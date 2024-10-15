Нацсовет призвал медиа корректно освещать "чувствительные" темы мобилизации и работы ТЦК
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания призвал украинские СМИ к "корректному и профессиональному" подходу в освещении "чувствительных" тем процесса мобилизации и деятельности ТЦК в Украине на фоне враждебной пропаганды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Нацсовета.
Как отмечается, эти темы подвергаются особым информационным атакам из-за активного фокусирования и распространения фейков со стороны врага.
"Важно, чтобы отечественные медиа отличали правдивую информацию от российских вбросов и подавали информацию только из официальных и достоверных источников. Это является важным аспектом защиты национальной безопасности", - заявили в Нацсовете.
Рекомендации для медиа
В Нацсовете отметили, что враг активно пытается сформировать в украинском обществе негативное отношение к процессу мобилизации и "демонизации" деятельности ТЦК, чтобы снизить обороноспособность страны.
Также там сообщили, что по данным Национального проекта по медиаграмотности "Фильтр", российские власти заложили в госбюджете на пропаганду $1,6 млрд. Подчеркивается, что значительная часть этих информационных усилий страны-агрессора направлена именно на украинскую аудиторию.
"Украинские медиа - единственные, кто может играть ключевую роль в информировании общества о важности процесса мобилизации, а также предотвращению спекуляции и фейков вокруг нее", - говорится в сообщении.
Именно поэтому Национальный совет призывает украинские медиа:
- придерживаться профессиональных стандартов, тщательно изучать источники, в том числе и при цитировании иностранных ресурсов, достоверность и происхождение любой информации, особенно связанной с мобилизационными процессами и военными действиями;
- даже в случае освещения какого-то противоречивого случая задержания человека представителями ТЦК стоит максимально осторожно использовать цитаты, потому что эмоциональные высказывания в таких случаях являются естественными, но их появление в медиа с распространением искажается и придает им преувеличенное значение;
- понимать, что большинство сообщений о неприятных фактах приходят из соцсетей, где трудно проверить и сам факт, и тем более обстоятельства события, особенно с учетом активности врага - поэтому фактчекинг является незыблемой основой качественного информирования.
"Враг четко знает: чем меньше украинских бойцов, тем ближе победа России. Противостоять этому можно только объединяя усилия народа, войска и медиа, а не противопоставляя их друг другу", - добавили в Нацсовете.
Напомним, что 11 октября в Киеве возле Дворца спорта, где как раз проходил концерт в честь 30-летия группы "Океан Эльзы", провели рейд сотрудники ТЦК совместно с полицией. СМИ сообщали, что у мужчин-посетителей проверяли документы, некоторых задержали.
Рейды также состоялись в других городах Украины.
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уявіть собі мачуха, кожного дня лупасить тебе за будь що, відбирає гроші, забуває пустити до хати вночі, травить собаками, обзиває і одночасно вимагає захистити її бо ти мав необережність бути нею всиновленний
Будете її любити після всього? Отож...
от мої батьки все життя впахували на робітничіх професіях, померли злиднями!
я, років до 30-ти, сам собі штопав взуття! як відкрив свій бізнес то "кожен день", то мусора, то податкова, то пожежники, то бандити, часто не взагалі не зрозуміло хто з них прийшов?!
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Жах, що витворяють ! Де прокуратура ?!
- Мовчу!
- Мовчи!
- Мовчу!
- Химко, огня! І зови панича, скажи "баришня лєглі, і просють..."
Наприклад: "Службовці ТЦК лагідно скрутили громадянина N, зовсім не боляче побили його, супроводжуючи свої дії жартами, зовсім не схожими на матюки ..."
І так далі.
- те кто должен идти откупились. Оттого набирают кого попало.
- хлебные места заняты теми кто их купил и кумами, а не тот кто должен туда идти по своим навыкам. Коррупция главный враг конкуренции и эффективности
- подготовка и деньги разворованы оттого людей не готовят нормально
И так далее. Это не значит что везде так, но уровень коррупции у нас в стране такой, что в итоге виновными оказываются какие-то левые челы, которых словили и теперь они должны расплачиваться за коррупцию всех остальных.
https://trueua.info/news/ukrainski-vyazni-mozhut-otrimati-dozvil-na-timchasovij-viizd-iz-kolonij-ale-ye-zhorstki-umovi
Це від подоляка чи лохомарафону? 😁
Запропоновано привести фінансування Національної ради у відповідність до вимог ЄС, що є важливим для її незалежності.
Зауважте, що українських можновладців у цій формулі немає!
Виходить, що навіть пропогандисти впевнені, що влада грає на боці ворога.
президент генсєк, один тєлємарахвонгазєта Правда.
Ну ось і методички пішли в хід ... Далі Буде Краще