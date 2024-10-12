Нардеп "Слуги народа" Потураев о рейде полиции и ТЦК после концерта "Океана Эльзы": Приветствую такие проверки, они должны быть постоянными

Проверки представителями ТЦК и СП должны быть сквозными и постоянными.

Об этом пишет в фейсбуке председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев, информирует Цензор.НЕТ.

"Нет, я не считаю проверку документов после концерта "Океана Эльзы" угрозой для украинской культуры. Так же, как и после любого публичного или массового мероприятия. Так же, как не считаю угрозой для украинской экономики проверки документов в барах или клубах. Более того - я приветствую такие проверки, и считаю, что они должны быть сквозными и постоянными. И все должны об этом знать", - отметил он.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что накануне в Киеве ТЦК и полиция массово проверяли документы у мужчин после концерта группы "Океан Эльзы", некоторых задержали.