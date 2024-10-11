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В Киеве ТЦК и полиция массово проверяли документы у мужчин после концерта группы "Океан Эльзы", некоторых задержали, - СМИ. ВИДЕО

Вечером пятницы, 11 октября, во Дворце спорта в Киеве состоялся концерт группы "Океан Эльзы". После завершения мероприятия работники ТЦК и СП вместе с патрульной полицией начали массовую проверку документов посетителей-мужчин. Некоторых из них задержали.

Об этом сообщают корреспонденты hromadske и "Суспільне" с места происшествия, информирует Цензор.НЕТ.

На видео, которые распространили в соцсетях, работники ТЦК и СП вместе с патрульными полицейскими задерживают мужчин, которые выходят с концерта.

Как сообщают журналисты, нескольких мужчин, у которых обнаружили проблемы с документами или которые отказывались их показать, правоохранители задержали и отвезли в ТЦК. Еще нескольким выписали повестки и отпустили.

Как рассказали "Суспільному" очевидцы, сотрудники ТЦК с полицией ждали посетителей концерта "ОЕ" и проверяли документы у мужчин.

На вопрос журналистов, что происходит, сотрудники ТЦК не ответили и направили в пресс-службу.

Смотрите также: В Черновцах патрульные дважды за месяц незаконно силой задерживали одного и того же мужчину и отвозили в ТЦК. ВИДЕО

Автор: 

документ (400) Киев (25655) проверка (820) патрульная полиция (1813) ТЦК (582)


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Топ комментарии
+58
А концерти "Кварталу"?..
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11.10.2024 23:26
+43
А після "концертів всратого Квартала - слабо? )))
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11.10.2024 23:27
+41
Дійсно- а слабо ТЦК таке зробити після концерту Кварталу..?!
Чи -"ето другоє"..?!!
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11.10.2024 23:28
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Чорні воронки ЗЄлєнскава
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12.10.2024 00:51 Ответить
Це зебуїни вирішили таким чином трохи перебити свої останні (і чергові) корупціонні зашквари? Заодно і плебс трохи пошугати.
Чи це просто мсек із тцк вирішили трохи відшкодувати свої нещодавні фінансові втрати?
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12.10.2024 01:19 Ответить
Все разом думаю.
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12.10.2024 02:28 Ответить
А в чому проблема? Іди оновис і гуляй собі
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12.10.2024 01:20 Ответить
Забагато іноземних ухилянтів тут повилазило на темі )
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12.10.2024 01:21 Ответить
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12.10.2024 01:26 Ответить
Вакарчук сказав, що краще мати доньку повію ніж сина тцкашника
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12.10.2024 01:57 Ответить
А чому ж він не на фронті. В нього100-пудово є військове офіцерське звання. Він хто? Не ухилянт? Та якщо такий патріот то хай іде в ТЦК запишеться в ЗСУ або тероборону добровольцем на фронт. Хай не каже, що не беруть. Не беруть, тому що він там і не був. По-друге, ухилянти - це ті, хто отримав повістку і не прийшов. А якщо він усіх називає ухилянтами, то і він і вся його шобла є закоренілими ухилянтами. В нього ж є війсьове звання. Вперед за орденами, сцило картаве.
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12.10.2024 03:56 Ответить
яу вам галочка за зыленскага?
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12.10.2024 01:42 Ответить
папріколу 2019
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12.10.2024 01:44 Ответить
Після обшуків у Хмельницькому та Рівному ТЦК стало стрьомнувато і вирішило кипучу діяльність показати)) Ну і бабло з під матраців переховати

Найбільш бездарна структура після депутатів - це ТЦК. Скільки їх там, тисяч сто напевно вже. На повній зарплаті і забезпеченні держави - цілими днями на безкоштовному бензині і волонтерських тачках людей відловлюють. У перервах між шавермою і кавою.

І гроші тільки збивати з населення України.
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12.10.2024 01:54 Ответить
Ну що ж, народ вчиться від їхнього презіка - робить відео. Це ДУЖЕ ДОПОМОЖЕ. Поліцаї, як скажені пси: їм основне загребти, бо якщо не загребуть, то їх загребуть на фронт. А де ж таке можна. Вони ВЛАСТЬ. Їм не личить іти воювати. Голосували "по-риколу" в 2019, тепер по-приколу роблять відео. Поводяться, як вівці серед вовків. Відосіки - це основне.
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12.10.2024 03:46 Ответить
Вихід через чорний хід і дорожчий, ніж вхід.
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12.10.2024 03:51 Ответить
ТЦКашників - 100 тис. Це ціла дивізія підготовлених штурмовиків. А ті, хто не підготовлений воювати і вбивати, треба не на фронт, щоб вони побігли у СЗЧ, а на виробництво у ВПК.
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12.10.2024 06:18 Ответить
Концерты у них блд....параллельная реальность ..
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12.10.2024 06:46 Ответить
Треба автозак приганять до фітнесцентрів баз відпочинку ресторанів там цих пі расів ухилянтів хватить ще одну армію зробить і нічого з ними няньчиться 86 чернобиль з вулиць від прохідних заберали всіх а тут війна а воно ховається всіх правозахистників адвокатів гнать в окопи з ломами і лопатами копать копать і копать глубоко і широко
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12.10.2024 07:05 Ответить
Який Чорнобиль , яка прохвдна ? Кого забирали ? Шо ти ліпиш?
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12.10.2024 08:12 Ответить
З кожної організації забирали людей, кого в армію, кого на роботи в зону. Сотні тисяч пройшли через зону в 1986-1987 роках. Дивно цього не знати, про це в усіх фільмах про Чорнобиль. Там же ж не роботи працювали, а люди. Тунель під реактором рили прості шахтарі, яких цілими бригадами відправляли в зону.
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12.10.2024 16:10 Ответить
Класні будуть бійці-вмотивовані головне. А потім питати будуть чого це фронт продавлюють та міста здаются. Бо такі бійці не будуть сидіти в окопах на флангах як в Угледарі і підуть в сзч. Як держава з ними так і вони з нею. І чим більше буде бусифікованих тим швидше колапс. Все система зломана, особливо коли усилякі дибілоїди підтримують силову мобілізацію. Додекомунізірувалися млять роблячи в худших традиціях комунистіт і диктаторів.
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12.10.2024 07:18 Ответить
Геть безтолкового ішака! Обкурене чмо самоусунулось від виконання своїх обовязків та перетворило мобілізацію в "безпрідєл".
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12.10.2024 07:41 Ответить
Хто зна, може війна так мене зістаоила внутришньо, що я не розумію як це влаштовувати гучні гульки до ранку, коли рашисти ******** Україну, а тисячі людей лежать скалічені по госпіталях, а ще більше люду в окопах?
Я розумію, бізнес, життя іде і все таке, але все ж не уявляю чому в нас все не як в людей.
А скромно посидіти в ресторані пару годин не вистачає?
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12.10.2024 08:16 Ответить
Ухилянти пакують ухилянтів...
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12.10.2024 08:25 Ответить
Там все на брони,чисто показуха для лохов.
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12.10.2024 08:37 Ответить
А чого ви так Вакарчука виправдовуєте? Голос разом із зеленою шоблою за цей кривий закон голосував. Солідарність пропонувала кучу поправок, а Голс все влаштовувало
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12.10.2024 08:52 Ответить
Людолови активізувалися. Тепер на концерти Вякарчука ні ногою...)))
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12.10.2024 08:59 Ответить
підеш на 95 кривий квартал?
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12.10.2024 10:23 Ответить
чому так 73% зеідіоти верещать? це був вибір за голобородька у 19 році, тому мовчки йдіть на концерти вакарчука. 95 кварталу замість окопів. ті українці, що голосували за Порошенка зараз на фронті захищають Україну від рашистів, але ті, що "какая разница" і "хуже не будет" ходять по ресторанах, концерти і тікають за кордон чомусь верещать про права людини.
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12.10.2024 10:22 Ответить
А после выступления кралврала 95 тоже так будет.
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12.10.2024 09:19 Ответить
То другое, то особливі люди - то золотий фонд хрипатого гундоса
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12.10.2024 12:26 Ответить
Вакарчук чекає мужиків на наступний концерт от шкода посона
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12.10.2024 10:33 Ответить
https://t.me/nuts_roses/4866 Горіха Зерня (Тамара Дуда, українська письменниця, перекладачка та волонтерка) :
Я перепрошую. Коли ви дивитеся на дії ТЦК на концерті Океану. На реакцію цивільних чоловіків і жінок. На реакцію військових, на ту прірву і образу, яка розгортається між одними і другими. На цю страшенну ганьбу.
Хіба на секунду, хоч на мить, ви думали, що Зеленський щось може зробити інакше?
Точно так само він рулить армією і військовими операціями. Точно з таким же рівнем продуманості ведеться міжнародна політика, такі ж квадратні очі міжнародних партнерів від його вояжів і вимог.
Так само трудиться Рада, відібрані ним люди на такому рівні приймають закони. А також надсилають депутатські запити, наймають собі помічників і катаються у відрядження.
Його уряд освоює бюджет і керує стратегічними напрямками життєдіяльності. А ще трошки казино, надрами, митними зборами і медичними довідками.
Прикривають і охороняють все це силовики, також призначені Зеленським.
Подивіться на мобілізацію і отримаєте уявлення, як у нас працює абсолютно все. (Крім видавництв, бо Зе книжок не читає, а пише, тому книговидання чомусь процвітає).
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12.10.2024 13:10 Ответить
Оце, зовсім інша справа!
А то в Києві розслабилися - на концерт з трьома жінками, чи й не альфасамці.
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12.10.2024 20:41 Ответить
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