В ТЦК прокомментировали рейд после концерта "ОЭ": Конфликтных ситуаций с участием военнослужащих не было, нарушителей задерживала полиция
Киевский городской ТЦК и СП прокомментировал массовые проверки документов у мужчин-посетителей после концерта группы "Океан Эльзы" в пятницу, 11 октября, в Киеве.
Соответствующий комментарий Киевский городской ТЦК и СП озвучил"Укрінформу", сообщает Цензор.НЕТ.
"Задержание граждан, нарушивших нормы закона, происходило сотрудниками Национальной полиции Украины. Конфликтных ситуаций с участием военнослужащих ТЦК зафиксировано не было", - заявили в ТЦК столицы.
Там также добавили, что меры оповещения и проверки военно-учетных документов осуществляются постоянно с момента введения в действие Закона Украины о мобилизации в связи с введением в стране правового режима военного положения.
Напомним, что 11 октября в Киеве возле Дворца спорта, где как раз проходил концерт в честь 30-летия группы "Океан Эльзы", провели рейд сотрудники ТЦК совместно с полицией. СМИ сообщали, что у мужчин-посетителей проверяли документы, некоторых задержали.
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Тцк-шники в основному виконували роль статистів.
В нас Ухилянти ловлять народ...
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Це девіз ТЦК - можна на шевронах писати та волонтерських тачках, якими вони користуються в поїздках між виловом людей і візитами в шаверму
Тому й має існувати призов.
Але він має бути обов'язковий і для всіх, починаючи з 20 років і завершуючи всіма прокурорами і депутатами. Тоді можна і робити ротацію хоча б раз на рік і тоді не буде, що 100 рил ловить одного, якому не пощастило з грішми і броньованою посадою на суперважливій для країни посаді чиновника або охоронця в АТБ...