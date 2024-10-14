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Новости мобилизации
17 111 54

"Слуга народа" Федиенко о рейдах ТЦК: Командиры обращаются за пополнением

Федієнко прокоментував рейди ТЦК

Рейды работников ТЦК связаны с тем, что командиры обращаются за пополнением личного состава.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"И Министерство обороны, и Генеральный штаб, и вообще военные должны больше гражданским военнообязанным гражданам Украины рассказывать и говорить, информировать, что происходит на войне, какое там положение и так далее. Кто решил напомнить? У нас есть проблема в том, что у нас нет, возможно, кем пополнять военные формирования. Ребята там третий год на войне, они тоже хотят сходить на концерт "Океана Эльзы", сходить в рестораны", - отметил он.

По словам нардепа, военные командиры обращаются и говорят, что надо пополнение.

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"А пополнение не поступает. Поэтому произошла такая история, что центры комплектования и социальной поддержки, я так понимаю, таким образом, в рамках действующего законодательства напомнили о том, что в обязательном порядке каждый военнообязанный гражданин Украины должен стать на воинский учет, потому что это уже не право, а обязанность. ... Мобилизация не останавливалась, она продолжается дальше. Провалена или не провалена - это информация с ограниченным доступом, а каждый имеет право говорить так, как ему угодно. Я могу лишь констатировать, что наши боевые подразделения, которые сейчас выполняют свой долг по защите Родины, нуждаются в доукомплектовании", - пояснил Федиенко.

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В то же время, сказал парламентарий, не все мобилизованные попадают на линию фронта, таких - около 10%. ВСУ имеют дефицит в тыловых кадрах на должности, например, электриков или водителей.

"Если человек по возрасту подпадает под мобилизацию, военно-врачебная комиссия определяет его пригодность, и он может быть ограниченно пригодным для выполнения каких-то боевых задач. Но при этом у нас не хватает водителей, электриков, у нас не хватает финансистов - тех людей, которые работают с деньгами в бригадах. Мы не можем сказать, что все, кого мобилизуют, они отправляются на линию фронта, в окопы. На мой взгляд, до 10-15% военнослужащих, которые с оружием в руках выполняют свой боевой долг", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные обратились к недовольным действиями ТЦК: "А если бы пришли кацапы, вы бы тоже кричали ганьба?"

Напомним, что 11 октября в Киеве возле Дворца спорта, где как раз проходил концерт в честь 30-летия группы "Океан Эльзы", провели рейд сотрудники ТЦК совместно с полицией. СМИ сообщали, что у мужчин-посетителей проверяли документы, некоторых задержали.

Рейды также состоялись в других городах Украины.

Автор: 

мобилизация (2800) ТЦК (588)


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Топ комментарии
+25
А 400 000+ ментовських холуев нервово курять у сторонці...
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14.10.2024 11:04
+20
"командири звертаються за поповненням" - а 14 бригад десь чекають на зброю...
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14.10.2024 11:01
+19
але ж тцк набирає якийсь брак, вибачайте що даю таку категорію.
але реально, що ті дядьки навоюють, ні вік, ні стан здоров'я , ні форма не дозволять
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14.10.2024 11:01
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Правила форума Совет форумчан
але ж тцк набирає якийсь брак, вибачайте що даю таку категорію.
але реально, що ті дядьки навоюють, ні вік, ні стан здоров'я , ні форма не дозволять
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14.10.2024 11:01 Ответить
скоріш за все, цей "дєпутат" просто транслює "політику партії" - сам не розуміючі що з цієї маячні випливають незручні запитання
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14.10.2024 11:41 Ответить
в тебе якась хвора фіксація на мєртвєтчуку! трупофіл?
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14.10.2024 11:57 Ответить
Хай командири бережуть те що видали!
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14.10.2024 12:42 Ответить
"командири звертаються за поповненням" - а 14 бригад десь чекають на зброю...
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14.10.2024 11:01 Ответить
А по держустановах,всіх рівнів,який ресурс не задіяний !!))
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14.10.2024 12:02 Ответить
Ті 14 бригад то такий же міф від Зеленського як і мільйон дронів чи мільярд дерев. Можна згадати ще 4000 зарплати вчителям і по смартфону пенсіонерам. Головне щось потужне сказати.
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14.10.2024 21:44 Ответить
"у нас не вистачає фінансистів" - а куди вони поділися?
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14.10.2024 11:04 Ответить
сказали: "нетЪ! мне денег не надо! хочу в окоп!")
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14.10.2024 11:06 Ответить
А 400 000+ ментовських холуев нервово курять у сторонці...
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14.10.2024 11:04 Ответить
Просто курять, з чого їм нервувати?
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14.10.2024 11:43 Ответить
Не бреши.

Згідно з постановою Кабінету міністрів https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-v-dodatok-1-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-5-kvitnia-2014-r-t50523 №450 від 5 травня 2023 року, чисельність співробітників національної поліції України не може перевищувати 141 330 осіб. В тому числі:

працівники центрального апарату - 3 тис. осіб, зокрема держслужбовців - 400 осіб;співробітники територіальних органів (без поліції охорони) - 138 330 осіб, у тому числі 4 тис. держслужбовців.Скільки поліцейських в Україні: реальні цифри
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14.10.2024 11:50 Ответить
Неправда:
- ще 170 тис пенсіонерів МВС
- нац.поліція є лише частиною МВС, загалом МВС з пенсіонерами складає 400+ тисяч
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14.10.2024 12:12 Ответить
Можеш переахуваити із яких підрозділів складається та цифра 400 000?
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14.10.2024 12:15 Ответить
а ротировать миллионную армию не пробовали???
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14.10.2024 11:05 Ответить
Розпіарений аудит Сирського здувся, не розпочавшись.
Мабуть дуже великі гроші обертаються там, де сидять "тилові воїни", той самий мільйон.
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14.10.2024 11:11 Ответить
може там мільйон лише на бумазі?
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14.10.2024 11:43 Ответить
Так і є, але зарплатню справно отримують, навіть з "бойовими". Згадайте "героїв", котрі будували командирам дачки.
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14.10.2024 18:30 Ответить
Ви *******, наживаєтесь на війні і на крові. Люди це все бачать. Покажіть приклад і пиз...те на фронт. Спочатку в ТЦК, ВЛК і на фронт. Звісно зарплату вам депутатську на стануть платити (ну як всім мобілізованим) Але прикладом своїм покажете, що тим хлопцям, що третій рік воюють теж сможуть сходить на концерти. Примусом на фоні масштабної корупціїї нічого не добєтетсь. Не будуть люди воювати навіть, якщо ви їх мобілізуєте примусом.
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14.10.2024 11:06 Ответить
Б****ь, а жінок командирам у сауни не потрібно? А то б поїхали на відбір у якесь агенство моделей...
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14.10.2024 11:07 Ответить
А кто главнее: командир или офицер?
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14.10.2024 11:10 Ответить
Хто першим встав, того й тапки...
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14.10.2024 11:12 Ответить
Толя: - Папа, я, як виросту вивчусь на ахвіцера чи на командіра. А шо луччє: ахвіцер чи командір? Гриша: - Та одін х*й.
©
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14.10.2024 11:16 Ответить
Капрал
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14.10.2024 11:28 Ответить
Я ось не хочу на концерт, та я на них взагалі не ходжу, не люблю коли багато людей навкруги, мене це харить і напрягає
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14.10.2024 11:16 Ответить
По демобілізації дуже просто.
Коли вас, ухилянтів і російських тролів із України повиловлюють, то тоді і замістять вами тих, кого потрібно демобілізовувати.
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14.10.2024 11:52 Ответить
Вот особливо цинічно такі заяви від депутатів звучать. Вони реально думають, шо вони стали безсмертними
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14.10.2024 12:33 Ответить
А командири не хочуть звернутися до монобільшості у владі щоб запровадили закон про ротацію, але який запрацює наприклад через 3 місяці або пів року щоб встигнути резерв набрати? І щоб в цілому умови були такі, щоб люди хоча б не впадали у безнадійність і їх мотивація була хоча б на мінімальному рівні? Звернутися за тим, чого не вистачає окрім людей? Чи командирам похер на мотивацію якщо доля більшості всеодно буде короткою? Чи то я забагато хочу від переважно совкової структури?
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14.10.2024 11:11 Ответить
Так командирам поповнення з навчальних центрів приходить чи прямо з вулиці? Навчальні центри порожні чи що? Пи₴дун зелений.
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14.10.2024 11:13 Ответить
А взагалі я вважаю, що всі хто ходять на концерти Славка Вакарчука вони патріоты Укрїини, бо слухають украіномовных пісень, а не якогось членгерштерна з інстособакой. Тому, думаю, що там були усі або заброньовані, або з білетом на потяг, на завтра, на донецький напрямок, ухилянтів там не могло бути. Тому співробітники ТЦК туди даремно прийшли. Хм там ловити не було шо.
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14.10.2024 11:14 Ответить
А тобі потрібно було обвішатися гучномовцями і верещати в них про це прямо на площі, от тоді і було б вчасно
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14.10.2024 11:54 Ответить
"Та соціальної підтримки". Вже багато років намагаюсь з'ясувати, в чому полягає соціальна підтримка.
В рамках чинного законодавста. Ага.... Застосування сили та затримання - це функція виключно поліції. Яка, до речі, стоїть осторонь і в кращому випадку спостерігає, поки ті ряхи по 100 з гаком кіл, хто 80% навіть не були на війні, тянуть 16-18 річних до бусіка. Коли тцкуни подивилися, скільки заробили у МСЕК, їм керівництво дало команду фас! Бо негоже їм жити гірше, ніж Крупа.
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14.10.2024 11:14 Ответить
"Социальная поддержка" это когда военком похлопает тебя по плечу со словами "Да не сцы ты, пацан!!!"
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14.10.2024 11:20 Ответить
Нехай командири краще піклуються про особовий склад, і не посилають як гарматне мясо займати незнайомі позиції без окопного реба. проти фпв дрона підарів тебе ніщо не спасе.
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14.10.2024 11:19 Ответить
а якого буя Співавтор скандального законопроєкту №7351 який надавав право самостійно убивати військовослужбовців командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЗСУ за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин ще щось коментуе
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14.10.2024 11:26 Ответить
*********, командирам таке "поповнення" і ***** не потрібне.
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14.10.2024 11:37 Ответить
Хлопці там третій рік на війні, вони теж хочуть сходити на концерт "Океану Ельзи"

Дивно, якщо б я був на передку, з якого б буя мені раптом закортило сходити на концерт хрипатого підарчука, для мене і до війни це був би якийсь зашквар.
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14.10.2024 11:43 Ответить
Точно! 10% на передок, а всі їнші кухарями та завпродскладами! Приєднуйтесь! Тільки він чомусь не каже,що всі тепленькі місця там зайняті, а потребуються кулеметники,стрільці та штурмовики!
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14.10.2024 11:49 Ответить
командири звертаються за поповненням?! так у твого неголеного у спортивних кальсонах "камандіра" цілих 14 (чотирнадцять, карл!!) бригад сидять без діла!! то хай поповнює з їхнього складу!! чи твій зелений "камандір", як завше, *******?!
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14.10.2024 11:50 Ответить
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14.10.2024 12:18 Ответить
А коли держава нагадувала людям за їх права, цей Вахтанг чомусь не сказав.
То я скажу замість нього - ніколи. Про обов'язки людей товстопузи згадують лише тоді, коли їхнім статкам та бізнесу щось загрожує.
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15.10.2024 08:29 Ответить
Федієнко і всі хто думають, шо як війна то усім плакати і сидіти вжома: ви фєєричні довбні. Я навіь коментувати не хочу де ви не праві
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14.10.2024 12:31 Ответить
один концерт, ну нехай 2000 людей. квитки по 2000+. Якщо платить ПДВ то десь мільйон податків за дві години. А тепер концертів не буде. Народ просто гроші в долари переведе та під подушку. Можна заборонити концерти та театри (майже зробили) ще й супермаркети - тільки доставка необхідного. Але за що будуть їсти люди, що на цьому заробляють? Хоча зрозуміло, закордон назавжди. Та де держава візьме гроші на війну?
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14.10.2024 12:34 Ответить
Брехлива шавка каже що на фронт попадають 10% )))) дякую , поржав.
Недостача в тилових частинах ) 😂😂😂
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14.10.2024 12:37 Ответить
Дуже дивно,показушний рейд був тіки на концерт Вакарчука.Різні квартали,стендапери,теж збирають людей на "концерти" і жодного рейду ТЦК.Чи туда ходять ті кому за 60,інваліди.
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14.10.2024 15:32 Ответить
Може вони і на хвойд робили запит.
Аудит де? Зробили бандитську країну, тепер пальці загибаєте.
Три роки, напевно мало, щоб зрозуміти живий паркан не перемагає Каби, ракети.
Цей рахунок по головам не змінить пустих складів, чи розкрадання на закупівлі зброї та постачанні їжи.
Цей примітивний спосіб піхота на піхоту будуть ще скільки основною темою в обороні?
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14.10.2024 16:27 Ответить
Если офицеры просят пополнения,где делся личный состав? У нас же нет потерь (почти)
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14.10.2024 19:03 Ответить
Ну от взяти того ж Вакарчука. Він військовослужбовець-контрактник, тобто числиться в штаті свого підрозділу. Але на передовій замість нього - пусте місце. І таких "воєнів" у кожній бригаді повно, про що деякі командири все ж таки почали розповідати. По паперам в бригаді майже комплект (зарплату всі отримують), а в окопах пусто...
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15.10.2024 08:35 Ответить
 
 