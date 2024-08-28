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Telegram является инструментом воздействия, аналогичным РПЦ. Его нужно либо запретить, либо регулировать, - Сюмар

Сюмар про регулювання Telegram в Україні

Власти должны или запретить работу Telegram в Украине, или же начать регулировать мессенджер.

Об этом заявила нардеп "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, арест основателя Telegram Павла Дурова и все, что происходило после этого, является более чем красноречивым. На проблему мессенджера уже давно обратили внимание, однако ее не очень хотят замечать в Украине.

"Мне кажется, что эта "засветка" российской пропаганды, которая состоялась после ареста Дурова, где было четко сказано, что он "начальник связи СВО", нас заставляет очень серьезно разобраться, что это за мессенджер и что он несет украинцам. "Начальник связи СВО" не просто так было сказано, дальше были расшифровки о том, что большинство наводок российских ракет осуществляется через Telegram", - отметила нардеп.

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Сюмар добавила, что большинство связей российских военных осуществляются через Telegram и это не просто мессенджер новостей.

"Самую большую проблему я вижу, что украинские спецслужбы вместо того, чтобы четко показывать, как используется российскими военными в агрессии в отношении Украины Telegram, просто решили этот инструмент тоже сделать своим.

И украинцы, к сожалению, могут увидеть, где летит ракета и куда именно благодаря мессенджеру Telegram. Это точно оксюморон, так быть не может. Если этим инструментом убивают украинцев, то он не может восприниматься как ключевой инструмент донесения ключевой для выживания информации", - подчеркнула она.

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"Здесь возникает вопрос, почему украинская власть и спецслужбы создали все это в российском мессенджере, а не создали каналы донесения этой информации? И это очень серьезный вопрос, который надо сегодня ставить", - добавила парламентарий.

Также Сюмар напомнила, что Дуров 64 раза посещал РФ с 2014 года в ключевые моменты.

"Я думаю, что реакция российской пропаганды четко показала, что он был прямым сотрудником ФСБ России. ... У власти есть иллюзия, что она контролирует этот инструмент, потому что создали кучу Telegram-каналов Банковой, через которые можно просто запускать фейк-ньюс на оппозицию. Нельзя не видеть реальной угрозы национальной безопасности. Поэтому сейчас мы оказались на пороге критической необходимости принимать решение по Telegram", - пояснила нардеп.

Сюмар также перечислила варианты дальнейшего использования Telegram.

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"Первый вариант - и дальше ничего не делать, потому что "мы осторожно относимся" и так далее. Давайте честно скажем: этот инструмент по уровню влияния аналогичен РПЦ, которая в значительной степени была агентурной сетью. Этот инструмент сегодня не менее мощный и работает в руках ФСБ. Варианта ничего не делать нет, есть вариант или прекратить работу Telegram на территории Украины, или начать регулировать этот мессенджер", - пояснила она.

По словам депутата, для этого нужно, чтобы Telegram создал представительство в Украине, чтобы анонимные Telegram-каналы были запрещены, а если кто-то хочет создать свой Telegram-канал, то надо называть своим именем для того, чтобы мессенджер взял на себя обязательства блокировать запрещенный контент.

"Хватит жить на информационной свалке, мы живем в информационном обществе. Надо ответственно относиться, что мы потребляем сегодня в Интернете, и государство несет за это ответственность", - отметила Сюмар.

Также читайте: Задержание Дурова никак не влияет на работу Telegram в Украине, - Зеленский

Задержание Дурова во Франции

Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.

Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.

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Автор: 

Сюмар Виктория (420) Telegram (112)


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Топ комментарии
+9
Якщо слідувати такій логіці то інтернет, як такий, теж є інструментом впливу. Так шо тоді треба інтернет взагалі забороняти?
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28.08.2024 15:41
+6
Всіх виробників ножів необхідно притягувати до кримінальної відповідальності за кожне ножове поранення.
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28.08.2024 15:49
+6
Як, московитів-лайножерів, зачепила пані Сюмар, своєю відвертою правдою про дії ФСБшних рабів, з телеграм та мацковскага паханату імені сраліна!!
Правда, оркам очі колить! Вони ж гадять, потім жеруть це лайно, а потім заперечують це!!!!
Добре, що у мережі, засвітилося, це кріпацьке лайно з московії!!!
Памятайно та ліквідовуймо!! Ківа уже чекає з моторилом та купою інших рабів….
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28.08.2024 15:54
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Правила форума Совет форумчан
У її патрона Порошенко є свій ТГ-канал. https://t.me/s/PresidentPoroshenko
Чи ета другоє?
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28.08.2024 16:09 Ответить
там усьо під контролем
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28.08.2024 17:19 Ответить
далі були розшифровки про те, що більшість наведень російських ракет здійснюється через Telegram

Там ще і Діскорд згадували, його теж будете закривати?
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28.08.2024 15:39 Ответить
У прокурорші Парижа Лаури Беко, яка видала припис про затримання Дурова, знайшли акаунт у Телеграмі, зареєстрований рік тому (27 серпня 2023 року).
Іронічно.



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28.08.2024 15:53 Ответить
Алконавт Мєдвєдєв заявив:

«наявність злочинної діяльності в Telegram не означає, що вона була схвалена засновником месенджера Павлом Дуровим».

Він сказав, що телеграмом користується багато росіян, зокрема і в зоні «СВО» (так російська пропаганда називає війну проти України, - ДМ). Медведєв також відзначив Telegram як платформу, що дає змогу Росії публікувати матеріали та доводити їх до відома «пересічного українця».

«Телеграмом як месенджером користується величезна кількість наших людей, зокрема тих, які перебувають на лінії бойового зіткнення. І про це неодноразово говорив наш ворог, що вони не можуть це контролювати. А матеріали, які ми там (у телеграмі) публікуємо, доходять до сприйняття пересічного українця. І в нього теж починаються розумові процеси, що все дещо інакше, ніж показують у них по телевізору. Тому це очевидно політична історія. І з нею необхідно розбиратися», - сказав Медведєв."

https://detector.media/infospace/article/231411/2024-08-28-medvediev-zayavyv-shcho-za-dopomogoyu-telegram-rosiya-donosyt-svoi-materialy-do-peresichnogo-ukraintsya/
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28.08.2024 15:40 Ответить
Якщо слідувати такій логіці то інтернет, як такий, теж є інструментом впливу. Так шо тоді треба інтернет взагалі забороняти?
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28.08.2024 15:41 Ответить
Годі про цей Пилорам!
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28.08.2024 15:44 Ответить
у неї все компенсується великою любов,ю до грошей
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28.08.2024 17:21 Ответить
Тяжко заперечити що і на російську владу він впливає негативно... Це просто інструмент де без цензури поливають лайном зелений дєрьмаківських ригоанальних сброд покидьків і мародерів
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28.08.2024 15:44 Ответить
Давно відомо, що це фсбешна помийка, тільки не нашій недолугій владі!
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28.08.2024 15:45 Ответить
Там жабоїди цікаво аргументували, що телеграм є розсадником порно, тоді і Гугл варто заборонити - через нього порно знайти легше і більше)))
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28.08.2024 15:46 Ответить
Розвідка каже те ж саме.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов визнав, що телеграм містить низку загроз для безпеки України, і треба шукати варіанти вирішення цієї проблеми. Про це Юсов заявив на заході в https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3827097-u-gur-viznaut-so-telegram-mistit-u-sobi-nizku-zagroz-dla-bezpeki-ukraini.html «Медіацентрі Україна - Укрінформ», відповідаючи на питання журналістки «Детектора медіа» Юлії Лавришин.

«Що стосується телеграму, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати відповідь, і я думаю, що це обов'язково відбудеться», - сказав він.
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28.08.2024 15:52 Ответить
Саме тому про небезпеку Телеграму розвідка повідомляє через Телеграм.
https://t.me/s/DIUkraine

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28.08.2024 16:03 Ответить
Поки його читають багато Фомів невіруючих нормальний майданчик для розповсюдження інформації, яка стосується саме їх.

А взагалі, ВСІ державні структури мають вийти звідти.
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28.08.2024 16:12 Ответить
Чому б спочатку усім чиновникам і держструктурам не подати приклад? Нехай закриють усі свої акаунти в Телеграмі. А тоді хоча би будуть мати моральне право вказувати, "кому не можна длубатися у носі" (с).
А то, як завжди, - виглядає, як пародія, і профанація.

P.S. Ніколи не користувався Телеграмом, і не збираюся. Він мені завжди був підозрілим.
Але й чиновницька ********** "все регулювати і забороняти" мені теж огидна.
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28.08.2024 16:27 Ответить
Нехай. Достатньо Лідору дати команду.
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28.08.2024 16:48 Ответить
Всіх виробників ножів необхідно притягувати до кримінальної відповідальності за кожне ножове поранення.
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28.08.2024 15:49 Ответить
По тій же логіці треба дозволити ігрові автомати на кожному розі, кіоски з продажу дурі і т.д. - люди ж самі, добровільно, будуть це купувати - до чого тут продавці.
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28.08.2024 17:12 Ответить
Треба. Без іронії. І зброю ще. І оподаткувати це все добро.
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28.08.2024 17:46 Ответить
Питання по телезі зараз стоїть не в тому, що там переписуються зет-підари, а в тому , чи не зливає Дуров інфу з тг каналів в ФСБ.
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28.08.2024 17:15 Ответить
Та питання не в тому чи зливає інфу, питання в тому, хто і навіщо викладає туда секретну інфу. Крім телеграма, можуть просто зломати і любий інший месенджер. Тут має бути просто культура використання ресурсів. Вся секретна інфа,яка не для всіх, має бути в спеціалізованиз каналах. А телеграм зручний, скажімо для клубу автовласників. Тай взагалі багато найсвіжіших новин саме з ТГ. Ну злиє він інфу з відкритого каналу, де відяшки як кацапчикі кінці віддають і що?
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28.08.2024 18:25 Ответить
Телеграм все ж таки несе значні ризики для України. Це і шпигунство (політичне, економічне, воєнне), і злив особистих даних, і визначення кола спілкування, і передавання геолокації, визначення скупчення людей. Неодноразово через нього знаходили патріотів на окупованих територіях.
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28.08.2024 15:54 Ответить
Як, московитів-лайножерів, зачепила пані Сюмар, своєю відвертою правдою про дії ФСБшних рабів, з телеграм та мацковскага паханату імені сраліна!!
Правда, оркам очі колить! Вони ж гадять, потім жеруть це лайно, а потім заперечують це!!!!
Добре, що у мережі, засвітилося, це кріпацьке лайно з московії!!!
Памятайно та ліквідовуймо!! Ківа уже чекає з моторилом та купою інших рабів….
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28.08.2024 15:54 Ответить
Скільки захисників фсбешного лайна в коментах!
Так само верещали, коли прикривали Одноглазників і Вконтакті. І музику їм не буде де слухати, і зручно користуватись....
Але ж пережили "страшну втрату".
І зараз виживете, якщо рашистська ракета в голову не прилетить.
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28.08.2024 15:55 Ответить
ну то заборони собі ВЕСЬ ІНТЕРНЕТ. Адже в інтернеті всюди фсбешне лайно. Всім стане краще, без ідіотів типу тебе
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28.08.2024 15:58 Ответить
Злочинну інформацію, контент розповсюджують окремі платформи, а не абстрактний інтернет.
Саме їхні власники і несуть відповідальність за злочинну діяльність.
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28.08.2024 16:15 Ответить
Вайбер і ВатсАп на черзі?
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28.08.2024 15:58 Ответить
ні--- тік--точоьок,)
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28.08.2024 16:02 Ответить
Тічка. І точка. ))) Для свинособак-швайнехунде.

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28.08.2024 16:14 Ответить
Закрити к їпеням оту помийку!, тільки Довбойобам та кацапам не дуже щось весело від цого,)
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28.08.2024 16:00 Ответить
І як вона збирається регулювати? 😄
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28.08.2024 16:01 Ответить
Так як i vk та mailru
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28.08.2024 16:11 Ответить
Їх заборонили, а не регулюють, а це, як відомо, дві великі різниці.
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28.08.2024 21:05 Ответить
З самого початку свого заснування Telegram був і є вісником московії. Саме від "допомагає" московитим здійснювати те, що відбулось в Україні 26.08.2024 року.
Його треба заборонити і тільки так!!!
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28.08.2024 16:03 Ответить
Скільки даунів налетіло - такі всі іксперти, що мені аж страшно стає напевно потрібно почати курити від "таких розумників", що знаються краще за ІТ-ників... Говорити не означає "знатися на предметі обговорення, ааааааааа нагадало приказку

Ніколи не сперечайтеся з дурнями, вони стягнуть вас на свій рівень і задавлять досвідом!
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28.08.2024 16:07 Ответить
що х їпальниками, кацапи??)))
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28.08.2024 16:24 Ответить
Якось так пофіг на той телеграм, а що заважає те саме робити через інші сервіси?
Забороніть фейсбук інстаграм теж, я точно знаю що там є пропаганда, а і ютуб теж. Ну і марафон.
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28.08.2024 16:30 Ответить
Та як же так,а де кацапський блазень буде свої відосікі для дебілов виеладувати.
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28.08.2024 16:35 Ответить
навіщо він взагалі? шо мало месенжерів?
чи ви там "солі" замовляете? 😁
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28.08.2024 16:50 Ответить
Сьогодні всі ржуть, бо рашка зарила ютуб, хоча це більше ютуб пішов з рашки.
А тепер ми горді, бо будуть регулювати соціальні мережі.
Давайте вже тоді визнаємо, що лише диктатура, може протистояти диктатурі. Адже за 33 роки занадто багато любителів руського міра залишилось в нас
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28.08.2024 16:57 Ответить
регулювати соціальні мережі. не регулювати!, а закрити повторюю--к Єпеням!!! так зрозуміло?? телега це помийна кацапська яма, така ж як оті одноглазники та укАнтактє!,(, а що ви так репетуєте??? і хто ще тут любітєль рюзгє мір???, і Це не диктатура, Це--здоровий глузд!(,
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28.08.2024 17:42 Ответить
Здоровий глуз д де? Он в КНДР все заборонено, за перегляд не того сайту, можуть і смертну кару присудити. Теж здоровий глузд? Заманали ви совки драні, викинь компа свого і не смерди тут, як що це здоровий глузд.
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28.08.2024 18:14 Ответить
Забавні ви, кацапи. З американського інтернету верещять за телеграм.
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28.08.2024 18:29 Ответить
Забавні ви боти, методичку дали і давай топити все по пунктах
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28.08.2024 18:37 Ответить
А по темі? Кацапський пук?
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28.08.2024 20:11 Ответить
ну ти й приставучий кацапський боте, у вас по методичцы,хто не так що сказав ,зразу записувати в кацапи? Ти походу ольгинський
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28.08.2024 20:16 Ответить
ну ти й приставучий кацапський боте, у вас по методичцы,хто не так що сказав ,зразу записувати в совкі драні? Ти походу ольгинський
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29.08.2024 03:09 Ответить
А по темі, для тих хто тупий і не доходить, а ти вкурсі що в телеграмі теж є "Цензор Нет" ?
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28.08.2024 20:18 Ответить
І шо? Більше ніде його не можна почитати? Божечки, що ж ми будемо робити без телеграма!
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29.08.2024 03:06 Ответить
Почитати є де,це зрозуміло. Тут справа от в чому, неприємний сам факт заборони. Чому це якесь якесь вошиве лайно,повинно мені щось забороняти,щось вказувати? Корупція чи ненайбільша в світі, зрадники і ті що ворогу все зливають, сидять в високих кабінетах, бардак розвели. Замість того щоб лад наводити в тому всьому, займаються хернею, месенджері вони будуть забороняти...Може забороните красти під час війни? Забороните зрадникам займати посади? Може розберетеся як злочинці вільно кордони перетинають?
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29.08.2024 23:00 Ответить
Зрозуміло. Вам заборонили Соловйова, однокласники, а тепер останнє- телеграм.
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30.08.2024 00:40 Ответить
І що змінилося? Раптом зрадники зникли кабінетні, красти перестали, всі українофоби перетворилися в русофоби)) Ага
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30.08.2024 01:16 Ответить
Ні, просто любителі рускага мира будуть трошки відірвані від нього
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30.08.2024 09:52 Ответить
Ти такий наївний,як мала дитина
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30.08.2024 18:57 Ответить
Розкажи мені про тисячі любителів руськага міра, які зможуть обійти блокування. Всі такі грамотні.
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30.08.2024 23:35 Ответить
Перейдуть у вайбер чи ватсап, ну і що, зменшіться їх кількість тих мразот?
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30.08.2024 23:44 Ответить
Господи!!! Чи ви справді такі тупі. Там можна подати скаргу і канал заблокують.
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31.08.2024 22:28 Ответить
До чого тут кндр?? ( з маленької літери),)--мова йде про ворожий контент. який не несе нічого корисного, навпаки, поширює брехливе лайно по всьому світу, і під час війни, Нам!, Тим більше!! абсолютно не потрібен, як ви висловлюєтеся--"не той сайт"!(, і СМЕРДИШ тут ти!(, бажаєш тєлєгу-пістуй на московію,) там буде тобі і уКонтакт, і у одноГлазник і у тик-ток,) три в одному -- all inclusive так зрозуміліше?)
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28.08.2024 20:33 Ответить
Франкенштейн, подобається коли тобі забороняють? Мазохист? От як раз тобі і на московію, а ще краще в кндр А я хочу жити у вільній країні, де я сам буду вирішувати, що мені потрібно , а що ні))) Ми ж вільну країну виборюємо? Скажу тобі як є, користуюся телеграмом, але жодного каналу ворожого ні разу не дивився. Читаю там: цензор нет, новини онлайн, київ головне, стерненко, ткож в групі по автомобільній тематиці, де всі як і я власники ТЛК 200. Що не так?
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28.08.2024 21:19 Ответить
Сюмар має рацію.
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28.08.2024 17:20 Ответить
Книги, между прочим, тоже являются инструментом воздействия. Их тоже надо запретить?
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28.08.2024 17:57 Ответить
Ви дурний, чикацап? Не книги, а якась конкретна книга. Чи ви за те, щоб в школах вивчали спогади ваших мальчиков на сво?
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28.08.2024 18:30 Ответить
"я популярно обїясняю для невежд" (с) ТГ- це просто засіб зв'язку. а хто і як яго використовує... Може комусь заважають українські канали в ТГ ? Наші запорізькі, Демсокира, Порошенко, Миротворець. та ще багато... Бо в телєге спілкуються геть усі - і українські війскові, і терористи з Гази. Або може ТГ-канал водоканала, який приймає покази лічільника - він на рашистів працює?
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29.08.2024 09:41 Ответить
Це доступ до інформації хто його використовує та неможливість прибрати заборонені законом канали. А якщо хтось не вміє користуватися іншими менеджерами, то це говорить про його необізнаність. І якось жили до телеграма .
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29.08.2024 17:50 Ответить
на китайському кнопай, рюзьгє тут ніхтферштейн,,),,
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28.08.2024 20:35 Ответить
Де ти там кацапа побачив, ти в зеркало дивишся чи як?
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28.08.2024 21:21 Ответить
 
 