Російські хакери зламали сигнал StarLightMedia та "Інтера" й транслювали парад у Москві. ВIДЕО

Росіяни зламали супутниковий ефір каналів групи StarLightMedia та "Інтер" і запустили трансляцію параду в Москві на Червоній площі. Зараз сигнал вже відновлено.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Детектор медіа.

Спочатку відео трансляції параду на українських кабельних каналах з’явилося в соцмережах. Невдовзі цю інформацію підтвердили в Нацраді з питань телебачення та радіомовлення.

Читайте: У Харкові відновили роботу цифрового телебачення після знищення росіянами телевежі

Невдовзі сигнал вдалося відновити. Як уточнили "Детектор медіа" у пресслужбі StarLightMedia, трансляція параду тривала з 10.00 по 10.18.

Член Нацради з питань телебачення та радіомовлення Максим Онопрієнко розповів, що канали оперативно запустили протокол безпеки, щоб вимкнути сигнал.

"Провайдери перейшли на інший спосіб отримання сигналу. Але відбулось кількахвилинне втручання в ефіри, під час якого транслювався парад побєди з Московії. Канали повернулись до своїх сіток мовлення", - сказав він.

Також читайте: За російського хакера Хорошева з ніком putinkrab США готові заплатити винагороду $10 млн. Його угруповання діяло і в Україні

Перший заступник голови Нацради Валентин Коваль розказав, що регулятор готує лист до Міжнародного союзу електрозв’язку, спеціального підрозділу ООН.