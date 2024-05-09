Російські хакери зламали сигнал StarLightMedia та "Інтера" й транслювали парад у Москві. ВIДЕО
Росіяни зламали супутниковий ефір каналів групи StarLightMedia та "Інтер" і запустили трансляцію параду в Москві на Червоній площі. Зараз сигнал вже відновлено.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Детектор медіа.
Спочатку відео трансляції параду на українських кабельних каналах з’явилося в соцмережах. Невдовзі цю інформацію підтвердили в Нацраді з питань телебачення та радіомовлення.
Невдовзі сигнал вдалося відновити. Як уточнили "Детектор медіа" у пресслужбі StarLightMedia, трансляція параду тривала з 10.00 по 10.18.
Член Нацради з питань телебачення та радіомовлення Максим Онопрієнко розповів, що канали оперативно запустили протокол безпеки, щоб вимкнути сигнал.
"Провайдери перейшли на інший спосіб отримання сигналу. Але відбулось кількахвилинне втручання в ефіри, під час якого транслювався парад побєди з Московії. Канали повернулись до своїх сіток мовлення", - сказав він.
Перший заступник голови Нацради Валентин Коваль розказав, що регулятор готує лист до Міжнародного союзу електрозв’язку, спеціального підрозділу ООН.
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Нічого не міняється. Інтер дає традиційний контент ..
байка для бідних і хворих.
ніякий інший канал не зламали , а саме інтер?
жоден з опзж, крім дурника шуфрича, не сидить. вони, навіть, залишилися депутатами всіх рівнів.
наступні вибори чекайте нову програму "за мір во всьом мірє" "за добрососєдство с расєєй будущего"
Після того, як у понеділок "жертва майдану3" звинуватила у зриві мобілізації футболку, "вороже іпсо" лохторату більше не заходить?
Ну хакери, то й хакери.
Тим більше, що проукраїнська позиція Інтера, то як цнотливість старої курви. Вона начебто й була, ймовірно
Божечькі!
Какая пабєда!
ДБ...
та воював до кiнця вiйни... Батько помер в 2001
i йому було 75 рокiв... Пройшло 23 роки...
Свои своим глаз не выклюют.
Но за оплошность лицензию надо отобрать до окончания войны.
До подписания Москвой капитуляции.