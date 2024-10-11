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У Києві ТЦК та поліція масово перевіряли документи у чоловіків після концерту гурту "Океан Ельзи", деяких затримали, - ЗМІ. ВIДЕО

Ввечері п'ятниці, 11 жовтня, у Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту "Океан Ельзи". Після завершення заходу працівники ТЦК та СП разом з патрульною поліцією розпочали масову перевірку документів відвідувачів-чоловіків. Деяких з них затримали.

Про це повідомляють кореспонденти hromadske та "Суспільне" із місця події, інформує Цензор.НЕТ.

На відео, які поширили у соцмережах, працівники ТЦК та СП разом з патрульними поліціянтами затримують чоловіків, які виходять з концерту.

Як повідомляють журналісти, кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, правоохоронці затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

Як розповіли "Суспільному" очевидці, співробітники ТЦК з поліцією чекали на відвідувачів концерту "ОЕ" і перевіряли документи у чоловіків.

На запитання журналістів, що відбувається, співробітники ТЦК не відповіли і спрямували до пресслужби.

Дивіться також: У Чернівцях патрульні двічі за місяць незаконно силою затримували одного й того ж чоловіка і відвозили у ТЦК. ВIДЕО

Автор: 

документ (417) Київ (19632) перевірка (1240) патрульна поліція (1442) ТЦК та СП (634)


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Топ коментарі
+58
А концерти "Кварталу"?..
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11.10.2024 23:26
+43
А після "концертів всратого Квартала - слабо? )))
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11.10.2024 23:27
+41
Дійсно- а слабо ТЦК таке зробити після концерту Кварталу..?!
Чи -"ето другоє"..?!!
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11.10.2024 23:28
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Чорні воронки ЗЄлєнскава
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12.10.2024 00:51 Відповісти
Це зебуїни вирішили таким чином трохи перебити свої останні (і чергові) корупціонні зашквари? Заодно і плебс трохи пошугати.
Чи це просто мсек із тцк вирішили трохи відшкодувати свої нещодавні фінансові втрати?
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12.10.2024 01:19 Відповісти
Все разом думаю.
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12.10.2024 02:28 Відповісти
А в чому проблема? Іди оновис і гуляй собі
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12.10.2024 01:20 Відповісти
Забагато іноземних ухилянтів тут повилазило на темі )
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12.10.2024 01:21 Відповісти
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12.10.2024 01:26 Відповісти
Вакарчук сказав, що краще мати доньку повію ніж сина тцкашника
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12.10.2024 01:57 Відповісти
А чому ж він не на фронті. В нього100-пудово є військове офіцерське звання. Він хто? Не ухилянт? Та якщо такий патріот то хай іде в ТЦК запишеться в ЗСУ або тероборону добровольцем на фронт. Хай не каже, що не беруть. Не беруть, тому що він там і не був. По-друге, ухилянти - це ті, хто отримав повістку і не прийшов. А якщо він усіх називає ухилянтами, то і він і вся його шобла є закоренілими ухилянтами. В нього ж є війсьове звання. Вперед за орденами, сцило картаве.
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12.10.2024 03:56 Відповісти
яу вам галочка за зыленскага?
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12.10.2024 01:42 Відповісти
папріколу 2019
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12.10.2024 01:44 Відповісти
Після обшуків у Хмельницькому та Рівному ТЦК стало стрьомнувато і вирішило кипучу діяльність показати)) Ну і бабло з під матраців переховати

Найбільш бездарна структура після депутатів - це ТЦК. Скільки їх там, тисяч сто напевно вже. На повній зарплаті і забезпеченні держави - цілими днями на безкоштовному бензині і волонтерських тачках людей відловлюють. У перервах між шавермою і кавою.

І гроші тільки збивати з населення України.
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12.10.2024 01:54 Відповісти
Ну що ж, народ вчиться від їхнього презіка - робить відео. Це ДУЖЕ ДОПОМОЖЕ. Поліцаї, як скажені пси: їм основне загребти, бо якщо не загребуть, то їх загребуть на фронт. А де ж таке можна. Вони ВЛАСТЬ. Їм не личить іти воювати. Голосували "по-риколу" в 2019, тепер по-приколу роблять відео. Поводяться, як вівці серед вовків. Відосіки - це основне.
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12.10.2024 03:46 Відповісти
Вихід через чорний хід і дорожчий, ніж вхід.
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12.10.2024 03:51 Відповісти
ТЦКашників - 100 тис. Це ціла дивізія підготовлених штурмовиків. А ті, хто не підготовлений воювати і вбивати, треба не на фронт, щоб вони побігли у СЗЧ, а на виробництво у ВПК.
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12.10.2024 06:18 Відповісти
Концерты у них блд....параллельная реальность ..
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12.10.2024 06:46 Відповісти
Треба автозак приганять до фітнесцентрів баз відпочинку ресторанів там цих пі расів ухилянтів хватить ще одну армію зробить і нічого з ними няньчиться 86 чернобиль з вулиць від прохідних заберали всіх а тут війна а воно ховається всіх правозахистників адвокатів гнать в окопи з ломами і лопатами копать копать і копать глубоко і широко
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12.10.2024 07:05 Відповісти
Який Чорнобиль , яка прохвдна ? Кого забирали ? Шо ти ліпиш?
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12.10.2024 08:12 Відповісти
З кожної організації забирали людей, кого в армію, кого на роботи в зону. Сотні тисяч пройшли через зону в 1986-1987 роках. Дивно цього не знати, про це в усіх фільмах про Чорнобиль. Там же ж не роботи працювали, а люди. Тунель під реактором рили прості шахтарі, яких цілими бригадами відправляли в зону.
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12.10.2024 16:10 Відповісти
Класні будуть бійці-вмотивовані головне. А потім питати будуть чого це фронт продавлюють та міста здаются. Бо такі бійці не будуть сидіти в окопах на флангах як в Угледарі і підуть в сзч. Як держава з ними так і вони з нею. І чим більше буде бусифікованих тим швидше колапс. Все система зломана, особливо коли усилякі дибілоїди підтримують силову мобілізацію. Додекомунізірувалися млять роблячи в худших традиціях комунистіт і диктаторів.
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12.10.2024 07:18 Відповісти
Геть безтолкового ішака! Обкурене чмо самоусунулось від виконання своїх обовязків та перетворило мобілізацію в "безпрідєл".
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12.10.2024 07:41 Відповісти
Хто зна, може війна так мене зістаоила внутришньо, що я не розумію як це влаштовувати гучні гульки до ранку, коли рашисти ******** Україну, а тисячі людей лежать скалічені по госпіталях, а ще більше люду в окопах?
Я розумію, бізнес, життя іде і все таке, але все ж не уявляю чому в нас все не як в людей.
А скромно посидіти в ресторані пару годин не вистачає?
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12.10.2024 08:16 Відповісти
Ухилянти пакують ухилянтів...
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12.10.2024 08:25 Відповісти
Там все на брони,чисто показуха для лохов.
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12.10.2024 08:37 Відповісти
А чого ви так Вакарчука виправдовуєте? Голос разом із зеленою шоблою за цей кривий закон голосував. Солідарність пропонувала кучу поправок, а Голс все влаштовувало
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12.10.2024 08:52 Відповісти
Людолови активізувалися. Тепер на концерти Вякарчука ні ногою...)))
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12.10.2024 08:59 Відповісти
підеш на 95 кривий квартал?
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12.10.2024 10:23 Відповісти
чому так 73% зеідіоти верещать? це був вибір за голобородька у 19 році, тому мовчки йдіть на концерти вакарчука. 95 кварталу замість окопів. ті українці, що голосували за Порошенка зараз на фронті захищають Україну від рашистів, але ті, що "какая разница" і "хуже не будет" ходять по ресторанах, концерти і тікають за кордон чомусь верещать про права людини.
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12.10.2024 10:22 Відповісти
А после выступления кралврала 95 тоже так будет.
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12.10.2024 09:19 Відповісти
То другое, то особливі люди - то золотий фонд хрипатого гундоса
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12.10.2024 12:26 Відповісти
Вакарчук чекає мужиків на наступний концерт от шкода посона
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12.10.2024 10:33 Відповісти
https://t.me/nuts_roses/4866 Горіха Зерня (Тамара Дуда, українська письменниця, перекладачка та волонтерка) :
Я перепрошую. Коли ви дивитеся на дії ТЦК на концерті Океану. На реакцію цивільних чоловіків і жінок. На реакцію військових, на ту прірву і образу, яка розгортається між одними і другими. На цю страшенну ганьбу.
Хіба на секунду, хоч на мить, ви думали, що Зеленський щось може зробити інакше?
Точно так само він рулить армією і військовими операціями. Точно з таким же рівнем продуманості ведеться міжнародна політика, такі ж квадратні очі міжнародних партнерів від його вояжів і вимог.
Так само трудиться Рада, відібрані ним люди на такому рівні приймають закони. А також надсилають депутатські запити, наймають собі помічників і катаються у відрядження.
Його уряд освоює бюджет і керує стратегічними напрямками життєдіяльності. А ще трошки казино, надрами, митними зборами і медичними довідками.
Прикривають і охороняють все це силовики, також призначені Зеленським.
Подивіться на мобілізацію і отримаєте уявлення, як у нас працює абсолютно все. (Крім видавництв, бо Зе книжок не читає, а пише, тому книговидання чомусь процвітає).
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12.10.2024 13:10 Відповісти
Оце, зовсім інша справа!
А то в Києві розслабилися - на концерт з трьома жінками, чи й не альфасамці.
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12.10.2024 20:41 Відповісти
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