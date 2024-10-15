Нацрада закликала медіа коректно висвітлювати "чутливі" теми мобілізації та роботи ТЦК
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликала українські ЗМІ до "коректного та професійного" підходу у висвітленні "чутливих" тем процесу мобілізації та діяльності ТЦК в Україні на тлі ворожої пропаганди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Нацради.
Як зазначається, ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога.
"Важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних та достовірних джерел. Це є важливим аспектом захисту національної безпеки", - заявили в Нацраді.
Рекомендації для медіа
У Нацраді зазначили, що ворог активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації та "демонізації" діяльності ТЦК, щоб знизити обороноздатність країни.
Також там повідомили, що за даними Національного проєкту з медіаграмотності "Фільтр", російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду $1,6 млрд. Підкреслюється, що значна частина цих інформаційних зусиль країни-агресора спрямована саме на українську аудиторію.
"Українські медіа – єдині, хто може відігравати ключову роль в інформуванні суспільства щодо важливості процесу мобілізації, а також запобіганню спекуляції та фейків довкола неї", - йдеться у повідомленні.
Саме тому Національна рада закликає українські медіа:
- дотримуватись професійних стандартів, ретельно вивчати джерела, зокрема й при цитуванні іноземних ресурсів, достовірність і походження будь-якої інформації, особливо пов’язаної з мобілізаційними процесами та військовими діями;
- навіть у разі висвітлення якогось суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК варто максимально обережно використовувати цитати, бо емоційні висловлювання у таких випадках є природніми, але їх поява в медіа з поширенням перекручується та надає їм перебільшеного значення;
- розуміти, що більшість повідомлень про неприємні факти приходять з соцмереж, де важко перевірити і сам факт, і тим більш обставини події, особливо з урахуванням активності ворога – тому фактчекінг є непорушною основою якісного інформування.
"Ворог чітко знає – чим менше українських бійців, тим ближче перемога Росії. Протистояти цьому можна лише поєднуючи зусилля народу, війська і медіа, а не протиставляючи їх одне одному", - додали у Нацраді.
Нагадаємо, що 11 жовтня у Києві біля Палацу спорту, де саме проходив концерт на честь 30-річчя гурту "Океан Ельзи", провели рейд співробітники ТЦК спільно з поліцією. ЗМІ повідомляли, що у чоловіків-відвідувачів перевіряли документи, деяких затримали.
Рейди також відбулися в інших містах України.
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уявіть собі мачуха, кожного дня лупасить тебе за будь що, відбирає гроші, забуває пустити до хати вночі, травить собаками, обзиває і одночасно вимагає захистити її бо ти мав необережність бути нею всиновленний
Будете її любити після всього? Отож...
от мої батьки все життя впахували на робітничіх професіях, померли злиднями!
я, років до 30-ти, сам собі штопав взуття! як відкрив свій бізнес то "кожен день", то мусора, то податкова, то пожежники, то бандити, часто не взагалі не зрозуміло хто з них прийшов?!
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Жах, що витворяють ! Де прокуратура ?!
- Мовчу!
- Мовчи!
- Мовчу!
- Химко, огня! І зови панича, скажи "баришня лєглі, і просють..."
Наприклад: "Службовці ТЦК лагідно скрутили громадянина N, зовсім не боляче побили його, супроводжуючи свої дії жартами, зовсім не схожими на матюки ..."
І так далі.
- те кто должен идти откупились. Оттого набирают кого попало.
- хлебные места заняты теми кто их купил и кумами, а не тот кто должен туда идти по своим навыкам. Коррупция главный враг конкуренции и эффективности
- подготовка и деньги разворованы оттого людей не готовят нормально
И так далее. Это не значит что везде так, но уровень коррупции у нас в стране такой, что в итоге виновными оказываются какие-то левые челы, которых словили и теперь они должны расплачиваться за коррупцию всех остальных.
https://trueua.info/news/ukrainski-vyazni-mozhut-otrimati-dozvil-na-timchasovij-viizd-iz-kolonij-ale-ye-zhorstki-umovi
Це від подоляка чи лохомарафону? 😁
Запропоновано привести фінансування Національної ради у відповідність до вимог ЄС, що є важливим для її незалежності.
Зауважте, що українських можновладців у цій формулі немає!
Виходить, що навіть пропогандисти впевнені, що влада грає на боці ворога.
президент генсєк, один тєлємарахвонгазєта Правда.
Ну ось і методички пішли в хід ... Далі Буде Краще