У Нацраді сподіваються на повне блокування Telegram в Україні

У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення сподіваються, що невдовзі в Україні буде повністю заблоковано месенджер Telegram. Це пов'язано з ризиками, які несе використання цього месенджера.

Про це йдеться на сайті Нацради, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що про небезпеку Telegram у Нацраді почали говорити понад рік тому.

У повідомленні йдеться, що працівникам Нацради заборонили користування Telegram на службових пристроях й ввели особливий порядок доступу до месенджера.

"Головне завдання - захистити не стільки співробітників, які за службовими обов’язками детально поінформовані про вади Телеграму, скільки службову інформацію. Тому є правило - на пристроях, де створюється, обробляється і зберігається службова інформація, Телеграму бути не може як у вигляді застосунку, так і у вебверсії", - заявили у відомстві.

Водночас там зазначили, що створюють окремий сегмент мережі для аналізу контенту діяльності медіа в Telegram.

"Проте як медіарегулятор ми маємо аналізувати діяльність медіа в Телеграмі, тому в нас створюється окремий сегмент мережі, який за допомогою сучасних апаратних та програмних засобів буде відокремлений від внутрішньої мережі Національної ради, але підключений до зовнішнього інтернет-простору", - заявили у відомстві.

Наостанок у Нацраді висловили сподівання, що невдовзі Telegram заблокують в Україні повністю.

"Ми сподіваємося, що поточний стан протидії ризикам, що пов’язані з використанням цієї соцмережі державними органами, є проміжним, і невдовзі Телеграм буде повністю заблокований в Україні, як свого часу було заблоковано "Одноклассники", "ВКонтакте" та всі сервіси компаній ЯНДЕКС та Мейл.ру", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що працівникам органів держвлади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що новий законопроєкт щодо регулювання діяльності месенджера Telegram в Україні розроблять і внесуть до ВР до кінця вересня 2024 року.

