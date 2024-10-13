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В ТЦК прокомментировали рейд после концерта "ОЭ": Конфликтных ситуаций с участием военнослужащих не было, нарушителей задерживала полиция

У ТЦК прокоментували рейд після концерту

Киевский городской ТЦК и СП прокомментировал массовые проверки документов у мужчин-посетителей после концерта группы "Океан Эльзы" в пятницу, 11 октября, в Киеве.

Соответствующий комментарий Киевский городской ТЦК и СП озвучил"Укрінформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Задержание граждан, нарушивших нормы закона, происходило сотрудниками Национальной полиции Украины. Конфликтных ситуаций с участием военнослужащих ТЦК зафиксировано не было", - заявили в ТЦК столицы.

Там также добавили, что меры оповещения и проверки военно-учетных документов осуществляются постоянно с момента введения в действие Закона Украины о мобилизации в связи с введением в стране правового режима военного положения.

Напомним, что 11 октября в Киеве возле Дворца спорта, где как раз проходил концерт в честь 30-летия группы "Океан Эльзы", провели рейд сотрудники ТЦК совместно с полицией. СМИ сообщали, что у мужчин-посетителей проверяли документы, некоторых задержали.

Читайте также: Нардеп "Слуги народа" Потураев о рейде полиции и ТЦК после концерта "Океана Эльзы": Приветствую такие проверки, они должны быть постоянными

Автор: 

документ (400) Киев (25660) проверка (821) ТЦК (591)


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Топ комментарии
+29
В нас не ловлять ухилянтів,
В нас Ухилянти ловлять народ...
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13.10.2024 20:37
+28
Святослав ТЦКрчук
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13.10.2024 20:50
+26
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13.10.2024 20:37
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А когда начнут проверять док-ты у этих военных и у тупого скота, который на них ходит?
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13.10.2024 20:28 Ответить
їх для цього ще зловити треба... спробуй лисого та пікалова знайти
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13.10.2024 20:34 Ответить
Лысый уже почти там, где надо. И не он один.
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13.10.2024 20:38 Ответить
Це ж ветеран і герой війни, як вони всі розповідають, поранений трьома танковими снарядами, під час того, як у стрибку таранив кацапський Су-34.
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13.10.2024 23:14 Ответить
... герой 3-х горячих точек с контузией на всю башку.
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14.10.2024 08:43 Ответить
Никогда. ИХ охраняют гвардейцы кардинала ака нац гады
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14.10.2024 09:50 Ответить
Вся та з...сучена підЗЕлупна пліснява, яка наголосувала українофобів, клоунів дегенератів і ФСБшну агентуру, а потім дружно повтікала за кордон, чомусь впевнена в своїй безкарності. Але....Вже багато хто в курсі справи, що лікувальні п,явки, для відсмоктування мізкового гною не забаряться, в тій чи іншій формі відвідати цей гнилий контингент.
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14.10.2024 13:23 Ответить
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13.10.2024 20:31 Ответить
Святослав ТЦКрчук
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13.10.2024 20:50 Ответить
Оце вже йікаво. ТЦКуни пруть на мусарів! Show must go on!
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13.10.2024 20:31 Ответить
За свідченнями очевидців, саме поліцаї бикували та затримували "добровольців".
Тцк-шники в основному виконували роль статистів.
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14.10.2024 08:06 Ответить
я только за . но если воюют одни, так должны воевать и другие, люди в форме обязательно, на кой они натянули на себя форму? защитники денежные, не разу не нюхавшие пороху.
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13.10.2024 20:36 Ответить
В нас не ловлять ухилянтів,
В нас Ухилянти ловлять народ...
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13.10.2024 20:37 Ответить
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13.10.2024 20:37 Ответить
Тил посипався. Скоро і фронт... Усьо, рамштайн накрився 3,14здою, німці важку техніку не передаватимуть, трамп допомагати припинить, що там ще? А, кацапи вже показово розстрілюють "мальчіков в трусіках", то який же лох на таке підпишеться? Довий@бувались, довоювались - "дякую, дуже дякую" (с).
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13.10.2024 20:42 Ответить
Лапоть, не гунди. Ми ваш панікьорський піздьож на раз-два січемо.
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13.10.2024 20:48 Ответить
Де посипався? Рамштайн відмінили, тому що в США вирує ураган
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13.10.2024 20:54 Ответить
В США вибори. Це крутіше урагану
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14.10.2024 12:30 Ответить
Не кожен може так швидко країну довести !
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13.10.2024 23:39 Ответить
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13.10.2024 20:47 Ответить
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13.10.2024 20:48 Ответить
Не бачу нічого поганого у діях ТЦК. А то як владу змітати, то всі ура-патріоти. А як на війну, то ми ні, це не для нас. А от якщо ще раз владу змісти, то ми знову станемо патріотами.
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13.10.2024 21:01 Ответить
От мені цікаво, ти справді думаєш, що написав щось розумне?
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13.10.2024 22:52 Ответить
А як на війну, то ми ні, це не для нас.
=========

Це девіз ТЦК - можна на шевронах писати та волонтерських тачках, якими вони користуються в поїздках між виловом людей і візитами в шаверму
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13.10.2024 23:17 Ответить
"На облік візьмусь, а воювати - шиш з маслом!" (с)
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14.10.2024 08:08 Ответить
Куди дивляться модератори на Цензорі? Останнім часом дуже багато прокацаплених ботів з'явилось.
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13.10.2024 21:08 Ответить
Так у нас майже вся влада " прокацаплена " !
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13.10.2024 21:16 Ответить
Люди стібуться, розслабтеся. Доречі: на концертах "95-го кварталу" ніяких облав не було. Значить прокацаплені боти ходять на їх концерти - це навіть органи влади офіційно визнають, раз нікому там не вручають повістки
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13.10.2024 21:31 Ответить
Де я писав, що Вакарчук - ворог? Не треба вигадувати. Я підкреслив, що на його концерти ходять патріоти, раз їм вручають повістки. А хто і що дивится - питайте у людей, мене не цікавить приватне життя людей
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14.10.2024 11:24 Ответить
А Вакарчук не ворог? ДВА РАЗИ наїбав своїx виборців на користь ригів і зільоной шобли, розмивши патріотичний електорат щоб "аби не Порошенко"!
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14.10.2024 11:41 Ответить
Їх ще більше у ВР і ОП.
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14.10.2024 08:10 Ответить
більшість народу хоче перемоги і повернення всіх територій, але народу, який хоче це робити своїми руками не спостерігається в чергах у воєнкомати. Щось тут не стикується. Де той народ, що хоче перемоги і готовий перемагати? Він взагалі є в тилу?
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13.10.2024 21:16 Ответить
хитрожопі "иліти" все просрали, бо вони були не справжні, а зроблені баблом, розпіарені телевізором і відповідно проявили себе ганебно у важкий час. Коли англійці воювали, то завжди в армію йшли представники різних верств їх суспільства, і багаті, і знатні були змушені відправляти своїх синів у військо. А у нас?... І ще хтось хоче,щоб люди не противились мобілізації.
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13.10.2024 21:35 Ответить
Я тобі відкрию велику таємницю - воювати хоче від душі відсотків 4-5 населення. І цей відсоток постійний. І це нормально, тому що війна - це не нормально для будь-якої нормальної людини.
Тому й має існувати призов.

Але він має бути обов'язковий і для всіх, починаючи з 20 років і завершуючи всіма прокурорами і депутатами. Тоді можна і робити ротацію хоча б раз на рік і тоді не буде, що 100 рил ловить одного, якому не пощастило з грішми і броньованою посадою на суперважливій для країни посаді чиновника або охоронця в АТБ...
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13.10.2024 23:21 Ответить
Краще я тобі відкрию велику таємницю - воювати хоче від душі відсотків 0,001 населення. А от щоб за "мене" воював ... хтось, чийсь син, батько, чоловік... - це залюбки, відсотків 99,9. А я шо, я нє шо. Мені 75 років, чи інвалід, семеро дітей, ТЦК, мусорня, студент, аспірант, жінка....А так, то да - до останнього, до кордонів... але...ключове - хтось.
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14.10.2024 09:47 Ответить
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13.10.2024 21:29 Ответить
тож заборонено масове зібрання, чи пох@й? вакарчука і ко чого не первірили? там ціла трупа, режисура, звускорежисура, оператори світла, сценографія і т.д., вибачте кого забув. Якого хєра цих членів трупи не перевірили?
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13.10.2024 21:54 Ответить
Масове - це до скількох людей? Черга в ТЦК, коли там понад 100 людей колядувало протягом дня, бо ті клоуни між кавою і збором хабарів пропускають по людині за годину вважається?
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13.10.2024 23:24 Ответить
Проводити перевірки ТЦК у місцях масового скупчення людей, концертах,футбольних матчах - провокувати масові заворушення при будь якої умисної провокації,або просто непорозуміння...Це явна некомпетентність поліції та ТЦК при плануванні таких заходів! Або це було зроблено навмисно,щоб що???
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13.10.2024 23:10 Ответить
А ТЦК просто насрати на це. Вони як найманці в чужій країні - їм насрати на населення, на країну, на все - вони займаються своєю роботою і заробляють гроші
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13.10.2024 23:26 Ответить
Крім промисловості тепер посипиться концертна діяльність а значить дохідна частина ще просяде. Молодці, все валити що залишилось вже до кінця.
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14.10.2024 05:14 Ответить
Ви вірите у цю підлу брехню?!
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14.10.2024 09:36 Ответить
Якщо ти ховаєшся від мобілізації, то навіщо тобі патріотичний Вакарчук?
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14.10.2024 12:10 Ответить
 
 