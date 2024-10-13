В ТЦК прокомментировали инцидент с гендиректором Steko Положаем: решается вопрос привлечения его к ответственности
В Днепропетровском областном ТЦК и СП прокомментировали конфликт с генеральным директором компании по производству металлопластиковых окон Steko Сергеем Положаем, который нецензурно выражался в адрес сотрудников военкомата.
Об этом говорится в заявлении Днепропетровского ТЦК и СП в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
В ТЦК поведение Положая назвали "позорным и противоправным", а его публичное заявление таким, что оскорбляет и дискредитирует военнослужащих ТЦК и СП и Вооруженных сил Украины.
В военкомате также заявили, что Положай на своих страницах в соцсетях лично сообщил, что не имеет документов по бронированию на время мобилизации.
"Гражданин Положай на своих страницах в соцсетях лично сообщил, что не имеет документов по бронированию на время мобилизации. В то же время он хвастается своим пренебрежительным отношением не только к воинскому долгу, но и к военнослужащим и не стесняется при этом использовать ненормативную лексику. Фактически, гражданин Положай лично подтвердил противоправность своих действий", - заявили в ТЦК.
В ведомстве отметили, что "законодательство Украины по вопросам мобилизации и обороны государства работает одинаково для всего общества, независимо от социального статуса, состояния и занимаемых должностей".
В Днепропетровском ТЦК и СП заявили, что сейчас проводится правовая оценка действий гражданина Положая и решается вопрос его привлечения к ответственности.
Напомним, накануне в соцсетях распространилось видео, на котором зафиксирован инцидент с участием гендиректора компании-производителя металлопластиковых окон "Steko" Сергея Положая. Он нецензурно выражается в адрес представителей ТЦК во время проверки документов.
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от би нехай дніпровський тцк навів статті Закону, які цей бидлан порушив?
а якщо пристрелять за нецензурні висловлювання в адресу представника влади., ветерана..?
зараз всі на нервах..
совіть також треба мати.., та вести себе чемно..
Справа в тому що ось ця земська бравада вона від невпевненості в собі і від страху, який він хотів приховати.
Насправді впевнені люди не конфліктують словесно.
віднині це знає вся Україна!
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там всі працівники мають броню.
А коли буде відповідальність за мислєпрєступлєніє?
Так чому його ТЦК не забрала а стояли та вислухували!
І його і ТЦК-шників треба негайно на передову.
А в ТЦК оновити склад із поранених та інвалідів війни!
Це означає бути у військовій структурі, але виконувати відносно легші завдання!
Чи кваліфікація залежить від соц статуса?
тупа свиня він!
ще раз - тупа
Тому й перемогли, а у нас вікна важливіші фронта
тому й просираємо Україну