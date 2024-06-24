Поліцейського Писаренка, який брав участь в інциденті з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка у Дніпрі, звільнили зі служби, - ЗМІ

Поліція Києва звільнила зі служби свого співробітника Богдана Писаренка, який фігурував у сутичці між охороною народного депутата Миколи Тищенка та добровольцем спецпідрозділу "Kraken" ГУР Міноборони Дмитром Павловим (Син) у Дніпрі.

Про це у коментарі "Суспільному" розповіла заступниця начальника відділу комунікацій головного управління Нацполіції міста Києва Анна Страшок, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше Страшок підтвердила інформацію, що чоловік у жилетці з надписом "Поліція" на відео інциденту, який стався у Дніпрі між ексвійськовим підрозділу Kraken Дмитром Павловим та охоронцями нардного обранця Миколи Тищенка, є співробітником поліції Києва.

За її словами, поліцейський перебував у Дніпрі у відрядженні, де брав участь у проведенні слідчих дій.

"По їх (слідчих дій, - ред.) завершенню правоохоронець вийшов з приміщення на вулицю, став свідком конфліктних ситуацій між громадянами. Надалі до нього звернувся чоловік щодо скоєння злочину відносно його знайомої, у якої відібрали телефон. Співробітник поліції втрутився в інцидент", - розповіла Страшок.

За її словами, слідчі дії у яких брав участь правоохоронець, не мали жодного стосунку до активістів та публічних осіб, які перебували в тому ж місці та були учасниками інциденту.

Вона зазначила, що наразі призначили службове розслідування для встановлення правомірності дій поліцейського.

На запитання, яким чином працівник поліції Києва опинився у Дніпрі, правоохоронниця сказала, що у випадку, коли досудове розслідування здійснюється працівниками Києва, то вони за необхідності можуть перебувати у відрядженні в будь-якому місті країни.

За даними ЗМІ, йдеться про співробітника Нацполіції Богдана Писаренка.

Що передувало?

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

