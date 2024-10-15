РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6229 посетителей онлайн
Новости
6 453 46

Нацсовет призвал медиа корректно освещать "чувствительные" темы мобилизации и работы ТЦК

Нацрада закликала ЗМІ коректно висвітлювати мобілізацію та ТЦ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания призвал украинские СМИ к "корректному и профессиональному" подходу в освещении "чувствительных" тем процесса мобилизации и деятельности ТЦК в Украине на фоне враждебной пропаганды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Нацсовета.

Как отмечается, эти темы подвергаются особым информационным атакам из-за активного фокусирования и распространения фейков со стороны врага.

"Важно, чтобы отечественные медиа отличали правдивую информацию от российских вбросов и подавали информацию только из официальных и достоверных источников. Это является важным аспектом защиты национальной безопасности", - заявили в Нацсовете.

Читайте также: Конфликт гендиректора Steko Положая с военными в Днепре: полиция открыла производство по статье "Хулиганство"

Рекомендации для медиа

В Нацсовете отметили, что враг активно пытается сформировать в украинском обществе негативное отношение к процессу мобилизации и "демонизации" деятельности ТЦК, чтобы снизить обороноспособность страны.

Также там сообщили, что по данным Национального проекта по медиаграмотности "Фильтр", российские власти заложили в госбюджете на пропаганду $1,6 млрд. Подчеркивается, что значительная часть этих информационных усилий страны-агрессора направлена именно на украинскую аудиторию.

"Украинские медиа - единственные, кто может играть ключевую роль в информировании общества о важности процесса мобилизации, а также предотвращению спекуляции и фейков вокруг нее", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Нацсовете надеются на полную блокировку Telegram в Украине

Именно поэтому Национальный совет призывает украинские медиа:

  • придерживаться профессиональных стандартов, тщательно изучать источники, в том числе и при цитировании иностранных ресурсов, достоверность и происхождение любой информации, особенно связанной с мобилизационными процессами и военными действиями;
  • даже в случае освещения какого-то противоречивого случая задержания человека представителями ТЦК стоит максимально осторожно использовать цитаты, потому что эмоциональные высказывания в таких случаях являются естественными, но их появление в медиа с распространением искажается и придает им преувеличенное значение;
  • понимать, что большинство сообщений о неприятных фактах приходят из соцсетей, где трудно проверить и сам факт, и тем более обстоятельства события, особенно с учетом активности врага - поэтому фактчекинг является незыблемой основой качественного информирования.

"Враг четко знает: чем меньше украинских бойцов, тем ближе победа России. Противостоять этому можно только объединяя усилия народа, войска и медиа, а не противопоставляя их друг другу", - добавили в Нацсовете.

Смотрите также: Российские хакеры взломали сигнал StarLightMedia и "Интера" и транслировали парад в Москве. ВИДЕО

Напомним, что 11 октября в Киеве возле Дворца спорта, где как раз проходил концерт в честь 30-летия группы "Океан Эльзы", провели рейд сотрудники ТЦК совместно с полицией. СМИ сообщали, что у мужчин-посетителей проверяли документы, некоторых задержали.

Рейды также состоялись в других городах Украины.

Автор: 

Нацсовет ТРВ (572) медиа (186) мобилизация (2807) ТЦК (594)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
коректно висвітлювати "чутливі" теми мобілізації та роботи ТЦК

Наприклад: "Службовці ТЦК лагідно скрутили громадянина N, зовсім не боляче побили його, супроводжуючи свої дії жартами, зовсім не схожими на матюки ..."
І так далі.
показать весь комментарий
15.10.2024 15:55
+14
«Ніколи такого не було» і ось вам знову...

показать весь комментарий
15.10.2024 15:54
+14
ТЦК вежливо побеседовали с человеком, который пришел добровольно. После 12 часов беседы у него случился эпилептический припадок, когда у него сломались все ребра и челюсть и он скоропстижно скончался.
показать весь комментарий
15.10.2024 16:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коректно це куди?
показать весь комментарий
15.10.2024 15:49 Ответить
коли нацрада до чогось закликає, це означає, що "якщо не зробите, то лишитеся без ліцензії"
показать весь комментарий
15.10.2024 17:08 Ответить
ТЦК не знімайте іпсо!
показать весь комментарий
15.10.2024 15:50 Ответить
Україна - дивна країна! замість того, що карати тцкунів, які порушують закони, карають людей, яких ці тцкуни замордували та журналістів, які іноді висвітлюють події не в дуже райдужному світі, замість покарати лікарів, які хворих людей відправляють у військо, карають тих лікарів, хто постачає недостатньо мʼяса, замість того щоб покарати тупих командирів, карають безправних солдат...

уявіть собі мачуха, кожного дня лупасить тебе за будь що, відбирає гроші, забуває пустити до хати вночі, травить собаками, обзиває і одночасно вимагає захистити її бо ти мав необережність бути нею всиновленний
показать весь комментарий
15.10.2024 17:14 Ответить
Чому мачуха? А наприклад, рідна мати!
Будете її любити після всього? Отож...
показать весь комментарий
15.10.2024 17:45 Ответить
яка рідна мати буде робити подібне зі своїми дітьми?

от мої батьки все життя впахували на робітничіх професіях, померли злиднями!
я, років до 30-ти, сам собі штопав взуття! як відкрив свій бізнес то "кожен день", то мусора, то податкова, то пожежники, то бандити, часто не взагалі не зрозуміло хто з них прийшов?!
показать весь комментарий
15.10.2024 17:50 Ответить
ви не вловили алегорію
показать весь комментарий
15.10.2024 19:28 Ответить
https://westnews.info/news/Pracivniki-TCK-pobili-studenta-u-Lvovi-likari-diagnostuvali-strus-mozku.html Працівники ТЦК побили студента у Львові: лікарі діагностували струс мозку 25-річний студент Владислав Каплієнко постраждав від дій працівників територіального центру комплектування (ТЦК).
==========================

Жах, що витворяють ! Де прокуратура ?!
показать весь комментарий
15.10.2024 15:51 Ответить
Міністерство правди?
показать весь комментарий
15.10.2024 15:51 Ответить
Десь так, бусік приїхав на концерт, і всі ухилянти з квітами змітаючи все на свєму шляху набилися у бусік що співробітникам навіть місць у ньому не вистачило.
показать весь комментарий
15.10.2024 15:53 Ответить
«Ніколи такого не було» і ось вам знову...

показать весь комментарий
15.10.2024 15:54 Ответить
- Химко, мовчи!
- Мовчу!
- Мовчи!
- Мовчу!
- Химко, огня! І зови панича, скажи "баришня лєглі, і просють..."

показать весь комментарий
15.10.2024 16:24 Ответить
Просто треба частіше т.з. президента нахєр посилати разом з його подляками та дєрьмаками, а не плазувати перед ними, нагадуючи їм статті Конституції.
показать весь комментарий
15.10.2024 17:03 Ответить
"Марафонців" попросили тихіше про ТЦК, інакше й до них прийде ТЦК.
показать весь комментарий
15.10.2024 17:47 Ответить
Цензура и сокрытие инфы.
показать весь комментарий
15.10.2024 15:54 Ответить
коректно висвітлювати "чутливі" теми мобілізації та роботи ТЦК

Наприклад: "Службовці ТЦК лагідно скрутили громадянина N, зовсім не боляче побили його, супроводжуючи свої дії жартами, зовсім не схожими на матюки ..."
І так далі.
показать весь комментарий
15.10.2024 15:55 Ответить
ТЦК вежливо побеседовали с человеком, который пришел добровольно. После 12 часов беседы у него случился эпилептический припадок, когда у него сломались все ребра и челюсть и он скоропстижно скончался.
показать весь комментарий
15.10.2024 16:00 Ответить
То не били, то він вже проходить комісію прям в бусику на стійкість.
показать весь комментарий
15.10.2024 16:02 Ответить
БВП..
показать весь комментарий
15.10.2024 17:48 Ответить
А якщо десь і промайнула нецензурна лексика, то лише з уст ухилянта. Все інше то кремлівське іпсо.
показать весь комментарий
15.10.2024 16:29 Ответить
Коротше,про беззаконня з боку ТЦК -ні слова. Це чутлива тема.
показать весь комментарий
15.10.2024 16:03 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2024 16:12 Ответить
Для початку нехай тцкуни себе коректно поводять! А то вже по селах по хатах облави влаштовують!
показать весь комментарий
15.10.2024 16:17 Ответить
Все же очень просто
- те кто должен идти откупились. Оттого набирают кого попало.
- хлебные места заняты теми кто их купил и кумами, а не тот кто должен туда идти по своим навыкам. Коррупция главный враг конкуренции и эффективности
- подготовка и деньги разворованы оттого людей не готовят нормально

И так далее. Это не значит что везде так, но уровень коррупции у нас в стране такой, что в итоге виновными оказываются какие-то левые челы, которых словили и теперь они должны расплачиваться за коррупцию всех остальных.
показать весь комментарий
15.10.2024 16:26 Ответить
Так і є
показать весь комментарий
15.10.2024 16:27 Ответить
Я до зовсім бути чесним то й в Україні багато провокаторів дій саме направлених в бік мобілізації та ТЦК Особисто таких знаю серед знайомих , дуже вумні , бо знають що в армію не заберуть то як бачать ТЦК так і дістають телефони аби на камеру послати на три букви А те що мобілізацію у нас зривали навіть депутати то це факт , чого стоїть одна Тимошенко Вона завжди з'являється там де треба настати і швиденько зникнути ніби і не було
показать весь комментарий
15.10.2024 16:21 Ответить
Не "стоїть", а "варта".
показать весь комментарий
15.10.2024 16:58 Ответить
А ти вже мобілізувався ,чи ,дуже вумний " ?
показать весь комментарий
15.10.2024 17:25 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2024 16:31 Ответить
Зекам планують надати можливість тимчасово покидати колонії. Дійсно, навіщо такий суворий нагляд за зеками, коли вся Україна потроху перетворюється на одну велику колонію.
https://trueua.info/news/ukrainski-vyazni-mozhut-otrimati-dozvil-na-timchasovij-viizd-iz-kolonij-ale-ye-zhorstki-umovi

показать весь комментарий
15.10.2024 16:43 Ответить
На усе та усіх потихеньку намордники одівають зелено-сині зрадники.
показать весь комментарий
15.10.2024 16:56 Ответить
Важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних та достовірних джерел.

Це від подоляка чи лохомарафону? 😁
показать весь комментарий
15.10.2024 17:01 Ответить
Сказали офіційно в ТЦК епілепсія - значить епілепсія, а руки-ноги поломані то в нього на горищі припадок стався і запис той на телефон, як його кидають - то все не офіційно.
показать весь комментарий
15.10.2024 17:04 Ответить
А ось і цензурка. Незабаром й Міністерство Правди!
показать весь комментарий
15.10.2024 17:12 Ответить
Членам Нацради з питань телебачення і радіомовлення планують підвищити зарплату з 50 000 грн до 80 000 грн, - https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/254643.html заявила Кравчук

Запропоновано привести фінансування Національної ради у відповідність до вимог ЄС, що є важливим для її незалежності.
показать весь комментарий
15.10.2024 17:17 Ответить
От наш агітпроп і буде нам розповідати ,яка в нас "демократична " країна , де для багатих бронювання і заможне життя ,а для бідних -мобілізація і смерть .
показать весь комментарий
15.10.2024 17:29 Ответить
"більшість повідомлень про неприємні факти приходять з соцмереж, де важко перевірити і сам факт" - не довіряйте своїм очам, коли бачите відео, це не факт. Довіряйте нацраді - справжні факти тільки там.
показать весь комментарий
15.10.2024 17:56 Ответить
"Протистояти цьому можна лише поєднуючи зусилля народу, війська і медіа, а не протиставляючи їх одне одному", -

Зауважте, що українських можновладців у цій формулі немає!
Виходить, що навіть пропогандисти впевнені, що влада грає на боці ворога.
показать весь комментарий
15.10.2024 17:57 Ответить
Одна партія, один президент генсєк, один тєлємарахвон газєта Правда.

показать весь комментарий
15.10.2024 18:53 Ответить
Рашка 2.0
показать весь комментарий
15.10.2024 18:32 Ответить
Нехай включають мізки на самому верху спочатку, та приймають розумні рішення ,а не ховаються за заборони ,маскуючи тупість...
показать весь комментарий
15.10.2024 19:50 Ответить
Нацсовет призвал медиа корректно освещать "чувствительные" темы мобилизации и работы ТЦК Источник:

Ну ось і методички пішли в хід ... Далі Буде Краще
показать весь комментарий
15.10.2024 22:43 Ответить
Хоч одного тцкашніка посадили? Ні. А чуваку за погрозу сокирою дали 5-рку. Вот вам і іпсо
показать весь комментарий
16.10.2024 03:33 Ответить
 
 