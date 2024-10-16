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Новини Мобілізація
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Після рейдів ТЦК у публічних місцях збільшилася явка громадян у військкомати, - Київський ТЦК

Рейди ТЦК у публічних місцях

Рейди працівників ТЦК в публічних місцях збільшили кількість випадків добровільної явки громадян до військкоматів. 

Про це заявила офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"По роботі в публічних місцях дані дії були ефективні. Можу сказати, що явка збільшилась. Щобільше, можливо, це якимось чином посприяло підвищенню свідомості наших громадян і люди знову почали прибувати добровільно або за повістками", - зазначила вона.

За її словами, попри все багато громадян уникають прямого контакту з ТЦК та ніколи добровільно не з'являться, саме тому подібні заходи оповіщення необхідно продовжувати.

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"Якщо ми подивимося на ефективність цих заходів, то мені невідомі випадки щодо громадян, які мали в наявності актуальні військово-облікові документи й щоб вони підлягали якимсь затриманням або доставленню в ТЦК. Якщо ми звернемося до нормативно-правової бази, є дуже багато механізмів спонукати громадянина самостійно відвідати ТЦК", - зауважила Козак.

Офіцерка додала, що робота проводиться в рамках правового поля тих нормативно-правових актів, які дозволяють здійснювати таку діяльність ТЦК.

Також читайте: "Слуга народу" Федієнко про рейди ТЦК: Командири звертаються за поповненням

Нагадаємо, що 11 жовтня у Києві біля Палацу спорту, де саме проходив концерт на честь 30-річчя гурту "Океан Ельзи", провели рейд співробітники ТЦК спільно з поліцією. ЗМІ повідомляли, що у чоловіків-відвідувачів перевіряли документи, деяких затримали.

Рейди також відбулися в інших містах України.

Автор: 

мобілізація (3111) повістка (184) ТЦК та СП (647)


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Топ коментарі
+23
Знову сеанс уринотерапії від представника чергового ТЦК....
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16.10.2024 15:23
+13
Вот так все с концертов и ресторанов побежали в тцк ?
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16.10.2024 15:27
+10
Та ладно казки розповідати. Тцкуни просто обставляються. Типу,дивіться-не дарма лютуємо.
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16.10.2024 15:23
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Реиди стимулюють?
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16.10.2024 15:20 Відповісти
Знову сеанс уринотерапії від представника чергового ТЦК....
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16.10.2024 15:23 Відповісти
Та ладно казки розповідати. Тцкуни просто обставляються. Типу,дивіться-не дарма лютуємо.
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16.10.2024 15:23 Відповісти
Вот так все с концертов и ресторанов побежали в тцк ?
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16.10.2024 15:27 Відповісти
Роздали повістки, народ прийшов. Не всі на концертах - сцикуни.
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16.10.2024 17:41 Відповісти
Ну, логічно... Роздали повістки - тепер люди за цими повістками прибули до ТЦК.
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16.10.2024 15:28 Відповісти
Збільшилась кількість носіїв з МСК до ТЦК
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16.10.2024 15:29 Відповісти
тобто питання мобілізації вирішене - викреслюємо.
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16.10.2024 15:30 Відповісти
Ще спробуйте біля ВР засаду влаштувати, тоді громадяни табунами підуть.
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16.10.2024 15:32 Відповісти
Працівники ТЦК щоби-не забувайли про "Закон бумеранга який на паузі....
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16.10.2024 15:33 Відповісти
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16.10.2024 15:34 Відповісти
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16.10.2024 15:35 Відповісти
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16.10.2024 15:47 Відповісти
Фантасти, ля... Гаррі Гаррісон відпочиває!
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16.10.2024 15:49 Відповісти
В військоматі завжди є бажаючи служити в армії. Можете сходити і перевірити.
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16.10.2024 17:43 Відповісти
А облави проводити, це просто хобі ТЦКашників. Ага.
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16.10.2024 19:08 Відповісти
аписялся от смеху
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16.10.2024 15:49 Відповісти
Вся Конча-Заспа пришла?
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16.10.2024 15:50 Відповісти
Давайте вже новину Бутусова про "прокурорів".
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16.10.2024 15:56 Відповісти
добровільної явки внутри бусика
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16.10.2024 16:08 Відповісти
А якщо тцкашники на вулицях будуть чоловічому населенню прострілювати коліна, то в військомати будуть черги добровольців цілодобово стояти!
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16.10.2024 17:09 Відповісти
від цих ТЦКашних блокпостів та облав логістиці скоро буде хана. звертаєшся до перевізника... і чуєш у відповідь, шо повний двір машин, а їздити на них нікому...

може ті водії і ухилянти... але КОМУ СТАЛО ЛЕГШЕ від того, що вони не працюють і вантажі не транспортуються?
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16.10.2024 17:13 Відповісти
Переведіть
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16.10.2024 18:32 Відповісти
О да, добровільно прибувають на мікроавтобусах.
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16.10.2024 17:14 Відповісти
Лариса Козак - свіжий мем від людолова...
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16.10.2024 17:24 Відповісти
Вірю, воно завжди так. Спочатку покричали тцкшникам ганьба, а потім наввипередки помчали у тцк.

Сьогодні на Закарпатті баби побили тцкшників дрючками. Уявляю, які черги будуть завтра в Ужгородському тцк, на кілька бригад.
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16.10.2024 18:34 Відповісти
Потрібно же так підло брехати або тренування перед наступними виборами.
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16.10.2024 19:15 Відповісти
Після рейдів ТЦК значно збільшився продаж засобів для прання. Засранці стояли в чергах. ТЦК,так тримати!
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16.10.2024 19:43 Відповісти
 
 