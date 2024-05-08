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За российского хакера Хорошева с ником putinkrab США готовы заплатить вознаграждение $10 млн. Его группировка действовала и в Украине

США оголосили винагороду за російського хакера Хорошева

Министерство юстиции США обещает $10 млн за информацию, которая поможет задержать российского хакера Дмитрия Хорошева, известного как LockBitSupp, LockBit и putinkrab.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минюста США, передает Цензор.НЕТ.

Хорошева обвиняют в создании хакерской группировки и вируса-вымогателя LockBit.

"Мы предъявляем обвинение лицу, которое, как мы считаем, разработало и администрировало злонамеренную киберсхему, жертвами которой стали более 2000 человек, у которых похитили более $100 млн", - сказал генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

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7 мая против Хорошева ввели санкции США, Великобритания и Австралия.

Он стал шестым членом хакерской группировки LockBit, которому предъявили обвинения.

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Хакерская группировка LockBit действовала и в Украине

Группировка появилась в 2019 году. Она активно занималась вымогательствами. Среди жертв LockBit - шинная компания Continental, корпорация Boeing, сеть ресторанов Subway и др.

В Украине деятельность связанных с LockBit хакеров, по сообщению Нацполиции, прекратили в начале 2024 года. Участников группировки - отца и сына - нашли в Тернополе. Сайты, связанные с LockBit, были закрыты правоохранительными органами.

Автор: 

россия (95388) США (26454) хакер (1181)


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От шо у них добре виходить, так це вірусню створювати і розповсюджувати, зламувати сайти, викрадати паролі.
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08.05.2024 10:37 Ответить
Думаю він знаходиться в Україні, в ОП або в СБУ.
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08.05.2024 10:47 Ответить
з ніком putin****************
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08.05.2024 10:52 Ответить
Ну, тепер його точно, Бен ладен чекає….
Хіба тільки, оте прикре самогубство, як і Березовського …
Московіти, вони такі…
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08.05.2024 10:56 Ответить
Вдалого полювання, народе.
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08.05.2024 10:57 Ответить
За якогось хакера - 10 лямів... А за його кришувальника яка винагорода?
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08.05.2024 11:00 Ответить
 
 