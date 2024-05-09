УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10437 відвідувачів онлайн
Новини Відео
10 088 43

Російські хакери зламали сигнал StarLightMedia та "Інтера" й транслювали парад у Москві. ВIДЕО

Росіяни зламали супутниковий ефір каналів групи StarLightMedia та "Інтер" і запустили трансляцію параду в Москві на Червоній площі. Зараз сигнал вже відновлено.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Детектор медіа.

Спочатку відео трансляції параду на українських кабельних каналах з’явилося в соцмережах. Невдовзі цю інформацію підтвердили в Нацраді з питань телебачення та радіомовлення.

Читайте: У Харкові відновили роботу цифрового телебачення після знищення росіянами телевежі

Невдовзі сигнал вдалося відновити. Як уточнили "Детектор медіа" у пресслужбі StarLightMedia, трансляція параду тривала з 10.00 по 10.18.

Член Нацради з питань телебачення та радіомовлення Максим Онопрієнко розповів, що канали оперативно запустили протокол безпеки, щоб вимкнути сигнал.

"Провайдери перейшли на інший спосіб отримання сигналу. Але відбулось кількахвилинне втручання в ефіри, під час якого транслювався парад побєди з Московії. Канали повернулись до своїх сіток мовлення", - сказав він.

Також читайте: За російського хакера Хорошева з ніком putinkrab США готові заплатити винагороду $10 млн. Його угруповання діяло і в Україні

Перший заступник голови Нацради Валентин Коваль розказав, що регулятор готує лист до Міжнародного союзу електрозв’язку, спеціального підрозділу ООН.

Автор: 

Нацрада ТРМ (458) росія (65146) хакер (1347) телебачення (1170)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+61
"Інтер" можна було і не ламати.
показати весь коментар
09.05.2024 11:44
+32
Вони самі раді його транслювати, вже пілотки понатягували, лєнточки поначіплювали і дідів на палках принесли.
показати весь коментар
09.05.2024 11:46
+17
ага!
байка для бідних і хворих.
ніякий інший канал не зламали , а саме інтер?
жоден з опзж, крім дурника шуфрича, не сидить. вони, навіть, залишилися депутатами всіх рівнів.
наступні вибори чекайте нову програму "за мір во всьом мірє" "за добрососєдство с расєєй будущего"
показати весь коментар
09.05.2024 12:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Інтер" можна було і не ламати.
показати весь коментар
09.05.2024 11:44 Відповісти
100%
показати весь коментар
09.05.2024 11:45 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2024 11:48 Відповісти
Одна з крис ***** на Інтері.

показати весь коментар
09.05.2024 11:51 Відповісти
Скріншот 2016 року.
показати весь коментар
09.05.2024 11:56 Відповісти
Та да, фірташ з хорошковським самі все віддали.
показати весь коментар
09.05.2024 11:52 Відповісти
Вони самі раді його транслювати, вже пілотки понатягували, лєнточки поначіплювали і дідів на палках принесли.
показати весь коментар
09.05.2024 11:46 Відповісти
А може це зробив телемарафон?
показати весь коментар
09.05.2024 11:48 Відповісти
по обоюдному согласію
показати весь коментар
09.05.2024 11:49 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2024 11:50 Відповісти
телемарафєтчики страшно завидуЮть інтеру..
показати весь коментар
09.05.2024 11:51 Відповісти
І на що це вплинуло в Україні?! НІ НА ЩО! Зрозуміло що у Московії це сприйняли як "перемогу" але насправді це дурня котра навіть не дратує а виявилась просто непоміченою, якби не ЗМІ то більшість українців, що працює, навчається і зайнята власними справами у БУДНІЙ день про це навіть не дізналась би бо й ті що вдома ці канали майже не дивляться надаючи перевагу інтернету. А на майбутнє нехай більше приділяють увагу кібербезпеці!
показати весь коментар
09.05.2024 11:52 Відповісти
Ще треба знайти, хто той інтер дивиться..
показати весь коментар
09.05.2024 11:56 Відповісти
ну так !!! я тв в спальні не дивлюся з вересня 2017 року, коли до нас прийшов нормальний ОВ провайдер інтернету зі швидкістю 50 МБіт/с і вище !!! якщо інколи вмикаю тв то на кухні, у фоні дивлюся зі супутнику 5, Прямий і Еспресо. до речі канал Еспресо зе-наркомани в кінці квітняч зебіли забрали в обох супутників (Астра 4А і НВ 13Е) ...
показати весь коментар
09.05.2024 11:59 Відповісти
Тупой бессмысленный троллинг.
показати весь коментар
09.05.2024 12:00 Відповісти
Не здивований. Безпекою каналів зв'язку мусять займатись фахівці, а не призначенці з СБУ та ОП, які досі не можуть погасити трансляцію російських медіа на територію України. А кацапня вже давно це питання вирішила, тому що платить фахівцям кібербезпеки по факту, а не по посаді.

показати весь коментар
09.05.2024 11:54 Відповісти
Інтер такий, що раніше подібні паради і сам показував...
показати весь коментар
09.05.2024 11:54 Відповісти
"iщiтє крису"(с) - хоча шо там шукати,..
показати весь коментар
09.05.2024 11:55 Відповісти
Інтер і раніше ******** транслювати паради побєдобєсія з мацкви та концерти ватної попси з кремльовського дворца с'єздів.
Нічого не міняється. Інтер дає традиційний контент ..
показати весь коментар
09.05.2024 11:57 Відповісти
ага!
байка для бідних і хворих.
ніякий інший канал не зламали , а саме інтер?
жоден з опзж, крім дурника шуфрича, не сидить. вони, навіть, залишилися депутатами всіх рівнів.
наступні вибори чекайте нову програму "за мір во всьом мірє" "за добрососєдство с расєєй будущего"
показати весь коментар
09.05.2024 12:00 Відповісти
Не дивно що саме інтер , проросійський канал який завжди пропагував це нікчемне рашиське победобесія.
показати весь коментар
09.05.2024 12:02 Відповісти
Тєлєвізєр відвіз у село,там ТВ дивиться тільки,собака і кішка.
показати весь коментар
09.05.2024 12:05 Відповісти
і шо в собаки з котом інтернету нема ?
показати весь коментар
09.05.2024 13:00 Відповісти
шкода ,що не вїбали з десятком дронів.по тім параді...навіть якщо б позбивали на підльоті,то портки в козлорилих були б повні..
показати весь коментар
09.05.2024 12:06 Відповісти
Генералу Власову сподобався б цей військовий гейпарад на улусі - його прапор кацапи шанують, як свій рідний, тільки трохи спаплюжили його, прибравши скрєпну свастику. Як і глядачам Інтера - нормальна людина цей канал дивитись точно не буде
показати весь коментар
09.05.2024 12:07 Відповісти
Тепер це "хакери"?
Після того, як у понеділок "жертва майдану3" звинуватила у зриві мобілізації футболку, "вороже іпсо" лохторату більше не заходить?
Ну хакери, то й хакери.
Тим більше, що проукраїнська позиція Інтера, то як цнотливість старої курви. Вона начебто й була, ймовірно
показати весь коментар
09.05.2024 12:07 Відповісти
Російські хакери зламали сигнал StarLightMedia та "Інтера" й транслювали парад у Москві

Божечькі!
Какая пабєда!
ДБ...
показати весь коментар
09.05.2024 12:17 Відповісти
Інтер сам замовив "злам" через ностальгію.
показати весь коментар
09.05.2024 12:18 Відповісти
Да там на том Интере спят и ждут, что «аши! Наши скоро придут!»
показати весь коментар
09.05.2024 12:24 Відповісти
😊 Я маю повірити, що Інтер, який у минулому сам створював концертні програми, куди запрошував різних поваліїх з куєчками, яких одягав у пілотки і гімнастерки, транслював парад вимушено? 🤔 Чомусь закери не зламали сигнал 5 каналу, Прямого, чи Експресо.
показати весь коментар
09.05.2024 12:28 Відповісти
глядачі Інтеру не помітили різницю контенту
показати весь коментар
09.05.2024 12:33 Відповісти
Ну и че там на том параде было? Снова розовощекие подтянутые "ветераны"?)) Кста, "трофейную технику" показывали?
показати весь коментар
09.05.2024 12:34 Відповісти
Кацапські вітірани, здається, відкрили секрет безсмертя, бо десятиліття йдуть, а вони як сиділи при Совку, так і при ***** сидять.
показати весь коментар
09.05.2024 14:11 Відповісти
😁😂 Мiй батько пiшов воювати у 18 рокiв в 1943 роцi
та воював до кiнця вiйни... Батько помер в 2001
i йому було 75 рокiв... Пройшло 23 роки...
показати весь коментар
09.05.2024 15:31 Відповісти
Сами подключили,этому сброду на брони только слегка заплатили.
показати весь коментар
09.05.2024 12:42 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2024 12:44 Відповісти
Канал "Інтер" - анала сфінктер ... Лайно промосковське ...
показати весь коментар
09.05.2024 12:46 Відповісти
Інтер "зломщикам" ще й гроші заплатив
показати весь коментар
09.05.2024 12:59 Відповісти
Можно подумать, "Интер" хакерам не помогал.
Свои своим глаз не выклюют.
Но за оплошность лицензию надо отобрать до окончания войны.
До подписания Москвой капитуляции.
показати весь коментар
09.05.2024 13:02 Відповісти
помоему это стандартная отмазка.... При обнаружении чего то незаконного в почтовом ящике или на сайте -- "взламали хакеры"
показати весь коментар
09.05.2024 13:08 Відповісти
Уверен что хакеры - отмазка для "традиционного контента" дня оккупации, транслированного в эфир от ваты "Интера" для ваты живущей в Украине. У нас в Латвии сегодня тоже "сломали" местной провайдер интернета и ТВ "Balticom" и в прямом эфире пустили то же дерьмо. По практике зная что "Balticom" - дремучая ватная контора с такой же ватной клиентурой, уверен что представление было чисто инсаидерской работой. Про хакеров они просто отмазывается для властей.
показати весь коментар
09.05.2024 16:17 Відповісти
 
 