Полицейского Писаренко, участвовавшего в инциденте с экс-военным и охраной нардепа Тищенко в Днепре, уволили со службы, - СМИ

Полиция Киева уволила со службы своего сотрудника, который фигурировал в столкновении между охраной народного депутата Николая Тищенко и добровольцем спецподразделения "Kraken" ГУР Минобороны Дмитрием Павловым (Сын) в Днепре.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказала заместитель начальника отдела коммуникаций главного управления Нацполиции города Киева Анна Страшок, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее Страшок подтвердила информацию, что мужчина в жилетке с надписью "Полиция" на видео инцидента, который произошел в Днепре между экс-военным подразделения Kraken Дмитрием Павловым и охранниками нардного избранника Николая Тищенко, является сотрудником полиции Киева.

По ее словам, полицейский находился в Днепре в командировке, где участвовал в проведении следственных действий.

"По их (следственных действий, - ред.) завершению правоохранитель вышел из помещения на улицу, стал свидетелем конфликтных ситуаций между гражданами. В дальнейшем к нему обратился мужчина о совершении преступления в отношении его знакомой, у которой отобрали телефон. Сотрудник полиции вмешался в инцидент", - рассказала Страшок.

По ее словам, следственные действия, в которых участвовал милиционер, не имели никакого отношения к активистам и публичным лицам, которые находились в том же месте и были участниками инцидента.

Она отметила, что сейчас назначили служебное расследование для установления правомерности действий полицейского.

На вопрос, каким образом работник полиции Киева оказался в Днепре, правоохранитель сказала, что в случае, когда досудебное расследование осуществляется работниками Киева, то они при необходимости могут находиться в командировке в любом городе страны.

Читайте также: Поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата, - Ермак

Что предшествовало?

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Читайте также: Тищенко не смущает, что его помощница внесена в "Миротворец" и летала на концерт Лепса в Крым: А что тут такого? Это запрещено где-то законом? ВИДЕО