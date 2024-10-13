У ТЦК прокоментували рейд після концерту "ОЕ": конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців не було, порушників затримувала поліція

Київський міський ТЦК та СП прокоментував масові перевірки документів у чоловіків-відвідувачів після концерту гурту "Океан Ельзи" у п'ятницю, 11 жовтня, в Києві.

Відповідний коментар Київський міський ТЦК та СП озвучив "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Затримання громадян, які порушили норми закону, відбувалося співробітниками Національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було", - заявили у ТЦК столиці.

Там також додали, що заходи оповіщення та перевірки військово-облікових документів здійснюються постійно з моменту введення в дію Закону України про мобілізацію у зв'язку з уведенням в країні правового режиму воєнного стану.

Нагадаємо, що 11 жовтня у Києві біля Палацу спорту, де саме проходив концерт на честь 30-річчя гурту "Океан Ельзи", провели рейд співробітники ТЦК спільно з поліцією. ЗМІ повідомляли, що у чоловіків-відвідувачів перевіряли документи, деяких затримали.

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