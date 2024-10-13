У ТЦК прокоментували інцидент з гендиректором Steko Положаєм: вирішується питання притягнення його до відповідальності
У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП прокоментували конфлікт з генеральним директором компанії з виробництва металопластикових вікон Steko Сергієм Положаєм, який нецензурно висловлювався на адресу співробітників військкомату.
Про це йдеться у заяві Дніпропетровського ТЦК та СП у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
У ТЦК поведінку Положая назвали "ганебною і протиправною", а його публічну заяву такою, що ображає і дискредитує військовослужбовців ТЦК та СП і Збройних сил України.
У військкоматі також заявили, що Положай на своїх сторінках у соцмережах особисто повідомив, що не має документів щодо бронювання на час мобілізації.
"Громадянин Положай на своїх сторінках у соцмережах особисто повідомив, що не має документів щодо бронювання на час мобілізації. Водночас він хизується своїм зневажливим відношенням не лише до військового обов’язку, але й до військовослужбовців і не соромиться при цьому використовувати ненормативну лексику. Фактично, громадянин Положай особисто підтвердив протиправність своїх дій", - заявили в ТЦК.
У відомстві наголосили, що "законодавство України щодо питань мобілізації та оборони держави працює однаково для всього суспільства, незалежно від соціального статусу, статків та займаних посад".
У Дніпропетровському ТЦК та СП заявили, що наразі проводиться правова оцінка дій громадянина Положая та вирішується питання його притягнення до відповідальності.
Нагадаємо, напередодні у соцмережах поширилося відео, на якому зафіксовано інцидент за участі гендиректора компанії-виробника металопластикових вікон "Steko" Сергія Положая. Він нецензурно висловлюється на адресу представників ТЦК під час перевірки документів.
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от би нехай дніпровський тцк навів статті Закону, які цей бидлан порушив?
а якщо пристрелять за нецензурні висловлювання в адресу представника влади., ветерана..?
зараз всі на нервах..
совіть також треба мати.., та вести себе чемно..
Справа в тому що ось ця земська бравада вона від невпевненості в собі і від страху, який він хотів приховати.
Насправді впевнені люди не конфліктують словесно.
віднині це знає вся Україна!
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там всі працівники мають броню.
А коли буде відповідальність за мислєпрєступлєніє?
Так чому його ТЦК не забрала а стояли та вислухували!
І його і ТЦК-шників треба негайно на передову.
А в ТЦК оновити склад із поранених та інвалідів війни!
Це означає бути у військовій структурі, але виконувати відносно легші завдання!
Чи кваліфікація залежить від соц статуса?
тупа свиня він!
ще раз - тупа
Тому й перемогли, а у нас вікна важливіші фронта
тому й просираємо Україну