Задержание Дурова никак не влияет на работу Telegram в Украине, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции не влияет на работу мессенджера в Украине.
Об этом галва государства заявил на форуме "Украина 2024. Независимость", передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что не деталей дела по задержанию Дурова.
"На сегодня это никак не влияет на то, что Telegram работает в Украине. А те или иные шаги и наша политика Украины в таких сенситивных вопросах... мы здесь работаем как страна будущего ЕС. Здесь должны быть всегда разговоры, диалоги, согласования среди стран ЕС", - пояснил он.
Задержание Дурова во Франции
Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.
Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.
Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.
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Затримання зазначив справи не деталей Дурова щодо він.
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