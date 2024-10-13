Гендиректор Steko Положай облаяв представників ТЦК у Дніпрі: "У меня 1760 человек работает, а ты солдат, бл#дь, - п#здуй копай". ВIДЕО
У соцмережах поширюється відео, на якому зафіксовано інцидент за участі гендиректора компанії-виробника металопластикових вікон "Steko" Сергія Положая. Він нецензурно висловлюється на адресу представників ТЦК під час перевірки документів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне. Дніпро".
На відео чоловік доволі агресивно і з лайкою спілкується з військовим, зазначаючи, що він генеральний директор компанії, в якій працює майже 2 тисячі людей, а солдату, котрий перевіряє документи, потрібно йти копати окопи.
Вранці 13 жовтня у своєму Instagram Сергій Положай виклав пост зі своїм баченням інциденту, що стався. В ньому він говорить, що гуляв парком, коли його зупинили для перевірки документів, хизується своєю поведінкою і продовжує образливо називати представників ТЦК.
Будь ласка, зачекайте...
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Если у него на самом деле все документы в порядке, то собачить его можно только за хамское обращение. Но почитать комментарии здесь, так видно, что институт благородных девиц никто из присутствующих тоже не заканчивал..