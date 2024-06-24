РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8574 посетителя онлайн
Новости
32 558 196

Полицейского Писаренко, участвовавшего в инциденте с экс-военным и охраной нардепа Тищенко в Днепре, уволили со службы, - СМИ

Поліцейського, який брав участь в інциденті з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка у Дніпрі, звільнили зі служби, - ЗМІ

Полиция Киева уволила со службы своего сотрудника, который фигурировал в столкновении между охраной народного депутата Николая Тищенко и добровольцем спецподразделения "Kraken" ГУР Минобороны Дмитрием Павловым (Сын) в Днепре.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказала заместитель начальника отдела коммуникаций главного управления Нацполиции города Киева Анна Страшок, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее Страшок подтвердила информацию, что мужчина в жилетке с надписью "Полиция" на видео инцидента, который произошел в Днепре между экс-военным подразделения Kraken Дмитрием Павловым и охранниками нардного избранника Николая Тищенко, является сотрудником полиции Киева.

Поліцейського, який брав участь в інциденті з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка у Дніпрі, звільнили зі служби, - ЗМІ

По ее словам, полицейский находился в Днепре в командировке, где участвовал в проведении следственных действий.

"По их (следственных действий, - ред.) завершению правоохранитель вышел из помещения на улицу, стал свидетелем конфликтных ситуаций между гражданами. В дальнейшем к нему обратился мужчина о совершении преступления в отношении его знакомой, у которой отобрали телефон. Сотрудник полиции вмешался в инцидент", - рассказала Страшок.

По ее словам, следственные действия, в которых участвовал милиционер, не имели никакого отношения к активистам и публичным лицам, которые находились в том же месте и были участниками инцидента.

Она отметила, что сейчас назначили служебное расследование для установления правомерности действий полицейского.

На вопрос, каким образом работник полиции Киева оказался в Днепре, правоохранитель сказала, что в случае, когда досудебное расследование осуществляется работниками Киева, то они при необходимости могут находиться в командировке в любом городе страны.

Читайте также: Поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата, - Ермак

Что предшествовало?

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Читайте также: Тищенко не смущает, что его помощница внесена в "Миротворец" и летала на концерт Лепса в Крым: А что тут такого? Это запрещено где-то законом? ВИДЕО

Автор: 

Днепр (4492) конфликт (847) Тищенко Николай (338)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+42
Ну так, звільнення тепер це найстрашніше покарання для злочинців. А можна людину просто звільнити, якщо вона наваляє ТЦКашнику чи менту? Чи вкраде щось?
показать весь комментарий
24.06.2024 23:11 Ответить
+35
А за что уволили то? Ведь он же был "в командировке", типа официально работал... Или все таки не официально?

P.s. Чувствую ему еще и компенсацию через суд потом выплатят, после восстановления...
показать весь комментарий
24.06.2024 23:16 Ответить
+34
Таких у "мєнтовці" називають вже давно "одноразовими" "Орла" послали для надання "законності" "Котлетним розбіркам" Він там "законність" імітував А коли піднявся "шкандаль" - зробили "крайнім" Ну а тепер "Нема людини - нема проблеми..."
показать весь комментарий
24.06.2024 23:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Проблема значно глибша та масштабніша - це люди, які проголосували за весільних фотографів, ведучих корпоративів та коміків. Люди, у яких мізків не вистачає, щоб зрозуміти, що буде, якщо вони виберуть в Раду і в Президенти таких персонажів. Люди, які на наступних виборах проголосують за таких же пройдисвітів.
показать весь комментарий
25.06.2024 01:05 Ответить
"Бендер присел над саквояжем, как странствующий китайский фокусник над своим колдовским мешком, и стал выкладывать из него одну за другой разные вещи. Сначала вынул красную нарукавную повязку с вышитым на ней золотым словом: "Распорядитель". Затем на траву легла милицейская фуражка с гербом города Киева, четыре колоды карт одного рисунка и пачка документов с круглыми фиолетовыми печатями." І. Ільф і В. Петров" Золотой тєльонок" 😂😂😂😂😂
показать весь комментарий
24.06.2024 23:56 Ответить
Міліція-поліція Києва у шахраїв особливо популярна.
І чому це так?
показать весь комментарий
25.06.2024 01:18 Ответить
ось тепер хай повоює) чипіндрос😆
показать весь комментарий
25.06.2024 00:11 Ответить
"Та кто ж его отправит, он же дерево"...
показать весь комментарий
25.06.2024 17:17 Ответить
Все це насправді результат того, як держава функціонувала з 1991 року. В мирний час оформляли липові інвалідності, брали хабарі всі кому не лінь, були безкарними, не сідали в тюрму за злочини, у військкоматах дивилися як на лайно й т.д. А тут раз - війна. І простолюдини такі мабуть подумали: "О, ну тепер все зміниться". А чого б то воно змінювалося? Як Україна звикла жити все своє життя, так і живе.
показать весь комментарий
25.06.2024 00:13 Ответить
Так а з чим це повязане? Хтось заборонив жити нормально, з 1991 року, змусив жити саме так? Чи воно якось так склалося?
показать весь комментарий
25.06.2024 07:05 Ответить
Закон природи - коли стається швидка неочікувана зміна (катастрофа), то наверх миттєво спливають тисячі мародерів - а коли населення нерозвинуте, то ці мародери можуть правити і вічно - динозаври ті взагалі вимерли... гондураси різні ніяк не вилізуть із ями... - помогло би зовнішнє управління, але ніхто не бажав і не бажає, тупо кажуть робіть як ми і все у вас вийде, ага, літак із глини вийде... із демократії дерьмократія вийде, виходить, боком...
показать весь комментарий
25.06.2024 22:18 Ответить
Тоді б у світі СКРІЗЬ "правили мародери", бо катастрофи зачепили кожного. Цього не відбулося, саме тому постало питання: що не так з Україною, порівнянно із Францією наприклад. Населення не розвинуте? Так я ж саме це питаю: хто або що заборонив розвиватися? Має бути причина. Приклад: якщо підліток, вибачте, дбл блд, причиною можуть бути питущі батьки або дитяча чмт. Без причини нічого не буває.
показать весь комментарий
25.06.2024 22:44 Ответить
1) період мародерства з часом частіше всього переходить в організований бандитизм, для цього потрібен час, десятки років, може і більше, все залежить від розвинутості населення

2) пострадянське населення по політичній розвинутості відстає від європейського десь на 300 років, причина тупо кліматична: цивілізація йде за теплом

3) розвиток населення відбувається на протязі сотень років у його боротьбі із бандитами-владою, англія, франція, коли, як там виникали парламенти і т.і.

4) при наявності більш розвинутих країн процес цивілізації може бути пришвидшеним, але тільки як результат зовнішнього управління, років на 40,мінімум на 20 (щоб хоч одне нове покоління виросло)

5) зовнішнє управління для пострадянщини не було введено, натомість було зовнішнє пограбування і лицемірні поради, ну такі вони ****** цивілізовані
показать весь комментарий
25.06.2024 22:58 Ответить
Тобто жодного шансу розпочати нарешті нормальне життя - в Україні не має? Я досі вірю, що вона може перемогти в цій війні, але за умови що західні партнери нарешті "почнуть по-справжньому". А от щодо нормального життя, бачите, хожу та питаю по форумах
показать весь комментарий
26.06.2024 06:22 Ответить
західні партнери ще більші бандити ніж свої - нормальне життя можливе, там, де люди є політичним субєктом, тобто, в багатьох країнах - а в Україні... ну звідки? можливе лише більш-менш життя, коли не вбивають, ну як було до 2014
показать весь комментарий
26.06.2024 15:29 Ответить
Цілком згодний з Вашим висловом: нормальне життя можливе лише там, де люди є политичним субєктом. А в Україні не так. Отже, треб зробити, щоб стало так). Оце я й намагаюся, так би мовити, в просвітницьку діяльність, зокрема й тут теж)
показать весь комментарий
26.06.2024 15:53 Ответить
З одного боку високодуховні просвітяни, з іншого боку нульморальні трієчники із фальшивими дипломами, неймовірною жадібністю і підручними бандитами в законі - між ними перелякані вівці, котрі могли б стати людьми - добро переможе?)) ага, років за 200, коли повмирають правнуки цих нульморальних...
показать весь комментарий
26.06.2024 16:42 Ответить
Так, згоден, дякую. Перемогти в цій війні, я досі в це вірю, Україна зможе, за умови належної підтримки західних партнерів. А от як вона житиме дали - суцільний песімізм.
показать весь комментарий
26.06.2024 19:05 Ответить
Цілком згодний з Вашим висловом: нормальне життя можливе лише там, де люди є политичним субєктом. А в Україні не так. Отже, треб зробити, щоб стало так). Оце я й намагаюся, так би мовити, в просвітницьку діяльність, зокрема й тут теж)
показать весь комментарий
26.06.2024 15:54 Ответить
Кляті москалі винні. А ще Ян II Казимир, не захотів з Хмельницьким домовлятися, от і почалося от ето от всьо.
показать весь комментарий
26.06.2024 02:53 Ответить
Тобто, нормального життя в Україні вже ніколі не буде? Нема шансів виправити ситуацію?
показать весь комментарий
26.06.2024 06:49 Ответить
Ну я не знаю. Але якшо ми завжди жили не дуже добре через сусідство, а вони ще будуть нашими сусідами дуже довго, то...)
показать весь комментарий
27.06.2024 18:07 Ответить
змінилося - мародери стали діяти взагалі відкрито - ще й вбивати
показать весь комментарий
25.06.2024 22:20 Ответить
Поліцейського, який брав участь в інциденті з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка у Дніпрі, звільнили зі служби, - ЗМІ Джерело:
Ще п*зди треба дати щоб тиждень не міг присісти....
Гнойний виродок, обслуга сепарських елементів.
показать весь комментарий
25.06.2024 00:15 Ответить
показать весь комментарий
25.06.2024 00:16 Ответить
На гиляку підете всі , аж бігом 🤬
показать весь комментарий
25.06.2024 00:54 Ответить
Тіште себе. Можете ще уявляти, як вони всі в пекло попадуть, якщо вам від цього легше буде. Ага...
показать весь комментарий
25.06.2024 01:07 Ответить
Пекло "там" не цікаве.

Інтєрєснєй коли киздять тут, а особливо зараз

А карма завжди поца знайде.
Були колись такі калашніков, "діріжор" від ригіів, ківа, бузина.... і де вони ? 😂👍
показать весь комментарий
25.06.2024 01:26 Ответить
Карма то не наше, а індуїстське - буде в наступному житті, а треба зараз по християнському закону "що посієш те і пожнеш", смерть всім хто вбивав і допомагав вбивати українців будь то зелений, риг чи кацап.
показать весь комментарий
25.06.2024 02:07 Ответить
Дуже наше: КАРмА...
показать весь комментарий
25.06.2024 12:05 Ответить
Кара це помста, це інше. Україна має право на помсту без вагань.
показать весь комментарий
25.06.2024 13:26 Ответить
так по християнському ніби ж як дали раз по морді , то підстав щоб добавили , чи я не вірно християнство зрозумів ? ((
показать весь комментарий
25.06.2024 15:09 Ответить
Це як що ти віруючий християнин, а не ставитель свічок раз в рік по церквам.
Т і то не кожний віруючий буде тобі лице під удар підставляти, віруючи це тобі не роботи запрограмовані, а звичайні люди.
показать весь комментарий
25.06.2024 18:11 Ответить
Тобто , для тебе папа римський свічки раз на рік у храмі ставить ?(( Саме у храмі , а не церкві , якщо ти християнин віруючий (( у церкві поставити не вийде , так Божі храми називають ті хто раз на рік свічки там ставить ((
показать весь комментарий
25.06.2024 20:05 Ответить
Проходь мимо зі своєю маячнйою
показать весь комментарий
25.06.2024 20:25 Ответить
я то пройду , а ти як був телепнем , так бовдуром і залишишся , бо у християнстві кажуть : "посієш вітер - пожнеш бурю " (( Ну то таке ... не переймайся , твоє кудись посилати , правда там ти саме сидиш ((
показать весь комментарий
25.06.2024 20:38 Ответить
не розумієш простої істини - це було сказано для своїх аби використовувалося серед своїх. Братів по вірі тобто. в іншому оточенні це не працює як засіб угамування ворожнечі. в іншому оточенні намагання умиротворення лише підігріває жадобу насилля нелюда.
Якщо не зрозумів мене - я не винуватий, живи з цим далі.
показать весь комментарий
25.06.2024 18:57 Ответить
Піду втоплюся у річці глибокій , шукати стануть не скоро знайдуть ....... живи ти із тим чому не зрозумів мною написаного , це переслідуватиме тебе до останнього твого подиху , повір ))
показать весь комментарий
25.06.2024 20:08 Ответить
А іще були і є всілякі ківалови , баканови , рєзніковичі , януковичі , шпонки-пшонки, азірови-насірови, арєстовичі-мєдведчуковичі....... що там з ними , невже проблеми у житті ? ((
показать весь комментарий
25.06.2024 15:08 Ответить
Ахаха!! І хто ж їх вішать буде? Міфічний дядько? Всі вкраїнці поховалися по домівкам, бояться ТЦК. А в жінок другі прблеми. Їм би сім'ю чимось прогодувать і заплатити комуналку. Тай не протримаються жінки довго проти вгодованих бугаїв-ментів
показать весь комментарий
25.06.2024 17:58 Ответить
Що?!!!

Запитай у Януковоща
показать весь комментарий
25.06.2024 02:56 Ответить
Є бажання, запитай, навіть знаю в якому місті його шукати
показать весь комментарий
25.06.2024 03:16 Ответить
Коля- котлета? Ти?
показать весь комментарий
25.06.2024 05:57 Ответить
В мізках у тебе котлета 🤣
показать весь комментарий
25.06.2024 13:29 Ответить
На нари ментопідара
показать весь комментарий
25.06.2024 00:23 Ответить
Ні, тільки на фронт
показать весь комментарий
25.06.2024 10:49 Ответить
Якщо кокаїн змішати з ботоксом,то получиться котлета по єрмаківськи
показать весь комментарий
25.06.2024 01:30 Ответить
Має бути звільнений Голова МВС.
Має бути з позором вигнаний Голова Нацполіції.
Їх працівник працював шльондрою у колі оболонського. Це могло бути лише за їх санкцією "на відрядження".
показать весь комментарий
25.06.2024 01:31 Ответить
Поліцаї завжди прислуговують владі, тут немає нічого нового.
І тому влада ніколи не образить вірних холуїв.
показать весь комментарий
25.06.2024 08:24 Ответить
І не важливо якій владі. Прийдуть ординці - будуть лизати сраку бурятам.
Така специфіка цієї організації.
показать весь комментарий
25.06.2024 08:45 Ответить
І досвід Донбасу це тільки підтверджує: скільки злочинців з кабінетів СБУ у Донецьку та Луганську перейшли на сторону ворога? Скільки негідників з ДАІ тепер залишилися на тих же посадах при Росії ? Про ментів тут все ясно: є міста, де переходили на службу майже повним складом, те ж саме і у містах України після 22 лютого 2022 року. І усю цю продажну сволоту утримує народ України. Я поважаю тих поліціянтів, хто справді захищає закон, але їх мізерно мало.
показать весь комментарий
25.06.2024 20:22 Ответить
Люстрація МВС яку зірвав Рюкзакевич....
показать весь комментарий
25.06.2024 20:27 Ответить
Cудячи з розголосу той мєнт простим звільненням не відмажеться

https://www.youtube.com/live/jDjM8a1Fe-w ПВК "Котлета" і дрон "Мар'яна" на службі "Ларьочніка". Єрмак, його куми і стер'вятники.

Юрій Луценко каже, що коля котлєта був рекетиром у савлохи а зараз створює депутатські слідчі комісії щоб з кримінальних кіл отримувати мзду ( відео на 13-й хвилині). Накидка з надписом «поліція» не означає що це поліцейський. Ст. 18 Закону про поліцію: «Звертаючись до особи, або у разі звернення особи до працівника поліції, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити своє посвідчення» і тільки після цього вимоги працівника поліції стають законними. «Тому чувак в майці-сєточці з накидкою «поліцейський» не може вважатись офіційним представником державної структури та ще й щось вимагати. Без цього всі його дії незаконні. Керівник МВС повинен передали справу в ДБР, а ДБР повинно відкрити провадження по одній із статей КК, розділ III: «Позбавлення свободи, честі та гідності громадянина». Всіх членів ЧВК Котлєта керівники служб з яких вони походять повинні передати в ДБР і проти них повинні відкрити кримінальні справи. Якщо ДБР цього не зробить, то буде ЧВК Чорний лєбєдь». Юрій Луценко
показать весь комментарий
25.06.2024 01:52 Ответить
Аби ще Кракен і лікарняний йому оформив......
показать весь комментарий
25.06.2024 05:27 Ответить
******* як дишуть..локшина аж до землі у Людей...їм віри Нема
показать весь комментарий
25.06.2024 06:10 Ответить
То для "мудрого наріда" для паржать па-пріколу.
показать весь комментарий
25.06.2024 07:56 Ответить
Что за 3,14здёжь вокруг этого мусора? Всё дело в Николашке Котлете под псевдонимом Тищенко. Он уже всех за#бал. Кто бы ему, гондону, подкинул мухоморов.
показать весь комментарий
25.06.2024 06:44 Ответить
Показник людини без моралі, а що тут такого каже тищенко, закон йому не допоможе, продовжуйте показувати себе, один през вже сам себе переграв
показать весь комментарий
25.06.2024 06:53 Ответить
Хіба це покарання..Ганьба.
показать весь комментарий
25.06.2024 07:03 Ответить
Карати треба таких як Коля-каклєта з ботоксними памічницями-провокаторшами. А ганьба, це обирати у владу таких як каклєта та інших віслюків і кротів.
показать весь комментарий
25.06.2024 08:03 Ответить
Не кракен а креветки!
показать весь комментарий
25.06.2024 07:04 Ответить
фахіфчиня з морепродуктів?
показать весь комментарий
25.06.2024 08:04 Ответить
А ви піхвошка...
показать весь комментарий
26.06.2024 22:13 Ответить
теперь он получает тройную зарплату у Тищенко , а просто перевести его в боевое подразделение нельзя было
показать весь комментарий
25.06.2024 07:12 Ответить
Уже наверное пишет заяву на работу в прокуратуру или к бакановцам, а лохи думают что он теперь на фронт поедет.
показать весь комментарий
25.06.2024 07:22 Ответить
Звільнили? Нічого... Піде до колі каКльєти ліпити, а не на фронт.
показать весь комментарий
25.06.2024 08:03 Ответить
Почему котлета не на фронте.
показать весь комментарий
25.06.2024 08:06 Ответить
Тобто просто звільнили? Тут всі факти злочинної бездіяльності, яка переросла в перевищення службових повноважень посадовою особою. Це вже кримінал.
показать весь комментарий
25.06.2024 09:49 Ответить
То нічого, Бодя Писаренко перекваліфікується у "тітушки". Зарплата така ж...
показать весь комментарий
25.06.2024 09:49 Ответить
Пацана відправили дрючити колцентри з каклєтою і злили, мєнти як завжди зливають своїх першими)))
показать весь комментарий
25.06.2024 10:09 Ответить
Через пів-року поновиться через ссуд, ще і отримає ...надцять тисяч компенсації! Не вірите,- запитайте у баканова...
показать весь комментарий
25.06.2024 10:14 Ответить
Звільнили ну й добре, тепер до Кракену служити, відробляти гріхи....
показать весь комментарий
25.06.2024 10:50 Ответить
Десь я вже його бачив.. А, пригадав - ось же він!
https://ibb.co/mFqG0gc

показать весь комментарий
25.06.2024 10:53 Ответить
Не вдається вставити картинку, тож буде лінк.
https://ibb.co/mFqG0gc
показать весь комментарий
25.06.2024 10:54 Ответить
засекайте время через сколько это Мусорское гавно вынырнет на другой должности...
показать весь комментарий
25.06.2024 11:33 Ответить
Цікаво, на кого розрахований цей тупий пі***дьож , ще й від цілого заступника начальника відділу комунікацій головного управління Нацполіції міста Києва ????!!!!
показать весь комментарий
25.06.2024 11:40 Ответить
клоунада з катлєтою та мусором закінчиться маленьким пшиком. Це так локшина на вуха пересічних,щоб бачили "велечезну" роботу так званої влади. Ганьба ананістам.
показать весь комментарий
25.06.2024 13:34 Ответить
З попередніх піз......жі Катлєткіна (про константу) відомо, що всі його незаконні дії узгоджені з ментами ТА СБУ через Татарова. Коля Катлєткін як і Ося Задунайський знає 400 способов із"ятія дєнєг у населєнія, но нє чтіт,курва, Уголовний Кодекс.
показать весь комментарий
25.06.2024 14:13 Ответить
Скажіть ще, що він САМ туди поїхав - у самоволку, чи відпустку взяв!
показать весь комментарий
25.06.2024 14:40 Ответить
Так, але там же ще і ТЦКашник був карманний. Що з ним? Той що казав, що не має права перевіряти документи у заброньованих. Тільки не зрозуміло як він дізнався, що тітушні тищенко заброньована, не перевіривши в них документи?!?!
показать весь комментарий
25.06.2024 15:16 Ответить
Слідство над Тищенком, відволікаючий маневр
показать весь комментарий
25.06.2024 21:32 Ответить
Колцентри є чи немає?)
показать весь комментарий
25.06.2024 16:41 Ответить
Так не ведіться то їх і не стане.. а то вже можна було нацагенцією обмежити продаж сімок більше двох одній особі
показать весь комментарий
25.06.2024 21:31 Ответить
"звільнили від служби" = звільнили від будь-якого покарання за правопорушення

а потім дивуються, чому у нас мусорів не *******

може б у війську у нього якийсь толк був би?
показать весь комментарий
25.06.2024 17:30 Ответить
А чому тільки звільнили? Зазвичай ще й за кордон мають дати вільно виіхат.
показать весь комментарий
25.06.2024 18:09 Ответить
Колю ботаксну каклету теперь жарят все кому лень, видимо немного отбился от рук кума, решил что уже взрослый. Как приползёт и покается, думаю его обнимут, вытрут слёзки и простят.
показать весь комментарий
25.06.2024 18:41 Ответить
Цей мент просто маленький гвинтик який легко замінити, по суті - ніхто. Тому все так і склалось. Хоча, навіть якщо він втратив бронь, у ВСУ його все одно не пошлють, а пристроять в якомусь тихому місці, ще знадобитья - правильний пацан.
показать весь комментарий
25.06.2024 20:35 Ответить
Ну ок.. слідак з Києва відряджений до Дніпра по якомусь слідству...
ЗАПИТАННЯ! Де інші правоохоронці з Дніпровської поліції, що повинні сприяти йому в розслідуванні?..

Щось не сходиться відрядження...
показать весь комментарий
25.06.2024 21:28 Ответить
За що звільнили? За те що самі у відрядження послали?
показать весь комментарий
25.06.2024 21:32 Ответить
А Клименко нічого не хоче прокоментувати.
показать весь комментарий
25.06.2024 22:32 Ответить
ЦАП відбувайло
показать весь комментарий
25.06.2024 23:07 Ответить
И все? А в буцугарню,что бы другим мусора не повадно было!?
показать весь комментарий
26.06.2024 06:44 Ответить
Одно НЕ понятно , почему на мусорёнка НЕ открыто дело , по той же статье что и на Котлету ? Мусорёнок тоже активно участвовал в этом безпределе .
показать весь комментарий
26.06.2024 07:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 