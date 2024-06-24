Поліцейського Писаренка, який брав участь в інциденті з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка у Дніпрі, звільнили зі служби, - ЗМІ

УКР
Поліція Києва звільнила зі служби свого співробітника Богдана Писаренка, який фігурував у сутичці між охороною народного депутата Миколи Тищенка та добровольцем спецпідрозділу "Kraken" ГУР Міноборони Дмитром Павловим (Син) у Дніпрі.

Про це у коментарі "Суспільному" розповіла заступниця начальника відділу комунікацій головного управління Нацполіції міста Києва Анна Страшок, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше Страшок підтвердила інформацію, що чоловік у жилетці з надписом "Поліція" на відео інциденту, який стався у Дніпрі між ексвійськовим підрозділу Kraken Дмитром Павловим та охоронцями нардного обранця Миколи Тищенка, є співробітником поліції Києва.

За її словами, поліцейський перебував у Дніпрі у відрядженні, де брав участь у проведенні слідчих дій.

"По їх (слідчих дій, - ред.) завершенню правоохоронець вийшов з приміщення на вулицю, став свідком конфліктних ситуацій між громадянами. Надалі до нього звернувся чоловік щодо скоєння злочину відносно його знайомої, у якої відібрали телефон. Співробітник поліції втрутився в інцидент", - розповіла Страшок.

За її словами, слідчі дії у яких брав участь правоохоронець, не мали жодного стосунку до активістів та публічних осіб, які перебували в тому ж місці та були учасниками інциденту.

Вона зазначила, що наразі призначили службове розслідування для встановлення правомірності дій поліцейського.

На запитання, яким чином працівник поліції Києва опинився у Дніпрі, правоохоронниця сказала, що у випадку, коли досудове розслідування здійснюється працівниками Києва, то вони за необхідності можуть перебувати у відрядженні в будь-якому місті країни.

За даними ЗМІ, йдеться про співробітника Нацполіції Богдана Писаренка.

Що передувало?

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

+42
Ну так, звільнення тепер це найстрашніше покарання для злочинців. А можна людину просто звільнити, якщо вона наваляє ТЦКашнику чи менту? Чи вкраде щось?
показати весь коментар
24.06.2024 23:11 Відповісти
+35
А за что уволили то? Ведь он же был "в командировке", типа официально работал... Или все таки не официально?

P.s. Чувствую ему еще и компенсацию через суд потом выплатят, после восстановления...
показати весь коментар
24.06.2024 23:16 Відповісти
+34
Таких у "мєнтовці" називають вже давно "одноразовими" "Орла" послали для надання "законності" "Котлетним розбіркам" Він там "законність" імітував А коли піднявся "шкандаль" - зробили "крайнім" Ну а тепер "Нема людини - нема проблеми..."
показати весь коментар
24.06.2024 23:32 Відповісти
Проблема значно глибша та масштабніша - це люди, які проголосували за весільних фотографів, ведучих корпоративів та коміків. Люди, у яких мізків не вистачає, щоб зрозуміти, що буде, якщо вони виберуть в Раду і в Президенти таких персонажів. Люди, які на наступних виборах проголосують за таких же пройдисвітів.
показати весь коментар
25.06.2024 01:05 Відповісти
"Бендер присел над саквояжем, как странствующий китайский фокусник над своим колдовским мешком, и стал выкладывать из него одну за другой разные вещи. Сначала вынул красную нарукавную повязку с вышитым на ней золотым словом: "Распорядитель". Затем на траву легла милицейская фуражка с гербом города Киева, четыре колоды карт одного рисунка и пачка документов с круглыми фиолетовыми печатями." І. Ільф і В. Петров" Золотой тєльонок" 😂😂😂😂😂
показати весь коментар
24.06.2024 23:56 Відповісти
Міліція-поліція Києва у шахраїв особливо популярна.
І чому це так?
показати весь коментар
25.06.2024 01:18 Відповісти
ось тепер хай повоює) чипіндрос😆
показати весь коментар
25.06.2024 00:11 Відповісти
"Та кто ж его отправит, он же дерево"...
показати весь коментар
25.06.2024 17:17 Відповісти
Все це насправді результат того, як держава функціонувала з 1991 року. В мирний час оформляли липові інвалідності, брали хабарі всі кому не лінь, були безкарними, не сідали в тюрму за злочини, у військкоматах дивилися як на лайно й т.д. А тут раз - війна. І простолюдини такі мабуть подумали: "О, ну тепер все зміниться". А чого б то воно змінювалося? Як Україна звикла жити все своє життя, так і живе.
показати весь коментар
25.06.2024 00:13 Відповісти
Так а з чим це повязане? Хтось заборонив жити нормально, з 1991 року, змусив жити саме так? Чи воно якось так склалося?
показати весь коментар
25.06.2024 07:05 Відповісти
Закон природи - коли стається швидка неочікувана зміна (катастрофа), то наверх миттєво спливають тисячі мародерів - а коли населення нерозвинуте, то ці мародери можуть правити і вічно - динозаври ті взагалі вимерли... гондураси різні ніяк не вилізуть із ями... - помогло би зовнішнє управління, але ніхто не бажав і не бажає, тупо кажуть робіть як ми і все у вас вийде, ага, літак із глини вийде... із демократії дерьмократія вийде, виходить, боком...
показати весь коментар
25.06.2024 22:18 Відповісти
Тоді б у світі СКРІЗЬ "правили мародери", бо катастрофи зачепили кожного. Цього не відбулося, саме тому постало питання: що не так з Україною, порівнянно із Францією наприклад. Населення не розвинуте? Так я ж саме це питаю: хто або що заборонив розвиватися? Має бути причина. Приклад: якщо підліток, вибачте, дбл блд, причиною можуть бути питущі батьки або дитяча чмт. Без причини нічого не буває.
показати весь коментар
25.06.2024 22:44 Відповісти
1) період мародерства з часом частіше всього переходить в організований бандитизм, для цього потрібен час, десятки років, може і більше, все залежить від розвинутості населення

2) пострадянське населення по політичній розвинутості відстає від європейського десь на 300 років, причина тупо кліматична: цивілізація йде за теплом

3) розвиток населення відбувається на протязі сотень років у його боротьбі із бандитами-владою, англія, франція, коли, як там виникали парламенти і т.і.

4) при наявності більш розвинутих країн процес цивілізації може бути пришвидшеним, але тільки як результат зовнішнього управління, років на 40,мінімум на 20 (щоб хоч одне нове покоління виросло)

5) зовнішнє управління для пострадянщини не було введено, натомість було зовнішнє пограбування і лицемірні поради, ну такі вони ****** цивілізовані
показати весь коментар
25.06.2024 22:58 Відповісти
Тобто жодного шансу розпочати нарешті нормальне життя - в Україні не має? Я досі вірю, що вона може перемогти в цій війні, але за умови що західні партнери нарешті "почнуть по-справжньому". А от щодо нормального життя, бачите, хожу та питаю по форумах
показати весь коментар
26.06.2024 06:22 Відповісти
західні партнери ще більші бандити ніж свої - нормальне життя можливе, там, де люди є політичним субєктом, тобто, в багатьох країнах - а в Україні... ну звідки? можливе лише більш-менш життя, коли не вбивають, ну як було до 2014
показати весь коментар
26.06.2024 15:29 Відповісти
Цілком згодний з Вашим висловом: нормальне життя можливе лише там, де люди є политичним субєктом. А в Україні не так. Отже, треб зробити, щоб стало так). Оце я й намагаюся, так би мовити, в просвітницьку діяльність, зокрема й тут теж)
показати весь коментар
26.06.2024 15:53 Відповісти
З одного боку високодуховні просвітяни, з іншого боку нульморальні трієчники із фальшивими дипломами, неймовірною жадібністю і підручними бандитами в законі - між ними перелякані вівці, котрі могли б стати людьми - добро переможе?)) ага, років за 200, коли повмирають правнуки цих нульморальних...
показати весь коментар
26.06.2024 16:42 Відповісти
Так, згоден, дякую. Перемогти в цій війні, я досі в це вірю, Україна зможе, за умови належної підтримки західних партнерів. А от як вона житиме дали - суцільний песімізм.
показати весь коментар
26.06.2024 19:05 Відповісти
Цілком згодний з Вашим висловом: нормальне життя можливе лише там, де люди є политичним субєктом. А в Україні не так. Отже, треб зробити, щоб стало так). Оце я й намагаюся, так би мовити, в просвітницьку діяльність, зокрема й тут теж)
показати весь коментар
26.06.2024 15:54 Відповісти
Кляті москалі винні. А ще Ян II Казимир, не захотів з Хмельницьким домовлятися, от і почалося от ето от всьо.
показати весь коментар
26.06.2024 02:53 Відповісти
Тобто, нормального життя в Україні вже ніколі не буде? Нема шансів виправити ситуацію?
показати весь коментар
26.06.2024 06:49 Відповісти
Ну я не знаю. Але якшо ми завжди жили не дуже добре через сусідство, а вони ще будуть нашими сусідами дуже довго, то...)
показати весь коментар
27.06.2024 18:07 Відповісти
змінилося - мародери стали діяти взагалі відкрито - ще й вбивати
показати весь коментар
25.06.2024 22:20 Відповісти
Ще п*зди треба дати щоб тиждень не міг присісти....
Гнойний виродок, обслуга сепарських елементів.
показати весь коментар
25.06.2024 00:15 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 00:16 Відповісти
На гиляку підете всі , аж бігом 🤬
показати весь коментар
25.06.2024 00:54 Відповісти
Тіште себе. Можете ще уявляти, як вони всі в пекло попадуть, якщо вам від цього легше буде. Ага...
показати весь коментар
25.06.2024 01:07 Відповісти
Пекло "там" не цікаве.

Інтєрєснєй коли киздять тут, а особливо зараз

А карма завжди поца знайде.
Були колись такі калашніков, "діріжор" від ригіів, ківа, бузина.... і де вони ? 😂👍
показати весь коментар
25.06.2024 01:26 Відповісти
Карма то не наше, а індуїстське - буде в наступному житті, а треба зараз по християнському закону "що посієш те і пожнеш", смерть всім хто вбивав і допомагав вбивати українців будь то зелений, риг чи кацап.
показати весь коментар
25.06.2024 02:07 Відповісти
Дуже наше: КАРмА...
показати весь коментар
25.06.2024 12:05 Відповісти
Кара це помста, це інше. Україна має право на помсту без вагань.
показати весь коментар
25.06.2024 13:26 Відповісти
так по християнському ніби ж як дали раз по морді , то підстав щоб добавили , чи я не вірно християнство зрозумів ? ((
показати весь коментар
25.06.2024 15:09 Відповісти
Це як що ти віруючий християнин, а не ставитель свічок раз в рік по церквам.
Т і то не кожний віруючий буде тобі лице під удар підставляти, віруючи це тобі не роботи запрограмовані, а звичайні люди.
показати весь коментар
25.06.2024 18:11 Відповісти
Тобто , для тебе папа римський свічки раз на рік у храмі ставить ?(( Саме у храмі , а не церкві , якщо ти християнин віруючий (( у церкві поставити не вийде , так Божі храми називають ті хто раз на рік свічки там ставить ((
показати весь коментар
25.06.2024 20:05 Відповісти
Проходь мимо зі своєю маячнйою
показати весь коментар
25.06.2024 20:25 Відповісти
я то пройду , а ти як був телепнем , так бовдуром і залишишся , бо у християнстві кажуть : "посієш вітер - пожнеш бурю " (( Ну то таке ... не переймайся , твоє кудись посилати , правда там ти саме сидиш ((
показати весь коментар
25.06.2024 20:38 Відповісти
не розумієш простої істини - це було сказано для своїх аби використовувалося серед своїх. Братів по вірі тобто. в іншому оточенні це не працює як засіб угамування ворожнечі. в іншому оточенні намагання умиротворення лише підігріває жадобу насилля нелюда.
Якщо не зрозумів мене - я не винуватий, живи з цим далі.
показати весь коментар
25.06.2024 18:57 Відповісти
Піду втоплюся у річці глибокій , шукати стануть не скоро знайдуть ....... живи ти із тим чому не зрозумів мною написаного , це переслідуватиме тебе до останнього твого подиху , повір ))
показати весь коментар
25.06.2024 20:08 Відповісти
А іще були і є всілякі ківалови , баканови , рєзніковичі , януковичі , шпонки-пшонки, азірови-насірови, арєстовичі-мєдведчуковичі....... що там з ними , невже проблеми у житті ? ((
показати весь коментар
25.06.2024 15:08 Відповісти
Ахаха!! І хто ж їх вішать буде? Міфічний дядько? Всі вкраїнці поховалися по домівкам, бояться ТЦК. А в жінок другі прблеми. Їм би сім'ю чимось прогодувать і заплатити комуналку. Тай не протримаються жінки довго проти вгодованих бугаїв-ментів
показати весь коментар
25.06.2024 17:58 Відповісти
Що?!!!

Запитай у Януковоща
показати весь коментар
25.06.2024 02:56 Відповісти
Є бажання, запитай, навіть знаю в якому місті його шукати
показати весь коментар
25.06.2024 03:16 Відповісти
Коля- котлета? Ти?
показати весь коментар
25.06.2024 05:57 Відповісти
В мізках у тебе котлета 🤣
показати весь коментар
25.06.2024 13:29 Відповісти
На нари ментопідара
показати весь коментар
25.06.2024 00:23 Відповісти
Ні, тільки на фронт
показати весь коментар
25.06.2024 10:49 Відповісти
Якщо кокаїн змішати з ботоксом,то получиться котлета по єрмаківськи
показати весь коментар
25.06.2024 01:30 Відповісти
Має бути звільнений Голова МВС.
Має бути з позором вигнаний Голова Нацполіції.
Їх працівник працював шльондрою у колі оболонського. Це могло бути лише за їх санкцією "на відрядження".
показати весь коментар
25.06.2024 01:31 Відповісти
Поліцаї завжди прислуговують владі, тут немає нічого нового.
І тому влада ніколи не образить вірних холуїв.
показати весь коментар
25.06.2024 08:24 Відповісти
І не важливо якій владі. Прийдуть ординці - будуть лизати сраку бурятам.
Така специфіка цієї організації.
показати весь коментар
25.06.2024 08:45 Відповісти
І досвід Донбасу це тільки підтверджує: скільки злочинців з кабінетів СБУ у Донецьку та Луганську перейшли на сторону ворога? Скільки негідників з ДАІ тепер залишилися на тих же посадах при Росії ? Про ментів тут все ясно: є міста, де переходили на службу майже повним складом, те ж саме і у містах України після 22 лютого 2022 року. І усю цю продажну сволоту утримує народ України. Я поважаю тих поліціянтів, хто справді захищає закон, але їх мізерно мало.
показати весь коментар
25.06.2024 20:22 Відповісти
Люстрація МВС яку зірвав Рюкзакевич....
показати весь коментар
25.06.2024 20:27 Відповісти
Cудячи з розголосу той мєнт простим звільненням не відмажеться

https://www.youtube.com/live/jDjM8a1Fe-w ПВК "Котлета" і дрон "Мар'яна" на службі "Ларьочніка". Єрмак, його куми і стер'вятники.

Юрій Луценко каже, що коля котлєта був рекетиром у савлохи а зараз створює депутатські слідчі комісії щоб з кримінальних кіл отримувати мзду ( відео на 13-й хвилині). Накидка з надписом «поліція» не означає що це поліцейський. Ст. 18 Закону про поліцію: «Звертаючись до особи, або у разі звернення особи до працівника поліції, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити своє посвідчення» і тільки після цього вимоги працівника поліції стають законними. «Тому чувак в майці-сєточці з накидкою «поліцейський» не може вважатись офіційним представником державної структури та ще й щось вимагати. Без цього всі його дії незаконні. Керівник МВС повинен передали справу в ДБР, а ДБР повинно відкрити провадження по одній із статей КК, розділ III: «Позбавлення свободи, честі та гідності громадянина». Всіх членів ЧВК Котлєта керівники служб з яких вони походять повинні передати в ДБР і проти них повинні відкрити кримінальні справи. Якщо ДБР цього не зробить, то буде ЧВК Чорний лєбєдь». Юрій Луценко
показати весь коментар
25.06.2024 01:52 Відповісти
Аби ще Кракен і лікарняний йому оформив......
показати весь коментар
25.06.2024 05:27 Відповісти
******* як дишуть..локшина аж до землі у Людей...їм віри Нема
показати весь коментар
25.06.2024 06:10 Відповісти
То для "мудрого наріда" для паржать па-пріколу.
показати весь коментар
25.06.2024 07:56 Відповісти
Что за 3,14здёжь вокруг этого мусора? Всё дело в Николашке Котлете под псевдонимом Тищенко. Он уже всех за#бал. Кто бы ему, гондону, подкинул мухоморов.
показати весь коментар
25.06.2024 06:44 Відповісти
Показник людини без моралі, а що тут такого каже тищенко, закон йому не допоможе, продовжуйте показувати себе, один през вже сам себе переграв
показати весь коментар
25.06.2024 06:53 Відповісти
Хіба це покарання..Ганьба.
показати весь коментар
25.06.2024 07:03 Відповісти
Карати треба таких як Коля-каклєта з ботоксними памічницями-провокаторшами. А ганьба, це обирати у владу таких як каклєта та інших віслюків і кротів.
показати весь коментар
25.06.2024 08:03 Відповісти
Не кракен а креветки!
показати весь коментар
25.06.2024 07:04 Відповісти
фахіфчиня з морепродуктів?
показати весь коментар
25.06.2024 08:04 Відповісти
А ви піхвошка...
показати весь коментар
26.06.2024 22:13 Відповісти
теперь он получает тройную зарплату у Тищенко , а просто перевести его в боевое подразделение нельзя было
показати весь коментар
25.06.2024 07:12 Відповісти
Уже наверное пишет заяву на работу в прокуратуру или к бакановцам, а лохи думают что он теперь на фронт поедет.
показати весь коментар
25.06.2024 07:22 Відповісти
Звільнили? Нічого... Піде до колі каКльєти ліпити, а не на фронт.
показати весь коментар
25.06.2024 08:03 Відповісти
Почему котлета не на фронте.
показати весь коментар
25.06.2024 08:06 Відповісти
Тобто просто звільнили? Тут всі факти злочинної бездіяльності, яка переросла в перевищення службових повноважень посадовою особою. Це вже кримінал.
показати весь коментар
25.06.2024 09:49 Відповісти
То нічого, Бодя Писаренко перекваліфікується у "тітушки". Зарплата така ж...
показати весь коментар
25.06.2024 09:49 Відповісти
Пацана відправили дрючити колцентри з каклєтою і злили, мєнти як завжди зливають своїх першими)))
показати весь коментар
25.06.2024 10:09 Відповісти
Через пів-року поновиться через ссуд, ще і отримає ...надцять тисяч компенсації! Не вірите,- запитайте у баканова...
показати весь коментар
25.06.2024 10:14 Відповісти
Звільнили ну й добре, тепер до Кракену служити, відробляти гріхи....
показати весь коментар
25.06.2024 10:50 Відповісти
Десь я вже його бачив.. А, пригадав - ось же він!
https://ibb.co/mFqG0gc

показати весь коментар
25.06.2024 10:53 Відповісти
Не вдається вставити картинку, тож буде лінк.
https://ibb.co/mFqG0gc
показати весь коментар
25.06.2024 10:54 Відповісти
засекайте время через сколько это Мусорское гавно вынырнет на другой должности...
показати весь коментар
25.06.2024 11:33 Відповісти
Цікаво, на кого розрахований цей тупий пі***дьож , ще й від цілого заступника начальника відділу комунікацій головного управління Нацполіції міста Києва ????!!!!
показати весь коментар
25.06.2024 11:40 Відповісти
клоунада з катлєтою та мусором закінчиться маленьким пшиком. Це так локшина на вуха пересічних,щоб бачили "велечезну" роботу так званої влади. Ганьба ананістам.
показати весь коментар
25.06.2024 13:34 Відповісти
З попередніх піз......жі Катлєткіна (про константу) відомо, що всі його незаконні дії узгоджені з ментами ТА СБУ через Татарова. Коля Катлєткін як і Ося Задунайський знає 400 способов із"ятія дєнєг у населєнія, но нє чтіт,курва, Уголовний Кодекс.
показати весь коментар
25.06.2024 14:13 Відповісти
Скажіть ще, що він САМ туди поїхав - у самоволку, чи відпустку взяв!
показати весь коментар
25.06.2024 14:40 Відповісти
Так, але там же ще і ТЦКашник був карманний. Що з ним? Той що казав, що не має права перевіряти документи у заброньованих. Тільки не зрозуміло як він дізнався, що тітушні тищенко заброньована, не перевіривши в них документи?!?!
показати весь коментар
25.06.2024 15:16 Відповісти
Слідство над Тищенком, відволікаючий маневр
показати весь коментар
25.06.2024 21:32 Відповісти
Колцентри є чи немає?)
показати весь коментар
25.06.2024 16:41 Відповісти
Так не ведіться то їх і не стане.. а то вже можна було нацагенцією обмежити продаж сімок більше двох одній особі
показати весь коментар
25.06.2024 21:31 Відповісти
"звільнили від служби" = звільнили від будь-якого покарання за правопорушення

а потім дивуються, чому у нас мусорів не *******

може б у війську у нього якийсь толк був би?
показати весь коментар
25.06.2024 17:30 Відповісти
А чому тільки звільнили? Зазвичай ще й за кордон мають дати вільно виіхат.
показати весь коментар
25.06.2024 18:09 Відповісти
Колю ботаксну каклету теперь жарят все кому лень, видимо немного отбился от рук кума, решил что уже взрослый. Как приползёт и покается, думаю его обнимут, вытрут слёзки и простят.
показати весь коментар
25.06.2024 18:41 Відповісти
Цей мент просто маленький гвинтик який легко замінити, по суті - ніхто. Тому все так і склалось. Хоча, навіть якщо він втратив бронь, у ВСУ його все одно не пошлють, а пристроять в якомусь тихому місці, ще знадобитья - правильний пацан.
показати весь коментар
25.06.2024 20:35 Відповісти
Ну ок.. слідак з Києва відряджений до Дніпра по якомусь слідству...
ЗАПИТАННЯ! Де інші правоохоронці з Дніпровської поліції, що повинні сприяти йому в розслідуванні?..

Щось не сходиться відрядження...
показати весь коментар
25.06.2024 21:28 Відповісти
За що звільнили? За те що самі у відрядження послали?
показати весь коментар
25.06.2024 21:32 Відповісти
А Клименко нічого не хоче прокоментувати.
показати весь коментар
25.06.2024 22:32 Відповісти
ЦАП відбувайло
показати весь коментар
25.06.2024 23:07 Відповісти
И все? А в буцугарню,что бы другим мусора не повадно было!?
показати весь коментар
26.06.2024 06:44 Відповісти
Одно НЕ понятно , почему на мусорёнка НЕ открыто дело , по той же статье что и на Котлету ? Мусорёнок тоже активно участвовал в этом безпределе .
показати весь коментар
26.06.2024 07:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 