Тищенка не бентежить, що його помічниця внесена у "Миротворець" і літала на концерт Лепса в Крим: А що тут такого? Це заборонено десь законом?. ВIДЕО

Про це нардеп Микола Тищенко розповів в ефірі каналу "Київ 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Ви роздмухуєте неправдиву інформацію (звернувся він до журналістки. - Ред.). Ви маєте розуміти, які функції (народних депутатів. - Ред.): представницька, контролююча і законотворча. Ми не здійснюємо правоохоронну, ми контролюємо... Будь-які дії депутат має здійснювати у присутності правоохоронців", - зазначив він.

Він стверджує, що за його заявою нібито відкрито провадження за фактом інциденту у Дніпрі.

Також Тищенко переконує, що на місці інциденту нібито відбувалися слідчі дії, були присутні правоохоронці, хоч журналістка кілька разів повторила, що Нацполіція інформації про слідчі дії не підтверджує.

Тищенко також уточнив, що має намір написати заяву на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Відповідаючи на запитання про те, що його помічниця Евеліна Андрієвська перебуває в базі "Миротворець", Тищенко зазначив: "Ми всі кудись внесені. Вона тимчасова переселенка. Вона із Донецька, приїхала у 2014 році в Україну. Не приїхала в Москву, як багато хто зробив. Ми захищаємо її, як громадянку України, тимчасову переселенку. Ми знаємо, що держава захищає тимчасових переселенців, які втратили свої домівки, втратили своє звичне життя", - зазначив Тищенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата, - Єрмак

Коли журналістка запитала нардепа, чи знає він, що таке "Миротворець", той відповів, що ні.

"Я - ні, якщо чесно. Я знаю, що я внесений до російського якогось там "Миротворця", - відповів Тищенко.

Відповідаючи на ремарку журналістки про те, що його помічниця літала в 2018 році у Крим на концерт Лепса, Тищенко відповів: "Ну і що? Через Україну, а що такого? Це заборонено десь законом?"

Варто також зазначити, що в прямому ефірі Тищенко некоректно поводився з ведучою каналу, постійно її перебивав та звинувачував.

Конфлікт у Дніпрі за участі нардепа Тищенка

Нагадаємо, 20 червня на проспекті Яворницького у центрі Дніпра сталася сутичка між групою людей у формі та балаклавах і чоловіком у цивільному.

У соцмережах писали, що чоловік у цивільному - дніпрянин Дмитро (Син) Павлов, який воював у спецпідрозділі Kraken. Також у Telegram-каналах стверджували, що на нього напали охоронці народного депутата Миколи Тищенка.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Тищенко заявив, що Павлов нібито ударив слідчого під час обшуків "шахрайських ботоферм".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Побиття добровольця "Krakenа" Дмитра Павлова (Син) охоронцями нардепа Тищенка у Дніпрі: повна версія конфлікту. ВIДЕО