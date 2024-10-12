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Нардеп "Слуги народа" Потураев о рейде полиции и ТЦК после концерта "Океана Эльзы": Приветствую такие проверки, они должны быть постоянными

Перевірки документів на концерті

Проверки представителями ТЦК и СП должны быть сквозными и постоянными.

Об этом пишет в фейсбуке председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев, информирует Цензор.НЕТ.

"Нет, я не считаю проверку документов после концерта "Океана Эльзы" угрозой для украинской культуры. Так же, как и после любого публичного или массового мероприятия. Так же, как не считаю угрозой для украинской экономики проверки документов в барах или клубах. Более того - я приветствую такие проверки, и считаю, что они должны быть сквозными и постоянными. И все должны об этом знать", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве ТЦК и полиция массово проверяли документы у мужчин после концерта группы "Океан Эльзы", некоторых задержали, - СМИ. ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что накануне в Киеве ТЦК и полиция массово проверяли документы у мужчин после концерта группы "Океан Эльзы", некоторых задержали.

Потураєв про рейди тцк

Автор: 

проверка (820) Потураев Никита (150) ТЦК (582)


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Топ комментарии
+68
Ждем на концертах 95 квартала.
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12.10.2024 13:27
+56
Ти диви який вітальщик,сидячи під "бронею". А з окопом не хоче потураєв привітатися?
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12.10.2024 13:27
+33
А я б привітав бусифікацію ВСІХ "служок урода", але ж ці виродки недоторкані...
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12.10.2024 13:28
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Все вірно! Шкода тільки ,що через ненависть до ,,нових ліц,, багато хто готовий жертвувати країною,вважаючи,що вдасться сховатися за кордоном.Рано чи пізно, цю публіку попруть назад,захищати свою державу.Таке розуміння вже приходить у Європі. Пошвидше б!
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12.10.2024 17:30 Ответить
100%правий чим ці мажори краще чи гірше тих хлоців і дівчат та і старших людей що воюють проти фашистів кацапстана всі то всі ато верещать чому тільки прсті робочі йтимуть а тепер верещать а чому нас заберають тих адвокатів що спробують захищати теж в окопи лом лопату в руки і копать звідси і до вечора
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12.10.2024 13:49 Ответить
Форумні ухилянтські ховрашки на заяву Потурая відповіли затравленим,незадоволеним ревінням з тилових диванів і нір.....
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12.10.2024 13:49 Ответить
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12.10.2024 13:51 Ответить
Та краще слухати їх незадоволенне ревіння,а ніж твої повні задоволення причмокування на рівні ширінок зеленої шобли )))
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12.10.2024 13:55 Ответить
Бери запасні труселя,прокладки,памперси і марш в ТЦК,Батьківщину захищати! Після війни будеш розмірковувати,що добре а що погано,філософ.....
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12.10.2024 14:06 Ответить
Та не питання ) Якщо з тобою разом,та до одного окопу,герою,то хоч зараз) Надійно зі спини прикрию в першому ж п.здарезі )
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13.10.2024 01:13 Ответить
Тобто патураєв дає посил,що жити можуть тільки такі йолопи як він а всі решта на фронт!А він буде розказувати про потужні реформи як йому потрібні музеї під час війни,і про дуже корисні податки.А про своїх слуг які просто сепари і злодії нічого...
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12.10.2024 13:50 Ответить
Від суботньої кави в Відні
до масової перевірки документів та бусифікації на концерті в Україні
- лише одна галочка в бюлетені.

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12.10.2024 13:50 Ответить
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12.10.2024 14:05 Ответить
Ще одне ******* вилізло . Інших слів нема
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12.10.2024 13:52 Ответить
В Украине русский язык отличатся от того, на котором говорят в России, поэтому он должен быть признан отдельным

"украинским русским языком", -

об этом заявил на телеканале https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/4739-ne-ukrainskiy-i-ne-russkiy-v-sluge-naroda-predlozhili-ukraincam-novyy-yazyk "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.
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12.10.2024 14:56 Ответить
Шкода шо путін неправий. шо тут не "ноцізм".
бо ці всі "нікіти", "безуглії"(це по ніках же - явно не зв.язують себе з країною яку грабують), не висять ще на мільярді дерев.
самі нікіти і арахамії своїх дітей точно весело ржучи зі ржущого наріту, заховали в бронь Монако.
ну реально, складно уявити шо коли Італію бомбили агресори, в Римі йшла вистава там, ну якась бруклінська, чи якісь протести були проти переіменування вулиць Шекспіра. Ой, так тож другоє, ну ок, тоді коли Англія звільняла Африку - в Лондоні ніхто не кричав шоб щось голандське впроваджувати, бо "надо всєх услишать"(англо-бурська війна)
а так, все закономірно, на весь світ обгадились своєю печерністю, ну, орки то. але і тут - чиновнички на баблі лежать і я би якраз на місці русні написав на фото - ИИИииии, Байдєн, чьо так мала бабла дайош, чьортЪ
(ну як спеціально зробили???? так в принципі, бо дуже кричуще оце, хто там - прослідкуйте де ці всі фото розганяють, я думаю шо навіть досліджувати не треба - русня розганяє. як і Бездуплую Мор.янку)
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12.10.2024 13:54 Ответить
Тцк респект!
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12.10.2024 13:55 Ответить
Перевірка документів=бусифікація=гарматне м'ясо. Факт. Коли я проходив ВЛК (в мене історія трохи інша, прийшов сам з рекомендаційним листом від частини, щоб уникнути подібної бусифікації), багатьох бусифікованих привезли, нашвидкоруч всі пройшли ВЛК, і всі без винятку виявилися придатні. Далі всі вони без заїзду додому відправляються на "навчання". Після "навчання" - відразу в окоп або в штурмовики. І невже хтось дивується, чому так багато ДЕСЯТКІВ ТИСЯЧ випадків СЗЧ і воно наростає сніжним комом?
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12.10.2024 13:56 Ответить
А найгірше що то навчання коротке, за яке неможливо навчити професійного військового і потім їх щей розсіюють по різним підрозділам, навіть немає якогось злагодження.

По нормальному треба було хоча 1-2 бійця з бойовим досвідом на відділення відправляти на полігон щоб вони передавали досвід новачкам а не всі зелені а часто з таким самим інструктором який війну бачив в телевізорі.

Але що дивуватись коли голова Харківської адміністрації говорить що довше навчати то марна трата ресурсів тому що пох.. чи буде в окопі під обстрілом навчений бієць чи ні.
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12.10.2024 15:02 Ответить
Кнопкодави здійснюють бездарне управліннядержавою, точніше взвгалі немаєніякого управління, не кажучи вже про розвиток держави та благородуччя громадян, все покинуте та працює на самотьок, бо дармоїдна влада зайнята дерибаном, а ще знає, що у будь якому разі зарплату та конверти вони отримають
Настав час дармоїдів та їх помічників у байдикуванні скоротити на половину та переглянути оплату їхнього байдикування у ВР та перевести на відрядну (сдельную) оплату праці, а не просто платити їм захмарні зарплати ні за що А також, відмінити усі пільги, за які заслуги перед країною у них пільги???
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12.10.2024 13:58 Ответить
Цікаво, а де воює синок цієї зеленої гніди?

У нардепа є син Валентин (1995 р.н.).

Валентин Потураєв у 2017 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. З того ж року він працює консультантом зі зв'язків з громадськістю. У 2020 році його основним місцем роботи був ФОП «Арфуш Карім Валідовіч» (основний вид діяльності - послуги перукарень та салонів краси). Валентин разом з сином відомого телевізійного менеджера Валіда Арфуша - Карімом володіє столичним BarberBar Montana.

Потураєв-молодший також один з власників ПП «Смарт Технолоджіс» (Yellow Dwarf's Games), яке займається виробництвом комп'ютерів і периферійного обладнання.

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12.10.2024 13:59 Ответить
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12.10.2024 14:02 Ответить
А шо в " Аляску» не зівітали. Там вся *********** шарайобиться
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12.10.2024 16:21 Ответить
Цікаво що такий же рейд було проведено по стріп-клубах. Але то чомусь не цікаво...
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12.10.2024 14:00 Ответить
Такий би рейд на ОПу. там радників/помічників батальйон.
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12.10.2024 14:00 Ответить
Да из охранников , водителей и прислуги этой ******* можно две бригады сформировать!
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12.10.2024 16:25 Ответить
Якщо кнопкодавів скоротити на половину, то вийде ціла рота військових, а якщо дармоїдів позбирати ще й місцевих, то не один полк!
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12.10.2024 14:02 Ответить
Чому не вручили повістки вакарчуку і океану ?
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12.10.2024 14:56 Ответить
інваліди!
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12.10.2024 15:02 Ответить
А хто з родичів цього депутата воює?
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12.10.2024 15:08 Ответить
Прочитав коменти і таке враження, що більшість читачів Цензора проти мобілізації, тобто чекають путіна.
Уявив як важко читати всі ці коменти (поради, "откровения"), хлопцям які на фронті і дуже далеко від концертів, барів, ресторанів адже вони ціною життя повинні захищати цих "писателей".
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12.10.2024 15:09 Ответить
Иди воюй, а не тексты составляй, "Драйвер"
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12.10.2024 15:15 Ответить
Так воно тілько під тексти й заточене.
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12.10.2024 16:14 Ответить
Какой умный хлопчик,а ну какой рейтинг у его партии и сколько у нее мест в парламенте и почему?
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12.10.2024 15:17 Ответить
Насосало собі бронь, в її затишку осміліло і обнагліло настільки ,що посилає інших на війну.Іди в окопи захищати Батьківщину виродок зелений, якраз з неї ти з виводком одягаєшся,харчуєшся і кров п'єш , на відміну від інших.
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12.10.2024 15:29 Ответить
Скиглення ухилянтів, ждунів і брєд руснявої ботні в комментах- це вже навіть не смішно...
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12.10.2024 15:46 Ответить
Oсь що у день концерту ще творилося.

Мерседес (що віз реквізит) https://x.com/poulinapo/status/1844861234161574100 врізався у столик на тротуарі ресторану. Покалічив людей!

Менти, як могли, повністю відмазували порушника!

Водій був під наркотою, але поліцейські чекали на північ, щоб рoзігнати свідків!
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12.10.2024 15:58 Ответить
"Нема сечі терпіти ці пекельні борошна!" (С)
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12.10.2024 17:08 Ответить
ЦЕЙ ГЕРОЙ ПОТУРАЄВ ВЛАСНИМ ПРИКЛАДОМ НЕ МАЄ БАЖАННЯ ПОКАЗАТИ ЯК ТРЕБА МОБІЛІЗУВАТИСЬ І ПІТИ НА ФРОНТ..????ТІЛЬКИ НЕ В ТИЛУ СИДІТИ ЯК ОСНОВНА МАСА ТАКИХ ГНИД....
Я НАВІТЬ ВПЕВНЕНИЙ ШО В УСІЙ ВЕРХОВНІЙ РАДІ НАБЕРЕНЬСЯ З ДЕСЯТОК ЯКІ ПРОХОДИЛИ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ І АРМІЇ
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12.10.2024 16:14 Ответить
Ми ж все пам'ятаємо. https://www.instagram.com/********/reel/DBA18rEIet2/ Можна і порівняти.
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12.10.2024 16:23 Ответить
Мовчав бі та й за умного зійшов. Але в сн тай в других фракціях відбувалася негативна селекція по всім питанням,тому й такі дибільнуваті дописи кожен день.
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12.10.2024 17:00 Ответить
Вітаю такі перевірки, вони мають бути постійними Джерело:

Взагалі то в деякі міі він правий. Але це поинно відноситись і до його родини також. Подивіться, що робиться в Україні:ТЦКшники "виловлюють" майже усе сільське населення і районне. Столичні, як гуляли по барах і клубах і далі гуляють. Ви ж повинні розуміти також, чому Петро зі села, в якого господарство (корова, свині, кури і пару соток поля) і який прогодовує свою сім'ю за рахунок цього господарства має іти воювати, а столичний шланг, який живе наприклад за рахунок аренди нерухомості, чи так званий ІТ-ішник, чи будь-який інший і який живе в квартирі , чи осібняку (з господарства в нього тільки зелена трава на газоні) не повинен воювати. Ці хто жили в селі або побували хоч раз там розуміють мене, що якщо немає господара в хаті, то ця хата приречена на загибель (корови і свині себе не нагодують і гній за собою зі стайні не викинуть. Город не посадиться і урожай самі не зберуться). Те що зараз відбувається, нагадує мені Голодомор 32-33 років, коли люди по селах помирали з голоду а містяни жили собі "нічого не знаючи".
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12.10.2024 17:05 Ответить
Потом не удивляйтесь количеству сзч. страна простых решений. Ничему не научились походу после двух майданов
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12.10.2024 17:24 Ответить
потураєв чмо опущене брехливе - чомусь облава тесцека співпала з тиском зелі кацапського на партію ГОЛОС - яку позбавили державного фінансування.і концерт Вакарчука чмиронули по наказу наркомана єрмака - тцк і поліція простітутки влади,опущені підріли і срамота московська зоновська шконочна.не терпіть УКРАЇНЦІ опущених - вони саунні членососки.
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12.10.2024 17:34 Ответить
А на концерт Кварталу такі рейди будуть?
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12.10.2024 17:40 Ответить
Скоро вже забовяжуть пов'язку носити на руці, якщо не служиш ? А потім заборонити ходити в публічні місця і сідати на лавочки в парках і буде потужно
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12.10.2024 17:47 Ответить
"Потужна" заява "бійця" політичного-владного "фронту".
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12.10.2024 18:29 Ответить
А мене тішить тільки одне - це те, що серед бусифікованих обов"язково є виборці "найвеличнішого лідора" ! Тепер прийшла наша черга "поржать" !!!
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12.10.2024 18:54 Ответить
Позорище....С..ка,просто позорище.Гулаг.Концлагерь.Я должен этим гордиться??
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12.10.2024 19:59 Ответить
А де можна цього урода наюх послати?
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12.10.2024 20:08 Ответить
Перевірки та рейди ТЦК дійсно та беззаперечно повинні бути. АЛЕ! Не в місцях та після МАСОВИХ !! скупчень людей ТА МАСОВИХ!! заходів!! Люба незрозуміла,або спровокована навмисно ситуація у натовпі збуджених людей - може привести к непередбачуваним та тяжким наслідкам! Невже ці обставини зовсім не обговорюються при узгодженні перевірок??? Які там проХвенсіонали зібралися у поліції та ТЦК???
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13.10.2024 08:27 Ответить
Потураєв урод. Його господарям потрібна зачистка української землі від українців. Хай здохне цей нелюд
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13.10.2024 21:15 Ответить
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