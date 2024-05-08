За российского хакера Хорошева с ником putinkrab США готовы заплатить вознаграждение $10 млн. Его группировка действовала и в Украине
Министерство юстиции США обещает $10 млн за информацию, которая поможет задержать российского хакера Дмитрия Хорошева, известного как LockBitSupp, LockBit и putinkrab.
Об этом говорится в сообщении на сайте Минюста США, передает Цензор.НЕТ.
Хорошева обвиняют в создании хакерской группировки и вируса-вымогателя LockBit.
"Мы предъявляем обвинение лицу, которое, как мы считаем, разработало и администрировало злонамеренную киберсхему, жертвами которой стали более 2000 человек, у которых похитили более $100 млн", - сказал генеральный прокурор США Меррик Гарланд.
7 мая против Хорошева ввели санкции США, Великобритания и Австралия.
Он стал шестым членом хакерской группировки LockBit, которому предъявили обвинения.
Хакерская группировка LockBit действовала и в Украине
Группировка появилась в 2019 году. Она активно занималась вымогательствами. Среди жертв LockBit - шинная компания Continental, корпорация Boeing, сеть ресторанов Subway и др.
В Украине деятельность связанных с LockBit хакеров, по сообщению Нацполиции, прекратили в начале 2024 года. Участников группировки - отца и сына - нашли в Тернополе. Сайты, связанные с LockBit, были закрыты правоохранительными органами.
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