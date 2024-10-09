В Нацсовете надеются на полную блокировку Telegram в Украине

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания надеются, что вскоре в Украине будет полностью заблокирован мессенджер Telegram. Это связано с рисками, которые несет использование этого мессенджера.

Об этом говорится на сайте Нацсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что об опасности Telegram в Нацсовете начали говорить более года назад.

В сообщении говорится, что работникам Нацсовета запретили пользование Telegram на служебных устройствах и ввели особый порядок доступа к мессенджеру.

"Главная задача - защитить не столько сотрудников, которые по долгу службы подробно проинформированы о недостатках Телеграма, сколько служебную информацию. Поэтому есть правило - на устройствах, где создается, обрабатывается и хранится служебная информация, Телеграма быть не может как в виде приложения, так и в веб-версии", - заявили в ведомстве.

В то же время там отметили, что создают отдельный сегмент сети для анализа контента деятельности медиа в Telegram.

"Однако как медиарегулятор мы должны анализировать деятельность медиа в Телеграме, поэтому у нас создается отдельный сегмент сети, который с помощью современных аппаратных и программных средств будет отделен от внутренней сети Национального совета, но подключен к внешнему интернет-пространству", - заявили в ведомстве.

Напоследок в Нацсовете выразили надежду, что вскоре Telegram заблокируют в Украине полностью.

"Мы надеемся, что текущее состояние противодействия рискам, связанным с использованием этой соцсети государственными органами, является промежуточным, и вскоре Телеграмм будет полностью заблокирован в Украине, как в свое время были заблокированы "Одноклассники", "ВКонтакте" и все сервисы компаний ЯНДЕКС и Мейл.ру", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что работникам органов госвласти, военным, работникам сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.

Ранее СМИ сообщали, что новый законопроект по регулированию деятельности мессенджера Telegram в Украине разработают и внесут в ВР до конца сентября 2024 года.

