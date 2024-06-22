Тищенко не смущает, что его помощница внесена в "Миротворец" и летала на концерт Лепса в Крым: А что тут такого? Это запрещено где-нибудь законом? ВИДЕО
Об этом нардеп Николай Тищенко рассказал в эфире канала "Киев 24", информирует Цензор.НЕТ.
"Вы раздуваете ложную информацию (обратился он к журналистке. - Ред.). Вы должны понимать, какие функции (народных депутатов. - Ред.): представительская, контролирующая и законотворческая. Мы не осуществляем правоохранительную, мы контролируем... Любые действия депутат должен осуществлять в присутствии правоохранителей", - отметил он.
Он утверждает, что по его заявлению якобы открыто производство по факту инцидента в Днепре.
Также Тищенко утверждает, что на месте инцидента якобы происходили следственные действия, присутствовали правоохранители, хотя журналистка несколько раз повторила, что Нацполиция информации о следственных действиях не подтверждает.
Тищенко также уточнил, что намерен написать заявление на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Отвечая на вопрос о том, что его помощница Эвелина Андриевская находится в базе "Миротворец", Тищенко отметил: "Мы все куда-то внесены. Она временная переселенка. Она из Донецка, приехала в 2014 году в Украину. Не приехала в Москву, как многие сделали. Мы защищаем ее, как гражданку Украины, временную переселенку. Мы знаем, что государство защищает временных переселенцев, которые потеряли свои дома, потеряли свою привычную жизнь", - отметил Тищенко.
Когда журналистка спросила нардепа, знает ли он, что такое "Миротворец", тот ответил, что нет.
"Я - нет, если честно. Я знаю, что я внесен в российский какой-то там "Миротворец", - ответил Тищенко.
Отвечая на ремарку журналистки о том, что его помощница летала в 2018 году в Крым на концерт Лепса, Тищенко ответил: "Ну и что? Через Украину, а что такого? Это запрещено где-то законом?"
Стоит также отметить, что в прямом эфире Тищенко некорректно вел себя с ведущей канала, постоянно ее перебивал и обвинял.
Конфликт в Днепре с участием нардепа Тищенко
Напомним, 20 июня на проспекте Яворницкого в центре Днепра произошла стычка между группой людей в форме и балаклавах и мужчиной в штатском.
В соцсетях писали, что мужчина в штатском - днепрянин Дмитрий (Сын) Павлов, который воевал в спецподразделении Kraken. Также в Telegram-каналах утверждали, что на него напали охранники народного депутата Николая Тищенко.
Полиция открыла два уголовных производства по статье об умышленном легком телесном повреждении и статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.
Тищенко заявил, что Павлов якобы ударил следователя во время обысков "мошеннических ботоферм".
Він відверте клав на всіх з прибором і виглядає так, що і на кума теж.
Колись так себе вели(і це дозволялось) уродливі карлики королів. Цирк уродів був популярним у вельмож.
Вся ця вистава нагадує тупий примітивний разводняк з 90-х, коли така сама "поліція" тільки на букву "м" допомагала шахраям видурювати у людей гроші. Тільки до цієї схеми чомусь додався діючий депутат зі своєю сосною.
Важко бійцям ЗСУ! В ці години
Звістка нова - мов отруєна вишенька:
Битись на фронті з рашистом повинні,
А у тилу ждуть їх цербери Тищенка.
десь заборонено законом
створити партію з наймерзенніших покідькив
та назвати її "Слуги народу"??
ні,не заборонено
ще й на відосіках можно заробити
понавибирали, блін, дебілів, гопників та аніматорів..
Як вдалося з'ясувати, нардепові допомагав співробітник Головного управління НПУ Писаренко Богдан Олегович. Яким чином топовий київський поліцейський опинився у Дніпрі та чому допомагав Тищенку - невідомо.
"Така вона, ця слава України? Це не просто точка "У", це точка в довірі та надії", - написала тоді вона в коментарі до посту.
Любовь она такая... )))
