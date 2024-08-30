РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11029 посетителей онлайн
Новости
1 816 14

Законопроект о регулировании Telegram в Украине будет внесен до конца сентября, - СМИ

Новий законопроєкт про регулювання Telegram в Україні

Новый законопроект по регулированию деятельности мессенджера Telegram в Украине разработают и внесут в ВР до конца сентября 2024 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Отмечается, что соответствующее решение 29 августа принял Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, возглавляемый "слугой народа" Никитой Потураевым.

Комитет решил разработать новый законопроект о Telegram на основе законопроекта №11115 депутата от "Европейской Солидарности" Николая Княжицкого, учитывая необходимость уточнения отдельных положений законопроекта "в связи с новыми обстоятельствами и общественным запросом".

Этим законом предусматривается заставить мессенджер раскрыть структуру собственности и, в случае отказа, применить к нему определенные меры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Telegram является инструментом влияния, аналогичным РПЦ. Его надо либо запретить, либо регулировать, - Сюмар

Инициаторы данного законопроекта: Потураев, Княжицкий и председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

"Николай Княжицкий в ходе Комитета заявил, что Telegram, во-первых, должен обеспечить коммуникацию с украинскими властями (регуляторными органами) по соблюдению законодательства. Во-вторых, платформа должна подтвердить свою безопасность для наших граждан, и прежде всего отсутствие среди владельцев условного ФСБ, других российских правительственных структур и граждан страны-агрессора", - пишет издание.

Также для этого будет создана соответствующая рабочая группа.

По предложению заместителя председателя Комитета Евгении Кравчук, рабочая группа должна учесть соответствующие положения права ЕС и привлечь к подготовке комитетского законопроекта Министерство цифровой трансформации Украины, пояснило издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Регулирование Telegram необходимо для защиты национальных интересов в информационной сфере, - заявление "ЕС"

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции не влияет на работу мессенджера в Украине.

Автор: 

законопроект (3220) Княжицкий Николай (203) Юрчишин Ярослав (158) Telegram (113) Потураев Никита (150)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
даешь еще одну рабочую группу за счет налогоплательщиков, а еще комитет который будет следить за работой рабочей группой, а еще нужен отдел который будет следить за комитетом и контролировать их работу, а еще нужны водители, и повара и охрана ....
показать весь комментарий
30.08.2024 12:37
+2
Міністерство правди?
показать весь комментарий
30.08.2024 12:24
+2
Чтобы никто ничего плохого о БЕОНЕВТИКе и найвеличнишом не написали в ТГ, иначе это рос ИПСО
показать весь комментарий
30.08.2024 12:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Міністерство правди?
показать весь комментарий
30.08.2024 12:24 Ответить
Свобода - це рабство. Оруелл про це ще 75 років тому написав. Будь-яка держава розглядає своїх громадян, їх життя та свободу, як особисту власність
показать весь комментарий
30.08.2024 13:54 Ответить
Ото прямо закон треба?
А просто розписати завдання для хакерів, технічних спеціалістів та провайдерів? Лише рішення снбо + указ в.о.Президента треба!! А не ІБД
показать весь комментарий
30.08.2024 12:25 Ответить
даешь еще одну рабочую группу за счет налогоплательщиков, а еще комитет который будет следить за работой рабочей группой, а еще нужен отдел который будет следить за комитетом и контролировать их работу, а еще нужны водители, и повара и охрана ....
показать весь комментарий
30.08.2024 12:37 Ответить
Чтобы никто ничего плохого о БЕОНЕВТИКе и найвеличнишом не написали в ТГ, иначе это рос ИПСО
показать весь комментарий
30.08.2024 12:39 Ответить
Для чого так спішити?Працевлаштувати нових лайдаків на бюджетні гроші ?((Почекайте рішення французького суду : може він зобов'яже ваш телеграм контролювати як з фейсбуком та іншими,й в Україні не треба буде щось "робити".
показать весь комментарий
30.08.2024 12:44 Ответить
Забороняти не можна,бо там,для ОПешечки,все так класно,по домашньому...
показать весь комментарий
30.08.2024 12:55 Ответить
Дайош 15 років з конфіскацією усім, хто після початку війни хоч щось публічно постив у тілєзі! Не простих людей, а чиновників усіх рівнів!
показать весь комментарий
30.08.2024 13:20 Ответить
Им бы понедельники телеграм взять и отменить. Вроде не бездельники, и могли бы жить. Рубите, нах, этот телеграм (пользуюсь "телеграф") только Порнохаб не трогайте.
показать весь комментарий
30.08.2024 13:28 Ответить
Що, знову все по готтентогскій моралі?
показать весь комментарий
30.08.2024 14:23 Ответить
Точка входу (Потураєв) захотів структуру власності взнати тобто якорних пайщиків. Спитай у Дерьмака, там всі його друзі - Ромчик,Міша,Петруша і інші старші товариші Костін,Чемезов. Вони ще через дітвору пайщиками у Твіттер Х числяться. А шо, ФСБ дало відмашку ?
показать весь комментарий
30.08.2024 14:53 Ответить
Для початку - геть всі ТГ-канали офіційних осіб та органів влади. Переходьте у ВатсАпп.
показать весь комментарий
30.08.2024 16:24 Ответить
Гетьманцеву на заметку. Можно взимать налог с пользователей телеграм в украине
показать весь комментарий
30.08.2024 22:00 Ответить
 
 