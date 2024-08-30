Законопроєкт про регулювання Telegram в Україні буде внесено до кінця вересня, - ЗМІ

Новий законопроєкт щодо регулювання діяльності месенджера Telegram в Україні розроблять і внесуть до ВР до кінця вересня 2024 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Зазначається, що відповідне рішення 29 серпня ухвалив Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, очолюваний "слугою народу" Микитою Потураєвим.

Комітет вирішив розробити новий законопроєкт про Telegram на основні законопроєкту №11115 депутата від "Європейської Солідарності" Миколи Княжицького, враховуючи необхідність уточнення окремих положень законопроєкту "у зв'язку з новими обставинами та суспільним запитом".

Цим законом передбачається змусити месенджер розкрити структуру власності й, в разі відмови, застосувати до нього певні заходи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Telegram є інструментом впливу, аналогічним до РПЦ. Його треба або заборонити, або регулювати, - Сюмар

Ініціатори даного законопроєкту: Потураєв, Княжицький та голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Микола Княжицький в ході Комітету заявив, що Telegram, по-перше, повинен забезпечити комунікацію з українською владою (регуляторними органами) щодо дотримання законодавства. По-друге, платформа має підтвердити свою безпечність для наших громадян, і передусім відсутність серед власників умовного ФСБ, інших російських урядових структур та громадян країни-агресора", - пише видання.

Також для цього буде створено відповідну робочу групу.

За пропозицією заступниці голови Комітету Євгенії Кравчук, робоча група має врахувати відповідні положення права ЄС та залучити до підготовки комітетського законопроєкту Міністерство цифрової трансформації України, пояснило видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Регулювання Telegram необхідне для захисту національних інтересів в інформаційній сфері, - заява "ЄС"

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що затримання засновника Telegram Павла Дурова у Франції не впливає на роботу месенджера в Україні.