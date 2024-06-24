Поліцейського Писаренка, який брав участь в інциденті з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка у Дніпрі, звільнили зі служби, - ЗМІ
Поліція Києва звільнила зі служби свого співробітника Богдана Писаренка, який фігурував у сутичці між охороною народного депутата Миколи Тищенка та добровольцем спецпідрозділу "Kraken" ГУР Міноборони Дмитром Павловим (Син) у Дніпрі.
Про це у коментарі "Суспільному" розповіла заступниця начальника відділу комунікацій головного управління Нацполіції міста Києва Анна Страшок, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше Страшок підтвердила інформацію, що чоловік у жилетці з надписом "Поліція" на відео інциденту, який стався у Дніпрі між ексвійськовим підрозділу Kraken Дмитром Павловим та охоронцями нардного обранця Миколи Тищенка, є співробітником поліції Києва.
За її словами, поліцейський перебував у Дніпрі у відрядженні, де брав участь у проведенні слідчих дій.
"По їх (слідчих дій, - ред.) завершенню правоохоронець вийшов з приміщення на вулицю, став свідком конфліктних ситуацій між громадянами. Надалі до нього звернувся чоловік щодо скоєння злочину відносно його знайомої, у якої відібрали телефон. Співробітник поліції втрутився в інцидент", - розповіла Страшок.
За її словами, слідчі дії у яких брав участь правоохоронець, не мали жодного стосунку до активістів та публічних осіб, які перебували в тому ж місці та були учасниками інциденту.
Вона зазначила, що наразі призначили службове розслідування для встановлення правомірності дій поліцейського.
На запитання, яким чином працівник поліції Києва опинився у Дніпрі, правоохоронниця сказала, що у випадку, коли досудове розслідування здійснюється працівниками Києва, то вони за необхідності можуть перебувати у відрядженні в будь-якому місті країни.
За даними ЗМІ, йдеться про співробітника Нацполіції Богдана Писаренка.
Що передувало?
20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.
У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.
І чому це так?
2) пострадянське населення по політичній розвинутості відстає від європейського десь на 300 років, причина тупо кліматична: цивілізація йде за теплом
3) розвиток населення відбувається на протязі сотень років у його боротьбі із бандитами-владою, англія, франція, коли, як там виникали парламенти і т.і.
4) при наявності більш розвинутих країн процес цивілізації може бути пришвидшеним, але тільки як результат зовнішнього управління, років на 40,мінімум на 20 (щоб хоч одне нове покоління виросло)
5) зовнішнє управління для пострадянщини не було введено, натомість було зовнішнє пограбування і лицемірні поради, ну такі вони ****** цивілізовані
Ще п*зди треба дати щоб тиждень не міг присісти....
Гнойний виродок, обслуга сепарських елементів.
Інтєрєснєй коли киздять тут, а особливо зараз
А карма завжди поца знайде.
Були колись такі калашніков, "діріжор" від ригіів, ківа, бузина.... і де вони ? 😂👍
Т і то не кожний віруючий буде тобі лице під удар підставляти, віруючи це тобі не роботи запрограмовані, а звичайні люди.
Якщо не зрозумів мене - я не винуватий, живи з цим далі.
Запитай у Януковоща
Має бути з позором вигнаний Голова Нацполіції.
Їх працівник працював шльондрою у колі оболонського. Це могло бути лише за їх санкцією "на відрядження".
І тому влада ніколи не образить вірних холуїв.
Така специфіка цієї організації.
https://www.youtube.com/live/jDjM8a1Fe-w ПВК "Котлета" і дрон "Мар'яна" на службі "Ларьочніка". Єрмак, його куми і стер'вятники.
Юрій Луценко каже, що коля котлєта був рекетиром у савлохи а зараз створює депутатські слідчі комісії щоб з кримінальних кіл отримувати мзду ( відео на 13-й хвилині). Накидка з надписом «поліція» не означає що це поліцейський. Ст. 18 Закону про поліцію: «Звертаючись до особи, або у разі звернення особи до працівника поліції, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити своє посвідчення» і тільки після цього вимоги працівника поліції стають законними. «Тому чувак в майці-сєточці з накидкою «поліцейський» не може вважатись офіційним представником державної структури та ще й щось вимагати. Без цього всі його дії незаконні. Керівник МВС повинен передали справу в ДБР, а ДБР повинно відкрити провадження по одній із статей КК, розділ III: «Позбавлення свободи, честі та гідності громадянина». Всіх членів ЧВК Котлєта керівники служб з яких вони походять повинні передати в ДБР і проти них повинні відкрити кримінальні справи. Якщо ДБР цього не зробить, то буде ЧВК Чорний лєбєдь». Юрій Луценко
уТищенко , а просто перевести его в боевое подразделение нельзя было
https://ibb.co/mFqG0gc
а потім дивуються, чому у нас мусорів не *******
може б у війську у нього якийсь толк був би?
ЗАПИТАННЯ! Де інші правоохоронці з Дніпровської поліції, що повинні сприяти йому в розслідуванні?..
Щось не сходиться відрядження...