У Києві ТЦК та поліція масово перевіряли документи у чоловіків після концерту гурту "Океан Ельзи", деяких затримали, - ЗМІ. ВIДЕО

Ввечері п'ятниці, 11 жовтня, у Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту "Океан Ельзи". Після завершення заходу працівники ТЦК та СП разом з патрульною поліцією розпочали масову перевірку документів відвідувачів-чоловіків. Деяких з них затримали.

Про це повідомляють кореспонденти hromadske та "Суспільне" із місця події, інформує Цензор.НЕТ.

На відео, які поширили у соцмережах, працівники ТЦК та СП разом з патрульними поліціянтами затримують чоловіків, які виходять з концерту.

Як повідомляють журналісти, кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, правоохоронці затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

Як розповіли "Суспільному" очевидці, співробітники ТЦК з поліцією чекали на відвідувачів концерту "ОЕ" і перевіряли документи у чоловіків.

На запитання журналістів, що відбувається, співробітники ТЦК не відповіли і спрямували до пресслужби.

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