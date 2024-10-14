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Новини Мобілізація
17 111 54

"Слуга народу" Федієнко про рейди ТЦК: Командири звертаються за поповненням

Федієнко прокоментував рейди ТЦК

Рейди працівників ТЦК пов'язані з тим, що командири звертаються за поповненням особового складу.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"І Міністерство оборони, і Генеральний штаб, і взагалі військові повинні більше цивільним військовозобов’язаним громадянам України розповідати і казати, інформувати, що відбувається на війні, який там стан і так далі. Хто вирішив нагадати? У нас є проблема у тому, що у нас немає, можливо, ким поповнювати військові формування. Хлопці там третій рік на війні, вони теж хочуть сходити на концерт "Океану Ельзи", сходити до ресторанів", - зазначив він.

За словами нардепа, військові командири звертаються і кажуть, що треба поповнення.

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"А поповнення не надходить. Тому відбулася така історія, що центри комплектування і соціальної підтримки, я так розумію, таким чином, в рамках діючого законодавства нагадали про те, що в обов’язковому порядку кожен військовозобов’язаний громадянин України повинен стати на військовий облік, бо це вже не право, а обов’язок. ... Мобілізація не зупинялася, вона триває далі. Провалена чи не провалена – це інформація з обмеженим доступом, а кожен має право казати так, як йому завгодно. Я можу лише констатувати те, що наші бойові підрозділи, які зараз виконують свій обов’язок по захисту Батьківщини, потребують доукомплектування", - пояснив Федієнко.

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Водночас, сказав парламентар, не всі мобілізовані потрапляють на лінію фронту, таких - близько 10%. ЗСУ мають дефіцит у тилових кадрах на посади, наприклад, електриків чи водіїв.

"Якщо людина за віком підпадає під мобілізацію, військово-лікарська комісія визначає його придатність, і він може бути обмежено придатним для виконання якихось бойових завдань. Але при цьому у нас не вистачає водіїв, електриків, у нас не вистачає фінансистів – тих людей, які працюють з грошима в бригадах. Ми не можемо сказати, що усі, кого мобілізують, вони відправляються на лінію фронту, в окопи. На мій погляд, до 10-15% військовослужбовців, які зі зброєю в руках виконують свій бойових обов’язок", - додав він.

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Нагадаємо, що 11 жовтня у Києві біля Палацу спорту, де саме проходив концерт на честь 30-річчя гурту "Океан Ельзи", провели рейд співробітники ТЦК спільно з поліцією. ЗМІ повідомляли, що у чоловіків-відвідувачів перевіряли документи, деяких затримали.

Рейди також відбулися в інших містах України.

Автор: 

мобілізація (3109) ТЦК та СП (638)


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Топ коментарі
+25
А 400 000+ ментовських холуев нервово курять у сторонці...
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14.10.2024 11:04
+20
"командири звертаються за поповненням" - а 14 бригад десь чекають на зброю...
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14.10.2024 11:01
+19
але ж тцк набирає якийсь брак, вибачайте що даю таку категорію.
але реально, що ті дядьки навоюють, ні вік, ні стан здоров'я , ні форма не дозволять
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14.10.2024 11:01
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але ж тцк набирає якийсь брак, вибачайте що даю таку категорію.
але реально, що ті дядьки навоюють, ні вік, ні стан здоров'я , ні форма не дозволять
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14.10.2024 11:01 Відповісти
скоріш за все, цей "дєпутат" просто транслює "політику партії" - сам не розуміючі що з цієї маячні випливають незручні запитання
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14.10.2024 11:41 Відповісти
в тебе якась хвора фіксація на мєртвєтчуку! трупофіл?
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14.10.2024 11:57 Відповісти
Хай командири бережуть те що видали!
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14.10.2024 12:42 Відповісти
"командири звертаються за поповненням" - а 14 бригад десь чекають на зброю...
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14.10.2024 11:01 Відповісти
А по держустановах,всіх рівнів,який ресурс не задіяний !!))
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14.10.2024 12:02 Відповісти
Ті 14 бригад то такий же міф від Зеленського як і мільйон дронів чи мільярд дерев. Можна згадати ще 4000 зарплати вчителям і по смартфону пенсіонерам. Головне щось потужне сказати.
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14.10.2024 21:44 Відповісти
"у нас не вистачає фінансистів" - а куди вони поділися?
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14.10.2024 11:04 Відповісти
сказали: "нетЪ! мне денег не надо! хочу в окоп!")
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14.10.2024 11:06 Відповісти
А 400 000+ ментовських холуев нервово курять у сторонці...
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14.10.2024 11:04 Відповісти
Просто курять, з чого їм нервувати?
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14.10.2024 11:43 Відповісти
Не бреши.

Згідно з постановою Кабінету міністрів https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-v-dodatok-1-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-5-kvitnia-2014-r-t50523 №450 від 5 травня 2023 року, чисельність співробітників національної поліції України не може перевищувати 141 330 осіб. В тому числі:

працівники центрального апарату - 3 тис. осіб, зокрема держслужбовців - 400 осіб;співробітники територіальних органів (без поліції охорони) - 138 330 осіб, у тому числі 4 тис. держслужбовців.Скільки поліцейських в Україні: реальні цифри
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14.10.2024 11:50 Відповісти
Неправда:
- ще 170 тис пенсіонерів МВС
- нац.поліція є лише частиною МВС, загалом МВС з пенсіонерами складає 400+ тисяч
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14.10.2024 12:12 Відповісти
Можеш переахуваити із яких підрозділів складається та цифра 400 000?
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14.10.2024 12:15 Відповісти
а ротировать миллионную армию не пробовали???
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14.10.2024 11:05 Відповісти
Розпіарений аудит Сирського здувся, не розпочавшись.
Мабуть дуже великі гроші обертаються там, де сидять "тилові воїни", той самий мільйон.
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14.10.2024 11:11 Відповісти
може там мільйон лише на бумазі?
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14.10.2024 11:43 Відповісти
Так і є, але зарплатню справно отримують, навіть з "бойовими". Згадайте "героїв", котрі будували командирам дачки.
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14.10.2024 18:30 Відповісти
Ви *******, наживаєтесь на війні і на крові. Люди це все бачать. Покажіть приклад і пиз...те на фронт. Спочатку в ТЦК, ВЛК і на фронт. Звісно зарплату вам депутатську на стануть платити (ну як всім мобілізованим) Але прикладом своїм покажете, що тим хлопцям, що третій рік воюють теж сможуть сходить на концерти. Примусом на фоні масштабної корупціїї нічого не добєтетсь. Не будуть люди воювати навіть, якщо ви їх мобілізуєте примусом.
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14.10.2024 11:06 Відповісти
Б****ь, а жінок командирам у сауни не потрібно? А то б поїхали на відбір у якесь агенство моделей...
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14.10.2024 11:07 Відповісти
А кто главнее: командир или офицер?
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14.10.2024 11:10 Відповісти
Хто першим встав, того й тапки...
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14.10.2024 11:12 Відповісти
Толя: - Папа, я, як виросту вивчусь на ахвіцера чи на командіра. А шо луччє: ахвіцер чи командір? Гриша: - Та одін х*й.
©
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14.10.2024 11:16 Відповісти
Капрал
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14.10.2024 11:28 Відповісти
Я ось не хочу на концерт, та я на них взагалі не ходжу, не люблю коли багато людей навкруги, мене це харить і напрягає
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14.10.2024 11:16 Відповісти
По демобілізації дуже просто.
Коли вас, ухилянтів і російських тролів із України повиловлюють, то тоді і замістять вами тих, кого потрібно демобілізовувати.
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14.10.2024 11:52 Відповісти
Вот особливо цинічно такі заяви від депутатів звучать. Вони реально думають, шо вони стали безсмертними
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14.10.2024 12:33 Відповісти
А командири не хочуть звернутися до монобільшості у владі щоб запровадили закон про ротацію, але який запрацює наприклад через 3 місяці або пів року щоб встигнути резерв набрати? І щоб в цілому умови були такі, щоб люди хоча б не впадали у безнадійність і їх мотивація була хоча б на мінімальному рівні? Звернутися за тим, чого не вистачає окрім людей? Чи командирам похер на мотивацію якщо доля більшості всеодно буде короткою? Чи то я забагато хочу від переважно совкової структури?
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14.10.2024 11:11 Відповісти
Так командирам поповнення з навчальних центрів приходить чи прямо з вулиці? Навчальні центри порожні чи що? Пи₴дун зелений.
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14.10.2024 11:13 Відповісти
А взагалі я вважаю, що всі хто ходять на концерти Славка Вакарчука вони патріоты Укрїини, бо слухають украіномовных пісень, а не якогось членгерштерна з інстособакой. Тому, думаю, що там були усі або заброньовані, або з білетом на потяг, на завтра, на донецький напрямок, ухилянтів там не могло бути. Тому співробітники ТЦК туди даремно прийшли. Хм там ловити не було шо.
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14.10.2024 11:14 Відповісти
А тобі потрібно було обвішатися гучномовцями і верещати в них про це прямо на площі, от тоді і було б вчасно
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14.10.2024 11:54 Відповісти
"Та соціальної підтримки". Вже багато років намагаюсь з'ясувати, в чому полягає соціальна підтримка.
В рамках чинного законодавста. Ага.... Застосування сили та затримання - це функція виключно поліції. Яка, до речі, стоїть осторонь і в кращому випадку спостерігає, поки ті ряхи по 100 з гаком кіл, хто 80% навіть не були на війні, тянуть 16-18 річних до бусіка. Коли тцкуни подивилися, скільки заробили у МСЕК, їм керівництво дало команду фас! Бо негоже їм жити гірше, ніж Крупа.
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14.10.2024 11:14 Відповісти
"Социальная поддержка" это когда военком похлопает тебя по плечу со словами "Да не сцы ты, пацан!!!"
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14.10.2024 11:20 Відповісти
Нехай командири краще піклуються про особовий склад, і не посилають як гарматне мясо займати незнайомі позиції без окопного реба. проти фпв дрона підарів тебе ніщо не спасе.
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14.10.2024 11:19 Відповісти
а якого буя Співавтор скандального законопроєкту №7351 який надавав право самостійно убивати військовослужбовців командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЗСУ за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин ще щось коментуе
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14.10.2024 11:26 Відповісти
*********, командирам таке "поповнення" і ***** не потрібне.
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14.10.2024 11:37 Відповісти
Хлопці там третій рік на війні, вони теж хочуть сходити на концерт "Океану Ельзи"

Дивно, якщо б я був на передку, з якого б буя мені раптом закортило сходити на концерт хрипатого підарчука, для мене і до війни це був би якийсь зашквар.
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14.10.2024 11:43 Відповісти
Точно! 10% на передок, а всі їнші кухарями та завпродскладами! Приєднуйтесь! Тільки він чомусь не каже,що всі тепленькі місця там зайняті, а потребуються кулеметники,стрільці та штурмовики!
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14.10.2024 11:49 Відповісти
командири звертаються за поповненням?! так у твого неголеного у спортивних кальсонах "камандіра" цілих 14 (чотирнадцять, карл!!) бригад сидять без діла!! то хай поповнює з їхнього складу!! чи твій зелений "камандір", як завше, *******?!
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14.10.2024 11:50 Відповісти
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14.10.2024 12:18 Відповісти
А коли держава нагадувала людям за їх права, цей Вахтанг чомусь не сказав.
То я скажу замість нього - ніколи. Про обов'язки людей товстопузи згадують лише тоді, коли їхнім статкам та бізнесу щось загрожує.
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15.10.2024 08:29 Відповісти
Федієнко і всі хто думають, шо як війна то усім плакати і сидіти вжома: ви фєєричні довбні. Я навіь коментувати не хочу де ви не праві
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14.10.2024 12:31 Відповісти
один концерт, ну нехай 2000 людей. квитки по 2000+. Якщо платить ПДВ то десь мільйон податків за дві години. А тепер концертів не буде. Народ просто гроші в долари переведе та під подушку. Можна заборонити концерти та театри (майже зробили) ще й супермаркети - тільки доставка необхідного. Але за що будуть їсти люди, що на цьому заробляють? Хоча зрозуміло, закордон назавжди. Та де держава візьме гроші на війну?
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14.10.2024 12:34 Відповісти
Брехлива шавка каже що на фронт попадають 10% )))) дякую , поржав.
Недостача в тилових частинах ) 😂😂😂
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14.10.2024 12:37 Відповісти
Дуже дивно,показушний рейд був тіки на концерт Вакарчука.Різні квартали,стендапери,теж збирають людей на "концерти" і жодного рейду ТЦК.Чи туда ходять ті кому за 60,інваліди.
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14.10.2024 15:32 Відповісти
Може вони і на хвойд робили запит.
Аудит де? Зробили бандитську країну, тепер пальці загибаєте.
Три роки, напевно мало, щоб зрозуміти живий паркан не перемагає Каби, ракети.
Цей рахунок по головам не змінить пустих складів, чи розкрадання на закупівлі зброї та постачанні їжи.
Цей примітивний спосіб піхота на піхоту будуть ще скільки основною темою в обороні?
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14.10.2024 16:27 Відповісти
Если офицеры просят пополнения,где делся личный состав? У нас же нет потерь (почти)
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14.10.2024 19:03 Відповісти
Ну от взяти того ж Вакарчука. Він військовослужбовець-контрактник, тобто числиться в штаті свого підрозділу. Але на передовій замість нього - пусте місце. І таких "воєнів" у кожній бригаді повно, про що деякі командири все ж таки почали розповідати. По паперам в бригаді майже комплект (зарплату всі отримують), а в окопах пусто...
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15.10.2024 08:35 Відповісти
 
 