Полицейского Писаренко, участвовавшего в инциденте с экс-военным и охраной нардепа Тищенко в Днепре, уволили со службы, - СМИ
Полиция Киева уволила со службы своего сотрудника, который фигурировал в столкновении между охраной народного депутата Николая Тищенко и добровольцем спецподразделения "Kraken" ГУР Минобороны Дмитрием Павловым (Сын) в Днепре.
Об этом в комментарии "Суспільному" рассказала заместитель начальника отдела коммуникаций главного управления Нацполиции города Киева Анна Страшок, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее Страшок подтвердила информацию, что мужчина в жилетке с надписью "Полиция" на видео инцидента, который произошел в Днепре между экс-военным подразделения Kraken Дмитрием Павловым и охранниками нардного избранника Николая Тищенко, является сотрудником полиции Киева.
По ее словам, полицейский находился в Днепре в командировке, где участвовал в проведении следственных действий.
"По их (следственных действий, - ред.) завершению правоохранитель вышел из помещения на улицу, стал свидетелем конфликтных ситуаций между гражданами. В дальнейшем к нему обратился мужчина о совершении преступления в отношении его знакомой, у которой отобрали телефон. Сотрудник полиции вмешался в инцидент", - рассказала Страшок.
По ее словам, следственные действия, в которых участвовал милиционер, не имели никакого отношения к активистам и публичным лицам, которые находились в том же месте и были участниками инцидента.
Она отметила, что сейчас назначили служебное расследование для установления правомерности действий полицейского.
На вопрос, каким образом работник полиции Киева оказался в Днепре, правоохранитель сказала, что в случае, когда досудебное расследование осуществляется работниками Киева, то они при необходимости могут находиться в командировке в любом городе страны.
Что предшествовало?
20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І чому це так?
2) пострадянське населення по політичній розвинутості відстає від європейського десь на 300 років, причина тупо кліматична: цивілізація йде за теплом
3) розвиток населення відбувається на протязі сотень років у його боротьбі із бандитами-владою, англія, франція, коли, як там виникали парламенти і т.і.
4) при наявності більш розвинутих країн процес цивілізації може бути пришвидшеним, але тільки як результат зовнішнього управління, років на 40,мінімум на 20 (щоб хоч одне нове покоління виросло)
5) зовнішнє управління для пострадянщини не було введено, натомість було зовнішнє пограбування і лицемірні поради, ну такі вони ****** цивілізовані
Ще п*зди треба дати щоб тиждень не міг присісти....
Гнойний виродок, обслуга сепарських елементів.
Інтєрєснєй коли киздять тут, а особливо зараз
А карма завжди поца знайде.
Були колись такі калашніков, "діріжор" від ригіів, ківа, бузина.... і де вони ? 😂👍
Т і то не кожний віруючий буде тобі лице під удар підставляти, віруючи це тобі не роботи запрограмовані, а звичайні люди.
Якщо не зрозумів мене - я не винуватий, живи з цим далі.
Запитай у Януковоща
Має бути з позором вигнаний Голова Нацполіції.
Їх працівник працював шльондрою у колі оболонського. Це могло бути лише за їх санкцією "на відрядження".
І тому влада ніколи не образить вірних холуїв.
Така специфіка цієї організації.
https://www.youtube.com/live/jDjM8a1Fe-w ПВК "Котлета" і дрон "Мар'яна" на службі "Ларьочніка". Єрмак, його куми і стер'вятники.
Юрій Луценко каже, що коля котлєта був рекетиром у савлохи а зараз створює депутатські слідчі комісії щоб з кримінальних кіл отримувати мзду ( відео на 13-й хвилині). Накидка з надписом «поліція» не означає що це поліцейський. Ст. 18 Закону про поліцію: «Звертаючись до особи, або у разі звернення особи до працівника поліції, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити своє посвідчення» і тільки після цього вимоги працівника поліції стають законними. «Тому чувак в майці-сєточці з накидкою «поліцейський» не може вважатись офіційним представником державної структури та ще й щось вимагати. Без цього всі його дії незаконні. Керівник МВС повинен передали справу в ДБР, а ДБР повинно відкрити провадження по одній із статей КК, розділ III: «Позбавлення свободи, честі та гідності громадянина». Всіх членів ЧВК Котлєта керівники служб з яких вони походять повинні передати в ДБР і проти них повинні відкрити кримінальні справи. Якщо ДБР цього не зробить, то буде ЧВК Чорний лєбєдь». Юрій Луценко
уТищенко , а просто перевести его в боевое подразделение нельзя было
https://ibb.co/mFqG0gc
https://ibb.co/mFqG0gc
а потім дивуються, чому у нас мусорів не *******
може б у війську у нього якийсь толк був би?
ЗАПИТАННЯ! Де інші правоохоронці з Дніпровської поліції, що повинні сприяти йому в розслідуванні?..
Щось не сходиться відрядження...