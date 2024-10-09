У Нацраді сподіваються на повне блокування Telegram в Україні
У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення сподіваються, що невдовзі в Україні буде повністю заблоковано месенджер Telegram. Це пов'язано з ризиками, які несе використання цього месенджера.
Про це йдеться на сайті Нацради, інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що про небезпеку Telegram у Нацраді почали говорити понад рік тому.
У повідомленні йдеться, що працівникам Нацради заборонили користування Telegram на службових пристроях й ввели особливий порядок доступу до месенджера.
"Головне завдання - захистити не стільки співробітників, які за службовими обов’язками детально поінформовані про вади Телеграму, скільки службову інформацію. Тому є правило - на пристроях, де створюється, обробляється і зберігається службова інформація, Телеграму бути не може як у вигляді застосунку, так і у вебверсії", - заявили у відомстві.
Водночас там зазначили, що створюють окремий сегмент мережі для аналізу контенту діяльності медіа в Telegram.
"Проте як медіарегулятор ми маємо аналізувати діяльність медіа в Телеграмі, тому в нас створюється окремий сегмент мережі, який за допомогою сучасних апаратних та програмних засобів буде відокремлений від внутрішньої мережі Національної ради, але підключений до зовнішнього інтернет-простору", - заявили у відомстві.
Наостанок у Нацраді висловили сподівання, що невдовзі Telegram заблокують в Україні повністю.
"Ми сподіваємося, що поточний стан протидії ризикам, що пов’язані з використанням цієї соцмережі державними органами, є проміжним, і невдовзі Телеграм буде повністю заблокований в Україні, як свого часу було заблоковано "Одноклассники", "ВКонтакте" та всі сервіси компаній ЯНДЕКС та Мейл.ру", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що працівникам органів держвлади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.
Раніше ЗМІ повідомляли, що новий законопроєкт щодо регулювання діяльності месенджера Telegram в Україні розроблять і внесуть до ВР до кінця вересня 2024 року.
Жо того ж всі наші тг-переписки можуть бути прочитані в підорстані.
Що наступне? Viber чи WatsUp? Може Discord? 🤔
А через якийсь час знову це рило лізе з екрану.
А якщо плебс надумає бунтувати, захоче виборів, спіймати Бубочку та повісити на каштані в Києві?
Як запобігти неминучому?
Хочуть заблокувати Телеграм - влада боїться правди та хоче усіх підсадити на марафон!!!
Піздєц якийсь...
Та більшість новинних каналів вже достала корупція і вони почали критикувати владу, одразу пішла заборона. Правильно всі новини мають бути тільки з марафону йдемо семимильними кроками до совкового методу управління як в раші.
Ей же нужно для увеличения финансирования демонстрировать свою нужность?
Например в своё время укрспожив стандарт пытался пробить закон про обязательное ИХ сертифицирование ВСЕЙ ввозимой техники, где есть электричество - а не опасна ли она для домохозяек, может на проводах нарушена изоляция?
"Це пов'язано" тільки з тим, що стадо припинило дивитися ваш брехливий Зеля-марахвон!
Лучше бы, зарплаты до минимальной зарплаты сделали себе и пенсионерам пенсию подняли.
Сидят не хера не делают, только и думают, как что заблокировать!...
Зла на вас не хватает!!!
Наверное скоро и воздух нам заблокируют...