Нацрада закликала медіа коректно висвітлювати "чутливі" теми мобілізації та роботи ТЦК

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликала українські ЗМІ до "коректного та професійного" підходу у висвітленні "чутливих" тем процесу мобілізації та діяльності ТЦК в Україні на тлі ворожої пропаганди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Нацради.

Як зазначається, ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога.

"Важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних та достовірних джерел. Це є важливим аспектом захисту національної безпеки", - заявили в Нацраді.

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Рекомендації для медіа

У Нацраді зазначили, що ворог активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації та "демонізації" діяльності ТЦК, щоб знизити обороноздатність країни.

Також там повідомили, що за даними Національного проєкту з медіаграмотності "Фільтр", російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду $1,6 млрд. Підкреслюється, що значна частина цих інформаційних зусиль країни-агресора спрямована саме на українську аудиторію.

"Українські медіа – єдині, хто може відігравати ключову роль в інформуванні суспільства щодо важливості процесу мобілізації, а також запобіганню спекуляції та фейків довкола неї", - йдеться у повідомленні.

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Саме тому Національна рада закликає українські медіа:

дотримуватись професійних стандартів, ретельно вивчати джерела, зокрема й при цитуванні іноземних ресурсів, достовірність і походження будь-якої інформації, особливо пов’язаної з мобілізаційними процесами та військовими діями;

навіть у разі висвітлення якогось суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК варто максимально обережно використовувати цитати, бо емоційні висловлювання у таких випадках є природніми, але їх поява в медіа з поширенням перекручується та надає їм перебільшеного значення;

розуміти, що більшість повідомлень про неприємні факти приходять з соцмереж, де важко перевірити і сам факт, і тим більш обставини події, особливо з урахуванням активності ворога – тому фактчекінг є непорушною основою якісного інформування.

"Ворог чітко знає – чим менше українських бійців, тим ближче перемога Росії. Протистояти цьому можна лише поєднуючи зусилля народу, війська і медіа, а не протиставляючи їх одне одному", - додали у Нацраді.

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Нагадаємо, що 11 жовтня у Києві біля Палацу спорту, де саме проходив концерт на честь 30-річчя гурту "Океан Ельзи", провели рейд співробітники ТЦК спільно з поліцією. ЗМІ повідомляли, що у чоловіків-відвідувачів перевіряли документи, деяких затримали.

Рейди також відбулися в інших містах України.