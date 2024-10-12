Нардеп "Слуги народа" Потураев о рейде полиции и ТЦК после концерта "Океана Эльзы": Приветствую такие проверки, они должны быть постоянными
Проверки представителями ТЦК и СП должны быть сквозными и постоянными.
Об этом пишет в фейсбуке председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев, информирует Цензор.НЕТ.
"Нет, я не считаю проверку документов после концерта "Океана Эльзы" угрозой для украинской культуры. Так же, как и после любого публичного или массового мероприятия. Так же, как не считаю угрозой для украинской экономики проверки документов в барах или клубах. Более того - я приветствую такие проверки, и считаю, что они должны быть сквозными и постоянными. И все должны об этом знать", - отметил он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что накануне в Киеве ТЦК и полиция массово проверяли документы у мужчин после концерта группы "Океан Эльзы", некоторых задержали.
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до масової перевірки документів та бусифікації на концерті в Україні
- лише одна галочка в бюлетені.
"украинским русским языком", -
об этом заявил на телеканале https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/4739-ne-ukrainskiy-i-ne-russkiy-v-sluge-naroda-predlozhili-ukraincam-novyy-yazyk "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.
бо ці всі "нікіти", "безуглії"(це по ніках же - явно не зв.язують себе з країною яку грабують), не висять ще на мільярді дерев.
самі нікіти і арахамії своїх дітей точно весело ржучи зі ржущого наріту, заховали в бронь Монако.
ну реально, складно уявити шо коли Італію бомбили агресори, в Римі йшла вистава там, ну якась бруклінська, чи якісь протести були проти переіменування вулиць Шекспіра. Ой, так тож другоє, ну ок, тоді коли Англія звільняла Африку - в Лондоні ніхто не кричав шоб щось голандське впроваджувати, бо "надо всєх услишать"(англо-бурська війна)
а так, все закономірно, на весь світ обгадились своєю печерністю, ну, орки то. але і тут - чиновнички на баблі лежать і я би якраз на місці русні написав на фото - ИИИииии, Байдєн, чьо так мала бабла дайош, чьортЪ
(ну як спеціально зробили???? так в принципі, бо дуже кричуще оце, хто там - прослідкуйте де ці всі фото розганяють, я думаю шо навіть досліджувати не треба - русня розганяє. як і Бездуплую Мор.янку)
По нормальному треба було хоча 1-2 бійця з бойовим досвідом на відділення відправляти на полігон щоб вони передавали досвід новачкам а не всі зелені а часто з таким самим інструктором який війну бачив в телевізорі.
Але що дивуватись коли голова Харківської адміністрації говорить що довше навчати то марна трата ресурсів тому що пох.. чи буде в окопі під обстрілом навчений бієць чи ні.
Настав час дармоїдів та їх помічників у байдикуванні скоротити на половину та переглянути оплату їхнього байдикування у ВР та перевести на відрядну (сдельную) оплату праці, а не просто платити їм захмарні зарплати ні за що А також, відмінити усі пільги, за які заслуги перед країною у них пільги???
У нардепа є син Валентин (1995 р.н.).
Валентин Потураєв у 2017 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. З того ж року він працює консультантом зі зв'язків з громадськістю. У 2020 році його основним місцем роботи був ФОП «Арфуш Карім Валідовіч» (основний вид діяльності - послуги перукарень та салонів краси). Валентин разом з сином відомого телевізійного менеджера Валіда Арфуша - Карімом володіє столичним BarberBar Montana.
Потураєв-молодший також один з власників ПП «Смарт Технолоджіс» (Yellow Dwarf's Games), яке займається виробництвом комп'ютерів і периферійного обладнання.
Уявив як важко читати всі ці коменти (поради, "откровения"), хлопцям які на фронті і дуже далеко від концертів, барів, ресторанів адже вони ціною життя повинні захищати цих "писателей".
Мерседес (що віз реквізит) https://x.com/poulinapo/status/1844861234161574100 врізався у столик на тротуарі ресторану. Покалічив людей!
Менти, як могли, повністю відмазували порушника!
Водій був під наркотою, але поліцейські чекали на північ, щоб рoзігнати свідків!
Я НАВІТЬ ВПЕВНЕНИЙ ШО В УСІЙ ВЕРХОВНІЙ РАДІ НАБЕРЕНЬСЯ З ДЕСЯТОК ЯКІ ПРОХОДИЛИ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ І АРМІЇ
Взагалі то в деякі міі він правий. Але це поинно відноситись і до його родини також. Подивіться, що робиться в Україні:ТЦКшники "виловлюють" майже усе сільське населення і районне. Столичні, як гуляли по барах і клубах і далі гуляють. Ви ж повинні розуміти також, чому Петро зі села, в якого господарство (корова, свині, кури і пару соток поля) і який прогодовує свою сім'ю за рахунок цього господарства має іти воювати, а столичний шланг, який живе наприклад за рахунок аренди нерухомості, чи так званий ІТ-ішник, чи будь-який інший і який живе в квартирі , чи осібняку (з господарства в нього тільки зелена трава на газоні) не повинен воювати. Ці хто жили в селі або побували хоч раз там розуміють мене, що якщо немає господара в хаті, то ця хата приречена на загибель (корови і свині себе не нагодують і гній за собою зі стайні не викинуть. Город не посадиться і урожай самі не зберуться). Те що зараз відбувається, нагадує мені Голодомор 32-33 років, коли люди по селах помирали з голоду а містяни жили собі "нічого не знаючи".