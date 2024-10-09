В Нацсовете надеются на полную блокировку Telegram в Украине
В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания надеются, что вскоре в Украине будет полностью заблокирован мессенджер Telegram. Это связано с рисками, которые несет использование этого мессенджера.
Об этом говорится на сайте Нацсовета, информирует Цензор.НЕТ.
Там отметили, что об опасности Telegram в Нацсовете начали говорить более года назад.
В сообщении говорится, что работникам Нацсовета запретили пользование Telegram на служебных устройствах и ввели особый порядок доступа к мессенджеру.
"Главная задача - защитить не столько сотрудников, которые по долгу службы подробно проинформированы о недостатках Телеграма, сколько служебную информацию. Поэтому есть правило - на устройствах, где создается, обрабатывается и хранится служебная информация, Телеграма быть не может как в виде приложения, так и в веб-версии", - заявили в ведомстве.
В то же время там отметили, что создают отдельный сегмент сети для анализа контента деятельности медиа в Telegram.
"Однако как медиарегулятор мы должны анализировать деятельность медиа в Телеграме, поэтому у нас создается отдельный сегмент сети, который с помощью современных аппаратных и программных средств будет отделен от внутренней сети Национального совета, но подключен к внешнему интернет-пространству", - заявили в ведомстве.
Напоследок в Нацсовете выразили надежду, что вскоре Telegram заблокируют в Украине полностью.
"Мы надеемся, что текущее состояние противодействия рискам, связанным с использованием этой соцсети государственными органами, является промежуточным, и вскоре Телеграмм будет полностью заблокирован в Украине, как в свое время были заблокированы "Одноклассники", "ВКонтакте" и все сервисы компаний ЯНДЕКС и Мейл.ру", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее сообщалось, что работникам органов госвласти, военным, работникам сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.
Ранее СМИ сообщали, что новый законопроект по регулированию деятельности мессенджера Telegram в Украине разработают и внесут в ВР до конца сентября 2024 года.
Жо того ж всі наші тг-переписки можуть бути прочитані в підорстані.
Що наступне? Viber чи WatsUp? Може Discord? 🤔
А через якийсь час знову це рило лізе з екрану.
А якщо плебс надумає бунтувати, захоче виборів, спіймати Бубочку та повісити на каштані в Києві?
Як запобігти неминучому?
Хочуть заблокувати Телеграм - влада боїться правди та хоче усіх підсадити на марафон!!!
Піздєц якийсь...
Та більшість новинних каналів вже достала корупція і вони почали критикувати владу, одразу пішла заборона. Правильно всі новини мають бути тільки з марафону йдемо семимильними кроками до совкового методу управління як в раші.
Ей же нужно для увеличения финансирования демонстрировать свою нужность?
Например в своё время укрспожив стандарт пытался пробить закон про обязательное ИХ сертифицирование ВСЕЙ ввозимой техники, где есть электричество - а не опасна ли она для домохозяек, может на проводах нарушена изоляция?
"Це пов'язано" тільки з тим, що стадо припинило дивитися ваш брехливий Зеля-марахвон!
Лучше бы, зарплаты до минимальной зарплаты сделали себе и пенсионерам пенсию подняли.
Сидят не хера не делают, только и думают, как что заблокировать!...
Зла на вас не хватает!!!
Наверное скоро и воздух нам заблокируют...