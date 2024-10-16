После рейдов ТЦК в публичных местах увеличилась явка граждан в военкоматы, - Киевский ТЦК

Рейды работников ТЦК в публичных местах увеличили количество случаев добровольной явки граждан в военкоматы.

Об этом заявила офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По работе в публичных местах данные действия были эффективны. Могу сказать, что явка увеличилась. Более того, возможно, это каким-то образом способствовало повышению сознания наших граждан и люди снова начали прибывать добровольно или по повесткам", - отметила она.

По ее словам, несмотря на все, многие граждане избегают прямого контакта с ТЦК и никогда добровольно не появятся, поэтому подобные меры оповещения необходимо продолжать.

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"Если мы посмотрим на эффективность этих мероприятий, то мне неизвестны случаи в отношении граждан, которые имели в наличии актуальные военно-учетные документы и чтобы они подлежали каким-то задержаниям или доставке в ТЦК. Если мы обратимся к нормативно-правовой базе, есть очень много механизмов побудить гражданина самостоятельно посетить ТЦК", - отметила Козак.

Офицер добавила, что работа проводится в рамках правового поля тех нормативно-правовых актов, которые позволяют осуществлять такую деятельность ТЦК.

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Напомним, что 11 октября в Киеве возле Дворца спорта, где как раз проходил концерт в честь 30-летия группы "Океан Эльзы", провели рейд сотрудники ТЦК совместно с полицией. СМИ сообщали, что у мужчин-посетителей проверяли документы, некоторых задержали.

Рейды также состоялись в других городах Украины.