16.07.2024 02:50 Відповісти
на цвинтарі.
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16.07.2024 10:53 Відповісти
ні хєра. Тільки за огорожою.
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16.07.2024 10:57 Відповісти
не буду сперечатися. нехай так буде.
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16.07.2024 11:46 Відповісти
Поранені військові змушені були зробити громадянину фізичне зауваження...
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16.07.2024 01:18 Відповісти
от що не так весь час з Одесою? весь час якісь гидкі новини з такого чудового міста
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16.07.2024 01:18 Відповісти
багато московитів етнічних там існує з паспортами України , а вони не міняються
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16.07.2024 01:22 Відповісти
мабуть було б як краще як в Латвії - особа без громадянства
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16.07.2024 01:30 Відповісти
А як тоді з москалями при владі в Україні? Вони теж не міняються?
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16.07.2024 01:41 Відповісти
Греки , євреї, румуни і купа інших. Московити швидше мала частина.
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16.07.2024 06:42 Відповісти
Горячая и очень важная новость про очередного пьяного придурка.
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16.07.2024 01:26 Відповісти
дуже важлива. через таких кукуріків потім воякам зноситиме голову. В"єтнамський синдром
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16.07.2024 01:31 Відповісти
І чому бидло моzкаляче досі ходить по українській землі?
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16.07.2024 01:29 Відповісти
Тому що пороздавали паспорти 1991го року без екзамену з української мови та історії.
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16.07.2024 01:57 Відповісти
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16.07.2024 02:02 Відповісти
Мова приватного спілкування - власна справа. Але офіційна мова має бути українська, і кожний має її знати у достатньой добре.
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16.07.2024 02:06 Відповісти
Мова приватного спілкування - власна справа.
*********
Так. Але українці занадто толерантні. А з москалями це є проблемою.
Їм тільки дай палець - відхоплять всю руку.
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16.07.2024 02:14 Відповісти
Встретились два патриота Украины под американским и итальянским флагом и решали якой мовою Остапу з Черкас в себе дома балакати.

Звучит как завязка анекдота
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16.07.2024 10:34 Відповісти
Після того, як тцкашники побилися з лікарями швидкої допомоги в Одесі, я вже нічому не дивуюся.

Може, цей підпилий громадянин був одним з побитих лікарів швидкої? Або родичем, чи знайомим. Або просто бухим жлобом. Хто зна...

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16.07.2024 02:00 Відповісти
ти знаєш шо там було і чи взагалі це було?
ні.
так шо - не пзди
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16.07.2024 06:23 Відповісти
У нас ще повно таких жлобів, особливо у владі...
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16.07.2024 02:22 Відповісти
Одеса. Чого я не здивований. Завжди була ватною
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16.07.2024 04:00 Відповісти
Хочуть жити красиво, як в динири.
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16.07.2024 09:48 Відповісти
Більшість одеситів підтоимує загарбників, і відкрито про це кажуть...
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16.07.2024 04:58 Відповісти


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Реєстрація: 15.07.2024
Ну, нарешті!
Нарешті ти порахувала «більшість» і поділилась одкровенням!
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16.07.2024 07:31 Відповісти
на довічне гада...
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16.07.2024 05:22 Відповісти
проросійського мера Одеси слід
давно змінити на націоналістів
розвели там гадюшник і ніякого контролю
все чекають на росію
ЯК МОЖНА БУТИ ТАКОЮ ЗАТЯТОЮ ГАДЮЧНЕЮ?
вони ж не на словах бачать знищені росією міста
там, де вона приходить -
як вони хочуть?
ці гадюки на шиї України думають, що з ними буде інакше?
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16.07.2024 06:49 Відповісти
ТЦК молодці. Ухилянти вкрай знахабніли. Ганьба ухилянтам ! Слава Героям !👍👍👍
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16.07.2024 08:04 Відповісти
На початку війни влада послала далеко-далеко десятки тисяч добровольців. По собі знаю. Сказали "дєд нє мєшай, іді атдихай, самі справімся".А що важко було взяти на облік? Призначити якусь мінімалку і вже тоді думати про ротацію. Але вони "ашиблісь", ось до чого приводить"мудрийнарід", коли приводить до влади "па пріколу, хоть пасмєйося". Їжте, не обляпайтесь.
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16.07.2024 09:44 Відповісти
 
 