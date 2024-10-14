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Чоловіків 16-25 років, які оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру "Оберіг", - Донецький ТЦК та СП

Кабмін ухвалив постанову про реєстр Оберіг для чоловіків від 16 до 25 років

Кабмін України ухвалив постанову, що дозволяє автоматично перевіряти та оновлювати дані про призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Хлопці від 17 до 25 років зможуть ставати на облік як призовники без необхідності проходження медкомісії. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Донецький обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що молоді люди віком від 17 до 25 років зможуть ставати на облік як призовники без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування і проходження медичної комісії.

Інформація буде автоматично збиратися з інших державних реєстрів, що зекономить час як для працівників ТЦК, так і для самих призовників.

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Які зміни?

"Оновлені дані про всіх чоловіків віком від 16 до 60 років буде отримано з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Адміністрації Державної прикордонної служби. Це дозволить уникнути випадків, коли повістки надсилаються померлим особам або тим, хто перебуває під вартою. Також нововведення виправить помилки в персональних даних", - пояснили у військкоматі. 

У ТЦК зауважили, що чоловіки від 16 до 25 років, які оформлюють паспорт, автоматично будуть внесені до реєстру "Оберіг" без необхідності проходження військово-лікарської комісії. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном.

Актуальність електронних військових документів для чоловіків віком 18-60 років, що перебувають за кордоном, буде перевірятися через взаємодію з ДМС.

"Це забезпечить точність даних і зменшить вплив людського фактору на процес перевірки. Крім того, хлопці до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії, включаючи тих, які перебувають за кордоном", - додала пресслужба Донецького ТЦК.

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Реєстр Оберіг для чоловіків до 25 років: постанова Кабміну

Автор: 

паспорт (1158) реєстр (859) мобілізація (3109) ТЦК та СП (638)


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Топ коментарі
+25
Там же где Мариупольский городской совет... Руководство которого получается по несколько сотен тысяч зарплаты + премии, ежегодно.
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14.10.2024 08:43
+17
Ого ''данєцкій тцк'' існує. А нічого що данецк під москалями? Головне гроші розпілювати. А може нехай оті данєцкіє тцкуни ідуть відвойовувати свій данєцк! Якого милого вони по ненависній їм Україні шастають?
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14.10.2024 09:35
+15
Прям як при "совку": загнівающій Запад
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14.10.2024 09:03
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Правила форума Рада форумчан
Донецький ТЦК та СП

а где это?
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14.10.2024 08:39 Відповісти
Там же где Мариупольский городской совет... Руководство которого получается по несколько сотен тысяч зарплаты + премии, ежегодно.
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14.10.2024 08:43 Відповісти
Вони каву в Ялті п'ють
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14.10.2024 08:49 Відповісти
Десь на Закарпатті мабуть
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14.10.2024 11:15 Відповісти
Там є слово "обласний", тому може знаходитися де завгодно у межах області....
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14.10.2024 12:50 Відповісти
Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном
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14.10.2024 08:42 Відповісти
"Інформація буде автоматично збиратися з інших державних реєстрів, що зекономить час як для працівників ТЦК, так і для самих призовників" - то нахіба була ота вистава з "оновленням данних"?
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14.10.2024 08:42 Відповісти
одразу будуть записувати в 3тю штурмову
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14.10.2024 08:52 Відповісти
Ну так многие уже так и делают. Министр образования даже жалуется, почему это они уезжают... Ведь государство делает все, для того что бы дети оставались.

"За його словами, Міносвіти має їм запропонувати якісну професійну, передвищу та вищу освіту, яка спонукатиме їх залишатися в країні.

Крім того, Лісовий наголосив, що західна освіта частково міфологізована, а ті виші, до яких їдуть українські діти, не кращі за вітчизняні регіональні заклади вищої освіти." Джерело:
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14.10.2024 09:00 Відповісти
Прям як при "совку": загнівающій Запад
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14.10.2024 09:03 Відповісти
Далеко не всі.
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14.10.2024 09:01 Відповісти
Нужно запретить выезд женщинам и детям из Украины. Исключение пенсионеры.
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14.10.2024 09:02 Відповісти
Так Корчинський того і вимагає. Корч до фронту ніяк не дійде, але всі мають увуювати
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14.10.2024 09:05 Відповісти
Просто ради чего тогда мы бережем генофонд нацЫи 18-25, если молодухи все повыезжают? С кем тогда спаривацца? Пусть в тылу пашут на победу, а не по Польшам и Европам чилят. А дети, они выростут, так что пускай привыкают к военным будням, бо им скоро на фронт !!!
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14.10.2024 09:07 Відповісти
Тролінг зараховано. Я вже звик до вашого гумору. А якщо серйозно - ну, це не до мене питання: я з вами в одному "човні". Не розхитуйте човен!
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14.10.2024 09:09 Відповісти
Не треба про це часто писати, а то використають як пораду і закриють виїзд з 17 років.
Мені ще дітей звідси вивозити.
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14.10.2024 10:03 Відповісти
ця мавпа має громадянство Франції де і сидить а нас зазиває воювати за нього
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14.10.2024 10:13 Відповісти
Підтримую, 73% ще не до кінця сьорбнули свого вибору)
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14.10.2024 10:18 Відповісти
мають бути запроваджені найвищі стандарти справедливості, вважаю, що дозвіл на виїзд мають надавати тільки після смерті
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14.10.2024 12:47 Відповісти
Можна зразу поки є змога закрутити сперму у літрову банку і драпати з України,
навіщо перейматись якимись родами в Україні, школою, і захистом Батьківщини.
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14.10.2024 11:14 Відповісти
і ось тут, важливо усвідомити!
ми живемо, не по конституції та законам, а по постановам кабміну.
і звісно, по їхнім трактовкам експертами з тцк.
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14.10.2024 09:15 Відповісти
Саме так
в постанові "Парни от 17 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники без необходимости прохождения медкомиссии"

та трактовка від тцк "В ТЦК отметили, что мужчины от 16 до 25 лет, которые оформляют паспорт, автоматически будут внесены в "Оберег"

даже якщо докопуватись, що постановка на облік "в рік коли настає 17 років", то це не значить, що коли оформлюеш загранпаспорт в 16 на 10 років
томущо, якщо день народження влітку, та виповнюється 16 років, йдеш оформлюєш загранпаспорт,
то на облік зможуть поставити тільки в січні наступного року, тому що настав рік коли буде 17 років
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14.10.2024 11:02 Відповісти
Ого ''данєцкій тцк'' існує. А нічого що данецк під москалями? Головне гроші розпілювати. А може нехай оті данєцкіє тцкуни ідуть відвойовувати свій данєцк! Якого милого вони по ненависній їм Україні шастають?
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14.10.2024 09:35 Відповісти
вони і воювали за даунбас-кормілєц під палацом Урраїна в п*ятницю
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14.10.2024 10:15 Відповісти
А що заважає Донецькому обласному ТЦК розміщуватися десь в районі Краматорська, тощо. Чи вже всю Донецьку область окуповано?
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14.10.2024 12:53 Відповісти
СССР 2.0
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14.10.2024 12:10 Відповісти
то есть, обновлять свои данные уже не надо???
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14.10.2024 12:42 Відповісти
нє, до кого бусом дотягнуться
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14.10.2024 16:38 Відповісти
В СРСР раз на рік усі старшокласники з 7 класу проходили ВЛК у військкомату.і це нікого не дивувало .і то були мирні часи .а зараз війна .чого має бути інакше?
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14.10.2024 13:14 Відповісти
на СРСР рівняйсь, струнко
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14.10.2024 16:39 Відповісти
Ця війна надовго. Воювати будуть всі. Ніяких мирних угод поки не знищимо росію.
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14.10.2024 18:13 Відповісти
Где вы такие блаженные беретесь интересно
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14.10.2024 20:49 Відповісти
Під командуваням кацапських кротів дєрмаків і різних обсирських це не війна до перемоги, а утилізація українців.
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15.10.2024 07:04 Відповісти
Який вже є, іншого президента нема і не буде до перемоги. Так що не вигадуй собі оправдань чому ти не хочешь приєднатися до ЗСУ
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15.10.2024 18:27 Відповісти
 
 