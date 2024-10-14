РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13878 посетителей онлайн
Новости мобилизации
11 085 39

Мужчин 16-25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберег", - Донецкий ТЦК и СП

Кабмін ухвалив постанову про реєстр Оберіг для чоловіків від 16 до 25 років

Кабмин Украины принял постановление, позволяющее автоматически проверять и обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистах. Парни от 17 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники без необходимости прохождения медкомиссии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Донецкий областной ТЦК и СП.

Отмечается, что молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники без необходимости посещения территориальных центров комплектования и прохождения медицинской комиссии.

Информация будет автоматически собираться из других государственных реестров, что сэкономит время как для работников ТЦК, так и для самих призывников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суды уже рассмотрели 314 дел об отмене новых штрафов от ТЦК. ИНФОГРАФИКА

Какие изменения?

"Обновленные данные обо всех мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет будут получены из реестров Государственной миграционной службы, Министерства юстиции и Администрации Государственной пограничной службы. Это позволит избежать случаев, когда повестки направляются умершим лицам или тем, кто находится под стражей. Также нововведение исправит ошибки в персональных данных", - пояснили в военкомате.

В ТЦК отметили, что мужчины от 16 до 25 лет, которые оформляют паспорт, автоматически будут внесены в реестр "Оберег" без необходимости прохождения военно-врачебной комиссии. Это будет касаться и тех, кто проживает за рубежом.

Актуальность электронных военных документов для мужчин в возрасте 18-60 лет, находящихся за рубежом, будет проверяться через взаимодействие с ГМС.

"Это обеспечит точность данных и уменьшит влияние человеческого фактора на процесс проверки. Кроме того, ребята до 25 лет будут приниматься на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии, включая тех, которые находятся за рубежом", - добавила пресс-служба Донецкого ТЦК.

Читайте также: В ТЦК прокомментировали инцидент с гендиректором Steko Положаем: решается вопрос привлечения его к ответственности

Реєстр Оберіг для чоловіків до 25 років: постанова Кабміну

Автор: 

паспорт (1181) реестр (327) мобилизация (2804) ТЦК (591)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
Там же где Мариупольский городской совет... Руководство которого получается по несколько сотен тысяч зарплаты + премии, ежегодно.
показать весь комментарий
14.10.2024 08:43
+17
Ого ''данєцкій тцк'' існує. А нічого що данецк під москалями? Головне гроші розпілювати. А може нехай оті данєцкіє тцкуни ідуть відвойовувати свій данєцк! Якого милого вони по ненависній їм Україні шастають?
показать весь комментарий
14.10.2024 09:35
+15
Прям як при "совку": загнівающій Запад
показать весь комментарий
14.10.2024 09:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Донецький ТЦК та СП

а где это?
показать весь комментарий
14.10.2024 08:39 Ответить
Там же где Мариупольский городской совет... Руководство которого получается по несколько сотен тысяч зарплаты + премии, ежегодно.
показать весь комментарий
14.10.2024 08:43 Ответить
Вони каву в Ялті п'ють
показать весь комментарий
14.10.2024 08:49 Ответить
Десь на Закарпатті мабуть
показать весь комментарий
14.10.2024 11:15 Ответить
Там є слово "обласний", тому може знаходитися де завгодно у межах області....
показать весь комментарий
14.10.2024 12:50 Ответить
Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном
показать весь комментарий
14.10.2024 08:42 Ответить
"Інформація буде автоматично збиратися з інших державних реєстрів, що зекономить час як для працівників ТЦК, так і для самих призовників" - то нахіба була ота вистава з "оновленням данних"?
показать весь комментарий
14.10.2024 08:42 Ответить
одразу будуть записувати в 3тю штурмову
показать весь комментарий
14.10.2024 08:52 Ответить
Ну так многие уже так и делают. Министр образования даже жалуется, почему это они уезжают... Ведь государство делает все, для того что бы дети оставались.

"За його словами, Міносвіти має їм запропонувати якісну професійну, передвищу та вищу освіту, яка спонукатиме їх залишатися в країні.

Крім того, Лісовий наголосив, що західна освіта частково міфологізована, а ті виші, до яких їдуть українські діти, не кращі за вітчизняні регіональні заклади вищої освіти." Джерело:
показать весь комментарий
14.10.2024 09:00 Ответить
Прям як при "совку": загнівающій Запад
показать весь комментарий
14.10.2024 09:03 Ответить
Далеко не всі.
показать весь комментарий
14.10.2024 09:01 Ответить
Нужно запретить выезд женщинам и детям из Украины. Исключение пенсионеры.
показать весь комментарий
14.10.2024 09:02 Ответить
Так Корчинський того і вимагає. Корч до фронту ніяк не дійде, але всі мають увуювати
показать весь комментарий
14.10.2024 09:05 Ответить
Просто ради чего тогда мы бережем генофонд нацЫи 18-25, если молодухи все повыезжают? С кем тогда спаривацца? Пусть в тылу пашут на победу, а не по Польшам и Европам чилят. А дети, они выростут, так что пускай привыкают к военным будням, бо им скоро на фронт !!!
показать весь комментарий
14.10.2024 09:07 Ответить
Тролінг зараховано. Я вже звик до вашого гумору. А якщо серйозно - ну, це не до мене питання: я з вами в одному "човні". Не розхитуйте човен!
показать весь комментарий
14.10.2024 09:09 Ответить
Не треба про це часто писати, а то використають як пораду і закриють виїзд з 17 років.
Мені ще дітей звідси вивозити.
показать весь комментарий
14.10.2024 10:03 Ответить
ця мавпа має громадянство Франції де і сидить а нас зазиває воювати за нього
показать весь комментарий
14.10.2024 10:13 Ответить
Підтримую, 73% ще не до кінця сьорбнули свого вибору)
показать весь комментарий
14.10.2024 10:18 Ответить
мають бути запроваджені найвищі стандарти справедливості, вважаю, що дозвіл на виїзд мають надавати тільки після смерті
показать весь комментарий
14.10.2024 12:47 Ответить
Можна зразу поки є змога закрутити сперму у літрову банку і драпати з України,
навіщо перейматись якимись родами в Україні, школою, і захистом Батьківщини.
показать весь комментарий
14.10.2024 11:14 Ответить
і ось тут, важливо усвідомити!
ми живемо, не по конституції та законам, а по постановам кабміну.
і звісно, по їхнім трактовкам експертами з тцк.
показать весь комментарий
14.10.2024 09:15 Ответить
Саме так
в постанові "Парни от 17 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники без необходимости прохождения медкомиссии"

та трактовка від тцк "В ТЦК отметили, что мужчины от 16 до 25 лет, которые оформляют паспорт, автоматически будут внесены в "Оберег"

даже якщо докопуватись, що постановка на облік "в рік коли настає 17 років", то це не значить, що коли оформлюеш загранпаспорт в 16 на 10 років
томущо, якщо день народження влітку, та виповнюється 16 років, йдеш оформлюєш загранпаспорт,
то на облік зможуть поставити тільки в січні наступного року, тому що настав рік коли буде 17 років
показать весь комментарий
14.10.2024 11:02 Ответить
Ого ''данєцкій тцк'' існує. А нічого що данецк під москалями? Головне гроші розпілювати. А може нехай оті данєцкіє тцкуни ідуть відвойовувати свій данєцк! Якого милого вони по ненависній їм Україні шастають?
показать весь комментарий
14.10.2024 09:35 Ответить
вони і воювали за даунбас-кормілєц під палацом Урраїна в п*ятницю
показать весь комментарий
14.10.2024 10:15 Ответить
А що заважає Донецькому обласному ТЦК розміщуватися десь в районі Краматорська, тощо. Чи вже всю Донецьку область окуповано?
показать весь комментарий
14.10.2024 12:53 Ответить
СССР 2.0
показать весь комментарий
14.10.2024 12:10 Ответить
то есть, обновлять свои данные уже не надо???
показать весь комментарий
14.10.2024 12:42 Ответить
нє, до кого бусом дотягнуться
показать весь комментарий
14.10.2024 16:38 Ответить
В СРСР раз на рік усі старшокласники з 7 класу проходили ВЛК у військкомату.і це нікого не дивувало .і то були мирні часи .а зараз війна .чого має бути інакше?
показать весь комментарий
14.10.2024 13:14 Ответить
на СРСР рівняйсь, струнко
показать весь комментарий
14.10.2024 16:39 Ответить
Ця війна надовго. Воювати будуть всі. Ніяких мирних угод поки не знищимо росію.
показать весь комментарий
14.10.2024 18:13 Ответить
Где вы такие блаженные беретесь интересно
показать весь комментарий
14.10.2024 20:49 Ответить
Під командуваням кацапських кротів дєрмаків і різних обсирських це не війна до перемоги, а утилізація українців.
показать весь комментарий
15.10.2024 07:04 Ответить
Який вже є, іншого президента нема і не буде до перемоги. Так що не вигадуй собі оправдань чому ти не хочешь приєднатися до ЗСУ
показать весь комментарий
15.10.2024 18:27 Ответить
 
 