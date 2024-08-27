Затримання Дурова ніяк не впливає на роботу Telegram в Україні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що затримання засновника Telegram Павла Дурова у Франції не впливає на роботу месенджера в Україні.
Про це глава держави заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що не деталей справи щодо затримання Дурова.
"На сьогодні це ніяк не впливає на те, що Telegram працює в Україні. А ті чи інші кроки і наша політика України в таких сенситивних питаннях... ми тут працюємо як країна майбутнього ЄС. Тут повинні бути завжди розмови, діалоги, погодження серед країн ЄС", - пояснив він.
Затримання Дурова у Франції
Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.
Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.
Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави.
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Затримання зазначив справи не деталей Дурова щодо він.
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https://youtu.be/uu1oWXZ0aIw?si=JAwpd3pPZypg1gBY
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