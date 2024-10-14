Мужчин 16-25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберег", - Донецкий ТЦК и СП

Кабмин Украины принял постановление, позволяющее автоматически проверять и обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистах. Парни от 17 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники без необходимости прохождения медкомиссии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Донецкий областной ТЦК и СП.

Отмечается, что молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники без необходимости посещения территориальных центров комплектования и прохождения медицинской комиссии.

Информация будет автоматически собираться из других государственных реестров, что сэкономит время как для работников ТЦК, так и для самих призывников.

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Какие изменения?

"Обновленные данные обо всех мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет будут получены из реестров Государственной миграционной службы, Министерства юстиции и Администрации Государственной пограничной службы. Это позволит избежать случаев, когда повестки направляются умершим лицам или тем, кто находится под стражей. Также нововведение исправит ошибки в персональных данных", - пояснили в военкомате.

В ТЦК отметили, что мужчины от 16 до 25 лет, которые оформляют паспорт, автоматически будут внесены в реестр "Оберег" без необходимости прохождения военно-врачебной комиссии. Это будет касаться и тех, кто проживает за рубежом.

Актуальность электронных военных документов для мужчин в возрасте 18-60 лет, находящихся за рубежом, будет проверяться через взаимодействие с ГМС.

"Это обеспечит точность данных и уменьшит влияние человеческого фактора на процесс проверки. Кроме того, ребята до 25 лет будут приниматься на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии, включая тех, которые находятся за рубежом", - добавила пресс-служба Донецкого ТЦК.

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