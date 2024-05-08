За російського хакера Хорошева з ніком putinkrab США готові заплатити винагороду $10 млн. Його угруповання діяло і в Україні

Міністерство юстиції США обіцяє $10 млн за інформацію, що допоможе затримати російського хакера Дмитра Хорошева, відомого як LockBitSupp, LockBit та putinkrab.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Мін’юсту США, передає Цензор.НЕТ.

Хорошева звинувачують у створенні хакерського угрупування та вірусу-вимагача LockBit.

"Ми висуваємо обвинувачення особі, яка, як ми вважаємо, розробила та адмініструвала зловмисну кіберсхему, жертвами якої стали понад 2000 осіб, у яких викрали понад $100 млн", - сказав генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

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7 травня проти Хорошева запровадили санкції США, Велика Британія та Австралія.

Він став шостим членом хакерського угруповання LockBit, якому висунули обвинувачення.

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Хакерське угруповання LockBit діяло і в Україні

Угруповання з’явилося у 2019 році. Воно активно займалося вимаганнями. Серед жертв LockBit - шинна компанія Continental, корпорація Boeing, мережа ресторанів Subway тощо.

В Україні діяльність пов'язаних із LockBit хакерів, за повідомленням Нацполіції, припинили на початку 2024 року. Учасників угруповання - батька та сина - знайшли в Тернополі. Сайти, пов'язані з LockBit, були закриті правоохоронними органами.