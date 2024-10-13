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В ТЦК прокомментировали инцидент с гендиректором Steko Положаем: решается вопрос привлечения его к ответственности

У ТЦК прокоментували інцидент з Положаєм

В Днепропетровском областном ТЦК и СП прокомментировали конфликт с генеральным директором компании по производству металлопластиковых окон Steko Сергеем Положаем, который нецензурно выражался в адрес сотрудников военкомата.

Об этом говорится в заявлении Днепропетровского ТЦК и СП в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В ТЦК поведение Положая назвали "позорным и противоправным", а его публичное заявление таким, что оскорбляет и дискредитирует военнослужащих ТЦК и СП и Вооруженных сил Украины.

В военкомате также заявили, что Положай на своих страницах в соцсетях лично сообщил, что не имеет документов по бронированию на время мобилизации.

"Гражданин Положай на своих страницах в соцсетях лично сообщил, что не имеет документов по бронированию на время мобилизации. В то же время он хвастается своим пренебрежительным отношением не только к воинскому долгу, но и к военнослужащим и не стесняется при этом использовать ненормативную лексику. Фактически, гражданин Положай лично подтвердил противоправность своих действий", - заявили в ТЦК.

Смотрите также: Гендиректор Steko Положай обругал представителей ТЦК в Днепре: "У меня 1760 человек работает, а ты солдат, бл#дь, - п#здуй копай". ВИДЕО

В ведомстве отметили, что "законодательство Украины по вопросам мобилизации и обороны государства работает одинаково для всего общества, независимо от социального статуса, состояния и занимаемых должностей".

В Днепропетровском ТЦК и СП заявили, что сейчас проводится правовая оценка действий гражданина Положая и решается вопрос его привлечения к ответственности.

Напомним, накануне в соцсетях распространилось видео, на котором зафиксирован инцидент с участием гендиректора компании-производителя металлопластиковых окон "Steko" Сергея Положая. Он нецензурно выражается в адрес представителей ТЦК во время проверки документов.

Читайте также: В ТЦК прокомментировали рейд после концерта "ОЭ": конфликтных ситуаций с участием военнослужащих не было, нарушителей задерживала полиция

Автор: 

Днепр (4437) конфликт (838) ТЦК (591)


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Топ комментарии
+26
За слова притягують до відповідальності, а за незаконне позбавлення волі ні. Країна можливостей...
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13.10.2024 23:26
+19
в твій лапоть, схоже, не доходить логічна думка, що просраті півкраїни можуть бути, як раз, наслідком тотального ігнора законів, моральних принципів і логічних вчинків
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13.10.2024 23:47
+17
А по дорозі до відділку мав би впасти, спіткнувшись, вісім раз на підлогу носом.
=========

Кожен думає, що якщо таке буде, то він як найправильніший відсидиться осторонь. У 1937 році теж так було, а потім ішли листи на село дідусеві - «товариш Сталін, сталася жахлива помилка. Високопоставлені органи були введені в оману щодо мене...»

У нього було все гаразд із документами (було б дивно, що з його грошима було б щось не гаразд). Ти впевнений, що завтра в тебе знайдуть щось не так і не будеш ************ дорогою до ТЦК? Чи ти сам із тих тцкашних клоунів?
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13.10.2024 23:43
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Сиди там собі, патріот &еров
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14.10.2024 05:09 Ответить
Ніяк не второпаю хто ти таке кацапська підстилка чи просто дурепа набита
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14.10.2024 09:40 Ответить
А який закон буде порушено якщо дати йому в пику? Це може сказати лише суд напевно. Тобто якщо когось кудись затягнути це ще не означає щось порушити. От коли він вирветься і піде подасть до суду і суд прийме рішення тільки тоді можна казати що хтось щось порушив. Так що в пику бити можна і навіть потрібно. Ха ха ха.
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14.10.2024 08:05 Ответить
Якось він на Джона Голта не тягне, більше на бандюка якогось
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13.10.2024 23:31 Ответить
Сам до кого відносишся? Чи кацап звичайний?
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13.10.2024 23:53 Ответить
👍
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14.10.2024 09:01 Ответить
воно ботоферма кацапська
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14.10.2024 09:21 Ответить
не хрен тут писать тупость, иди на завод , делай окна, садись за руль, неси, разноси, вставляй, слабо? а здесь писать башкарий
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13.10.2024 23:37 Ответить
Замурувати демона Положая в окопах.
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13.10.2024 23:39 Ответить
Положай мерзота. Крапка.
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13.10.2024 23:39 Ответить
так, але це не робить його злочинцем!
от би нехай дніпровський тцк навів статті Закону, які цей бидлан порушив?
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13.10.2024 23:51 Ответить
мажори вважають, що вони завжди в законі..
а якщо пристрелять за нецензурні висловлювання в адресу представника влади., ветерана..?
зараз всі на нервах..
совіть також треба мати.., та вести себе чемно..
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14.10.2024 01:15 Ответить
Скільки зеля оплатив реабілітацію інвалідів . Ось повага. А не цей триндьож. Розігнали цього пацика, бо не хотів ділитися з зеленою шоблою
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14.10.2024 05:13 Ответить
Тобто ти узькомовне вже викреслило воїнів із громадян? Серйозно?
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14.10.2024 09:03 Ответить
Такиї москворотих тварюк треба одразу пикою в асфальт класти! Виродок прокаца....ий! Мразота!
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13.10.2024 23:39 Ответить
Ну і чьто? Я лічно ,,нуждался,,. Паставіл вмєсто прабітих рам Рєхау. А мог би паставіть ( перечень еще 20 фірм-производителей). Тож люди також щось можуть поставити інше. А Steko хай збанкрутує.
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13.10.2024 23:53 Ответить
Ділишся? Є за що вікна ставити, падло
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14.10.2024 05:15 Ответить
Як зараз скаже Maкc Driver це будуть противоправні дії щодо цього ,,мальчіка в трусіках,,В нашому випадку ,,мальчіка із здоровенним гаманцем,,
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13.10.2024 23:48 Ответить
так, я вважаю, що цей тупий хам має мати базові права! бо якщо зневажати його базові права, завтра, так само, порушать і твої! це банальна логіка здорового глузду.
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14.10.2024 00:54 Ответить
В якому сенсі завтра ? А хіба бусифікація і побиття людей а тцк це не є порушенням ? Причому факти таких порушень є, а от покарання немає. Так чому люди мають вести себе інакше у відношенні до тцк ?
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14.10.2024 08:03 Ответить
А керувати заводом ви будете замість нього?

Справа в тому що ось ця земська бравада вона від невпевненості в собі і від страху, який він хотів приховати.

Насправді впевнені люди не конфліктують словесно.
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13.10.2024 23:51 Ответить
...хамська бравада...
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13.10.2024 23:57 Ответить
Я можу керувати заводом легко і мій підрозділ може також виготовляти навіть не оці кончені склопакети, а склопакети з дерев'яною рамою. Є фахівці. Тобто оце гівно замість нас суди в бригаду, а ми вам будемо виготовляти також з гівна склопакет а гроші брати як з букінгемського палацу. Ха ха ха.
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14.10.2024 07:42 Ответить
молись богу, что б ты не нуждался в востановлений окон.
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13.10.2024 23:52 Ответить
Стеко - гівно!

віднині це знає вся Україна!

.
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14.10.2024 09:26 Ответить
От бачите це добре якщо є більше інформації. Можливо будуть покупці які не бажатимуть платити за отой гівнячий товар. Ха ха ха
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14.10.2024 10:12 Ответить
А метало-пластиковi вiкна це стратегiчнi обороннi вироби?
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13.10.2024 23:56 Ответить
звісно..
там всі працівники мають броню.
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14.10.2024 00:48 Ответить
I що з того? Положай в окоп пiде? Хрен там! Окопи це для старих, хворих та бiдних.
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14.10.2024 00:00 Ответить
Зараз за дупу взяли пару чиновників-мільйонерів і у ТЦК відразу в анусі зачухалося, що почнуть перевіряти і їхні гроші. Тому й вирішили піар-акцію провернути. Або думаєте просто так перший раз за три роки війни таке завзяття вони вирішили показати. Показуха
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14.10.2024 00:17 Ответить
Нічого йому не буде - побухтять трохи і утруться !
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14.10.2024 00:00 Ответить
Нічне кряхтіння з підвала жОПи.
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14.10.2024 00:11 Ответить
Заслужив - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
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14.10.2024 08:27 Ответить
Схоже, зелені клептомани п@здять навіть гроші, які виділяють на свої ботоферми, тож як результат - змогли найняти тільки найдешевших та відповідно найтупіших ботів, накшталт тебе.
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14.10.2024 00:34 Ответить
законспіроване зелене гі.но - де баканов де портнов де син портнова тебе не цікавить
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14.10.2024 05:38 Ответить
Таких гнид треба карати демонстративно.
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14.10.2024 00:11 Ответить
Щось я не пам'ятаю демонстративного покарання тцкунів за порушення законів 🤔🤔🤔
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14.10.2024 08:05 Ответить
О, то дніпровський тцк тепер у нас і слідчий і суддя)
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14.10.2024 00:12 Ответить
Звісно ТЦК і поліція - не самі поважні організації і там скоріш за все теж були протиправні дії, АЛЕ. Положай відкрив рота і показав ким він є. А є він типовим українським бидлом, яке живе за принципом "зневажай всіх навколо і возвеличуй себе". Він навіть пише як наш президент: "я ж не лох, я - гора!". Дійсно, хай лохи закони поважають.
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14.10.2024 00:25 Ответить
будьте чесні перед самим собою - зелена влада створює всі умови щоб подібне бидло мало змогу скористатися тими умовами! потім, та сама зелена влада, примушує не дуже розумних представників тцк - "щіміть усєх"! в результаті ми маємо подібну тупу ситуацію, коли бидлан має всі права, а тцкуни виглядають як лошпєти
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14.10.2024 00:33 Ответить
Це з серії "що було першим, курка чи яйце?". Бидло вибрало собі таку владу, чи влада так розбестила народ? В будь якому разі невідомо, як це замкнене коло розірвати..
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14.10.2024 16:04 Ответить
Нічого українського у тієї худоби нема.
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14.10.2024 09:30 Ответить
"Не вірю я у силу слова, а вірю я у силу ********."
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14.10.2024 00:30 Ответить
Тецека вже й до відповідальності притягувати має право, причому за слова?
А коли буде відповідальність за мислєпрєступлєніє?
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14.10.2024 01:09 Ответить
Вони вивчають та подають позов до суду. Дуже складно.
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14.10.2024 08:30 Ответить
Не має броні (або документів у наявності)?!!!

Так чому його ТЦК не забрала а стояли та вислухували!

І його і ТЦК-шників треба негайно на передову.

А в ТЦК оновити склад із поранених та інвалідів війни!
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14.10.2024 01:31 Ответить
"А в ТЦК оновити склад із поранених та інвалідів війни!" - і знову ті самі граблі
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14.10.2024 09:33 Ответить
а поясніть, яким чином тільки поранення або інвалідність робить придатним до тієї чи іншої роботи?
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14.10.2024 11:31 Ответить
Тут головне не придатним, а непридатним до активних бойових дій!
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14.10.2024 12:33 Ответить
добре, перефразую: яким чином поранення чи інвалідність зробить з людини бухгалтера, або діловода або кваліфікованного працівника ішої цивільної посади у війську?
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14.10.2024 12:42 Ответить
Ну шо ви знов за рибу гроші.

Це означає бути у військовій структурі, але виконувати відносно легші завдання!
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14.10.2024 14:33 Ответить
я не вважаю, що робота бухгалтера чи діловода простіша за роботу штурмовика! і там і там потрібні певні здібності і пораненням ці здібності не здобудеш
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14.10.2024 18:19 Ответить
це, до речі, має велике значення! бо в нас, судячи з трендів, всі вважають, що будь який військовий = талановитий політичний діяч, і що якщо обрати військових у владу - автоматично все буде прекрасно, але це не так!
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14.10.2024 18:21 Ответить
бидло-директор, гидота, не поважає представників держави, значить і державу не поважає і народ також. Чмотота.
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14.10.2024 01:39 Ответить
завдяки таким утиркам, як цей директор, військові на передку, яким він висловлював "шану", скоро будуть вбиті, взяті в полон чи поранені, бо залишаться без підкріплення
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14.10.2024 01:46 Ответить
Ну так набрати тцкунів і буде підкріплення
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14.10.2024 07:58 Ответить
Цікава логіка, а за що треба поважати тцк ?
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14.10.2024 08:00 Ответить
Норм,курву треба на місце поставити
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14.10.2024 01:48 Ответить
срати військові на фронті хотіли "на честь і хвалу " від таких дебілів як цей бидло-директор. Вони хочуть,щоб їх підмінили, дали можливість відпочити, короче, вони чекають на реальну допомогу, а не на пердьож політиків і бикування мажорів
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14.10.2024 01:50 Ответить
Для цього потрібна влада, яка не буде відносить до людей як до скотини, тоді і люди не будуть відноситись до влади як до ворога. А якщо кидати людей через тиждень підготовки в самі гарячі точки, то ніякого заміни ніколи не набереться.
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14.10.2024 08:07 Ответить
Показова дія тцк. Як були вони гнилі так і залишаться.
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14.10.2024 02:40 Ответить
Штраф йому за це. 50 гривень
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14.10.2024 04:12 Ответить
Який же це «конфлікт» або «інцендент»? Це адміністративне порушення як мінімум.
Чи кваліфікація залежить від соц статуса?
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14.10.2024 05:38 Ответить
.... ага і випишіть йому штраф 180 грн за дрібне ***********
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14.10.2024 06:37 Ответить
А які умови на заводі цієї мавпи? Хто знає? Колись при відступах були на скляному заводі пролетарій у Лисичанську, на шахтах в Соледарі. Оці тіпочки не всі встигали своє майно забрати із шкафчиків. Але тих гівнюків і не шкода. Абсолютно пофіг чи їх тцк упакує або гопник голову проламає або кацап ракетою гепне. Ха ха ха
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14.10.2024 07:37 Ответить
Мені також все одно було на права на заводах із цих гівнюків. Завод в одну мить ставав військовим об'єктом. І оце гівно весело в приприжку віддавало ключик від усього. Пакувало свої прокладки і ішло нахєр читати про свої права. Ха ха ха.
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14.10.2024 08:18 Ответить
Ти мелиш якусь незрозумілу фігню, думки свої приведи в порядок і пиши нормально.
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14.10.2024 10:38 Ответить
Йому ще більше все одно на таких як ти. Там давно вже "подушка" з баблом в Еміратах. Він віддасть ключик і вприприжку в Емірати. А ти залишишся в зруйнованій країні без бабла, під парканом, та будеш згадувати буремні роки......
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14.10.2024 14:54 Ответить
З якого дуба бидло полежай став чєлом?

тупа свиня він!
ще раз - тупа
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14.10.2024 09:34 Ответить
Я бачу чела який не крадучі гроші у держави і не беручи хабарів досягнув заможного життя і веде він себе так як вважає за потрібне. В чому тут тупість я хз, те що він так розмовляє з тцкуном, так вони на інше ставлення не заслуговують і винуваті в цьому виключно самі, менше треба було порушувати закон викрадаючи людей і брати хабарі.
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14.10.2024 10:35 Ответить
Принципово необхідна максимально жорстка реакція влади на подібні дії "мажорів" усіх категорій...Без зайвих коментарів, усі все бачать...
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14.10.2024 08:20 Ответить
Більшість не розуміє взагалі що відбувається. В якому вони зараз розкладі. Не буде ніякої реакції ні від кого і ні на що. То так і буде. Негативний результат це також результат. Може ж бути наприклад зворотній ефект. Сидить солдат і дивиться на цю всю фігню. Ага . Цивільні тобто що хочуть те і роблять. Ок. Тобто якщо його переведуть у тцк то буде та сама ситуація. Ок. А тепер коли буде обстріл міста де це відбувається або цього заводу або цього працівника , то і хєр з ними. Для чого їх таких прикривати? Витрачати на їхній захист БК. БК це ресурс , це гроші. Нехай буде для іншої нагоди. Це як приклад. Кожен зробить свої висновки. Інший солдат поїде відпочивати закордон і не повернеться наприклад. Нахєр йому дивитися на оці совкові пики цих цивільних. Кожен цю ситуацію прокручує сам собі в голові. А права інших завжди вигулькують лише десь там колись потім. Ха ха ха.
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14.10.2024 08:40 Ответить
Цей мажор постачає вікна, замість вибитих іранськими шахедами. Тому так і розмовляє...
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14.10.2024 09:24 Ответить
у Другу світову в США жінки робили не лише вікна, але й літаки, а їхні "мажори" були в армії

Тому й перемогли, а у нас вікна важливіші фронта

тому й просираємо Україну
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14.10.2024 09:39 Ответить
Є інші фірми які це можуть робити. Нехай зменшує ціну і підвищує якість. Ха ха ха.
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14.10.2024 10:15 Ответить
Тобто так можна було? Без документів для бронювання послати на три букви ТЦК і ніякого тобі ВЛК і навчального центру? Це для усіх з прізвищем Положай так діє?
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14.10.2024 09:44 Ответить
Але у цього мабуть найкращі відкати! Згадай про яйця по 17! Це Україна, детка - поле чедес, буратіни і коти базіліо з лисами алісами. Ще не вмерли дураки!
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14.10.2024 10:50 Ответить
У нас в країні керують ТЦК. Навіть не ОПа ))
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14.10.2024 12:26 Ответить
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