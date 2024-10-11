У Києві ТЦК та поліція масово перевіряли документи у чоловіків після концерту гурту "Океан Ельзи", деяких затримали, - ЗМІ. ВIДЕО
Ввечері п'ятниці, 11 жовтня, у Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту "Океан Ельзи". Після завершення заходу працівники ТЦК та СП разом з патрульною поліцією розпочали масову перевірку документів відвідувачів-чоловіків. Деяких з них затримали.
Про це повідомляють кореспонденти hromadske та "Суспільне" із місця події, інформує Цензор.НЕТ.
На відео, які поширили у соцмережах, працівники ТЦК та СП разом з патрульними поліціянтами затримують чоловіків, які виходять з концерту.
Як повідомляють журналісти, кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, правоохоронці затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.
Як розповіли "Суспільному" очевидці, співробітники ТЦК з поліцією чекали на відвідувачів концерту "ОЕ" і перевіряли документи у чоловіків.
На запитання журналістів, що відбувається, співробітники ТЦК не відповіли і спрямували до пресслужби.
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Чи це просто мсек із тцк вирішили трохи відшкодувати свої нещодавні фінансові втрати?
Найбільш бездарна структура після депутатів - це ТЦК. Скільки їх там, тисяч сто напевно вже. На повній зарплаті і забезпеченні держави - цілими днями на безкоштовному бензині і волонтерських тачках людей відловлюють. У перервах між шавермою і кавою.
І гроші тільки збивати з населення України.
Я розумію, бізнес, життя іде і все таке, але все ж не уявляю чому в нас все не як в людей.
А скромно посидіти в ресторані пару годин не вистачає?
Я перепрошую. Коли ви дивитеся на дії ТЦК на концерті Океану. На реакцію цивільних чоловіків і жінок. На реакцію військових, на ту прірву і образу, яка розгортається між одними і другими. На цю страшенну ганьбу.
Хіба на секунду, хоч на мить, ви думали, що Зеленський щось може зробити інакше?
Точно так само він рулить армією і військовими операціями. Точно з таким же рівнем продуманості ведеться міжнародна політика, такі ж квадратні очі міжнародних партнерів від його вояжів і вимог.
Так само трудиться Рада, відібрані ним люди на такому рівні приймають закони. А також надсилають депутатські запити, наймають собі помічників і катаються у відрядження.
Його уряд освоює бюджет і керує стратегічними напрямками життєдіяльності. А ще трошки казино, надрами, митними зборами і медичними довідками.
Прикривають і охороняють все це силовики, також призначені Зеленським.
Подивіться на мобілізацію і отримаєте уявлення, як у нас працює абсолютно все. (Крім видавництв, бо Зе книжок не читає, а пише, тому книговидання чомусь процвітає).
А то в Києві розслабилися - на концерт з трьома жінками, чи й не альфасамці.