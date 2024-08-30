Законопроект о регулировании Telegram в Украине будет внесен до конца сентября, - СМИ

Новый законопроект по регулированию деятельности мессенджера Telegram в Украине разработают и внесут в ВР до конца сентября 2024 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Отмечается, что соответствующее решение 29 августа принял Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, возглавляемый "слугой народа" Никитой Потураевым.

Комитет решил разработать новый законопроект о Telegram на основе законопроекта №11115 депутата от "Европейской Солидарности" Николая Княжицкого, учитывая необходимость уточнения отдельных положений законопроекта "в связи с новыми обстоятельствами и общественным запросом".

Этим законом предусматривается заставить мессенджер раскрыть структуру собственности и, в случае отказа, применить к нему определенные меры.

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Инициаторы данного законопроекта: Потураев, Княжицкий и председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

"Николай Княжицкий в ходе Комитета заявил, что Telegram, во-первых, должен обеспечить коммуникацию с украинскими властями (регуляторными органами) по соблюдению законодательства. Во-вторых, платформа должна подтвердить свою безопасность для наших граждан, и прежде всего отсутствие среди владельцев условного ФСБ, других российских правительственных структур и граждан страны-агрессора", - пишет издание.

Также для этого будет создана соответствующая рабочая группа.

По предложению заместителя председателя Комитета Евгении Кравчук, рабочая группа должна учесть соответствующие положения права ЕС и привлечь к подготовке комитетского законопроекта Министерство цифровой трансформации Украины, пояснило издание.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции не влияет на работу мессенджера в Украине.