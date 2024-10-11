В Киеве ТЦК и полиция массово проверяли документы у мужчин после концерта группы "Океан Эльзы", некоторых задержали, - СМИ. ВИДЕО

Вечером пятницы, 11 октября, во Дворце спорта в Киеве состоялся концерт группы "Океан Эльзы". После завершения мероприятия работники ТЦК и СП вместе с патрульной полицией начали массовую проверку документов посетителей-мужчин. Некоторых из них задержали.

Об этом сообщают корреспонденты hromadske и "Суспільне" с места происшествия, информирует Цензор.НЕТ.

На видео, которые распространили в соцсетях, работники ТЦК и СП вместе с патрульными полицейскими задерживают мужчин, которые выходят с концерта.

Как сообщают журналисты, нескольких мужчин, у которых обнаружили проблемы с документами или которые отказывались их показать, правоохранители задержали и отвезли в ТЦК. Еще нескольким выписали повестки и отпустили.

Как рассказали "Суспільному" очевидцы, сотрудники ТЦК с полицией ждали посетителей концерта "ОЕ" и проверяли документы у мужчин.

На вопрос журналистов, что происходит, сотрудники ТЦК не ответили и направили в пресс-службу.

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