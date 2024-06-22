РУС
Тищенко не смущает, что его помощница внесена в "Миротворец" и летала на концерт Лепса в Крым: А что тут такого? Это запрещено где-нибудь законом? ВИДЕО

Об этом нардеп Николай Тищенко рассказал в эфире канала "Киев 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Вы раздуваете ложную информацию (обратился он к журналистке. - Ред.). Вы должны понимать, какие функции (народных депутатов. - Ред.): представительская, контролирующая и законотворческая. Мы не осуществляем правоохранительную, мы контролируем... Любые действия депутат должен осуществлять в присутствии правоохранителей", - отметил он.

Он утверждает, что по его заявлению якобы открыто производство по факту инцидента в Днепре.

Также Тищенко утверждает, что на месте инцидента якобы происходили следственные действия, присутствовали правоохранители, хотя журналистка несколько раз повторила, что Нацполиция информации о следственных действиях не подтверждает.

Тищенко также уточнил, что намерен написать заявление на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Отвечая на вопрос о том, что его помощница Эвелина Андриевская находится в базе "Миротворец", Тищенко отметил: "Мы все куда-то внесены. Она временная переселенка. Она из Донецка, приехала в 2014 году в Украину. Не приехала в Москву, как многие сделали. Мы защищаем ее, как гражданку Украины, временную переселенку. Мы знаем, что государство защищает временных переселенцев, которые потеряли свои дома, потеряли свою привычную жизнь", - отметил Тищенко.

Когда журналистка спросила нардепа, знает ли он, что такое "Миротворец", тот ответил, что нет.

"Я - нет, если честно. Я знаю, что я внесен в российский какой-то там "Миротворец", - ответил Тищенко.

Отвечая на ремарку журналистки о том, что его помощница летала в 2018 году в Крым на концерт Лепса, Тищенко ответил: "Ну и что? Через Украину, а что такого? Это запрещено где-то законом?"

Стоит также отметить, что в прямом эфире Тищенко некорректно вел себя с ведущей канала, постоянно ее перебивал и обвинял.

Конфликт в Днепре с участием нардепа Тищенко

Напомним, 20 июня на проспекте Яворницкого в центре Днепра произошла стычка между группой людей в форме и балаклавах и мужчиной в штатском.

В соцсетях писали, что мужчина в штатском - днепрянин Дмитрий (Сын) Павлов, который воевал в спецподразделении Kraken. Также в Telegram-каналах утверждали, что на него напали охранники народного депутата Николая Тищенко.

Полиция открыла два уголовных производства по статье об умышленном легком телесном повреждении и статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Тищенко заявил, что Павлов якобы ударил следователя во время обысков "мошеннических ботоферм".

Автор: 

Днепр (4492) Тищенко Николай (338)
Топ комментарии
+32
Господи, це істота не менш мерзенна ніж кацапи 🤮
показать весь комментарий
22.06.2024 16:24 Ответить
+32
З миротворцем, то зрозуміло - це приватна ініціатива. Але от їздити в Крим на концерт Лепаса... це зашквар.
показать весь комментарий
22.06.2024 16:27 Ответить
+20
показать весь комментарий
22.06.2024 16:26 Ответить
Чого до Тищенко до..брались, вы бы всю жизнь по понятиям жили, то знали, что пахану можно и пошалить, а тут ещё и власть дана, правда крыша течь дала, но напоминания о прежних временах помогут ее поставить на место
показать весь комментарий
22.06.2024 16:37 Ответить
Він не пахан і не авторитет, від завжди шісткою був...
показать весь комментарий
22.06.2024 16:41 Ответить
Тищенко-це провокатор і підор...
показать весь комментарий
22.06.2024 16:40 Ответить
Молодці українці , вибрали 🤡 керманичів, те шо треба ...подобається ?
показать весь комментарий
22.06.2024 16:40 Ответить
Я порохобот і це мене радує що не вхожу в 73 % баранів..
показать весь комментарий
22.06.2024 16:44 Ответить
Хахаха,в те губы столько вложено бабла и души,да хоть к чертям она ездила,эти губки вину за все отработали и отработают.
показать весь комментарий
22.06.2024 16:42 Ответить
Тут писали, що ці губиська працювали на тищенка ще з 15-ти років, в той час коли руки працювали в його ресторані.
показать весь комментарий
22.06.2024 16:52 Ответить
Так би і вмастив кулаком по цій рожі підара...
показать весь комментарий
22.06.2024 16:42 Ответить
Мені разик дозволь.
показать весь комментарий
22.06.2024 16:46 Ответить
В чергу.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:22 Ответить
Коли твій електорат тупе стадо, можна будь-яку дічь творити. Холопы поймут и простят
показать весь комментарий
22.06.2024 16:48 Ответить
"Слуга народу" - збіговисько кінчених мерзот!
показать весь комментарий
22.06.2024 16:48 Ответить
"Вона із Донецька, приїхала у 2014 році в Україну" - а це як розуміти? Це депутат таке ляпнув?
показать весь комментарий
22.06.2024 16:50 Ответить
все по Фройду. ***** не паляться.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:08 Ответить
зе-команда.
показать весь комментарий
22.06.2024 16:57 Ответить
Якщо бикує далі то нікуди не дівся його захист з боку ОП за будь які його протизконні дії і призирство до народу в Україні.
Він відверте клав на всіх з прибором і виглядає так, що і на кума теж.
Колись так себе вели(і це дозволялось) уродливі карлики королів. Цирк уродів був популярним у вельмож.
показать весь комментарий
22.06.2024 16:59 Ответить
Яке їхало-таке й здибало.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:02 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2024 17:03 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2024 17:06 Ответить
100%.
показать весь комментарий
22.06.2024 22:29 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2024 19:19 Ответить
Це не поліціант - це класичний мусор.
показать весь комментарий
22.06.2024 22:30 Ответить
Досить скиглити на тіщенок і єрмаків! Треба готуватись до виборів всіх гілок влади, починаючи з президента. Бо скиглити можна безкінечно, але скиглення ситуацію не поміняє. Поміняють вибори.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:03 Ответить
А ти в Вовчанську на вибори підеш чи в Куп"янську?
показать весь комментарий
22.06.2024 17:07 Ответить
Ні, по-місцю знаходженнявнутрішньо переселені особи будуть голосувати
показать весь комментарий
23.06.2024 09:59 Ответить
І за оце бидло воюють українці?
показать весь комментарий
22.06.2024 17:05 Ответить
подивилась відео , щось не так все просто ......... я не прихильниця тищенка !!!
показать весь комментарий
22.06.2024 17:07 Ответить
А чого там складного? Бувший військовий спитав у ряжених клоунів, що вони роблять у місті у балаклавах зі зброєю. Ті почали його переслідувати. Хоч жодних прав на це за законом не мали. І тим більше не мали права його затримувати. Поліцейський -- такий самий клоун, як і "військові" Хоча б тому що не знає визначення терміну "крадіжка".
Вся ця вистава нагадує тупий примітивний разводняк з 90-х, коли така сама "поліція" тільки на букву "м" допомагала шахраям видурювати у людей гроші. Тільки до цієї схеми чомусь додався діючий депутат зі своєю сосною.
показать весь комментарий
22.06.2024 21:46 Ответить
потрібно вислухати дві сторони ! тільки владі як я розумію не вигідно це робити......
показать весь комментарий
22.06.2024 17:09 Ответить
Тищенко не силова влада. Його охорона не має ніяких прав одягати кайданки на громадян.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:14 Ответить
Резонансне

Важко бійцям ЗСУ! В ці години
Звістка нова - мов отруєна вишенька:
Битись на фронті з рашистом повинні,
А у тилу ждуть їх цербери Тищенка.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:10 Ответить
а що
десь заборонено законом
створити партію з наймерзенніших покідькив
та назвати її "Слуги народу"??
ні,не заборонено
ще й на відосіках можно заробити
показать весь комментарий
22.06.2024 17:10 Ответить
надеюсь, что контрразведка проверяет всех помощников депутатов Рады , потому что один из алгоритмов внедрения кремлевских гэбистов по всему миру -- устраиваться помощниками депутатов, политиков, влиятельных бизнесменов и т. д.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:14 Ответить
Лікбез для Тіщенка: Центр «Миротворець» - український сайт та громадська організація, яка досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права. Результати своїх досліджень Центр "Миротворець" відкрито публікує на однойменному сайті. В своїй роботі особливу увагу Центр приділяє проявам терористичноі та сепаратистської діяльності на території України. Тобто база сайта містить дані осіб що становлять істотну загрозу українській державі та суспільству.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:17 Ответить
Може в клініці переплутали і замість лоботомії зробили "котлєті" ін'єкції ботокса.🤔
показать весь комментарий
22.06.2024 17:18 Ответить
Лепс ***** збирає гроші на війну проти України. Тількі за це вже коля каклєьа повинен землю жерти що виправдовує таке
показать весь комментарий
22.06.2024 17:20 Ответить
А що на це скаже головпідор кліменко?
показать весь комментарий
22.06.2024 17:25 Ответить
Може цей ботоксний депутат правильно робить, якщо правоохоронна система кришує ці шахрайські контори? Схоже ОПГ скупили ще й телевізор, якщо журналістка намагається заборонити йому це робити.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:25 Ответить
Що він правильно робить? Він тупо "збирає" дань з бізнесу - все як у 90-х.
показать весь комментарий
22.06.2024 21:49 Ответить
Колян Їбе ботофермерів



показать весь комментарий
23.06.2024 10:01 Ответить
Котлєта хіба що тебе може виїб@ти. На більше у цього одноклітинного просто мізків не вистачить.
показать весь комментарий
23.06.2024 12:02 Ответить
нам такі депутати не потрібні, коли його знімуть і посадять?
показать весь комментарий
22.06.2024 17:28 Ответить
Тоді,коли суспільство цього захоче і задасть це питання не на цензорі а безпосередньо владі. І спитає не у формі прохання,а у формі жорсткої вимоги.На жаль всі інші варіанти безперспективні.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:43 Ответить
наш мудрий український нАрід обрав отаке одоробло. Зато паржалі. Правда смішно?
показать весь комментарий
22.06.2024 17:28 Ответить
Та воно критинське по самі вуха, коло воно вже спалиться до попоелу!!!
показать весь комментарий
22.06.2024 17:33 Ответить
Помічниця ищенка приїхала підкорювати Дніпро у сережках від Van Cleef, вартість всього - 4450 євро.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:37 Ответить
Не насосала,а подарили.
показать весь комментарий
22.06.2024 18:02 Ответить
Дівчинко, ти наша красуня. Переглядаю. Ти розумака.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:39 Ответить
..у кращих традиціях 90х Коля Каклєта "забіл стрєлку" журналістці і поводився так само "благородно", як звичайний кум-жлоб-"авторитет" незвичайного кума-крИшІ..
понавибирали, блін, дебілів, гопників та аніматорів..
показать весь комментарий
22.06.2024 17:42 Ответить
Стало відоме ім'я поліцейського, який допомагав охороні Миколи Тищенка нападати на військового у Дніпрі. Ним виявився співробітник Нацполіції із міста Києва. Про це повідомив блогер Сергій Стерненко.

Як вдалося з'ясувати, нардепові допомагав співробітник Головного управління НПУ Писаренко Богдан Олегович. Яким чином топовий київський поліцейський опинився у Дніпрі та чому допомагав Тищенку - невідомо.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:53 Ответить
Варто зазначити, що у 2015 році її проукраїнська позиція була досить сумнівною - на своїй сторінці у соцмережі блогерка зробила репост повідомлення про вибух ********** у Донецьку, звинувативши у цьому українську владу.

"Така вона, ця слава України? Це не просто точка "У", це точка в довірі та надії", - написала тоді вона в коментарі до посту.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:59 Ответить
Я в таких випадках кажу: "Гівно їсти теж не заборонено законом".
показать весь комментарий
22.06.2024 17:59 Ответить
"Я Зе-влада. А ви за мене проголосували. То хто дурень?"
показать весь комментарий
22.06.2024 18:00 Ответить
а якби на спині було написано маршал
показать весь комментарий
22.06.2024 18:08 Ответить
Крим це Україна то візьми і зїзди туди
показать весь комментарий
22.06.2024 18:14 Ответить
він сам незнає шо таке ботоферма
показать весь комментарий
22.06.2024 18:15 Ответить
дав вам погоду??????
показать весь комментарий
22.06.2024 18:16 Ответить
https://x.com/i/status/1804530240816873863 найкраще по темі
показать весь комментарий
22.06.2024 18:18 Ответить
«Літати» в Крим можна тільки з території рф. Тобто вона ще й там була після 2014
показать весь комментарий
22.06.2024 18:22 Ответить
Бужанський читає лекції майбутнім офіцерам, Тищенко ******* ветеранів - ви за це проголосували в 2019році. Молодці.
показать весь комментарий
22.06.2024 18:37 Ответить
Долбойоб!!!
показать весь комментарий
22.06.2024 18:41 Ответить
отстреливать и прикапивать
показать весь комментарий
22.06.2024 19:04 Ответить
Анна Сєдокова щось там казала про маленький член Колі Котлети... А ще Гео Лероса він витягав з трибуни. В кращих традиціях хунвейбінів. Як думаєте, чому такий мудак особливо наближений до Єрмака і Зеленського? Подібне до подібного?
показать весь комментарий
22.06.2024 19:27 Ответить
його звільнить від кретинизму тільки куля.
показать весь комментарий
22.06.2024 19:31 Ответить
Лайно їсти теж не заборонено, хтось прибере цю смердючу катлетету
показать весь комментарий
22.06.2024 20:46 Ответить
ЗСУ о Тищенко запустили ФЛЕШМОБ !

Любовь она такая... )))

https://vm.tiktok.com/ZGegb8t4r/

https://vm.tiktok.com/ZGegb8PjU/

https://vm.tiktok.com/ZGegqcp2m/
показать весь комментарий
22.06.2024 21:03 Ответить
жлоб
показать весь комментарий
22.06.2024 23:11 Ответить
УЙОБОК.
показать весь комментарий
23.06.2024 04:54 Ответить
Такої ганебної влади неболо за всі 30 років незалежності, зеленський та його 5-6 менеджерів не мають дна🤮🤮🤮🤮
показать весь комментарий
23.06.2024 08:46 Ответить
У нас що в 2018 році було авіасполучення з Кримом? бо написано, що та шмара літала....
показать весь комментарий
23.06.2024 11:57 Ответить
