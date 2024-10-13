В ТЦК прокомментировали инцидент с гендиректором Steko Положаем: решается вопрос привлечения его к ответственности

В Днепропетровском областном ТЦК и СП прокомментировали конфликт с генеральным директором компании по производству металлопластиковых окон Steko Сергеем Положаем, который нецензурно выражался в адрес сотрудников военкомата.

Об этом говорится в заявлении Днепропетровского ТЦК и СП в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В ТЦК поведение Положая назвали "позорным и противоправным", а его публичное заявление таким, что оскорбляет и дискредитирует военнослужащих ТЦК и СП и Вооруженных сил Украины.

В военкомате также заявили, что Положай на своих страницах в соцсетях лично сообщил, что не имеет документов по бронированию на время мобилизации.

"Гражданин Положай на своих страницах в соцсетях лично сообщил, что не имеет документов по бронированию на время мобилизации. В то же время он хвастается своим пренебрежительным отношением не только к воинскому долгу, но и к военнослужащим и не стесняется при этом использовать ненормативную лексику. Фактически, гражданин Положай лично подтвердил противоправность своих действий", - заявили в ТЦК.

Смотрите также: Гендиректор Steko Положай обругал представителей ТЦК в Днепре: "У меня 1760 человек работает, а ты солдат, бл#дь, - п#здуй копай". ВИДЕО

В ведомстве отметили, что "законодательство Украины по вопросам мобилизации и обороны государства работает одинаково для всего общества, независимо от социального статуса, состояния и занимаемых должностей".

В Днепропетровском ТЦК и СП заявили, что сейчас проводится правовая оценка действий гражданина Положая и решается вопрос его привлечения к ответственности.

Напомним, накануне в соцсетях распространилось видео, на котором зафиксирован инцидент с участием гендиректора компании-производителя металлопластиковых окон "Steko" Сергея Положая. Он нецензурно выражается в адрес представителей ТЦК во время проверки документов.

Читайте также: В ТЦК прокомментировали рейд после концерта "ОЭ": конфликтных ситуаций с участием военнослужащих не было, нарушителей задерживала полиция