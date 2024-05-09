Российские хакеры взломали сигнал StarLightMedia и "Интера" и транслировали парад в Москве. ВИДЕО

Россияне взломали спутниковый эфир каналов группы StarLightMedia и "Интер" и запустили трансляцию парада в Москве на Красной площади. Сейчас сигнал уже восстановлен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Детектор медиа.

Сначала видео трансляции парада на украинских кабельных каналах появилось в соцсетях. Вскоре эту информацию подтвердили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.

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Вскоре сигнал удалось восстановить. Как уточнили "Детектор медиа" в пресс-службе StarLightMedia, трансляция парада продолжалась с 10.00 по 10.18.

Член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Максим Оноприенко рассказал, что каналы оперативно запустили протокол безопасности, чтобы выключить сигнал.

"Провайдеры перешли на другой способ получения сигнала. Но произошло несколько минут вмешательства в эфиры, во время которого транслировался парад победы из Московии. Каналы вернулись к своим сеткам вещания", - сказал он.

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Первый заместитель председателя Нацсовета Валентин Коваль рассказал, что регулятор готовит письмо в Международный союз электросвязи, специальное подразделение ООН.