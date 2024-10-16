Після рейдів ТЦК у публічних місцях збільшилася явка громадян у військкомати, - Київський ТЦК

Рейди працівників ТЦК в публічних місцях збільшили кількість випадків добровільної явки громадян до військкоматів.

Про це заявила офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По роботі в публічних місцях дані дії були ефективні. Можу сказати, що явка збільшилась. Щобільше, можливо, це якимось чином посприяло підвищенню свідомості наших громадян і люди знову почали прибувати добровільно або за повістками", - зазначила вона.

За її словами, попри все багато громадян уникають прямого контакту з ТЦК та ніколи добровільно не з'являться, саме тому подібні заходи оповіщення необхідно продовжувати.

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"Якщо ми подивимося на ефективність цих заходів, то мені невідомі випадки щодо громадян, які мали в наявності актуальні військово-облікові документи й щоб вони підлягали якимсь затриманням або доставленню в ТЦК. Якщо ми звернемося до нормативно-правової бази, є дуже багато механізмів спонукати громадянина самостійно відвідати ТЦК", - зауважила Козак.

Офіцерка додала, що робота проводиться в рамках правового поля тих нормативно-правових актів, які дозволяють здійснювати таку діяльність ТЦК.

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Нагадаємо, що 11 жовтня у Києві біля Палацу спорту, де саме проходив концерт на честь 30-річчя гурту "Океан Ельзи", провели рейд співробітники ТЦК спільно з поліцією. ЗМІ повідомляли, що у чоловіків-відвідувачів перевіряли документи, деяких затримали.

Рейди також відбулися в інших містах України.