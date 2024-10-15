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Нацрада закликала медіа коректно висвітлювати "чутливі" теми мобілізації та роботи ТЦК

Нацрада закликала ЗМІ коректно висвітлювати мобілізацію та ТЦ

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликала українські ЗМІ до "коректного та професійного" підходу у висвітленні "чутливих" тем процесу мобілізації та діяльності ТЦК в Україні на тлі ворожої пропаганди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Нацради. 

Як зазначається, ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога.

"Важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних та достовірних джерел. Це є важливим аспектом захисту національної безпеки", - заявили в Нацраді.

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Рекомендації для медіа

У Нацраді зазначили, що ворог активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації та "демонізації" діяльності ТЦК, щоб знизити обороноздатність країни.

Також там повідомили, що за даними Національного проєкту з медіаграмотності "Фільтр", російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду $1,6 млрд. Підкреслюється, що значна частина цих інформаційних зусиль країни-агресора спрямована саме на українську аудиторію.

"Українські медіа – єдині, хто може відігравати ключову роль в інформуванні суспільства щодо важливості процесу мобілізації, а також запобіганню спекуляції та фейків довкола неї", - йдеться у повідомленні.

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 Саме тому Національна рада закликає українські медіа:

  • дотримуватись професійних стандартів, ретельно вивчати джерела, зокрема й при цитуванні іноземних ресурсів, достовірність і походження будь-якої інформації, особливо пов’язаної з мобілізаційними процесами та військовими діями;
  • навіть у разі висвітлення якогось суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК варто максимально обережно використовувати цитати, бо емоційні висловлювання у таких випадках є природніми, але їх поява в медіа з поширенням перекручується та надає їм перебільшеного значення;
  • розуміти, що більшість повідомлень про неприємні факти приходять з соцмереж, де важко перевірити і сам факт, і тим більш обставини події, особливо з урахуванням активності ворога – тому фактчекінг є непорушною основою якісного інформування.

"Ворог чітко знає – чим менше українських бійців, тим ближче перемога Росії. Протистояти цьому можна лише поєднуючи зусилля народу, війська і медіа, а не протиставляючи їх одне одному", - додали у Нацраді.

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Нагадаємо, що 11 жовтня у Києві біля Палацу спорту, де саме проходив концерт на честь 30-річчя гурту "Океан Ельзи", провели рейд співробітники ТЦК спільно з поліцією. ЗМІ повідомляли, що у чоловіків-відвідувачів перевіряли документи, деяких затримали.

Рейди також відбулися в інших містах України.

Автор: 

Нацрада ТРМ (458) медіа (233) мобілізація (3109) ТЦК та СП (641)


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Топ коментарі
+21
коректно висвітлювати "чутливі" теми мобілізації та роботи ТЦК

Наприклад: "Службовці ТЦК лагідно скрутили громадянина N, зовсім не боляче побили його, супроводжуючи свої дії жартами, зовсім не схожими на матюки ..."
І так далі.
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15.10.2024 15:55
+14
«Ніколи такого не було» і ось вам знову...

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15.10.2024 15:54
+14
ТЦК вежливо побеседовали с человеком, который пришел добровольно. После 12 часов беседы у него случился эпилептический припадок, когда у него сломались все ребра и челюсть и он скоропстижно скончался.
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15.10.2024 16:00
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Коректно це куди?
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15.10.2024 15:49 Відповісти
коли нацрада до чогось закликає, це означає, що "якщо не зробите, то лишитеся без ліцензії"
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15.10.2024 17:08 Відповісти
ТЦК не знімайте іпсо!
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15.10.2024 15:50 Відповісти
Україна - дивна країна! замість того, що карати тцкунів, які порушують закони, карають людей, яких ці тцкуни замордували та журналістів, які іноді висвітлюють події не в дуже райдужному світі, замість покарати лікарів, які хворих людей відправляють у військо, карають тих лікарів, хто постачає недостатньо мʼяса, замість того щоб покарати тупих командирів, карають безправних солдат...

уявіть собі мачуха, кожного дня лупасить тебе за будь що, відбирає гроші, забуває пустити до хати вночі, травить собаками, обзиває і одночасно вимагає захистити її бо ти мав необережність бути нею всиновленний
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15.10.2024 17:14 Відповісти
Чому мачуха? А наприклад, рідна мати!
Будете її любити після всього? Отож...
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15.10.2024 17:45 Відповісти
яка рідна мати буде робити подібне зі своїми дітьми?

от мої батьки все життя впахували на робітничіх професіях, померли злиднями!
я, років до 30-ти, сам собі штопав взуття! як відкрив свій бізнес то "кожен день", то мусора, то податкова, то пожежники, то бандити, часто не взагалі не зрозуміло хто з них прийшов?!
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15.10.2024 17:50 Відповісти
ви не вловили алегорію
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15.10.2024 19:28 Відповісти
https://westnews.info/news/Pracivniki-TCK-pobili-studenta-u-Lvovi-likari-diagnostuvali-strus-mozku.html Працівники ТЦК побили студента у Львові: лікарі діагностували струс мозку 25-річний студент Владислав Каплієнко постраждав від дій працівників територіального центру комплектування (ТЦК).
==========================

Жах, що витворяють ! Де прокуратура ?!
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15.10.2024 15:51 Відповісти
Міністерство правди?
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15.10.2024 15:51 Відповісти
Десь так, бусік приїхав на концерт, і всі ухилянти з квітами змітаючи все на свєму шляху набилися у бусік що співробітникам навіть місць у ньому не вистачило.
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15.10.2024 15:53 Відповісти
«Ніколи такого не було» і ось вам знову...

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15.10.2024 15:54 Відповісти
- Химко, мовчи!
- Мовчу!
- Мовчи!
- Мовчу!
- Химко, огня! І зови панича, скажи "баришня лєглі, і просють..."

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15.10.2024 16:24 Відповісти
Просто треба частіше т.з. президента нахєр посилати разом з його подляками та дєрьмаками, а не плазувати перед ними, нагадуючи їм статті Конституції.
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15.10.2024 17:03 Відповісти
"Марафонців" попросили тихіше про ТЦК, інакше й до них прийде ТЦК.
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15.10.2024 17:47 Відповісти
Цензура и сокрытие инфы.
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15.10.2024 15:54 Відповісти
коректно висвітлювати "чутливі" теми мобілізації та роботи ТЦК

Наприклад: "Службовці ТЦК лагідно скрутили громадянина N, зовсім не боляче побили його, супроводжуючи свої дії жартами, зовсім не схожими на матюки ..."
І так далі.
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15.10.2024 15:55 Відповісти
ТЦК вежливо побеседовали с человеком, который пришел добровольно. После 12 часов беседы у него случился эпилептический припадок, когда у него сломались все ребра и челюсть и он скоропстижно скончался.
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15.10.2024 16:00 Відповісти
То не били, то він вже проходить комісію прям в бусику на стійкість.
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15.10.2024 16:02 Відповісти
БВП..
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15.10.2024 17:48 Відповісти
А якщо десь і промайнула нецензурна лексика, то лише з уст ухилянта. Все інше то кремлівське іпсо.
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15.10.2024 16:29 Відповісти
Коротше,про беззаконня з боку ТЦК -ні слова. Це чутлива тема.
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15.10.2024 16:03 Відповісти
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15.10.2024 16:12 Відповісти
Для початку нехай тцкуни себе коректно поводять! А то вже по селах по хатах облави влаштовують!
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15.10.2024 16:17 Відповісти
Все же очень просто
- те кто должен идти откупились. Оттого набирают кого попало.
- хлебные места заняты теми кто их купил и кумами, а не тот кто должен туда идти по своим навыкам. Коррупция главный враг конкуренции и эффективности
- подготовка и деньги разворованы оттого людей не готовят нормально

И так далее. Это не значит что везде так, но уровень коррупции у нас в стране такой, что в итоге виновными оказываются какие-то левые челы, которых словили и теперь они должны расплачиваться за коррупцию всех остальных.
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15.10.2024 16:26 Відповісти
Так і є
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15.10.2024 16:27 Відповісти
Я до зовсім бути чесним то й в Україні багато провокаторів дій саме направлених в бік мобілізації та ТЦК Особисто таких знаю серед знайомих , дуже вумні , бо знають що в армію не заберуть то як бачать ТЦК так і дістають телефони аби на камеру послати на три букви А те що мобілізацію у нас зривали навіть депутати то це факт , чого стоїть одна Тимошенко Вона завжди з'являється там де треба настати і швиденько зникнути ніби і не було
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15.10.2024 16:21 Відповісти
Не "стоїть", а "варта".
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15.10.2024 16:58 Відповісти
А ти вже мобілізувався ,чи ,дуже вумний " ?
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15.10.2024 17:25 Відповісти
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15.10.2024 16:31 Відповісти
Зекам планують надати можливість тимчасово покидати колонії. Дійсно, навіщо такий суворий нагляд за зеками, коли вся Україна потроху перетворюється на одну велику колонію.
https://trueua.info/news/ukrainski-vyazni-mozhut-otrimati-dozvil-na-timchasovij-viizd-iz-kolonij-ale-ye-zhorstki-umovi

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15.10.2024 16:43 Відповісти
На усе та усіх потихеньку намордники одівають зелено-сині зрадники.
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15.10.2024 16:56 Відповісти
Важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних та достовірних джерел.

Це від подоляка чи лохомарафону? 😁
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15.10.2024 17:01 Відповісти
Сказали офіційно в ТЦК епілепсія - значить епілепсія, а руки-ноги поломані то в нього на горищі припадок стався і запис той на телефон, як його кидають - то все не офіційно.
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15.10.2024 17:04 Відповісти
А ось і цензурка. Незабаром й Міністерство Правди!
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15.10.2024 17:12 Відповісти
Членам Нацради з питань телебачення і радіомовлення планують підвищити зарплату з 50 000 грн до 80 000 грн, - https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/254643.html заявила Кравчук

Запропоновано привести фінансування Національної ради у відповідність до вимог ЄС, що є важливим для її незалежності.
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15.10.2024 17:17 Відповісти
От наш агітпроп і буде нам розповідати ,яка в нас "демократична " країна , де для багатих бронювання і заможне життя ,а для бідних -мобілізація і смерть .
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15.10.2024 17:29 Відповісти
"більшість повідомлень про неприємні факти приходять з соцмереж, де важко перевірити і сам факт" - не довіряйте своїм очам, коли бачите відео, це не факт. Довіряйте нацраді - справжні факти тільки там.
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15.10.2024 17:56 Відповісти
"Протистояти цьому можна лише поєднуючи зусилля народу, війська і медіа, а не протиставляючи їх одне одному", -

Зауважте, що українських можновладців у цій формулі немає!
Виходить, що навіть пропогандисти впевнені, що влада грає на боці ворога.
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15.10.2024 17:57 Відповісти
Одна партія, один президент генсєк, один тєлємарахвон газєта Правда.

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15.10.2024 18:53 Відповісти
Рашка 2.0
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15.10.2024 18:32 Відповісти
Нехай включають мізки на самому верху спочатку, та приймають розумні рішення ,а не ховаються за заборони ,маскуючи тупість...
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15.10.2024 19:50 Відповісти
Нацсовет призвал медиа корректно освещать "чувствительные" темы мобилизации и работы ТЦК Источник:

Ну ось і методички пішли в хід ... Далі Буде Краще
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15.10.2024 22:43 Відповісти
Хоч одного тцкашніка посадили? Ні. А чуваку за погрозу сокирою дали 5-рку. Вот вам і іпсо
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16.10.2024 03:33 Відповісти
 
 