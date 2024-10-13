УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5532 відвідувача онлайн
Новини Відео
34 288 322

Гендиректор Steko Положай облаяв представників ТЦК у Дніпрі: "У меня 1760 человек работает, а ты солдат, бл#дь, - п#здуй копай". ВIДЕО

У соцмережах поширюється відео, на якому зафіксовано інцидент за участі гендиректора компанії-виробника металопластикових вікон "Steko" Сергія Положая. Він нецензурно висловлюється на адресу представників ТЦК під час перевірки документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне. Дніпро".

На відео чоловік доволі агресивно і з лайкою спілкується з військовим, зазначаючи, що він генеральний директор компанії, в якій працює майже 2 тисячі людей, а солдату, котрий перевіряє документи, потрібно йти копати окопи.

Вранці 13 жовтня у своєму Instagram Сергій Положай виклав пост зі своїм баченням інциденту, що стався. В ньому він говорить, що гуляв парком, коли його зупинили для перевірки документів, хизується своєю поведінкою і продовжує образливо називати представників ТЦК.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві ТЦК та поліція масово перевіряли документи у чоловіків після концерту гурту "Океан Ельзи", деяких затримали, - ЗМІ. ВIДЕО

Сергій Положай Дніпро конфлікт
Сергій Положай Дніпро конфлікт

Автор: 

Дніпро (3295) конфлікт (450) ТЦК та СП (629)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+55
Феєрична гнида.
показати весь коментар
13.10.2024 11:01
+46
Так ,як завжди! Воювати будуть старі,хворі та бідні, а ось такі підори, як оце,будуть і надалі парками та бульварами гуляти й показувати,хто хазяїн життя!
показати весь коментар
13.10.2024 11:05
+38
положай це чергове бидло смердючу дупу якого захищають військові щоб воно у тилу бухало жерло..., бо здоров'я у нього дохрєна,та заробляло бабло поки іньші віддають свої життя...
показати весь коментар
13.10.2024 11:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
вони обісрані на 0 страшно а тут наказ з верху треба картинко для шмарофона
показати весь коментар
13.10.2024 19:04 Відповісти
Все правильно сказав.
показати весь коментар
13.10.2024 16:55 Відповісти
Все правильно сказал. Военные должны воевать, а не кошмарить людей и вымогать взятки. Бизнесменны должны зарабатывать деньги, платить налоги, в том числе и зарплату военным и обеспечивать людей работой.
показати весь коментар
13.10.2024 17:22 Відповісти
Цей Жополай типовий представник лишнєхромосомного миру, п.др на понтах.
показати весь коментар
13.10.2024 17:39 Відповісти
Багато грошей і звʼязків? Суд Лінча! Найкращий вихід із ситуації!!! Не привсилюдно, але на камеру!!
показати весь коментар
13.10.2024 17:49 Відповісти
Дніпро буде дніщем! Якщо цього підора не знищать, саме знищать бо воно біосміття 90х
показати весь коментар
13.10.2024 18:04 Відповісти
І спокійно пішов додому ! Ніхто йому руки не викручував і в бусик не пхав !
"Закон один для всіх !"(с)
показати весь коментар
13.10.2024 18:18 Відповісти
А он "великий".... ?????????????????!он такой "великий..". о .. не ..ОО"Та ти шо . о.! о! .о! .о.!О!
показати весь коментар
13.10.2024 19:04 Відповісти
Ган ##он!!!!!
показати весь коментар
13.10.2024 19:20 Відповісти
Интересный народ собирается на Цензоре. Вчера все поливали лайном те ТЦК за то, што они ловят людей на улицах, сегодня все поливают лайном чувака, который полил лайном ТЦК ...
Если у него на самом деле все документы в порядке, то собачить его можно только за хамское обращение. Но почитать комментарии здесь, так видно, что институт благородных девиц никто из присутствующих тоже не заканчивал..
показати весь коментар
13.10.2024 19:34 Відповісти
Мразота феерічне, лайно голім
показати весь коментар
13.10.2024 20:05 Відповісти
Я так розумiю що вибачаться вiн на камеру побитим не буде . Вiн же не посередний фитнес-блогер .
показати весь коментар
13.10.2024 20:15 Відповісти
Розмовляла з робітниками, сказали жлоб
показати весь коментар
13.10.2024 22:43 Відповісти
Все работники всегда ненавидят владельца
показати весь коментар
14.10.2024 11:32 Відповісти
Нужна лоторею-- по дате рождения, год там или месяц. Например все кто родился 5го или 16 го числа любого месяца любого года. Исключения для реальных инвалидов, инженерам ВПК или там токарям снарядов 6 го разряда. Женщин это тоже касается, как никак равноправие у нас, социальное завоевание
показати весь коментар
14.10.2024 07:54 Відповісти
Гниду на фронт, нехай там погавкає сволота. Розпосаясались мажори зовсім,думають що гроші, то їм все можна.За образу мордою в асфальт і мінімум на 15 діб в камеру до педіків.
показати весь коментар
14.10.2024 08:04 Відповісти
100%. ТЦКашники та поліцаї взагалі вже від безнаказанності та хабарів страх загубили. На фронт ублюдків.
показати весь коментар
14.10.2024 10:38 Відповісти
А якщо серйозно, то я бачу як одне бидло-ухилянт в формі почуває себе королем, бо у нього, неосвіченого невдахи з-під паркану нарешті з'явилася влада над людьми, а інше хамське бидло в цивільному, яке почуває себе королем, оскільки має ***** бабла. Різниця тільки в одязі.
показати весь коментар
14.10.2024 10:42 Відповісти
Я у них окна заказывал. Хорошие окна и вежливые люди. Мы всей правды не знаем. Это фрагмент общения.
показати весь коментар
14.10.2024 11:34 Відповісти
******** на всю голову
показати весь коментар
14.10.2024 12:11 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 