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Законопроєкт про регулювання Telegram в Україні буде внесено до кінця вересня, - ЗМІ

Новий законопроєкт про регулювання Telegram в Україні

Новий законопроєкт щодо регулювання діяльності месенджера Telegram в Україні розроблять і внесуть до ВР до кінця вересня 2024 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Зазначається, що відповідне рішення 29 серпня ухвалив Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, очолюваний "слугою народу" Микитою Потураєвим.

Комітет вирішив розробити новий законопроєкт про Telegram на основні законопроєкту №11115 депутата від "Європейської Солідарності" Миколи Княжицького, враховуючи необхідність уточнення окремих положень законопроєкту "у зв'язку з новими обставинами та суспільним запитом".

Цим законом передбачається змусити месенджер розкрити структуру власності й, в разі відмови, застосувати до нього певні заходи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Telegram є інструментом впливу, аналогічним до РПЦ. Його треба або заборонити, або регулювати, - Сюмар

Ініціатори даного законопроєкту: Потураєв, Княжицький та голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Микола Княжицький в ході Комітету заявив, що Telegram, по-перше, повинен забезпечити комунікацію з українською владою (регуляторними органами) щодо дотримання законодавства. По-друге, платформа має підтвердити свою безпечність для наших громадян, і передусім відсутність серед власників умовного ФСБ, інших російських урядових структур та громадян країни-агресора", - пише видання. 

Також для цього буде створено відповідну робочу групу.

За пропозицією заступниці голови Комітету Євгенії Кравчук, робоча група має врахувати відповідні положення права ЄС та залучити до підготовки комітетського законопроєкту Міністерство цифрової трансформації України, пояснило видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Регулювання Telegram необхідне для захисту національних інтересів в інформаційній сфері, - заява "ЄС" 

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що затримання засновника Telegram Павла Дурова у Франції не впливає на роботу месенджера в Україні.

Автор: 

законопроєкт (3584) Княжицький Микола (89) Юрчишин Ярослав (153) Telegram (280) Потураєв Микита (146)


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Топ коментарі
+7
даешь еще одну рабочую группу за счет налогоплательщиков, а еще комитет который будет следить за работой рабочей группой, а еще нужен отдел который будет следить за комитетом и контролировать их работу, а еще нужны водители, и повара и охрана ....
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30.08.2024 12:37
+2
Міністерство правди?
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30.08.2024 12:24
+2
Чтобы никто ничего плохого о БЕОНЕВТИКе и найвеличнишом не написали в ТГ, иначе это рос ИПСО
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30.08.2024 12:39
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Міністерство правди?
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30.08.2024 12:24 Відповісти
Свобода - це рабство. Оруелл про це ще 75 років тому написав. Будь-яка держава розглядає своїх громадян, їх життя та свободу, як особисту власність
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30.08.2024 13:54 Відповісти
Ото прямо закон треба?
А просто розписати завдання для хакерів, технічних спеціалістів та провайдерів? Лише рішення снбо + указ в.о.Президента треба!! А не ІБД
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30.08.2024 12:25 Відповісти
даешь еще одну рабочую группу за счет налогоплательщиков, а еще комитет который будет следить за работой рабочей группой, а еще нужен отдел который будет следить за комитетом и контролировать их работу, а еще нужны водители, и повара и охрана ....
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30.08.2024 12:37 Відповісти
Чтобы никто ничего плохого о БЕОНЕВТИКе и найвеличнишом не написали в ТГ, иначе это рос ИПСО
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30.08.2024 12:39 Відповісти
Для чого так спішити?Працевлаштувати нових лайдаків на бюджетні гроші ?((Почекайте рішення французького суду : може він зобов'яже ваш телеграм контролювати як з фейсбуком та іншими,й в Україні не треба буде щось "робити".
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30.08.2024 12:44 Відповісти
Забороняти не можна,бо там,для ОПешечки,все так класно,по домашньому...
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30.08.2024 12:55 Відповісти
Дайош 15 років з конфіскацією усім, хто після початку війни хоч щось публічно постив у тілєзі! Не простих людей, а чиновників усіх рівнів!
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30.08.2024 13:20 Відповісти
Им бы понедельники телеграм взять и отменить. Вроде не бездельники, и могли бы жить. Рубите, нах, этот телеграм (пользуюсь "телеграф") только Порнохаб не трогайте.
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30.08.2024 13:28 Відповісти
Що, знову все по готтентогскій моралі?
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30.08.2024 14:23 Відповісти
Точка входу (Потураєв) захотів структуру власності взнати тобто якорних пайщиків. Спитай у Дерьмака, там всі його друзі - Ромчик,Міша,Петруша і інші старші товариші Костін,Чемезов. Вони ще через дітвору пайщиками у Твіттер Х числяться. А шо, ФСБ дало відмашку ?
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30.08.2024 14:53 Відповісти
Для початку - геть всі ТГ-канали офіційних осіб та органів влади. Переходьте у ВатсАпп.
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30.08.2024 16:24 Відповісти
Гетьманцеву на заметку. Можно взимать налог с пользователей телеграм в украине
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30.08.2024 22:00 Відповісти
 
 