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Затримання Дурова ніяк не впливає на роботу Telegram в Україні, - Зеленський

Зеленський про затримання Дурова

Президент Володимир Зеленський заявив, що затримання засновника Telegram Павла Дурова у Франції не впливає на роботу месенджера в Україні.

Про це глава держави заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що не деталей справи щодо затримання Дурова.

"На сьогодні це ніяк не впливає на те, що Telegram працює в Україні. А ті чи інші кроки і наша політика України в таких сенситивних питаннях... ми тут працюємо як країна майбутнього ЄС. Тут повинні бути завжди розмови, діалоги, погодження серед країн ЄС", - пояснив він.

Читайте: Регулювання Telegram необхідне для захисту національних інтересів в інформаційній сфері, - заява "ЄС"

Затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.

Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.

Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави.

Також читайте: У Франції продовжили термін тримання під вартою Дурова ще на 48 годин

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) Павло Дуров (58) Telegram (279)


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Топ коментарі
+6
Затримання Дурова ніяк не впливає на торговлю наркотой в Telegram в Україні, -
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27.08.2024 15:15
+4
Тому що контора їм керує з самого початку
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27.08.2024 15:17
+2
Затримання полковника ФСБ Дурова ніяк не вплине на наведення Іскандерів на столицю,через Телеграм,бо нам дуже важливо сцяти вам в мізки,через телеграм помийки Єрмака і його мародерні.
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27.08.2024 15:28
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Затримання Дурова ніяк не впливає на торговлю наркотой в Telegram в Україні, -
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27.08.2024 15:15 Відповісти
Тому що контора їм керує з самого початку
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27.08.2024 15:17 Відповісти
Це нормально?!?
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27.08.2024 15:20 Відповісти
Затримання полковника ФСБ Дурова ніяк не вплине на наведення Іскандерів на столицю,через Телеграм,бо нам дуже важливо сцяти вам в мізки,через телеграм помийки Єрмака і його мародерні.
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27.08.2024 15:28 Відповісти
як сказав би кінь-лавров-калантарян, Зебіл, мля.
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27.08.2024 15:36 Відповісти
Секретарша Буданова проти заборони Телеграму - не хоче втрачати звязок з московським масажним салоном!
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27.08.2024 15:40 Відповісти
Він зазначив, що не деталей справи щодо затримання Дурова. Джерело:
**********
Затримання зазначив справи не деталей Дурова щодо він.

Ви прочитали новину на сайті Цензор.НЕТ.
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27.08.2024 15:40 Відповісти
Вот тут НЕМНОГО про фсб-шную телегу - https://www.facebook.com/reel/808434921151612
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27.08.2024 16:34 Відповісти
Порядний українець не користується ворожим месенджером, ось що мало сказати цей президент, але воно словоблудило, як зазвичай.
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27.08.2024 16:40 Відповісти
По телеге очень удобно отчитываться перед х-лом о проделанной работе.
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27.08.2024 16:43 Відповісти
Дурачок
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27.08.2024 17:38 Відповісти
Для Зеленського и інших манкуртів щодо ворожого Телеграм
👉Одна ошибка Дурова привела к его аресту! Кремлевские ресурсы теперь в руках двух стран

https://youtu.be/uu1oWXZ0aIw?si=JAwpd3pPZypg1gBY
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27.08.2024 17:45 Відповісти
Ну а як же.
Не закривати ж ОП-шні інфопомийки у Телеграмі...
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27.08.2024 19:42 Відповісти
 
 