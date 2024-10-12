Нардеп "Слуги народу" Потураєв про рейд поліції і ТЦК після концерту "Океану Ельзи": Вітаю такі перевірки, вони мають бути постійними

Перевірки представниками ТЦК та СП мають бути наскрізними і постійними.

Про це пише у фейсбуці голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту "Океану Ельзи" загрозою для української культури. Так само, як і після будь-якого публічного або масового заходу. Так само, як не вважаю загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах. Більше того - я вітаю такі перевірки, і вважаю, що вони мають бути наскрізними і постійними. І всі мають про це знати", - зазначив він.

Також читайте: Суди розглянули понад триста справ щодо скасування нових штрафів від ТЦК

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що напередодні у Києві ТЦК та поліція масово перевіряли документи у чоловіків після концерту гурту "Океан Ельзи", деяких затримали.