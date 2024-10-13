Гендиректор Steko Положай обругал представителей ТЦК в Днепре: "У меня 1760 человек работает, а ты солдат, бл@дь, - п@здуй копай". ВИДЕО
В соцсетях распространяется видео, на котором зафиксирован инцидент с участием гендиректора компании-производителя металлопластиковых окон "Steko" Сергея Положая. Он нецензурно выражается в адрес представителей ТЦК во время проверки документов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Днепр".
На видео мужчина довольно агрессивно и с бранью общается с военным, отмечая, что он генеральный директор компании, в которой работает почти 2 тысячи человек, а солдату, который проверяет документы, нужно идти копать окопы.
Утром 13 октября в своем Instagram Сергей Положай выложил пост со своим видением произошедшего инцидента. В нем он говорит, что гулял по парку, когда его остановили для проверки документов, хвастается своим поведением и продолжает оскорбительно называть представителей ТЦК.
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"Закон один для всіх !"(с)
Если у него на самом деле все документы в порядке, то собачить его можно только за хамское обращение. Но почитать комментарии здесь, так видно, что институт благородных девиц никто из присутствующих тоже не заканчивал..