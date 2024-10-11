В Киеве ТЦК и полиция массово проверяли документы у мужчин после концерта группы "Океан Эльзы", некоторых задержали, - СМИ. ВИДЕО
Вечером пятницы, 11 октября, во Дворце спорта в Киеве состоялся концерт группы "Океан Эльзы". После завершения мероприятия работники ТЦК и СП вместе с патрульной полицией начали массовую проверку документов посетителей-мужчин. Некоторых из них задержали.
Об этом сообщают корреспонденты hromadske и "Суспільне" с места происшествия, информирует Цензор.НЕТ.
На видео, которые распространили в соцсетях, работники ТЦК и СП вместе с патрульными полицейскими задерживают мужчин, которые выходят с концерта.
Как сообщают журналисты, нескольких мужчин, у которых обнаружили проблемы с документами или которые отказывались их показать, правоохранители задержали и отвезли в ТЦК. Еще нескольким выписали повестки и отпустили.
Как рассказали "Суспільному" очевидцы, сотрудники ТЦК с полицией ждали посетителей концерта "ОЕ" и проверяли документы у мужчин.
На вопрос журналистов, что происходит, сотрудники ТЦК не ответили и направили в пресс-службу.
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Чи це просто мсек із тцк вирішили трохи відшкодувати свої нещодавні фінансові втрати?
Найбільш бездарна структура після депутатів - це ТЦК. Скільки їх там, тисяч сто напевно вже. На повній зарплаті і забезпеченні держави - цілими днями на безкоштовному бензині і волонтерських тачках людей відловлюють. У перервах між шавермою і кавою.
І гроші тільки збивати з населення України.
Я розумію, бізнес, життя іде і все таке, але все ж не уявляю чому в нас все не як в людей.
А скромно посидіти в ресторані пару годин не вистачає?
Я перепрошую. Коли ви дивитеся на дії ТЦК на концерті Океану. На реакцію цивільних чоловіків і жінок. На реакцію військових, на ту прірву і образу, яка розгортається між одними і другими. На цю страшенну ганьбу.
Хіба на секунду, хоч на мить, ви думали, що Зеленський щось може зробити інакше?
Точно так само він рулить армією і військовими операціями. Точно з таким же рівнем продуманості ведеться міжнародна політика, такі ж квадратні очі міжнародних партнерів від його вояжів і вимог.
Так само трудиться Рада, відібрані ним люди на такому рівні приймають закони. А також надсилають депутатські запити, наймають собі помічників і катаються у відрядження.
Його уряд освоює бюджет і керує стратегічними напрямками життєдіяльності. А ще трошки казино, надрами, митними зборами і медичними довідками.
Прикривають і охороняють все це силовики, також призначені Зеленським.
Подивіться на мобілізацію і отримаєте уявлення, як у нас працює абсолютно все. (Крім видавництв, бо Зе книжок не читає, а пише, тому книговидання чомусь процвітає).
А то в Києві розслабилися - на концерт з трьома жінками, чи й не альфасамці.