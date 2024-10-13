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Гендиректор Steko Положай обругал представителей ТЦК в Днепре: "У меня 1760 человек работает, а ты солдат, бл@дь, - п@здуй копай". ВИДЕО

В соцсетях распространяется видео, на котором зафиксирован инцидент с участием гендиректора компании-производителя металлопластиковых окон "Steko" Сергея Положая. Он нецензурно выражается в адрес представителей ТЦК во время проверки документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Днепр".

На видео мужчина довольно агрессивно и с бранью общается с военным, отмечая, что он генеральный директор компании, в которой работает почти 2 тысячи человек, а солдату, который проверяет документы, нужно идти копать окопы.

Утром 13 октября в своем Instagram Сергей Положай выложил пост со своим видением произошедшего инцидента. В нем он говорит, что гулял по парку, когда его остановили для проверки документов, хвастается своим поведением и продолжает оскорбительно называть представителей ТЦК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве ТЦК и полиция массово проверяли документы у мужчин после концерта группы "Океан Эльзы", некоторых задержали, - СМИ. ВИДЕО

Сергій Положай Дніпро конфлікт
Сергій Положай Дніпро конфлікт

Автор: 

Днепр (4437) конфликт (838) ТЦК (588)


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Топ комментарии
+55
Феєрична гнида.
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13.10.2024 11:01
+46
Так ,як завжди! Воювати будуть старі,хворі та бідні, а ось такі підори, як оце,будуть і надалі парками та бульварами гуляти й показувати,хто хазяїн життя!
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13.10.2024 11:05
+38
положай це чергове бидло смердючу дупу якого захищають військові щоб воно у тилу бухало жерло..., бо здоров'я у нього дохрєна,та заробляло бабло поки іньші віддають свої життя...
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13.10.2024 11:06
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вони обісрані на 0 страшно а тут наказ з верху треба картинко для шмарофона
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13.10.2024 19:04 Ответить
Все правильно сказав.
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13.10.2024 16:55 Ответить
Все правильно сказал. Военные должны воевать, а не кошмарить людей и вымогать взятки. Бизнесменны должны зарабатывать деньги, платить налоги, в том числе и зарплату военным и обеспечивать людей работой.
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13.10.2024 17:22 Ответить
Цей Жополай типовий представник лишнєхромосомного миру, п.др на понтах.
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13.10.2024 17:39 Ответить
Багато грошей і звʼязків? Суд Лінча! Найкращий вихід із ситуації!!! Не привсилюдно, але на камеру!!
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13.10.2024 17:49 Ответить
Дніпро буде дніщем! Якщо цього підора не знищать, саме знищать бо воно біосміття 90х
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13.10.2024 18:04 Ответить
І спокійно пішов додому ! Ніхто йому руки не викручував і в бусик не пхав !
"Закон один для всіх !"(с)
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13.10.2024 18:18 Ответить
А он "великий".... ?????????????????!он такой "великий..". о .. не ..ОО"Та ти шо . о.! о! .о! .о.!О!
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13.10.2024 19:04 Ответить
Ган ##он!!!!!
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13.10.2024 19:20 Ответить
Интересный народ собирается на Цензоре. Вчера все поливали лайном те ТЦК за то, што они ловят людей на улицах, сегодня все поливают лайном чувака, который полил лайном ТЦК ...
Если у него на самом деле все документы в порядке, то собачить его можно только за хамское обращение. Но почитать комментарии здесь, так видно, что институт благородных девиц никто из присутствующих тоже не заканчивал..
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13.10.2024 19:34 Ответить
Мразота феерічне, лайно голім
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13.10.2024 20:05 Ответить
Я так розумiю що вибачаться вiн на камеру побитим не буде . Вiн же не посередний фитнес-блогер .
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13.10.2024 20:15 Ответить
Розмовляла з робітниками, сказали жлоб
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13.10.2024 22:43 Ответить
Все работники всегда ненавидят владельца
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14.10.2024 11:32 Ответить
Нужна лоторею-- по дате рождения, год там или месяц. Например все кто родился 5го или 16 го числа любого месяца любого года. Исключения для реальных инвалидов, инженерам ВПК или там токарям снарядов 6 го разряда. Женщин это тоже касается, как никак равноправие у нас, социальное завоевание
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14.10.2024 07:54 Ответить
Гниду на фронт, нехай там погавкає сволота. Розпосаясались мажори зовсім,думають що гроші, то їм все можна.За образу мордою в асфальт і мінімум на 15 діб в камеру до педіків.
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14.10.2024 08:04 Ответить
100%. ТЦКашники та поліцаї взагалі вже від безнаказанності та хабарів страх загубили. На фронт ублюдків.
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14.10.2024 10:38 Ответить
А якщо серйозно, то я бачу як одне бидло-ухилянт в формі почуває себе королем, бо у нього, неосвіченого невдахи з-під паркану нарешті з'явилася влада над людьми, а інше хамське бидло в цивільному, яке почуває себе королем, оскільки має ***** бабла. Різниця тільки в одязі.
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14.10.2024 10:42 Ответить
Я у них окна заказывал. Хорошие окна и вежливые люди. Мы всей правды не знаем. Это фрагмент общения.
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14.10.2024 11:34 Ответить
******** на всю голову
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14.10.2024 12:11 Ответить
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