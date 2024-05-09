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Российские хакеры взломали сигнал StarLightMedia и "Интера" и транслировали парад в Москве. ВИДЕО

Россияне взломали спутниковый эфир каналов группы StarLightMedia и "Интер" и запустили трансляцию парада в Москве на Красной площади. Сейчас сигнал уже восстановлен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Детектор медиа.

Сначала видео трансляции парада на украинских кабельных каналах появилось в соцсетях. Вскоре эту информацию подтвердили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.

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Вскоре сигнал удалось восстановить. Как уточнили "Детектор медиа" в пресс-службе StarLightMedia, трансляция парада продолжалась с 10.00 по 10.18.

Член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Максим Оноприенко рассказал, что каналы оперативно запустили протокол безопасности, чтобы выключить сигнал.

"Провайдеры перешли на другой способ получения сигнала. Но произошло несколько минут вмешательства в эфиры, во время которого транслировался парад победы из Московии. Каналы вернулись к своим сеткам вещания", - сказал он.

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Первый заместитель председателя Нацсовета Валентин Коваль рассказал, что регулятор готовит письмо в Международный союз электросвязи, специальное подразделение ООН.

Автор: 

Нацсовет ТРВ (572) россия (95515) хакер (1182) телевидение (897)


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Топ комментарии
+61
"Інтер" можна було і не ламати.
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09.05.2024 11:44
+32
Вони самі раді його транслювати, вже пілотки понатягували, лєнточки поначіплювали і дідів на палках принесли.
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09.05.2024 11:46
+17
ага!
байка для бідних і хворих.
ніякий інший канал не зламали , а саме інтер?
жоден з опзж, крім дурника шуфрича, не сидить. вони, навіть, залишилися депутатами всіх рівнів.
наступні вибори чекайте нову програму "за мір во всьом мірє" "за добрососєдство с расєєй будущего"
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09.05.2024 12:00
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"Інтер" можна було і не ламати.
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09.05.2024 11:44 Ответить
100%
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09.05.2024 11:45 Ответить
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09.05.2024 11:48 Ответить
Одна з крис ***** на Інтері.

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09.05.2024 11:51 Ответить
Скріншот 2016 року.
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09.05.2024 11:56 Ответить
Та да, фірташ з хорошковським самі все віддали.
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09.05.2024 11:52 Ответить
Вони самі раді його транслювати, вже пілотки понатягували, лєнточки поначіплювали і дідів на палках принесли.
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09.05.2024 11:46 Ответить
А може це зробив телемарафон?
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09.05.2024 11:48 Ответить
по обоюдному согласію
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09.05.2024 11:49 Ответить
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09.05.2024 11:50 Ответить
телемарафєтчики страшно завидуЮть інтеру..
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09.05.2024 11:51 Ответить
І на що це вплинуло в Україні?! НІ НА ЩО! Зрозуміло що у Московії це сприйняли як "перемогу" але насправді це дурня котра навіть не дратує а виявилась просто непоміченою, якби не ЗМІ то більшість українців, що працює, навчається і зайнята власними справами у БУДНІЙ день про це навіть не дізналась би бо й ті що вдома ці канали майже не дивляться надаючи перевагу інтернету. А на майбутнє нехай більше приділяють увагу кібербезпеці!
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09.05.2024 11:52 Ответить
Ще треба знайти, хто той інтер дивиться..
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09.05.2024 11:56 Ответить
ну так !!! я тв в спальні не дивлюся з вересня 2017 року, коли до нас прийшов нормальний ОВ провайдер інтернету зі швидкістю 50 МБіт/с і вище !!! якщо інколи вмикаю тв то на кухні, у фоні дивлюся зі супутнику 5, Прямий і Еспресо. до речі канал Еспресо зе-наркомани в кінці квітняч зебіли забрали в обох супутників (Астра 4А і НВ 13Е) ...
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09.05.2024 11:59 Ответить
Тупой бессмысленный троллинг.
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09.05.2024 12:00 Ответить
Не здивований. Безпекою каналів зв'язку мусять займатись фахівці, а не призначенці з СБУ та ОП, які досі не можуть погасити трансляцію російських медіа на територію України. А кацапня вже давно це питання вирішила, тому що платить фахівцям кібербезпеки по факту, а не по посаді.

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09.05.2024 11:54 Ответить
Інтер такий, що раніше подібні паради і сам показував...
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09.05.2024 11:54 Ответить
"iщiтє крису"(с) - хоча шо там шукати,..
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09.05.2024 11:55 Ответить
Інтер і раніше ******** транслювати паради побєдобєсія з мацкви та концерти ватної попси з кремльовського дворца с'єздів.
Нічого не міняється. Інтер дає традиційний контент ..
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09.05.2024 11:57 Ответить
ага!
байка для бідних і хворих.
ніякий інший канал не зламали , а саме інтер?
жоден з опзж, крім дурника шуфрича, не сидить. вони, навіть, залишилися депутатами всіх рівнів.
наступні вибори чекайте нову програму "за мір во всьом мірє" "за добрососєдство с расєєй будущего"
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09.05.2024 12:00 Ответить
Не дивно що саме інтер , проросійський канал який завжди пропагував це нікчемне рашиське победобесія.
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09.05.2024 12:02 Ответить
Тєлєвізєр відвіз у село,там ТВ дивиться тільки,собака і кішка.
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09.05.2024 12:05 Ответить
і шо в собаки з котом інтернету нема ?
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09.05.2024 13:00 Ответить
шкода ,що не вїбали з десятком дронів.по тім параді...навіть якщо б позбивали на підльоті,то портки в козлорилих були б повні..
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09.05.2024 12:06 Ответить
Генералу Власову сподобався б цей військовий гейпарад на улусі - його прапор кацапи шанують, як свій рідний, тільки трохи спаплюжили його, прибравши скрєпну свастику. Як і глядачам Інтера - нормальна людина цей канал дивитись точно не буде
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09.05.2024 12:07 Ответить
Тепер це "хакери"?
Після того, як у понеділок "жертва майдану3" звинуватила у зриві мобілізації футболку, "вороже іпсо" лохторату більше не заходить?
Ну хакери, то й хакери.
Тим більше, що проукраїнська позиція Інтера, то як цнотливість старої курви. Вона начебто й була, ймовірно
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09.05.2024 12:07 Ответить
Російські хакери зламали сигнал StarLightMedia та "Інтера" й транслювали парад у Москві

Божечькі!
Какая пабєда!
ДБ...
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09.05.2024 12:17 Ответить
Інтер сам замовив "злам" через ностальгію.
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09.05.2024 12:18 Ответить
Да там на том Интере спят и ждут, что «аши! Наши скоро придут!»
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09.05.2024 12:24 Ответить
😊 Я маю повірити, що Інтер, який у минулому сам створював концертні програми, куди запрошував різних поваліїх з куєчками, яких одягав у пілотки і гімнастерки, транслював парад вимушено? 🤔 Чомусь закери не зламали сигнал 5 каналу, Прямого, чи Експресо.
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09.05.2024 12:28 Ответить
глядачі Інтеру не помітили різницю контенту
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09.05.2024 12:33 Ответить
Ну и че там на том параде было? Снова розовощекие подтянутые "ветераны"?)) Кста, "трофейную технику" показывали?
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09.05.2024 12:34 Ответить
Кацапські вітірани, здається, відкрили секрет безсмертя, бо десятиліття йдуть, а вони як сиділи при Совку, так і при ***** сидять.
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09.05.2024 14:11 Ответить
😁😂 Мiй батько пiшов воювати у 18 рокiв в 1943 роцi
та воював до кiнця вiйни... Батько помер в 2001
i йому було 75 рокiв... Пройшло 23 роки...
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09.05.2024 15:31 Ответить
Сами подключили,этому сброду на брони только слегка заплатили.
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09.05.2024 12:42 Ответить
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09.05.2024 12:44 Ответить
Канал "Інтер" - анала сфінктер ... Лайно промосковське ...
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09.05.2024 12:46 Ответить
Інтер "зломщикам" ще й гроші заплатив
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09.05.2024 12:59 Ответить
Можно подумать, "Интер" хакерам не помогал.
Свои своим глаз не выклюют.
Но за оплошность лицензию надо отобрать до окончания войны.
До подписания Москвой капитуляции.
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09.05.2024 13:02 Ответить
помоему это стандартная отмазка.... При обнаружении чего то незаконного в почтовом ящике или на сайте -- "взламали хакеры"
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09.05.2024 13:08 Ответить
Уверен что хакеры - отмазка для "традиционного контента" дня оккупации, транслированного в эфир от ваты "Интера" для ваты живущей в Украине. У нас в Латвии сегодня тоже "сломали" местной провайдер интернета и ТВ "Balticom" и в прямом эфире пустили то же дерьмо. По практике зная что "Balticom" - дремучая ватная контора с такой же ватной клиентурой, уверен что представление было чисто инсаидерской работой. Про хакеров они просто отмазывается для властей.
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09.05.2024 16:17 Ответить
 
 