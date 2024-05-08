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Новини
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За російського хакера Хорошева з ніком putinkrab США готові заплатити винагороду $10 млн. Його угруповання діяло і в Україні

США оголосили винагороду за російського хакера Хорошева

Міністерство юстиції США обіцяє $10 млн за інформацію, що допоможе затримати російського хакера Дмитра Хорошева, відомого як LockBitSupp, LockBit та putinkrab.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Мін’юсту США, передає Цензор.НЕТ.

Хорошева звинувачують у створенні хакерського угрупування та вірусу-вимагача LockBit.

"Ми висуваємо обвинувачення особі, яка, як ми вважаємо, розробила та адмініструвала зловмисну кіберсхему, жертвами якої стали понад 2000 осіб, у яких викрали понад $100 млн", - сказав генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

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7 травня проти Хорошева запровадили санкції США, Велика Британія та Австралія.

Він став шостим членом хакерського угруповання LockBit, якому висунули обвинувачення.

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Хакерське угруповання LockBit діяло і в Україні

Угруповання з’явилося у 2019 році. Воно активно займалося вимаганнями. Серед жертв LockBit - шинна компанія Continental, корпорація Boeing, мережа ресторанів Subway тощо.

В Україні діяльність пов'язаних із LockBit хакерів, за повідомленням Нацполіції, припинили на початку 2024 року. Учасників угруповання - батька та сина - знайшли в Тернополі. Сайти, пов'язані з LockBit, були закриті правоохоронними органами.

Автор: 

росія (64958) США (22568) хакер (1346)


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От шо у них добре виходить, так це вірусню створювати і розповсюджувати, зламувати сайти, викрадати паролі.
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08.05.2024 10:37 Відповісти
Думаю він знаходиться в Україні, в ОП або в СБУ.
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08.05.2024 10:47 Відповісти
з ніком putin****************
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08.05.2024 10:52 Відповісти
Ну, тепер його точно, Бен ладен чекає….
Хіба тільки, оте прикре самогубство, як і Березовського …
Московіти, вони такі…
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08.05.2024 10:56 Відповісти
Вдалого полювання, народе.
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08.05.2024 10:57 Відповісти
За якогось хакера - 10 лямів... А за його кришувальника яка винагорода?
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08.05.2024 11:00 Відповісти
 
 