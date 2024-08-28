Telegram является инструментом воздействия, аналогичным РПЦ. Его нужно либо запретить, либо регулировать, - Сюмар

Власти должны или запретить работу Telegram в Украине, или же начать регулировать мессенджер.

Об этом заявила нардеп "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, арест основателя Telegram Павла Дурова и все, что происходило после этого, является более чем красноречивым. На проблему мессенджера уже давно обратили внимание, однако ее не очень хотят замечать в Украине.

"Мне кажется, что эта "засветка" российской пропаганды, которая состоялась после ареста Дурова, где было четко сказано, что он "начальник связи СВО", нас заставляет очень серьезно разобраться, что это за мессенджер и что он несет украинцам. "Начальник связи СВО" не просто так было сказано, дальше были расшифровки о том, что большинство наводок российских ракет осуществляется через Telegram", - отметила нардеп.

Читайте также: Telegram официально отреагировал на арест Дурова: Ждем скорого решения ситуации

Сюмар добавила, что большинство связей российских военных осуществляются через Telegram и это не просто мессенджер новостей.

"Самую большую проблему я вижу, что украинские спецслужбы вместо того, чтобы четко показывать, как используется российскими военными в агрессии в отношении Украины Telegram, просто решили этот инструмент тоже сделать своим.

И украинцы, к сожалению, могут увидеть, где летит ракета и куда именно благодаря мессенджеру Telegram. Это точно оксюморон, так быть не может. Если этим инструментом убивают украинцев, то он не может восприниматься как ключевой инструмент донесения ключевой для выживания информации", - подчеркнула она.

Читайте также: Суд во Франции продлил срок содержания под стражей Дурова, - СМИ

"Здесь возникает вопрос, почему украинская власть и спецслужбы создали все это в российском мессенджере, а не создали каналы донесения этой информации? И это очень серьезный вопрос, который надо сегодня ставить", - добавила парламентарий.

Также Сюмар напомнила, что Дуров 64 раза посещал РФ с 2014 года в ключевые моменты.

"Я думаю, что реакция российской пропаганды четко показала, что он был прямым сотрудником ФСБ России. ... У власти есть иллюзия, что она контролирует этот инструмент, потому что создали кучу Telegram-каналов Банковой, через которые можно просто запускать фейк-ньюс на оппозицию. Нельзя не видеть реальной угрозы национальной безопасности. Поэтому сейчас мы оказались на пороге критической необходимости принимать решение по Telegram", - пояснила нардеп.

Сюмар также перечислила варианты дальнейшего использования Telegram.

Читайте: Регулировка Telegram необходима для защиты национальных интересов в информационной сфере, - заявление "ЕС"

"Первый вариант - и дальше ничего не делать, потому что "мы осторожно относимся" и так далее. Давайте честно скажем: этот инструмент по уровню влияния аналогичен РПЦ, которая в значительной степени была агентурной сетью. Этот инструмент сегодня не менее мощный и работает в руках ФСБ. Варианта ничего не делать нет, есть вариант или прекратить работу Telegram на территории Украины, или начать регулировать этот мессенджер", - пояснила она.

По словам депутата, для этого нужно, чтобы Telegram создал представительство в Украине, чтобы анонимные Telegram-каналы были запрещены, а если кто-то хочет создать свой Telegram-канал, то надо называть своим именем для того, чтобы мессенджер взял на себя обязательства блокировать запрещенный контент.

"Хватит жить на информационной свалке, мы живем в информационном обществе. Надо ответственно относиться, что мы потребляем сегодня в Интернете, и государство несет за это ответственность", - отметила Сюмар.

Также читайте: Задержание Дурова никак не влияет на работу Telegram в Украине, - Зеленский

Задержание Дурова во Франции

Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.

Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Юрчишин призвал к регулированию Telegram в Украине на фоне задержания Дурова