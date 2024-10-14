"Слуга народу" Федієнко про рейди ТЦК: Командири звертаються за поповненням
Рейди працівників ТЦК пов'язані з тим, що командири звертаються за поповненням особового складу.
Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"І Міністерство оборони, і Генеральний штаб, і взагалі військові повинні більше цивільним військовозобов’язаним громадянам України розповідати і казати, інформувати, що відбувається на війні, який там стан і так далі. Хто вирішив нагадати? У нас є проблема у тому, що у нас немає, можливо, ким поповнювати військові формування. Хлопці там третій рік на війні, вони теж хочуть сходити на концерт "Океану Ельзи", сходити до ресторанів", - зазначив він.
За словами нардепа, військові командири звертаються і кажуть, що треба поповнення.
"А поповнення не надходить. Тому відбулася така історія, що центри комплектування і соціальної підтримки, я так розумію, таким чином, в рамках діючого законодавства нагадали про те, що в обов’язковому порядку кожен військовозобов’язаний громадянин України повинен стати на військовий облік, бо це вже не право, а обов’язок. ... Мобілізація не зупинялася, вона триває далі. Провалена чи не провалена – це інформація з обмеженим доступом, а кожен має право казати так, як йому завгодно. Я можу лише констатувати те, що наші бойові підрозділи, які зараз виконують свій обов’язок по захисту Батьківщини, потребують доукомплектування", - пояснив Федієнко.
Водночас, сказав парламентар, не всі мобілізовані потрапляють на лінію фронту, таких - близько 10%. ЗСУ мають дефіцит у тилових кадрах на посади, наприклад, електриків чи водіїв.
"Якщо людина за віком підпадає під мобілізацію, військово-лікарська комісія визначає його придатність, і він може бути обмежено придатним для виконання якихось бойових завдань. Але при цьому у нас не вистачає водіїв, електриків, у нас не вистачає фінансистів – тих людей, які працюють з грошима в бригадах. Ми не можемо сказати, що усі, кого мобілізують, вони відправляються на лінію фронту, в окопи. На мій погляд, до 10-15% військовослужбовців, які зі зброєю в руках виконують свій бойових обов’язок", - додав він.
Нагадаємо, що 11 жовтня у Києві біля Палацу спорту, де саме проходив концерт на честь 30-річчя гурту "Океан Ельзи", провели рейд співробітники ТЦК спільно з поліцією. ЗМІ повідомляли, що у чоловіків-відвідувачів перевіряли документи, деяких затримали.
Рейди також відбулися в інших містах України.
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але реально, що ті дядьки навоюють, ні вік, ні стан здоров'я , ні форма не дозволять
Згідно з постановою Кабінету міністрів https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-v-dodatok-1-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-5-kvitnia-2014-r-t50523 №450 від 5 травня 2023 року, чисельність співробітників національної поліції України не може перевищувати 141 330 осіб. В тому числі:
працівники центрального апарату - 3 тис. осіб, зокрема держслужбовців - 400 осіб;співробітники територіальних органів (без поліції охорони) - 138 330 осіб, у тому числі 4 тис. держслужбовців.Скільки поліцейських в Україні: реальні цифри
- ще 170 тис пенсіонерів МВС
- нац.поліція є лише частиною МВС, загалом МВС з пенсіонерами складає 400+ тисяч
Мабуть дуже великі гроші обертаються там, де сидять "тилові воїни", той самий мільйон.
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Коли вас, ухилянтів і російських тролів із України повиловлюють, то тоді і замістять вами тих, кого потрібно демобілізовувати.
В рамках чинного законодавста. Ага.... Застосування сили та затримання - це функція виключно поліції. Яка, до речі, стоїть осторонь і в кращому випадку спостерігає, поки ті ряхи по 100 з гаком кіл, хто 80% навіть не були на війні, тянуть 16-18 річних до бусіка. Коли тцкуни подивилися, скільки заробили у МСЕК, їм керівництво дало команду фас! Бо негоже їм жити гірше, ніж Крупа.
Дивно, якщо б я був на передку, з якого б буя мені раптом закортило сходити на концерт хрипатого підарчука, для мене і до війни це був би якийсь зашквар.
То я скажу замість нього - ніколи. Про обов'язки людей товстопузи згадують лише тоді, коли їхнім статкам та бізнесу щось загрожує.
Недостача в тилових частинах ) 😂😂😂
Аудит де? Зробили бандитську країну, тепер пальці загибаєте.
Три роки, напевно мало, щоб зрозуміти живий паркан не перемагає Каби, ракети.
Цей рахунок по головам не змінить пустих складів, чи розкрадання на закупівлі зброї та постачанні їжи.
Цей примітивний спосіб піхота на піхоту будуть ще скільки основною темою в обороні?