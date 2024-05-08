За российского хакера Хорошева с ником putinkrab США готовы заплатить вознаграждение $10 млн. Его группировка действовала и в Украине

Министерство юстиции США обещает $10 млн за информацию, которая поможет задержать российского хакера Дмитрия Хорошева, известного как LockBitSupp, LockBit и putinkrab.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минюста США, передает Цензор.НЕТ.

Хорошева обвиняют в создании хакерской группировки и вируса-вымогателя LockBit.

"Мы предъявляем обвинение лицу, которое, как мы считаем, разработало и администрировало злонамеренную киберсхему, жертвами которой стали более 2000 человек, у которых похитили более $100 млн", - сказал генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Читайте: Хакеры, связанные с Китаем, взломали базу данных Минобороны Великобритании, - Sky News

7 мая против Хорошева ввели санкции США, Великобритания и Австралия.

Он стал шестым членом хакерской группировки LockBit, которому предъявили обвинения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чешский МИД вызвал российского посла Змиевского из-за хакерских атак

Хакерская группировка LockBit действовала и в Украине

Группировка появилась в 2019 году. Она активно занималась вымогательствами. Среди жертв LockBit - шинная компания Continental, корпорация Boeing, сеть ресторанов Subway и др.

В Украине деятельность связанных с LockBit хакеров, по сообщению Нацполиции, прекратили в начале 2024 года. Участников группировки - отца и сына - нашли в Тернополе. Сайты, связанные с LockBit, были закрыты правоохранительными органами.