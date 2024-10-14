"Слуга народу" Федієнко про рейди ТЦК: Командири звертаються за поповненням

Рейди працівників ТЦК пов'язані з тим, що командири звертаються за поповненням особового складу.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"І Міністерство оборони, і Генеральний штаб, і взагалі військові повинні більше цивільним військовозобов’язаним громадянам України розповідати і казати, інформувати, що відбувається на війні, який там стан і так далі. Хто вирішив нагадати? У нас є проблема у тому, що у нас немає, можливо, ким поповнювати військові формування. Хлопці там третій рік на війні, вони теж хочуть сходити на концерт "Океану Ельзи", сходити до ресторанів", - зазначив він.

За словами нардепа, військові командири звертаються і кажуть, що треба поповнення.

Також читайте: У військовозобов’язаних буде три дні, щоб забрати повістку від ТЦК з пошти. Інакше чекає штраф, - постанова Кабміну

"А поповнення не надходить. Тому відбулася така історія, що центри комплектування і соціальної підтримки, я так розумію, таким чином, в рамках діючого законодавства нагадали про те, що в обов’язковому порядку кожен військовозобов’язаний громадянин України повинен стати на військовий облік, бо це вже не право, а обов’язок. ... Мобілізація не зупинялася, вона триває далі. Провалена чи не провалена – це інформація з обмеженим доступом, а кожен має право казати так, як йому завгодно. Я можу лише констатувати те, що наші бойові підрозділи, які зараз виконують свій обов’язок по захисту Батьківщини, потребують доукомплектування", - пояснив Федієнко.

Читайте також: Суди вже розглянули 314 справ щодо скасування нових штрафів від ТЦК. ІНФОГРАФІКА

Водночас, сказав парламентар, не всі мобілізовані потрапляють на лінію фронту, таких - близько 10%. ЗСУ мають дефіцит у тилових кадрах на посади, наприклад, електриків чи водіїв.

"Якщо людина за віком підпадає під мобілізацію, військово-лікарська комісія визначає його придатність, і він може бути обмежено придатним для виконання якихось бойових завдань. Але при цьому у нас не вистачає водіїв, електриків, у нас не вистачає фінансистів – тих людей, які працюють з грошима в бригадах. Ми не можемо сказати, що усі, кого мобілізують, вони відправляються на лінію фронту, в окопи. На мій погляд, до 10-15% військовослужбовців, які зі зброєю в руках виконують свій бойових обов’язок", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловіків 16-25 років, які оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру "Оберіг", - Донецький ТЦК та СП

Нагадаємо, що 11 жовтня у Києві біля Палацу спорту, де саме проходив концерт на честь 30-річчя гурту "Океан Ельзи", провели рейд співробітники ТЦК спільно з поліцією. ЗМІ повідомляли, що у чоловіків-відвідувачів перевіряли документи, деяких затримали.

Рейди також відбулися в інших містах України.