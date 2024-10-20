У Миколаєві люди у військовій формі намагались зв’язати чоловіка: У ТЦК кажуть, що це не їхні представники. ВIДЕО
Мережею інтернет поширюється відео, на якому зафіксовано, як в одному з районів міста Миколаїв невідомі у військовій формі намагалися звʼязати чоловіка в одязі стилю мілітарі. У дописах під відео зазначається, що це нібито насильна мобілізація.
Як інформує Цензор.НЕТ, пресцентр Миколаївського обласного ТЦК та СП відреагував на інцидент.
Що кажуть у ТЦК?
"Офіційно повідомляємо, що серед учасників інциденту представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Миколаївщини відсутні", - йдеться у повідомленні.
Зауважується також, що на відео відсутній початок і фінал інциденту.
"Застерігаємо утриматися від поспішних висновків стосовно дій зафільмованих військовослужбовців і не переносити своє невдоволення на інших представників Збройних Сил України. Сподіваємося, що причетні підрозділи проведуть відповідне службове розслідування, нададуть належну оцінку дій військовослужбовців і виступлять з офіційним поясненням", - додали в ТЦК.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Запоріжжі під час конфлікту між працівником ТЦК і перехожим пролунав постріл.
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але, по-любому, за усе, що відбувається в Україні має відповідати Верховне говнокомандувач Зеленське.. воно про.бало УСЕ, що можна було про.бати, і продовжує, нарцисом-Наполеоном повизгуючи під кабаном - дермаком та 5-6ма дефективними манаГерами-зрадниками-мародерами..
понаобирали, блін, лайна... ідіоти-приколісти... то ж був, капець, який складний вибір для дебілів та жлобів..
А для початку хоча б сказали в якій країні ми зараз живемо і який в ній устрій.
А пересічному громадянину як визначати хто його з вулиці викрадає? Чи рідне ТЦК з благою метою відправити в підвал/на фронт/збити грошей, чи кримінал з мерзенною метою відправити в підвал/збити грошей?