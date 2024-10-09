РУС
В Нацсовете надеются на полную блокировку Telegram в Украине

Нацрада зробила заяву щодо заборони Телеграму

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания надеются, что вскоре в Украине будет полностью заблокирован мессенджер Telegram. Это связано с рисками, которые несет использование этого мессенджера.

Об этом говорится на сайте Нацсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что об опасности Telegram в Нацсовете начали говорить более года назад.

В сообщении говорится, что работникам Нацсовета запретили пользование Telegram на служебных устройствах и ввели особый порядок доступа к мессенджеру.

"Главная задача - защитить не столько сотрудников, которые по долгу службы подробно проинформированы о недостатках Телеграма, сколько служебную информацию. Поэтому есть правило - на устройствах, где создается, обрабатывается и хранится служебная информация, Телеграма быть не может как в виде приложения, так и в веб-версии", - заявили в ведомстве.

В то же время там отметили, что создают отдельный сегмент сети для анализа контента деятельности медиа в Telegram.

"Однако как медиарегулятор мы должны анализировать деятельность медиа в Телеграме, поэтому у нас создается отдельный сегмент сети, который с помощью современных аппаратных и программных средств будет отделен от внутренней сети Национального совета, но подключен к внешнему интернет-пространству", - заявили в ведомстве.

Напоследок в Нацсовете выразили надежду, что вскоре Telegram заблокируют в Украине полностью.

"Мы надеемся, что текущее состояние противодействия рискам, связанным с использованием этой соцсети государственными органами, является промежуточным, и вскоре Телеграмм будет полностью заблокирован в Украине, как в свое время были заблокированы "Одноклассники", "ВКонтакте" и все сервисы компаний ЯНДЕКС и Мейл.ру", - говорится в заявлении.

Читайте также: В Раде ограничат использование Telegram

Напомним, ранее сообщалось, что работникам органов госвласти, военным, работникам сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.

Ранее СМИ сообщали, что новый законопроект по регулированию деятельности мессенджера Telegram в Украине разработают и внесут в ВР до конца сентября 2024 года.

Читайте также: На Полтавщине депутаты рекомендовали запретить Telegram, – СМИ

Автор: 

запрет (1709) Нацсовет ТРВ (573) Telegram (122)
+29
Ага. Все в марафон будем вылупляться и тупеть медленно погружаясь обратно в совок.
09.10.2024 18:28 Ответить
09.10.2024 18:28 Ответить
+20
краще би пейсбук і інсту заблокували за їх безмежну тупість.
09.10.2024 18:21 Ответить
09.10.2024 18:21 Ответить
+17
соревнования между рашкой и Украиной кто дебильнее запретит .....
09.10.2024 18:52 Ответить
09.10.2024 18:52 Ответить
фб не можна...тролінг молдовської вати як здійснювати?
09.10.2024 18:40 Ответить
09.10.2024 18:40 Ответить
Фейсбук реально забитий ботами, вже деколи не знаєш чи давній знайомий в друзі набивається чи бот якись що його фото скопіював.
09.10.2024 19:18 Ответить
09.10.2024 19:18 Ответить
5-й, Прямий і Еспресо вже блоують.
09.10.2024 18:24 Ответить
09.10.2024 18:24 Ответить
хотілось би почути думку начальника транспортного цеху... Альбертович, Є-Надія?
09.10.2024 18:28 Ответить
09.10.2024 18:28 Ответить
на те і розрахунок...
09.10.2024 18:43 Ответить
09.10.2024 18:43 Ответить
Марафон не дивлюся, Тєлєгой майже не користуюся... Справа в тому, що скоріше за все влада боїться анонімності
09.10.2024 18:46 Ответить
09.10.2024 18:46 Ответить
Порох не анонім...Бутусов не анонім...влада боїться відкритих критиків...
09.10.2024 19:02 Ответить
09.10.2024 19:02 Ответить
Це зрозуміло. Я маю на увазі, що розганяють тему, що Тєлєга - то "орудіє врага"
09.10.2024 22:02 Ответить
09.10.2024 22:02 Ответить
Це не просто тєма, тг успішно використовується підорами як мінімум для OSINT-розвідки.
Жо того ж всі наші тг-переписки можуть бути прочитані в підорстані.
10.10.2024 18:08 Ответить
10.10.2024 18:08 Ответить
Нехай читають. За свою переписку я не боюся. А який безпечний месенджер ви можете порадити? Я серйозно
11.10.2024 10:13 Ответить
11.10.2024 10:13 Ответить
А скільки всякі органи "офіційних телеграм-кналів" понастворювали були…
09.10.2024 18:30 Ответить
09.10.2024 18:30 Ответить
Дай то Боже викорінити з України усю москальську заразу разом з тим сраним ''телеграмом''.
09.10.2024 18:33 Ответить
09.10.2024 18:33 Ответить
Все заблокувати і всі на єдиний телемарафон
09.10.2024 18:40 Ответить
09.10.2024 18:40 Ответить
думаю...Бутусов, Стерненко, Цаплієнко...заведуть канали в Ватс Ап...але ж архіви! Золоті архіви **** русні!
09.10.2024 18:42 Ответить
09.10.2024 18:42 Ответить
Тільки "Марафон", тільки хардкор!
Що наступне? Viber чи WatsUp? Може Discord? 🤔
09.10.2024 18:47 Ответить
09.10.2024 18:47 Ответить
діскорд кацапи вчора заблокували - а сьогодні виявили, що в них всі розвідувальні беспілотники без нього тепер не працюють
09.10.2024 19:46 Ответить
09.10.2024 19:46 Ответить
ВСЕМ смотреть **..ый марахфон от Зе
09.10.2024 18:50 Ответить
09.10.2024 18:50 Ответить
Розблокуйте нормальне телебачення Т2, бо зас***** своїм марафоном половину каналів
09.10.2024 18:51 Ответить
09.10.2024 18:51 Ответить
Мені особисто дуже подобається коли посеред передачі вклинюється не брите гундосе чмо та починає гундосити якусь херню. Переключаєш - а воно на іншому каналі. Знов переключаєш.
А через якийсь час знову це рило лізе з екрану.
А через якийсь час знову це рило лізе з екрану.
09.10.2024 18:58 Ответить
09.10.2024 18:58 Ответить
небрита чмоня себя несет
09.10.2024 19:36 Ответить
09.10.2024 19:36 Ответить
Влада боїться того, що не може контролювати.
А якщо плебс надумає бунтувати, захоче виборів, спіймати Бубочку та повісити на каштані в Києві?
Як запобігти неминучому?
09.10.2024 18:55 Ответить
09.10.2024 18:55 Ответить
Не блокують Телеграм - влада співпрацює з кацапами, заблокуйте кацапський Телеграм!!!
Хочуть заблокувати Телеграм - влада боїться правди та хоче усіх підсадити на марафон!!!
Піздєц якийсь...
09.10.2024 19:01 Ответить
09.10.2024 19:01 Ответить
А нахера тобі той мараХВон? Хто зараз дивиться телевізор. Наприклад мені вже 65, я користуюсь тільки інтернетом. Якщо і дивлюсь телеканали то тільки по iptv там наукові, пізнавальні та історичні. Правда часто переклад кацапський вухо ріже, але ж є і з українським супроводом. Новин тут на Цензорі достатньо, та і Ютюб допомагає теж.
09.10.2024 20:04 Ответить
09.10.2024 20:04 Ответить
Два роки війни телеграм влаштовував а коли Дуров почав розкривати інформацію західним спецслужбам і вони мають доступ до внутрішньої переписки закритих каналів

Та більшість новинних каналів вже достала корупція і вони почали критикувати владу, одразу пішла заборона. Правильно всі новини мають бути тільки з марафону йдемо семимильними кроками до совкового методу управління як в раші.
09.10.2024 19:14 Ответить
09.10.2024 19:14 Ответить
Вечірні відосики вождя , як заблокують , оце буде новина , телеграм ,це фігня .
09.10.2024 19:17 Ответить
09.10.2024 19:17 Ответить
Лучше в Украине заблокувать Нацраду. Бесполезный орган, съедающий бюджетные деньги. А всех членов Нацрады надо погнать на фронт защищать родину.
09.10.2024 19:18 Ответить
09.10.2024 19:18 Ответить
Жопу собі хай заблокують
09.10.2024 19:21 Ответить
09.10.2024 19:21 Ответить
Идиоты оказывается не только на России водятся...в Украине их тоже немало.
09.10.2024 19:32 Ответить
09.10.2024 19:32 Ответить
Есть контора...
Ей же нужно для увеличения финансирования демонстрировать свою нужность?
Например в своё время укрспожив стандарт пытался пробить закон про обязательное ИХ сертифицирование ВСЕЙ ввозимой техники, где есть электричество - а не опасна ли она для домохозяек, может на проводах нарушена изоляция?
09.10.2024 19:46 Ответить
09.10.2024 19:46 Ответить
Друзья, теперь бизнес с лечебным каннабисом пойдет вверх.
09.10.2024 19:34 Ответить
09.10.2024 19:34 Ответить
Цікаво більше почути саме про конкретику ризиків, які для пересічного несе використання ТГ. Суто технічно, які ризики для національної безпеки виникнуть після того, як орки дізнаються покази мого лічильника і що у моєї собаки срачка? А якщо ця інфа дійсно несе ризики для національной безпеки то національна безпека у нас відверто гівняна, і треба бледей міняти, а не ліжка совати.
09.10.2024 19:36 Ответить
09.10.2024 19:36 Ответить
Для початку можна законодавчо заборонити кацапам займати ключові посади в ОП і ЗСУ.
09.10.2024 19:38 Ответить
09.10.2024 19:38 Ответить
Предлагаю запретить смартфоны. Это верняк по защите. Еще лучше отключить интернет, мобильную связь, и вообще отменить электричество.
09.10.2024 19:46 Ответить
09.10.2024 19:46 Ответить
О вау опять через впн все будут сидеть. Запрещаторы🤣
09.10.2024 19:48 Ответить
09.10.2024 19:48 Ответить
Не підказуйте , бо заборонять vpn .
09.10.2024 20:09 Ответить
09.10.2024 20:09 Ответить
кацапИ нічого путнього придумати не можуть . Пам'ятаю , як верещали : "как можно без контактіков!" . Тепер про них хтось згадує ? Декілька разів встановлював і відразу видаляв . І марафон жодної хвилини не дивився .
09.10.2024 20:00 Ответить
09.10.2024 20:00 Ответить
vpn і вуаля все буде працювати
09.10.2024 20:48 Ответить
09.10.2024 20:48 Ответить
Нацрада спрдівається, шо країна з найсильнішою айтішкою буже споживати це лайно «зелемарафон». Ну ну. Ви там взагалі від реальеості відірвалися
09.10.2024 20:54 Ответить
09.10.2024 20:54 Ответить
у фесбешки горе намічається
09.10.2024 21:18 Ответить
09.10.2024 21:18 Ответить
Досить брехати!
"Це пов'язано" тільки з тим, що стадо припинило дивитися ваш брехливий Зеля-марахвон!
09.10.2024 21:41 Ответить
09.10.2024 21:41 Ответить
Туп
показать весь комментарий
09.10.2024 21:54 Ответить
Я против того, чтоб заблокировали Телеграмм в Украине, у меня много друзей и знакомых пользуются телеграммом, и он мне крайне необходим по работе!!!
показать весь комментарий
10.10.2024 13:14 Ответить
Лучше ничего,не предумали? Как заблокировать телегу?
Лучше бы, зарплаты до минимальной зарплаты сделали себе и пенсионерам пенсию подняли.
Сидят не хера не делают, только и думают, как что заблокировать!...
Зла на вас не хватает!!!
Наверное скоро и воздух нам заблокируют...
показать весь комментарий
10.10.2024 13:23 Ответить
 
 