"Слуга народа" Федиенко о рейдах ТЦК: Командиры обращаются за пополнением
Рейды работников ТЦК связаны с тем, что командиры обращаются за пополнением личного состава.
Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"И Министерство обороны, и Генеральный штаб, и вообще военные должны больше гражданским военнообязанным гражданам Украины рассказывать и говорить, информировать, что происходит на войне, какое там положение и так далее. Кто решил напомнить? У нас есть проблема в том, что у нас нет, возможно, кем пополнять военные формирования. Ребята там третий год на войне, они тоже хотят сходить на концерт "Океана Эльзы", сходить в рестораны", - отметил он.
По словам нардепа, военные командиры обращаются и говорят, что надо пополнение.
"А пополнение не поступает. Поэтому произошла такая история, что центры комплектования и социальной поддержки, я так понимаю, таким образом, в рамках действующего законодательства напомнили о том, что в обязательном порядке каждый военнообязанный гражданин Украины должен стать на воинский учет, потому что это уже не право, а обязанность. ... Мобилизация не останавливалась, она продолжается дальше. Провалена или не провалена - это информация с ограниченным доступом, а каждый имеет право говорить так, как ему угодно. Я могу лишь констатировать, что наши боевые подразделения, которые сейчас выполняют свой долг по защите Родины, нуждаются в доукомплектовании", - пояснил Федиенко.
В то же время, сказал парламентарий, не все мобилизованные попадают на линию фронта, таких - около 10%. ВСУ имеют дефицит в тыловых кадрах на должности, например, электриков или водителей.
"Если человек по возрасту подпадает под мобилизацию, военно-врачебная комиссия определяет его пригодность, и он может быть ограниченно пригодным для выполнения каких-то боевых задач. Но при этом у нас не хватает водителей, электриков, у нас не хватает финансистов - тех людей, которые работают с деньгами в бригадах. Мы не можем сказать, что все, кого мобилизуют, они отправляются на линию фронта, в окопы. На мой взгляд, до 10-15% военнослужащих, которые с оружием в руках выполняют свой боевой долг", - добавил он.
Напомним, что 11 октября в Киеве возле Дворца спорта, где как раз проходил концерт в честь 30-летия группы "Океан Эльзы", провели рейд сотрудники ТЦК совместно с полицией. СМИ сообщали, что у мужчин-посетителей проверяли документы, некоторых задержали.
Рейды также состоялись в других городах Украины.
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але реально, що ті дядьки навоюють, ні вік, ні стан здоров'я , ні форма не дозволять
Згідно з постановою Кабінету міністрів https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-v-dodatok-1-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-5-kvitnia-2014-r-t50523 №450 від 5 травня 2023 року, чисельність співробітників національної поліції України не може перевищувати 141 330 осіб. В тому числі:
працівники центрального апарату - 3 тис. осіб, зокрема держслужбовців - 400 осіб;співробітники територіальних органів (без поліції охорони) - 138 330 осіб, у тому числі 4 тис. держслужбовців.Скільки поліцейських в Україні: реальні цифри
- ще 170 тис пенсіонерів МВС
- нац.поліція є лише частиною МВС, загалом МВС з пенсіонерами складає 400+ тисяч
Мабуть дуже великі гроші обертаються там, де сидять "тилові воїни", той самий мільйон.
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Коли вас, ухилянтів і російських тролів із України повиловлюють, то тоді і замістять вами тих, кого потрібно демобілізовувати.
В рамках чинного законодавста. Ага.... Застосування сили та затримання - це функція виключно поліції. Яка, до речі, стоїть осторонь і в кращому випадку спостерігає, поки ті ряхи по 100 з гаком кіл, хто 80% навіть не були на війні, тянуть 16-18 річних до бусіка. Коли тцкуни подивилися, скільки заробили у МСЕК, їм керівництво дало команду фас! Бо негоже їм жити гірше, ніж Крупа.
Дивно, якщо б я був на передку, з якого б буя мені раптом закортило сходити на концерт хрипатого підарчука, для мене і до війни це був би якийсь зашквар.
То я скажу замість нього - ніколи. Про обов'язки людей товстопузи згадують лише тоді, коли їхнім статкам та бізнесу щось загрожує.
Недостача в тилових частинах ) 😂😂😂
Аудит де? Зробили бандитську країну, тепер пальці загибаєте.
Три роки, напевно мало, щоб зрозуміти живий паркан не перемагає Каби, ракети.
Цей рахунок по головам не змінить пустих складів, чи розкрадання на закупівлі зброї та постачанні їжи.
Цей примітивний спосіб піхота на піхоту будуть ще скільки основною темою в обороні?