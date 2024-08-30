Законопроект о регулировании Telegram в Украине будет внесен до конца сентября, - СМИ
Новый законопроект по регулированию деятельности мессенджера Telegram в Украине разработают и внесут в ВР до конца сентября 2024 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".
Отмечается, что соответствующее решение 29 августа принял Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, возглавляемый "слугой народа" Никитой Потураевым.
Комитет решил разработать новый законопроект о Telegram на основе законопроекта №11115 депутата от "Европейской Солидарности" Николая Княжицкого, учитывая необходимость уточнения отдельных положений законопроекта "в связи с новыми обстоятельствами и общественным запросом".
Этим законом предусматривается заставить мессенджер раскрыть структуру собственности и, в случае отказа, применить к нему определенные меры.
Инициаторы данного законопроекта: Потураев, Княжицкий и председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.
"Николай Княжицкий в ходе Комитета заявил, что Telegram, во-первых, должен обеспечить коммуникацию с украинскими властями (регуляторными органами) по соблюдению законодательства. Во-вторых, платформа должна подтвердить свою безопасность для наших граждан, и прежде всего отсутствие среди владельцев условного ФСБ, других российских правительственных структур и граждан страны-агрессора", - пишет издание.
Также для этого будет создана соответствующая рабочая группа.
По предложению заместителя председателя Комитета Евгении Кравчук, рабочая группа должна учесть соответствующие положения права ЕС и привлечь к подготовке комитетского законопроекта Министерство цифровой трансформации Украины, пояснило издание.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции не влияет на работу мессенджера в Украине.
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А просто розписати завдання для хакерів, технічних спеціалістів та провайдерів? Лише рішення снбо + указ в.о.Президента треба!! А не ІБД
понедельникителеграм взять и отменить. Вроде не бездельники, и могли бы жить. Рубите, нах, этот телеграм (пользуюсь "телеграф") только Порнохаб не трогайте.