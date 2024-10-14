Мужчин 16-25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберег", - Донецкий ТЦК и СП
Кабмин Украины принял постановление, позволяющее автоматически проверять и обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистах. Парни от 17 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники без необходимости прохождения медкомиссии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Донецкий областной ТЦК и СП.
Отмечается, что молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники без необходимости посещения территориальных центров комплектования и прохождения медицинской комиссии.
Информация будет автоматически собираться из других государственных реестров, что сэкономит время как для работников ТЦК, так и для самих призывников.
Какие изменения?
"Обновленные данные обо всех мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет будут получены из реестров Государственной миграционной службы, Министерства юстиции и Администрации Государственной пограничной службы. Это позволит избежать случаев, когда повестки направляются умершим лицам или тем, кто находится под стражей. Также нововведение исправит ошибки в персональных данных", - пояснили в военкомате.
В ТЦК отметили, что мужчины от 16 до 25 лет, которые оформляют паспорт, автоматически будут внесены в реестр "Оберег" без необходимости прохождения военно-врачебной комиссии. Это будет касаться и тех, кто проживает за рубежом.
Актуальность электронных военных документов для мужчин в возрасте 18-60 лет, находящихся за рубежом, будет проверяться через взаимодействие с ГМС.
"Это обеспечит точность данных и уменьшит влияние человеческого фактора на процесс проверки. Кроме того, ребята до 25 лет будут приниматься на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии, включая тех, которые находятся за рубежом", - добавила пресс-служба Донецкого ТЦК.
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а где это?
"За його словами, Міносвіти має їм запропонувати якісну професійну, передвищу та вищу освіту, яка спонукатиме їх залишатися в країні.
Крім того, Лісовий наголосив, що західна освіта частково міфологізована, а ті виші, до яких їдуть українські діти, не кращі за вітчизняні регіональні заклади вищої освіти." Джерело:
Мені ще дітей звідси вивозити.
навіщо перейматись якимись родами в Україні, школою, і захистом Батьківщини.
ми живемо, не по конституції та законам, а по постановам кабміну.
і звісно, по їхнім трактовкам експертами з тцк.
в постанові "Парни от 17 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники без необходимости прохождения медкомиссии"
та трактовка від тцк "В ТЦК отметили, что мужчины от 16 до 25 лет, которые оформляют паспорт, автоматически будут внесены в "Оберег"
даже якщо докопуватись, що постановка на облік "в рік коли настає 17 років", то це не значить, що коли оформлюеш загранпаспорт в 16 на 10 років
томущо, якщо день народження влітку, та виповнюється 16 років, йдеш оформлюєш загранпаспорт,
то на облік зможуть поставити тільки в січні наступного року, тому що настав рік коли буде 17 років