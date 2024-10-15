Нацсовет призвал медиа корректно освещать "чувствительные" темы мобилизации и работы ТЦК

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания призвал украинские СМИ к "корректному и профессиональному" подходу в освещении "чувствительных" тем процесса мобилизации и деятельности ТЦК в Украине на фоне враждебной пропаганды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Нацсовета.

Как отмечается, эти темы подвергаются особым информационным атакам из-за активного фокусирования и распространения фейков со стороны врага.

"Важно, чтобы отечественные медиа отличали правдивую информацию от российских вбросов и подавали информацию только из официальных и достоверных источников. Это является важным аспектом защиты национальной безопасности", - заявили в Нацсовете.

Читайте также: Конфликт гендиректора Steko Положая с военными в Днепре: полиция открыла производство по статье "Хулиганство"

Рекомендации для медиа

В Нацсовете отметили, что враг активно пытается сформировать в украинском обществе негативное отношение к процессу мобилизации и "демонизации" деятельности ТЦК, чтобы снизить обороноспособность страны.

Также там сообщили, что по данным Национального проекта по медиаграмотности "Фильтр", российские власти заложили в госбюджете на пропаганду $1,6 млрд. Подчеркивается, что значительная часть этих информационных усилий страны-агрессора направлена именно на украинскую аудиторию.

"Украинские медиа - единственные, кто может играть ключевую роль в информировании общества о важности процесса мобилизации, а также предотвращению спекуляции и фейков вокруг нее", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Нацсовете надеются на полную блокировку Telegram в Украине

Именно поэтому Национальный совет призывает украинские медиа:

придерживаться профессиональных стандартов, тщательно изучать источники, в том числе и при цитировании иностранных ресурсов, достоверность и происхождение любой информации, особенно связанной с мобилизационными процессами и военными действиями;

даже в случае освещения какого-то противоречивого случая задержания человека представителями ТЦК стоит максимально осторожно использовать цитаты, потому что эмоциональные высказывания в таких случаях являются естественными, но их появление в медиа с распространением искажается и придает им преувеличенное значение;

понимать, что большинство сообщений о неприятных фактах приходят из соцсетей, где трудно проверить и сам факт, и тем более обстоятельства события, особенно с учетом активности врага - поэтому фактчекинг является незыблемой основой качественного информирования.

"Враг четко знает: чем меньше украинских бойцов, тем ближе победа России. Противостоять этому можно только объединяя усилия народа, войска и медиа, а не противопоставляя их друг другу", - добавили в Нацсовете.

Смотрите также: Российские хакеры взломали сигнал StarLightMedia и "Интера" и транслировали парад в Москве. ВИДЕО

Напомним, что 11 октября в Киеве возле Дворца спорта, где как раз проходил концерт в честь 30-летия группы "Океан Эльзы", провели рейд сотрудники ТЦК совместно с полицией. СМИ сообщали, что у мужчин-посетителей проверяли документы, некоторых задержали.

Рейды также состоялись в других городах Украины.