Тищенка не бентежить, що його помічниця внесена у "Миротворець" і літала на концерт Лепса в Крим: А що тут такого? Це заборонено десь законом?. ВIДЕО

Про це нардеп Микола Тищенко розповів в ефірі каналу "Київ 24", інформує Цензор.НЕТ

"Ви роздмухуєте неправдиву інформацію (звернувся він до журналістки. - Ред.). Ви маєте розуміти, які функції (народних депутатів. - Ред.): представницька, контролююча і законотворча. Ми не здійснюємо правоохоронну, ми контролюємо... Будь-які дії депутат має здійснювати у присутності правоохоронців", - зазначив він.

Він стверджує, що за його заявою нібито відкрито провадження за фактом інциденту у Дніпрі.

Також Тищенко переконує, що на місці інциденту нібито відбувалися слідчі дії, були присутні правоохоронці, хоч журналістка кілька разів повторила, що Нацполіція інформації про слідчі дії не підтверджує.

Тищенко також уточнив, що має намір написати заяву на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Відповідаючи на запитання про те, що його помічниця Евеліна Андрієвська перебуває в базі "Миротворець", Тищенко зазначив: "Ми всі кудись внесені. Вона тимчасова переселенка. Вона із Донецька, приїхала у 2014 році в Україну. Не приїхала в Москву, як багато хто зробив. Ми захищаємо її, як громадянку України, тимчасову переселенку. Ми знаємо, що держава захищає тимчасових переселенців, які втратили свої домівки, втратили своє звичне життя", - зазначив Тищенко.

Коли журналістка запитала нардепа, чи знає він, що таке "Миротворець", той відповів, що ні.

"Я - ні, якщо чесно. Я знаю, що я внесений до російського якогось там "Миротворця", - відповів Тищенко.

Відповідаючи на ремарку журналістки про те, що його помічниця літала в 2018 році у Крим на концерт Лепса, Тищенко відповів: "Ну і що? Через Україну, а що такого? Це заборонено десь законом?"

Варто також зазначити, що в прямому ефірі Тищенко некоректно поводився з ведучою каналу, постійно її перебивав та звинувачував. 

Конфлікт у Дніпрі за участі нардепа Тищенка

Нагадаємо, 20 червня на проспекті Яворницького у центрі Дніпра сталася сутичка між групою людей у формі та балаклавах і чоловіком у цивільному.

У соцмережах писали, що чоловік у цивільному - дніпрянин Дмитро (Син) Павлов, який воював у спецпідрозділі Kraken. Також у Telegram-каналах стверджували, що на нього напали охоронці народного депутата Миколи Тищенка.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Тищенко заявив, що Павлов нібито ударив слідчого під час обшуків "шахрайських ботоферм".

Автор: 

Дніпро (3355) Тищенко Микола (353)
Топ коментарі
+32
Господи, це істота не менш мерзенна ніж кацапи 🤮
22.06.2024 16:24 Відповісти
22.06.2024 16:24 Відповісти
+32
З миротворцем, то зрозуміло - це приватна ініціатива. Але от їздити в Крим на концерт Лепаса... це зашквар.
22.06.2024 16:27 Відповісти
22.06.2024 16:27 Відповісти
+20
22.06.2024 16:26 Відповісти
22.06.2024 16:26 Відповісти
Чого до Тищенко до..брались, вы бы всю жизнь по понятиям жили, то знали, что пахану можно и пошалить, а тут ещё и власть дана, правда крыша течь дала, но напоминания о прежних временах помогут ее поставить на место
22.06.2024 16:37 Відповісти
22.06.2024 16:37 Відповісти
Він не пахан і не авторитет, від завжди шісткою був...
22.06.2024 16:41 Відповісти
22.06.2024 16:41 Відповісти
Тищенко-це провокатор і підор...
22.06.2024 16:40 Відповісти
22.06.2024 16:40 Відповісти
Молодці українці , вибрали 🤡 керманичів, те шо треба ...подобається ?
22.06.2024 16:40 Відповісти
22.06.2024 16:40 Відповісти
Я порохобот і це мене радує що не вхожу в 73 % баранів..
22.06.2024 16:44 Відповісти
22.06.2024 16:44 Відповісти
Хахаха,в те губы столько вложено бабла и души,да хоть к чертям она ездила,эти губки вину за все отработали и отработают.
22.06.2024 16:42 Відповісти
22.06.2024 16:42 Відповісти
Тут писали, що ці губиська працювали на тищенка ще з 15-ти років, в той час коли руки працювали в його ресторані.
22.06.2024 16:52 Відповісти
22.06.2024 16:52 Відповісти
Так би і вмастив кулаком по цій рожі підара...
22.06.2024 16:42 Відповісти
22.06.2024 16:42 Відповісти
Мені разик дозволь.
22.06.2024 16:46 Відповісти
22.06.2024 16:46 Відповісти
В чергу.
22.06.2024 17:22 Відповісти
22.06.2024 17:22 Відповісти
Коли твій електорат тупе стадо, можна будь-яку дічь творити. Холопы поймут и простят
22.06.2024 16:48 Відповісти
22.06.2024 16:48 Відповісти
"Слуга народу" - збіговисько кінчених мерзот!
22.06.2024 16:48 Відповісти
22.06.2024 16:48 Відповісти
"Вона із Донецька, приїхала у 2014 році в Україну" - а це як розуміти? Це депутат таке ляпнув?
22.06.2024 16:50 Відповісти
22.06.2024 16:50 Відповісти
все по Фройду. ***** не паляться.
22.06.2024 17:08 Відповісти
22.06.2024 17:08 Відповісти
зе-команда.
22.06.2024 16:57 Відповісти
22.06.2024 16:57 Відповісти
Якщо бикує далі то нікуди не дівся його захист з боку ОП за будь які його протизконні дії і призирство до народу в Україні.
Він відверте клав на всіх з прибором і виглядає так, що і на кума теж.
Колись так себе вели(і це дозволялось) уродливі карлики королів. Цирк уродів був популярним у вельмож.
22.06.2024 16:59 Відповісти
22.06.2024 16:59 Відповісти
Яке їхало-таке й здибало.
22.06.2024 17:02 Відповісти
22.06.2024 17:02 Відповісти
22.06.2024 17:03 Відповісти
22.06.2024 17:03 Відповісти
22.06.2024 17:06 Відповісти
22.06.2024 17:06 Відповісти
100%.
22.06.2024 22:29 Відповісти
22.06.2024 22:29 Відповісти
22.06.2024 19:19 Відповісти
22.06.2024 19:19 Відповісти
Це не поліціант - це класичний мусор.
22.06.2024 22:30 Відповісти
22.06.2024 22:30 Відповісти
Досить скиглити на тіщенок і єрмаків! Треба готуватись до виборів всіх гілок влади, починаючи з президента. Бо скиглити можна безкінечно, але скиглення ситуацію не поміняє. Поміняють вибори.
22.06.2024 17:03 Відповісти
22.06.2024 17:03 Відповісти
А ти в Вовчанську на вибори підеш чи в Куп"янську?
22.06.2024 17:07 Відповісти
22.06.2024 17:07 Відповісти
Ні, по-місцю знаходженнявнутрішньо переселені особи будуть голосувати
23.06.2024 09:59 Відповісти
23.06.2024 09:59 Відповісти
І за оце бидло воюють українці?
22.06.2024 17:05 Відповісти
22.06.2024 17:05 Відповісти
подивилась відео , щось не так все просто ......... я не прихильниця тищенка !!!
22.06.2024 17:07 Відповісти
22.06.2024 17:07 Відповісти
А чого там складного? Бувший військовий спитав у ряжених клоунів, що вони роблять у місті у балаклавах зі зброєю. Ті почали його переслідувати. Хоч жодних прав на це за законом не мали. І тим більше не мали права його затримувати. Поліцейський -- такий самий клоун, як і "військові" Хоча б тому що не знає визначення терміну "крадіжка".
Вся ця вистава нагадує тупий примітивний разводняк з 90-х, коли така сама "поліція" тільки на букву "м" допомагала шахраям видурювати у людей гроші. Тільки до цієї схеми чомусь додався діючий депутат зі своєю сосною.
22.06.2024 21:46 Відповісти
22.06.2024 21:46 Відповісти
потрібно вислухати дві сторони ! тільки владі як я розумію не вигідно це робити......
22.06.2024 17:09 Відповісти
22.06.2024 17:09 Відповісти
Тищенко не силова влада. Його охорона не має ніяких прав одягати кайданки на громадян.
22.06.2024 17:14 Відповісти
22.06.2024 17:14 Відповісти
Резонансне

Важко бійцям ЗСУ! В ці години
Звістка нова - мов отруєна вишенька:
Битись на фронті з рашистом повинні,
А у тилу ждуть їх цербери Тищенка.
22.06.2024 17:10 Відповісти
22.06.2024 17:10 Відповісти
а що
десь заборонено законом
створити партію з наймерзенніших покідькив
та назвати її "Слуги народу"??
ні,не заборонено
ще й на відосіках можно заробити
22.06.2024 17:10 Відповісти
22.06.2024 17:10 Відповісти
надеюсь, что контрразведка проверяет всех помощников депутатов Рады , потому что один из алгоритмов внедрения кремлевских гэбистов по всему миру -- устраиваться помощниками депутатов, политиков, влиятельных бизнесменов и т. д.
22.06.2024 17:14 Відповісти
22.06.2024 17:14 Відповісти
Лікбез для Тіщенка: Центр «Миротворець» - український сайт та громадська організація, яка досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права. Результати своїх досліджень Центр "Миротворець" відкрито публікує на однойменному сайті. В своїй роботі особливу увагу Центр приділяє проявам терористичноі та сепаратистської діяльності на території України. Тобто база сайта містить дані осіб що становлять істотну загрозу українській державі та суспільству.
22.06.2024 17:17 Відповісти
22.06.2024 17:17 Відповісти
Може в клініці переплутали і замість лоботомії зробили "котлєті" ін'єкції ботокса.🤔
22.06.2024 17:18 Відповісти
22.06.2024 17:18 Відповісти
Лепс ***** збирає гроші на війну проти України. Тількі за це вже коля каклєьа повинен землю жерти що виправдовує таке
22.06.2024 17:20 Відповісти
22.06.2024 17:20 Відповісти
А що на це скаже головпідор кліменко?
22.06.2024 17:25 Відповісти
22.06.2024 17:25 Відповісти
Може цей ботоксний депутат правильно робить, якщо правоохоронна система кришує ці шахрайські контори? Схоже ОПГ скупили ще й телевізор, якщо журналістка намагається заборонити йому це робити.
22.06.2024 17:25 Відповісти
22.06.2024 17:25 Відповісти
Що він правильно робить? Він тупо "збирає" дань з бізнесу - все як у 90-х.
22.06.2024 21:49 Відповісти
22.06.2024 21:49 Відповісти
Колян Їбе ботофермерів



23.06.2024 10:01 Відповісти
23.06.2024 10:01 Відповісти
Котлєта хіба що тебе може виїб@ти. На більше у цього одноклітинного просто мізків не вистачить.
23.06.2024 12:02 Відповісти
23.06.2024 12:02 Відповісти
нам такі депутати не потрібні, коли його знімуть і посадять?
22.06.2024 17:28 Відповісти
22.06.2024 17:28 Відповісти
Тоді,коли суспільство цього захоче і задасть це питання не на цензорі а безпосередньо владі. І спитає не у формі прохання,а у формі жорсткої вимоги.На жаль всі інші варіанти безперспективні.
22.06.2024 17:43 Відповісти
22.06.2024 17:43 Відповісти
наш мудрий український нАрід обрав отаке одоробло. Зато паржалі. Правда смішно?
22.06.2024 17:28 Відповісти
22.06.2024 17:28 Відповісти
Та воно критинське по самі вуха, коло воно вже спалиться до попоелу!!!
22.06.2024 17:33 Відповісти
22.06.2024 17:33 Відповісти
Помічниця ищенка приїхала підкорювати Дніпро у сережках від Van Cleef, вартість всього - 4450 євро.
22.06.2024 17:37 Відповісти
22.06.2024 17:37 Відповісти
Не насосала,а подарили.
22.06.2024 18:02 Відповісти
22.06.2024 18:02 Відповісти
Дівчинко, ти наша красуня. Переглядаю. Ти розумака.
22.06.2024 17:39 Відповісти
22.06.2024 17:39 Відповісти
..у кращих традиціях 90х Коля Каклєта "забіл стрєлку" журналістці і поводився так само "благородно", як звичайний кум-жлоб-"авторитет" незвичайного кума-крИшІ..
понавибирали, блін, дебілів, гопників та аніматорів..
22.06.2024 17:42 Відповісти
22.06.2024 17:42 Відповісти
Стало відоме ім'я поліцейського, який допомагав охороні Миколи Тищенка нападати на військового у Дніпрі. Ним виявився співробітник Нацполіції із міста Києва. Про це повідомив блогер Сергій Стерненко.

Як вдалося з'ясувати, нардепові допомагав співробітник Головного управління НПУ Писаренко Богдан Олегович. Яким чином топовий київський поліцейський опинився у Дніпрі та чому допомагав Тищенку - невідомо.
22.06.2024 17:53 Відповісти
22.06.2024 17:53 Відповісти
Варто зазначити, що у 2015 році її проукраїнська позиція була досить сумнівною - на своїй сторінці у соцмережі блогерка зробила репост повідомлення про вибух ********** у Донецьку, звинувативши у цьому українську владу.

"Така вона, ця слава України? Це не просто точка "У", це точка в довірі та надії", - написала тоді вона в коментарі до посту.
22.06.2024 17:59 Відповісти
22.06.2024 17:59 Відповісти
Я в таких випадках кажу: "Гівно їсти теж не заборонено законом".
22.06.2024 17:59 Відповісти
22.06.2024 17:59 Відповісти
"Я Зе-влада. А ви за мене проголосували. То хто дурень?"
22.06.2024 18:00 Відповісти
22.06.2024 18:00 Відповісти
а якби на спині було написано маршал
22.06.2024 18:08 Відповісти
22.06.2024 18:08 Відповісти
Крим це Україна то візьми і зїзди туди
22.06.2024 18:14 Відповісти
22.06.2024 18:14 Відповісти
він сам незнає шо таке ботоферма
22.06.2024 18:15 Відповісти
22.06.2024 18:15 Відповісти
дав вам погоду??????
22.06.2024 18:16 Відповісти
22.06.2024 18:16 Відповісти
https://x.com/i/status/1804530240816873863 найкраще по темі
22.06.2024 18:18 Відповісти
22.06.2024 18:18 Відповісти
«Літати» в Крим можна тільки з території рф. Тобто вона ще й там була після 2014
22.06.2024 18:22 Відповісти
22.06.2024 18:22 Відповісти
Бужанський читає лекції майбутнім офіцерам, Тищенко ******* ветеранів - ви за це проголосували в 2019році. Молодці.
22.06.2024 18:37 Відповісти
22.06.2024 18:37 Відповісти
Долбойоб!!!
22.06.2024 18:41 Відповісти
22.06.2024 18:41 Відповісти
отстреливать и прикапивать
22.06.2024 19:04 Відповісти
22.06.2024 19:04 Відповісти
Анна Сєдокова щось там казала про маленький член Колі Котлети... А ще Гео Лероса він витягав з трибуни. В кращих традиціях хунвейбінів. Як думаєте, чому такий мудак особливо наближений до Єрмака і Зеленського? Подібне до подібного?
22.06.2024 19:27 Відповісти
22.06.2024 19:27 Відповісти
його звільнить від кретинизму тільки куля.
22.06.2024 19:31 Відповісти
22.06.2024 19:31 Відповісти
Лайно їсти теж не заборонено, хтось прибере цю смердючу катлетету
22.06.2024 20:46 Відповісти
22.06.2024 20:46 Відповісти
ЗСУ о Тищенко запустили ФЛЕШМОБ !

Любовь она такая... )))

https://vm.tiktok.com/ZGegb8t4r/

https://vm.tiktok.com/ZGegb8PjU/

https://vm.tiktok.com/ZGegqcp2m/
22.06.2024 21:03 Відповісти
22.06.2024 21:03 Відповісти
жлоб
22.06.2024 23:11 Відповісти
22.06.2024 23:11 Відповісти
УЙОБОК.
23.06.2024 04:54 Відповісти
23.06.2024 04:54 Відповісти
Такої ганебної влади неболо за всі 30 років незалежності, зеленський та його 5-6 менеджерів не мають дна🤮🤮🤮🤮
23.06.2024 08:46 Відповісти
23.06.2024 08:46 Відповісти
У нас що в 2018 році було авіасполучення з Кримом? бо написано, що та шмара літала....
23.06.2024 11:57 Відповісти
23.06.2024 11:57 Відповісти
