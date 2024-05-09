Российские хакеры взломали сигнал StarLightMedia и "Интера" и транслировали парад в Москве. ВИДЕО
Россияне взломали спутниковый эфир каналов группы StarLightMedia и "Интер" и запустили трансляцию парада в Москве на Красной площади. Сейчас сигнал уже восстановлен.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Детектор медиа.
Сначала видео трансляции парада на украинских кабельных каналах появилось в соцсетях. Вскоре эту информацию подтвердили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.
Вскоре сигнал удалось восстановить. Как уточнили "Детектор медиа" в пресс-службе StarLightMedia, трансляция парада продолжалась с 10.00 по 10.18.
Член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Максим Оноприенко рассказал, что каналы оперативно запустили протокол безопасности, чтобы выключить сигнал.
"Провайдеры перешли на другой способ получения сигнала. Но произошло несколько минут вмешательства в эфиры, во время которого транслировался парад победы из Московии. Каналы вернулись к своим сеткам вещания", - сказал он.
Первый заместитель председателя Нацсовета Валентин Коваль рассказал, что регулятор готовит письмо в Международный союз электросвязи, специальное подразделение ООН.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нічого не міняється. Інтер дає традиційний контент ..
байка для бідних і хворих.
ніякий інший канал не зламали , а саме інтер?
жоден з опзж, крім дурника шуфрича, не сидить. вони, навіть, залишилися депутатами всіх рівнів.
наступні вибори чекайте нову програму "за мір во всьом мірє" "за добрососєдство с расєєй будущего"
Після того, як у понеділок "жертва майдану3" звинуватила у зриві мобілізації футболку, "вороже іпсо" лохторату більше не заходить?
Ну хакери, то й хакери.
Тим більше, що проукраїнська позиція Інтера, то як цнотливість старої курви. Вона начебто й була, ймовірно
Божечькі!
Какая пабєда!
ДБ...
та воював до кiнця вiйни... Батько помер в 2001
i йому було 75 рокiв... Пройшло 23 роки...
Свои своим глаз не выклюют.
Но за оплошность лицензию надо отобрать до окончания войны.
До подписания Москвой капитуляции.