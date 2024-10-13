У ТЦК прокоментували рейд після концерту "ОЕ": конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців не було, порушників затримувала поліція
Київський міський ТЦК та СП прокоментував масові перевірки документів у чоловіків-відвідувачів після концерту гурту "Океан Ельзи" у п'ятницю, 11 жовтня, в Києві.
Відповідний коментар Київський міський ТЦК та СП озвучив "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Затримання громадян, які порушили норми закону, відбувалося співробітниками Національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було", - заявили у ТЦК столиці.
Там також додали, що заходи оповіщення та перевірки військово-облікових документів здійснюються постійно з моменту введення в дію Закону України про мобілізацію у зв'язку з уведенням в країні правового режиму воєнного стану.
Нагадаємо, що 11 жовтня у Києві біля Палацу спорту, де саме проходив концерт на честь 30-річчя гурту "Океан Ельзи", провели рейд співробітники ТЦК спільно з поліцією. ЗМІ повідомляли, що у чоловіків-відвідувачів перевіряли документи, деяких затримали.
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Тцк-шники в основному виконували роль статистів.
В нас Ухилянти ловлять народ...
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Це девіз ТЦК - можна на шевронах писати та волонтерських тачках, якими вони користуються в поїздках між виловом людей і візитами в шаверму
Тому й має існувати призов.
Але він має бути обов'язковий і для всіх, починаючи з 20 років і завершуючи всіма прокурорами і депутатами. Тоді можна і робити ротацію хоча б раз на рік і тоді не буде, що 100 рил ловить одного, якому не пощастило з грішми і броньованою посадою на суперважливій для країни посаді чиновника або охоронця в АТБ...