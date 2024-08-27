РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5875 посетителей онлайн
Новости
1 295 13

Задержание Дурова никак не влияет на работу Telegram в Украине, - Зеленский

Зеленський про затримання Дурова

Президент Владимир Зеленский заявил, что задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции не влияет на работу мессенджера в Украине.

Об этом галва государства заявил на форуме "Украина 2024. Независимость", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что не деталей дела по задержанию Дурова.

"На сегодня это никак не влияет на то, что Telegram работает в Украине. А те или иные шаги и наша политика Украины в таких сенситивных вопросах... мы здесь работаем как страна будущего ЕС. Здесь должны быть всегда разговоры, диалоги, согласования среди стран ЕС", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия использует Telegram для связи на фронте и организации диверсий, - Politico

Задержание Дурова во Франции

Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.

Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд во Франции продлил срок содержания под стражей Дурова, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) Павел Дуров (16) Telegram (112)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Затримання Дурова ніяк не впливає на торговлю наркотой в Telegram в Україні, -
показать весь комментарий
27.08.2024 15:15
+4
Тому що контора їм керує з самого початку
показать весь комментарий
27.08.2024 15:17
+2
Затримання полковника ФСБ Дурова ніяк не вплине на наведення Іскандерів на столицю,через Телеграм,бо нам дуже важливо сцяти вам в мізки,через телеграм помийки Єрмака і його мародерні.
показать весь комментарий
27.08.2024 15:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Затримання Дурова ніяк не впливає на торговлю наркотой в Telegram в Україні, -
показать весь комментарий
27.08.2024 15:15 Ответить
Тому що контора їм керує з самого початку
показать весь комментарий
27.08.2024 15:17 Ответить
Це нормально?!?
показать весь комментарий
27.08.2024 15:20 Ответить
Затримання полковника ФСБ Дурова ніяк не вплине на наведення Іскандерів на столицю,через Телеграм,бо нам дуже важливо сцяти вам в мізки,через телеграм помийки Єрмака і його мародерні.
показать весь комментарий
27.08.2024 15:28 Ответить
як сказав би кінь-лавров-калантарян, Зебіл, мля.
показать весь комментарий
27.08.2024 15:36 Ответить
Секретарша Буданова проти заборони Телеграму - не хоче втрачати звязок з московським масажним салоном!
показать весь комментарий
27.08.2024 15:40 Ответить
Він зазначив, що не деталей справи щодо затримання Дурова. Джерело:
**********
Затримання зазначив справи не деталей Дурова щодо він.

Ви прочитали новину на сайті Цензор.НЕТ.
показать весь комментарий
27.08.2024 15:40 Ответить
Вот тут НЕМНОГО про фсб-шную телегу - https://www.facebook.com/reel/808434921151612
показать весь комментарий
27.08.2024 16:34 Ответить
Порядний українець не користується ворожим месенджером, ось що мало сказати цей президент, але воно словоблудило, як зазвичай.
показать весь комментарий
27.08.2024 16:40 Ответить
По телеге очень удобно отчитываться перед х-лом о проделанной работе.
показать весь комментарий
27.08.2024 16:43 Ответить
Дурачок
показать весь комментарий
27.08.2024 17:38 Ответить
Для Зеленського и інших манкуртів щодо ворожого Телеграм
👉Одна ошибка Дурова привела к его аресту! Кремлевские ресурсы теперь в руках двух стран

https://youtu.be/uu1oWXZ0aIw?si=JAwpd3pPZypg1gBY
показать весь комментарий
27.08.2024 17:45 Ответить
Ну а як же.
Не закривати ж ОП-шні інфопомийки у Телеграмі...
показать весь комментарий
27.08.2024 19:42 Ответить
 
 