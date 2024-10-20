У Миколаєві люди у військовій формі намагались зв’язати чоловіка: У ТЦК кажуть, що це не їхні представники. ВIДЕО

Мережею інтернет поширюється відео, на якому зафіксовано, як в одному з районів міста Миколаїв невідомі у військовій формі намагалися звʼязати чоловіка в одязі стилю мілітарі. У дописах під відео зазначається, що це нібито насильна мобілізація.

Як інформує Цензор.НЕТ, пресцентр Миколаївського обласного ТЦК та СП відреагував на інцидент.

Що кажуть у ТЦК?

"Офіційно повідомляємо, що серед учасників інциденту представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Миколаївщини відсутні", - йдеться у повідомленні.

Зауважується також, що на відео відсутній початок і фінал інциденту.

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"Застерігаємо утриматися від поспішних висновків стосовно дій зафільмованих військовослужбовців і не переносити своє невдоволення на інших представників Збройних Сил України. Сподіваємося, що причетні підрозділи проведуть відповідне службове розслідування, нададуть належну оцінку дій військовослужбовців і виступлять з офіційним поясненням", - додали в ТЦК.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Запоріжжі під час конфлікту між працівником ТЦК і перехожим пролунав постріл.