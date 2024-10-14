"Слуга народа" Федиенко о рейдах ТЦК: Командиры обращаются за пополнением

Рейды работников ТЦК связаны с тем, что командиры обращаются за пополнением личного состава.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"И Министерство обороны, и Генеральный штаб, и вообще военные должны больше гражданским военнообязанным гражданам Украины рассказывать и говорить, информировать, что происходит на войне, какое там положение и так далее. Кто решил напомнить? У нас есть проблема в том, что у нас нет, возможно, кем пополнять военные формирования. Ребята там третий год на войне, они тоже хотят сходить на концерт "Океана Эльзы", сходить в рестораны", - отметил он.

По словам нардепа, военные командиры обращаются и говорят, что надо пополнение.

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"А пополнение не поступает. Поэтому произошла такая история, что центры комплектования и социальной поддержки, я так понимаю, таким образом, в рамках действующего законодательства напомнили о том, что в обязательном порядке каждый военнообязанный гражданин Украины должен стать на воинский учет, потому что это уже не право, а обязанность. ... Мобилизация не останавливалась, она продолжается дальше. Провалена или не провалена - это информация с ограниченным доступом, а каждый имеет право говорить так, как ему угодно. Я могу лишь констатировать, что наши боевые подразделения, которые сейчас выполняют свой долг по защите Родины, нуждаются в доукомплектовании", - пояснил Федиенко.

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В то же время, сказал парламентарий, не все мобилизованные попадают на линию фронта, таких - около 10%. ВСУ имеют дефицит в тыловых кадрах на должности, например, электриков или водителей.

"Если человек по возрасту подпадает под мобилизацию, военно-врачебная комиссия определяет его пригодность, и он может быть ограниченно пригодным для выполнения каких-то боевых задач. Но при этом у нас не хватает водителей, электриков, у нас не хватает финансистов - тех людей, которые работают с деньгами в бригадах. Мы не можем сказать, что все, кого мобилизуют, они отправляются на линию фронта, в окопы. На мой взгляд, до 10-15% военнослужащих, которые с оружием в руках выполняют свой боевой долг", - добавил он.

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Напомним, что 11 октября в Киеве возле Дворца спорта, где как раз проходил концерт в честь 30-летия группы "Океан Эльзы", провели рейд сотрудники ТЦК совместно с полицией. СМИ сообщали, что у мужчин-посетителей проверяли документы, некоторых задержали.

Рейды также состоялись в других городах Украины.