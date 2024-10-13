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У ТЦК прокоментували рейд після концерту "ОЕ": конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців не було, порушників затримувала поліція

У ТЦК прокоментували рейд після концерту

Київський міський ТЦК та СП прокоментував масові перевірки документів у чоловіків-відвідувачів після концерту гурту "Океан Ельзи" у п'ятницю, 11 жовтня, в Києві.

Відповідний коментар Київський міський ТЦК та СП озвучив "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Затримання громадян, які порушили норми закону, відбувалося співробітниками Національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було", - заявили у ТЦК столиці.

Там також додали, що заходи оповіщення та перевірки військово-облікових документів здійснюються постійно з моменту введення в дію Закону України про мобілізацію у зв'язку з уведенням в країні правового режиму воєнного стану.

Нагадаємо, що 11 жовтня у Києві біля Палацу спорту, де саме проходив концерт на честь 30-річчя гурту "Океан Ельзи", провели рейд співробітники ТЦК спільно з поліцією. ЗМІ повідомляли, що у чоловіків-відвідувачів перевіряли документи, деяких затримали.

Читайте також: Нардеп "Слуги народу" Потураєв про рейд поліції і ТЦК після концерту "Океану Ельзи": Вітаю такі перевірки, вони мають бути постійними

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документ (417) Київ (19626) перевірка (1239) ТЦК та СП (629)


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Топ коментарі
+29
В нас не ловлять ухилянтів,
В нас Ухилянти ловлять народ...
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13.10.2024 20:37
+28
Святослав ТЦКрчук
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13.10.2024 20:50
+26
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13.10.2024 20:37
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А когда начнут проверять док-ты у этих военных и у тупого скота, который на них ходит?
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13.10.2024 20:28 Відповісти
їх для цього ще зловити треба... спробуй лисого та пікалова знайти
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13.10.2024 20:34 Відповісти
Лысый уже почти там, где надо. И не он один.
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13.10.2024 20:38 Відповісти
Це ж ветеран і герой війни, як вони всі розповідають, поранений трьома танковими снарядами, під час того, як у стрибку таранив кацапський Су-34.
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13.10.2024 23:14 Відповісти
... герой 3-х горячих точек с контузией на всю башку.
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14.10.2024 08:43 Відповісти
Никогда. ИХ охраняют гвардейцы кардинала ака нац гады
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14.10.2024 09:50 Відповісти
Вся та з...сучена підЗЕлупна пліснява, яка наголосувала українофобів, клоунів дегенератів і ФСБшну агентуру, а потім дружно повтікала за кордон, чомусь впевнена в своїй безкарності. Але....Вже багато хто в курсі справи, що лікувальні п,явки, для відсмоктування мізкового гною не забаряться, в тій чи іншій формі відвідати цей гнилий контингент.
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14.10.2024 13:23 Відповісти
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13.10.2024 20:31 Відповісти
Святослав ТЦКрчук
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13.10.2024 20:50 Відповісти
Оце вже йікаво. ТЦКуни пруть на мусарів! Show must go on!
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13.10.2024 20:31 Відповісти
За свідченнями очевидців, саме поліцаї бикували та затримували "добровольців".
Тцк-шники в основному виконували роль статистів.
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14.10.2024 08:06 Відповісти
я только за . но если воюют одни, так должны воевать и другие, люди в форме обязательно, на кой они натянули на себя форму? защитники денежные, не разу не нюхавшие пороху.
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13.10.2024 20:36 Відповісти
В нас не ловлять ухилянтів,
В нас Ухилянти ловлять народ...
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13.10.2024 20:37 Відповісти
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13.10.2024 20:37 Відповісти
Тил посипався. Скоро і фронт... Усьо, рамштайн накрився 3,14здою, німці важку техніку не передаватимуть, трамп допомагати припинить, що там ще? А, кацапи вже показово розстрілюють "мальчіков в трусіках", то який же лох на таке підпишеться? Довий@бувались, довоювались - "дякую, дуже дякую" (с).
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13.10.2024 20:42 Відповісти
Лапоть, не гунди. Ми ваш панікьорський піздьож на раз-два січемо.
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13.10.2024 20:48 Відповісти
Де посипався? Рамштайн відмінили, тому що в США вирує ураган
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13.10.2024 20:54 Відповісти
В США вибори. Це крутіше урагану
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14.10.2024 12:30 Відповісти
Не кожен може так швидко країну довести !
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13.10.2024 23:39 Відповісти
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13.10.2024 20:47 Відповісти
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13.10.2024 20:48 Відповісти
Не бачу нічого поганого у діях ТЦК. А то як владу змітати, то всі ура-патріоти. А як на війну, то ми ні, це не для нас. А от якщо ще раз владу змісти, то ми знову станемо патріотами.
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13.10.2024 21:01 Відповісти
От мені цікаво, ти справді думаєш, що написав щось розумне?
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13.10.2024 22:52 Відповісти
А як на війну, то ми ні, це не для нас.
=========

Це девіз ТЦК - можна на шевронах писати та волонтерських тачках, якими вони користуються в поїздках між виловом людей і візитами в шаверму
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13.10.2024 23:17 Відповісти
"На облік візьмусь, а воювати - шиш з маслом!" (с)
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14.10.2024 08:08 Відповісти
Куди дивляться модератори на Цензорі? Останнім часом дуже багато прокацаплених ботів з'явилось.
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13.10.2024 21:08 Відповісти
Так у нас майже вся влада " прокацаплена " !
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13.10.2024 21:16 Відповісти
Люди стібуться, розслабтеся. Доречі: на концертах "95-го кварталу" ніяких облав не було. Значить прокацаплені боти ходять на їх концерти - це навіть органи влади офіційно визнають, раз нікому там не вручають повістки
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13.10.2024 21:31 Відповісти
Де я писав, що Вакарчук - ворог? Не треба вигадувати. Я підкреслив, що на його концерти ходять патріоти, раз їм вручають повістки. А хто і що дивится - питайте у людей, мене не цікавить приватне життя людей
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14.10.2024 11:24 Відповісти
А Вакарчук не ворог? ДВА РАЗИ наїбав своїx виборців на користь ригів і зільоной шобли, розмивши патріотичний електорат щоб "аби не Порошенко"!
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14.10.2024 11:41 Відповісти
Їх ще більше у ВР і ОП.
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14.10.2024 08:10 Відповісти
більшість народу хоче перемоги і повернення всіх територій, але народу, який хоче це робити своїми руками не спостерігається в чергах у воєнкомати. Щось тут не стикується. Де той народ, що хоче перемоги і готовий перемагати? Він взагалі є в тилу?
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13.10.2024 21:16 Відповісти
хитрожопі "иліти" все просрали, бо вони були не справжні, а зроблені баблом, розпіарені телевізором і відповідно проявили себе ганебно у важкий час. Коли англійці воювали, то завжди в армію йшли представники різних верств їх суспільства, і багаті, і знатні були змушені відправляти своїх синів у військо. А у нас?... І ще хтось хоче,щоб люди не противились мобілізації.
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13.10.2024 21:35 Відповісти
Я тобі відкрию велику таємницю - воювати хоче від душі відсотків 4-5 населення. І цей відсоток постійний. І це нормально, тому що війна - це не нормально для будь-якої нормальної людини.
Тому й має існувати призов.

Але він має бути обов'язковий і для всіх, починаючи з 20 років і завершуючи всіма прокурорами і депутатами. Тоді можна і робити ротацію хоча б раз на рік і тоді не буде, що 100 рил ловить одного, якому не пощастило з грішми і броньованою посадою на суперважливій для країни посаді чиновника або охоронця в АТБ...
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13.10.2024 23:21 Відповісти
Краще я тобі відкрию велику таємницю - воювати хоче від душі відсотків 0,001 населення. А от щоб за "мене" воював ... хтось, чийсь син, батько, чоловік... - це залюбки, відсотків 99,9. А я шо, я нє шо. Мені 75 років, чи інвалід, семеро дітей, ТЦК, мусорня, студент, аспірант, жінка....А так, то да - до останнього, до кордонів... але...ключове - хтось.
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14.10.2024 09:47 Відповісти
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13.10.2024 21:29 Відповісти
тож заборонено масове зібрання, чи пох@й? вакарчука і ко чого не первірили? там ціла трупа, режисура, звускорежисура, оператори світла, сценографія і т.д., вибачте кого забув. Якого хєра цих членів трупи не перевірили?
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13.10.2024 21:54 Відповісти
Масове - це до скількох людей? Черга в ТЦК, коли там понад 100 людей колядувало протягом дня, бо ті клоуни між кавою і збором хабарів пропускають по людині за годину вважається?
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13.10.2024 23:24 Відповісти
Проводити перевірки ТЦК у місцях масового скупчення людей, концертах,футбольних матчах - провокувати масові заворушення при будь якої умисної провокації,або просто непорозуміння...Це явна некомпетентність поліції та ТЦК при плануванні таких заходів! Або це було зроблено навмисно,щоб що???
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13.10.2024 23:10 Відповісти
А ТЦК просто насрати на це. Вони як найманці в чужій країні - їм насрати на населення, на країну, на все - вони займаються своєю роботою і заробляють гроші
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13.10.2024 23:26 Відповісти
Крім промисловості тепер посипиться концертна діяльність а значить дохідна частина ще просяде. Молодці, все валити що залишилось вже до кінця.
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14.10.2024 05:14 Відповісти
Ви вірите у цю підлу брехню?!
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14.10.2024 09:36 Відповісти
Якщо ти ховаєшся від мобілізації, то навіщо тобі патріотичний Вакарчук?
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14.10.2024 12:10 Відповісти
 
 