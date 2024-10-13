У ТЦК прокоментували інцидент з гендиректором Steko Положаєм: вирішується питання притягнення його до відповідальності

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП прокоментували конфлікт з генеральним директором компанії з виробництва металопластикових вікон Steko Сергієм Положаєм, який нецензурно висловлювався на адресу співробітників військкомату.

Про це йдеться у заяві Дніпропетровського ТЦК та СП у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

У ТЦК поведінку Положая назвали "ганебною і протиправною", а його публічну заяву такою, що ображає і дискредитує військовослужбовців ТЦК та СП і Збройних сил України.

У військкоматі також заявили, що Положай на своїх сторінках у соцмережах особисто повідомив, що не має документів щодо бронювання на час мобілізації.

"Громадянин Положай на своїх сторінках у соцмережах особисто повідомив, що не має документів щодо бронювання на час мобілізації. Водночас він хизується своїм зневажливим відношенням не лише до військового обов’язку, але й до військовослужбовців і не соромиться при цьому використовувати ненормативну лексику. Фактично, громадянин Положай особисто підтвердив протиправність своїх дій", - заявили в ТЦК.

Дивіться також: Гендиректор Steko Положай облаяв представників ТЦК у Дніпрі: "У меня 1760 человек работает, а ты солдат, бл#дь, - п#здуй копай". ВIДЕО

У відомстві наголосили, що "законодавство України щодо питань мобілізації та оборони держави працює однаково для всього суспільства, незалежно від соціального статусу, статків та займаних посад".

У Дніпропетровському ТЦК та СП заявили, що наразі проводиться правова оцінка дій громадянина Положая та вирішується питання його притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, напередодні у соцмережах поширилося відео, на якому зафіксовано інцидент за участі гендиректора компанії-виробника металопластикових вікон "Steko" Сергія Положая. Він нецензурно висловлюється на адресу представників ТЦК під час перевірки документів.

Читайте також: У ТЦК прокоментували рейд після концерту "ОЕ": конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців не було, порушників затримувала поліція