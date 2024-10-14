Чоловіків 16-25 років, які оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру "Оберіг", - Донецький ТЦК та СП

Кабмін України ухвалив постанову, що дозволяє автоматично перевіряти та оновлювати дані про призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Хлопці від 17 до 25 років зможуть ставати на облік як призовники без необхідності проходження медкомісії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Донецький обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що молоді люди віком від 17 до 25 років зможуть ставати на облік як призовники без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування і проходження медичної комісії.

Інформація буде автоматично збиратися з інших державних реєстрів, що зекономить час як для працівників ТЦК, так і для самих призовників.

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Які зміни?

"Оновлені дані про всіх чоловіків віком від 16 до 60 років буде отримано з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Адміністрації Державної прикордонної служби. Це дозволить уникнути випадків, коли повістки надсилаються померлим особам або тим, хто перебуває під вартою. Також нововведення виправить помилки в персональних даних", - пояснили у військкоматі.

У ТЦК зауважили, що чоловіки від 16 до 25 років, які оформлюють паспорт, автоматично будуть внесені до реєстру "Оберіг" без необхідності проходження військово-лікарської комісії. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном.

Актуальність електронних військових документів для чоловіків віком 18-60 років, що перебувають за кордоном, буде перевірятися через взаємодію з ДМС.

"Це забезпечить точність даних і зменшить вплив людського фактору на процес перевірки. Крім того, хлопці до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії, включаючи тих, які перебувають за кордоном", - додала пресслужба Донецького ТЦК.

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