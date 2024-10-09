УКР
Новини
11 471 46

У Нацраді сподіваються на повне блокування Telegram в Україні

Нацрада зробила заяву щодо заборони Телеграму

У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення сподіваються, що невдовзі в Україні буде повністю заблоковано месенджер Telegram. Це пов'язано з ризиками, які несе використання цього месенджера. 

Про це йдеться на сайті Нацради, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що про небезпеку Telegram у Нацраді почали говорити понад рік тому.

У повідомленні йдеться, що працівникам Нацради заборонили користування Telegram на службових пристроях й ввели особливий порядок доступу до месенджера.

"Головне завдання - захистити не стільки співробітників, які за службовими обов’язками детально поінформовані про вади Телеграму, скільки службову інформацію. Тому є правило - на пристроях, де створюється, обробляється і зберігається службова інформація, Телеграму бути не може як у вигляді застосунку, так і у вебверсії", - заявили у відомстві.

Водночас там зазначили, що створюють окремий сегмент мережі для аналізу контенту діяльності медіа в Telegram.

"Проте як медіарегулятор ми маємо аналізувати діяльність медіа в Телеграмі, тому в нас створюється окремий сегмент мережі, який за допомогою сучасних апаратних та програмних засобів буде відокремлений від внутрішньої мережі Національної ради, але підключений до зовнішнього інтернет-простору", - заявили у відомстві.

Наостанок у Нацраді висловили сподівання, що невдовзі Telegram заблокують в Україні повністю.

"Ми сподіваємося, що поточний стан протидії ризикам, що пов’язані з використанням цієї соцмережі державними органами, є проміжним, і невдовзі Телеграм буде повністю заблокований в Україні, як свого часу було заблоковано "Одноклассники", "ВКонтакте" та всі сервіси компаній ЯНДЕКС та Мейл.ру", - йдеться у заяві.

Читайте також: У Верховній Раді обмежать використання Telegram

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що працівникам органів держвлади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що новий законопроєкт щодо регулювання діяльності месенджера Telegram в Україні розроблять і внесуть до ВР до кінця вересня 2024 року.

Читайте також: На Полтавщині депутати рекомендували заборонити Telegram, - ЗМІ

Автор: 

заборона (1470) Нацрада ТРМ (459) Telegram (301)
Топ коментарі
+29
Ага. Все в марафон будем вылупляться и тупеть медленно погружаясь обратно в совок.
показати весь коментар
09.10.2024 18:28 Відповісти
+20
краще би пейсбук і інсту заблокували за їх безмежну тупість.
показати весь коментар
09.10.2024 18:21 Відповісти
+17
соревнования между рашкой и Украиной кто дебильнее запретит .....
показати весь коментар
09.10.2024 18:52 Відповісти
краще би пейсбук і інсту заблокували за їх безмежну тупість.
показати весь коментар
09.10.2024 18:21 Відповісти
фб не можна...тролінг молдовської вати як здійснювати?
показати весь коментар
09.10.2024 18:40 Відповісти
Фейсбук реально забитий ботами, вже деколи не знаєш чи давній знайомий в друзі набивається чи бот якись що його фото скопіював.
показати весь коментар
09.10.2024 19:18 Відповісти
5-й, Прямий і Еспресо вже блоують.
показати весь коментар
09.10.2024 18:24 Відповісти
хотілось би почути думку начальника транспортного цеху... Альбертович, Є-Надія?
показати весь коментар
09.10.2024 18:28 Відповісти
Ага. Все в марафон будем вылупляться и тупеть медленно погружаясь обратно в совок.
показати весь коментар
09.10.2024 18:28 Відповісти
на те і розрахунок...
показати весь коментар
09.10.2024 18:43 Відповісти
Марафон не дивлюся, Тєлєгой майже не користуюся... Справа в тому, що скоріше за все влада боїться анонімності
показати весь коментар
09.10.2024 18:46 Відповісти
Порох не анонім...Бутусов не анонім...влада боїться відкритих критиків...
показати весь коментар
09.10.2024 19:02 Відповісти
Це зрозуміло. Я маю на увазі, що розганяють тему, що Тєлєга - то "орудіє врага"
показати весь коментар
09.10.2024 22:02 Відповісти
Це не просто тєма, тг успішно використовується підорами як мінімум для OSINT-розвідки.
Жо того ж всі наші тг-переписки можуть бути прочитані в підорстані.
показати весь коментар
10.10.2024 18:08 Відповісти
Нехай читають. За свою переписку я не боюся. А який безпечний месенджер ви можете порадити? Я серйозно
показати весь коментар
11.10.2024 10:13 Відповісти
А скільки всякі органи "офіційних телеграм-кналів" понастворювали були…
показати весь коментар
09.10.2024 18:30 Відповісти
Дай то Боже викорінити з України усю москальську заразу разом з тим сраним ''телеграмом''.
показати весь коментар
09.10.2024 18:33 Відповісти
Все заблокувати і всі на єдиний телемарафон
показати весь коментар
09.10.2024 18:40 Відповісти
думаю...Бутусов, Стерненко, Цаплієнко...заведуть канали в Ватс Ап...але ж архіви! Золоті архіви **** русні!
показати весь коментар
09.10.2024 18:42 Відповісти
Тільки "Марафон", тільки хардкор!
Що наступне? Viber чи WatsUp? Може Discord? 🤔
показати весь коментар
09.10.2024 18:47 Відповісти
діскорд кацапи вчора заблокували - а сьогодні виявили, що в них всі розвідувальні беспілотники без нього тепер не працюють
показати весь коментар
09.10.2024 19:46 Відповісти
ВСЕМ смотреть **..ый марахфон от Зе
показати весь коментар
09.10.2024 18:50 Відповісти
Розблокуйте нормальне телебачення Т2, бо зас***** своїм марафоном половину каналів
показати весь коментар
09.10.2024 18:51 Відповісти
Мені особисто дуже подобається коли посеред передачі вклинюється не брите гундосе чмо та починає гундосити якусь херню. Переключаєш - а воно на іншому каналі. Знов переключаєш.
А через якийсь час знову це рило лізе з екрану.
показати весь коментар
09.10.2024 18:58 Відповісти
небрита чмоня себя несет
показати весь коментар
09.10.2024 19:36 Відповісти
соревнования между рашкой и Украиной кто дебильнее запретит .....
показати весь коментар
09.10.2024 18:52 Відповісти
Влада боїться того, що не може контролювати.
А якщо плебс надумає бунтувати, захоче виборів, спіймати Бубочку та повісити на каштані в Києві?
Як запобігти неминучому?
показати весь коментар
09.10.2024 18:55 Відповісти
Не блокують Телеграм - влада співпрацює з кацапами, заблокуйте кацапський Телеграм!!!
Хочуть заблокувати Телеграм - влада боїться правди та хоче усіх підсадити на марафон!!!
Піздєц якийсь...
показати весь коментар
09.10.2024 19:01 Відповісти
А нахера тобі той мараХВон? Хто зараз дивиться телевізор. Наприклад мені вже 65, я користуюсь тільки інтернетом. Якщо і дивлюсь телеканали то тільки по iptv там наукові, пізнавальні та історичні. Правда часто переклад кацапський вухо ріже, але ж є і з українським супроводом. Новин тут на Цензорі достатньо, та і Ютюб допомагає теж.
показати весь коментар
09.10.2024 20:04 Відповісти
Два роки війни телеграм влаштовував а коли Дуров почав розкривати інформацію західним спецслужбам і вони мають доступ до внутрішньої переписки закритих каналів

Та більшість новинних каналів вже достала корупція і вони почали критикувати владу, одразу пішла заборона. Правильно всі новини мають бути тільки з марафону йдемо семимильними кроками до совкового методу управління як в раші.
показати весь коментар
09.10.2024 19:14 Відповісти
Вечірні відосики вождя , як заблокують , оце буде новина , телеграм ,це фігня .
показати весь коментар
09.10.2024 19:17 Відповісти
Лучше в Украине заблокувать Нацраду. Бесполезный орган, съедающий бюджетные деньги. А всех членов Нацрады надо погнать на фронт защищать родину.
показати весь коментар
09.10.2024 19:18 Відповісти
Жопу собі хай заблокують
показати весь коментар
09.10.2024 19:21 Відповісти
Идиоты оказывается не только на России водятся...в Украине их тоже немало.
показати весь коментар
09.10.2024 19:32 Відповісти
Есть контора...
Ей же нужно для увеличения финансирования демонстрировать свою нужность?
Например в своё время укрспожив стандарт пытался пробить закон про обязательное ИХ сертифицирование ВСЕЙ ввозимой техники, где есть электричество - а не опасна ли она для домохозяек, может на проводах нарушена изоляция?
показати весь коментар
09.10.2024 19:46 Відповісти
Друзья, теперь бизнес с лечебным каннабисом пойдет вверх.
показати весь коментар
09.10.2024 19:34 Відповісти
Цікаво більше почути саме про конкретику ризиків, які для пересічного несе використання ТГ. Суто технічно, які ризики для національної безпеки виникнуть після того, як орки дізнаються покази мого лічильника і що у моєї собаки срачка? А якщо ця інфа дійсно несе ризики для національной безпеки то національна безпека у нас відверто гівняна, і треба бледей міняти, а не ліжка совати.
показати весь коментар
09.10.2024 19:36 Відповісти
Для початку можна законодавчо заборонити кацапам займати ключові посади в ОП і ЗСУ.
показати весь коментар
09.10.2024 19:38 Відповісти
Предлагаю запретить смартфоны. Это верняк по защите. Еще лучше отключить интернет, мобильную связь, и вообще отменить электричество.
показати весь коментар
09.10.2024 19:46 Відповісти
О вау опять через впн все будут сидеть. Запрещаторы🤣
показати весь коментар
09.10.2024 19:48 Відповісти
Не підказуйте , бо заборонять vpn .
показати весь коментар
09.10.2024 20:09 Відповісти
кацапИ нічого путнього придумати не можуть . Пам'ятаю , як верещали : "как можно без контактіков!" . Тепер про них хтось згадує ? Декілька разів встановлював і відразу видаляв . І марафон жодної хвилини не дивився .
показати весь коментар
09.10.2024 20:00 Відповісти
vpn і вуаля все буде працювати
показати весь коментар
09.10.2024 20:48 Відповісти
Нацрада спрдівається, шо країна з найсильнішою айтішкою буже споживати це лайно «зелемарафон». Ну ну. Ви там взагалі від реальеості відірвалися
показати весь коментар
09.10.2024 20:54 Відповісти
у фесбешки горе намічається
показати весь коментар
09.10.2024 21:18 Відповісти
Досить брехати!
"Це пов'язано" тільки з тим, що стадо припинило дивитися ваш брехливий Зеля-марахвон!
показати весь коментар
09.10.2024 21:41 Відповісти
Тупицы,впн тоже нужно запрещать,плюс именные симки и запрет масковского старлинка,потом уже логично будет вмонтировать всем в пасть микрофон,чтобы знать о чем каждый там пи.дит с корешами и конечно же чип в мозг,чтобы бы знать о чем все думают.
показати весь коментар
09.10.2024 21:54 Відповісти
Я против того, чтоб заблокировали Телеграмм в Украине, у меня много друзей и знакомых пользуются телеграммом, и он мне крайне необходим по работе!!!
показати весь коментар
10.10.2024 13:14 Відповісти
Лучше ничего,не предумали? Как заблокировать телегу?
Лучше бы, зарплаты до минимальной зарплаты сделали себе и пенсионерам пенсию подняли.
Сидят не хера не делают, только и думают, как что заблокировать!...
Зла на вас не хватает!!!
Наверное скоро и воздух нам заблокируют...
показати весь коментар
10.10.2024 13:23 Відповісти
 
 