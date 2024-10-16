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Новости мобилизации
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После рейдов ТЦК в публичных местах увеличилась явка граждан в военкоматы, - Киевский ТЦК

Рейди ТЦК у публічних місцях

Рейды работников ТЦК в публичных местах увеличили количество случаев добровольной явки граждан в военкоматы.

Об этом заявила офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По работе в публичных местах данные действия были эффективны. Могу сказать, что явка увеличилась. Более того, возможно, это каким-то образом способствовало повышению сознания наших граждан и люди снова начали прибывать добровольно или по повесткам", - отметила она.

По ее словам, несмотря на все, многие граждане избегают прямого контакта с ТЦК и никогда добровольно не появятся, поэтому подобные меры оповещения необходимо продолжать.

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"Если мы посмотрим на эффективность этих мероприятий, то мне неизвестны случаи в отношении граждан, которые имели в наличии актуальные военно-учетные документы и чтобы они подлежали каким-то задержаниям или доставке в ТЦК. Если мы обратимся к нормативно-правовой базе, есть очень много механизмов побудить гражданина самостоятельно посетить ТЦК", - отметила Козак.

Офицер добавила, что работа проводится в рамках правового поля тех нормативно-правовых актов, которые позволяют осуществлять такую деятельность ТЦК.

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Напомним, что 11 октября в Киеве возле Дворца спорта, где как раз проходил концерт в честь 30-летия группы "Океан Эльзы", провели рейд сотрудники ТЦК совместно с полицией. СМИ сообщали, что у мужчин-посетителей проверяли документы, некоторых задержали.

Рейды также состоялись в других городах Украины.

Автор: 

мобилизация (2807) повестка (155) ТЦК (598)


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Топ комментарии
+23
Знову сеанс уринотерапії від представника чергового ТЦК....
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16.10.2024 15:23
+13
Вот так все с концертов и ресторанов побежали в тцк ?
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16.10.2024 15:27
+10
Та ладно казки розповідати. Тцкуни просто обставляються. Типу,дивіться-не дарма лютуємо.
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16.10.2024 15:23
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Реиди стимулюють?
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16.10.2024 15:20 Ответить
Знову сеанс уринотерапії від представника чергового ТЦК....
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16.10.2024 15:23 Ответить
Та ладно казки розповідати. Тцкуни просто обставляються. Типу,дивіться-не дарма лютуємо.
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16.10.2024 15:23 Ответить
Вот так все с концертов и ресторанов побежали в тцк ?
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16.10.2024 15:27 Ответить
Роздали повістки, народ прийшов. Не всі на концертах - сцикуни.
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16.10.2024 17:41 Ответить
Ну, логічно... Роздали повістки - тепер люди за цими повістками прибули до ТЦК.
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16.10.2024 15:28 Ответить
Збільшилась кількість носіїв з МСК до ТЦК
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16.10.2024 15:29 Ответить
тобто питання мобілізації вирішене - викреслюємо.
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16.10.2024 15:30 Ответить
Ще спробуйте біля ВР засаду влаштувати, тоді громадяни табунами підуть.
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16.10.2024 15:32 Ответить
Працівники ТЦК щоби-не забувайли про "Закон бумеранга який на паузі....
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16.10.2024 15:33 Ответить
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16.10.2024 15:34 Ответить
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16.10.2024 15:35 Ответить
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16.10.2024 15:47 Ответить
Фантасти, ля... Гаррі Гаррісон відпочиває!
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16.10.2024 15:49 Ответить
В військоматі завжди є бажаючи служити в армії. Можете сходити і перевірити.
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16.10.2024 17:43 Ответить
А облави проводити, це просто хобі ТЦКашників. Ага.
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16.10.2024 19:08 Ответить
аписялся от смеху
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16.10.2024 15:49 Ответить
Вся Конча-Заспа пришла?
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16.10.2024 15:50 Ответить
Давайте вже новину Бутусова про "прокурорів".
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16.10.2024 15:56 Ответить
добровільної явки внутри бусика
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16.10.2024 16:08 Ответить
А якщо тцкашники на вулицях будуть чоловічому населенню прострілювати коліна, то в військомати будуть черги добровольців цілодобово стояти!
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16.10.2024 17:09 Ответить
від цих ТЦКашних блокпостів та облав логістиці скоро буде хана. звертаєшся до перевізника... і чуєш у відповідь, шо повний двір машин, а їздити на них нікому...

може ті водії і ухилянти... але КОМУ СТАЛО ЛЕГШЕ від того, що вони не працюють і вантажі не транспортуються?
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16.10.2024 17:13 Ответить
Переведіть
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16.10.2024 18:32 Ответить
О да, добровільно прибувають на мікроавтобусах.
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16.10.2024 17:14 Ответить
Лариса Козак - свіжий мем від людолова...
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16.10.2024 17:24 Ответить
Вірю, воно завжди так. Спочатку покричали тцкшникам ганьба, а потім наввипередки помчали у тцк.

Сьогодні на Закарпатті баби побили тцкшників дрючками. Уявляю, які черги будуть завтра в Ужгородському тцк, на кілька бригад.
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16.10.2024 18:34 Ответить
Потрібно же так підло брехати або тренування перед наступними виборами.
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16.10.2024 19:15 Ответить
Після рейдів ТЦК значно збільшився продаж засобів для прання. Засранці стояли в чергах. ТЦК,так тримати!
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16.10.2024 19:43 Ответить
 
 