В ТЦК прокомментировали рейд после концерта "ОЭ": Конфликтных ситуаций с участием военнослужащих не было, нарушителей задерживала полиция

Киевский городской ТЦК и СП прокомментировал массовые проверки документов у мужчин-посетителей после концерта группы "Океан Эльзы" в пятницу, 11 октября, в Киеве.

Соответствующий комментарий Киевский городской ТЦК и СП озвучил"Укрінформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Задержание граждан, нарушивших нормы закона, происходило сотрудниками Национальной полиции Украины. Конфликтных ситуаций с участием военнослужащих ТЦК зафиксировано не было", - заявили в ТЦК столицы.

Там также добавили, что меры оповещения и проверки военно-учетных документов осуществляются постоянно с момента введения в действие Закона Украины о мобилизации в связи с введением в стране правового режима военного положения.

Напомним, что 11 октября в Киеве возле Дворца спорта, где как раз проходил концерт в честь 30-летия группы "Океан Эльзы", провели рейд сотрудники ТЦК совместно с полицией. СМИ сообщали, что у мужчин-посетителей проверяли документы, некоторых задержали.

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