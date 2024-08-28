Telegram является инструментом воздействия, аналогичным РПЦ. Его нужно либо запретить, либо регулировать, - Сюмар
Власти должны или запретить работу Telegram в Украине, или же начать регулировать мессенджер.
Об этом заявила нардеп "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, арест основателя Telegram Павла Дурова и все, что происходило после этого, является более чем красноречивым. На проблему мессенджера уже давно обратили внимание, однако ее не очень хотят замечать в Украине.
"Мне кажется, что эта "засветка" российской пропаганды, которая состоялась после ареста Дурова, где было четко сказано, что он "начальник связи СВО", нас заставляет очень серьезно разобраться, что это за мессенджер и что он несет украинцам. "Начальник связи СВО" не просто так было сказано, дальше были расшифровки о том, что большинство наводок российских ракет осуществляется через Telegram", - отметила нардеп.
Сюмар добавила, что большинство связей российских военных осуществляются через Telegram и это не просто мессенджер новостей.
"Самую большую проблему я вижу, что украинские спецслужбы вместо того, чтобы четко показывать, как используется российскими военными в агрессии в отношении Украины Telegram, просто решили этот инструмент тоже сделать своим.
И украинцы, к сожалению, могут увидеть, где летит ракета и куда именно благодаря мессенджеру Telegram. Это точно оксюморон, так быть не может. Если этим инструментом убивают украинцев, то он не может восприниматься как ключевой инструмент донесения ключевой для выживания информации", - подчеркнула она.
"Здесь возникает вопрос, почему украинская власть и спецслужбы создали все это в российском мессенджере, а не создали каналы донесения этой информации? И это очень серьезный вопрос, который надо сегодня ставить", - добавила парламентарий.
Также Сюмар напомнила, что Дуров 64 раза посещал РФ с 2014 года в ключевые моменты.
"Я думаю, что реакция российской пропаганды четко показала, что он был прямым сотрудником ФСБ России. ... У власти есть иллюзия, что она контролирует этот инструмент, потому что создали кучу Telegram-каналов Банковой, через которые можно просто запускать фейк-ньюс на оппозицию. Нельзя не видеть реальной угрозы национальной безопасности. Поэтому сейчас мы оказались на пороге критической необходимости принимать решение по Telegram", - пояснила нардеп.
Сюмар также перечислила варианты дальнейшего использования Telegram.
"Первый вариант - и дальше ничего не делать, потому что "мы осторожно относимся" и так далее. Давайте честно скажем: этот инструмент по уровню влияния аналогичен РПЦ, которая в значительной степени была агентурной сетью. Этот инструмент сегодня не менее мощный и работает в руках ФСБ. Варианта ничего не делать нет, есть вариант или прекратить работу Telegram на территории Украины, или начать регулировать этот мессенджер", - пояснила она.
По словам депутата, для этого нужно, чтобы Telegram создал представительство в Украине, чтобы анонимные Telegram-каналы были запрещены, а если кто-то хочет создать свой Telegram-канал, то надо называть своим именем для того, чтобы мессенджер взял на себя обязательства блокировать запрещенный контент.
"Хватит жить на информационной свалке, мы живем в информационном обществе. Надо ответственно относиться, что мы потребляем сегодня в Интернете, и государство несет за это ответственность", - отметила Сюмар.
Задержание Дурова во Франции
Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.
Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.
Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.
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Чи ета другоє?
Там ще і Діскорд згадували, його теж будете закривати?
Іронічно.
«наявність злочинної діяльності в Telegram не означає, що вона була схвалена засновником месенджера Павлом Дуровим».
Він сказав, що телеграмом користується багато росіян, зокрема і в зоні «СВО» (так російська пропаганда називає війну проти України, - ДМ). Медведєв також відзначив Telegram як платформу, що дає змогу Росії публікувати матеріали та доводити їх до відома «пересічного українця».
«Телеграмом як месенджером користується величезна кількість наших людей, зокрема тих, які перебувають на лінії бойового зіткнення. І про це неодноразово говорив наш ворог, що вони не можуть це контролювати. А матеріали, які ми там (у телеграмі) публікуємо, доходять до сприйняття пересічного українця. І в нього теж починаються розумові процеси, що все дещо інакше, ніж показують у них по телевізору. Тому це очевидно політична історія. І з нею необхідно розбиратися», - сказав Медведєв."
https://detector.media/infospace/article/231411/2024-08-28-medvediev-zayavyv-shcho-za-dopomogoyu-telegram-rosiya-donosyt-svoi-materialy-do-peresichnogo-ukraintsya/
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов визнав, що телеграм містить низку загроз для безпеки України, і треба шукати варіанти вирішення цієї проблеми. Про це Юсов заявив на заході в https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3827097-u-gur-viznaut-so-telegram-mistit-u-sobi-nizku-zagroz-dla-bezpeki-ukraini.html «Медіацентрі Україна - Укрінформ», відповідаючи на питання журналістки «Детектора медіа» Юлії Лавришин.
«Що стосується телеграму, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати відповідь, і я думаю, що це обов'язково відбудеться», - сказав він.
https://t.me/s/DIUkraine
А взагалі, ВСІ державні структури мають вийти звідти.
А то, як завжди, - виглядає, як пародія, і профанація.
P.S. Ніколи не користувався Телеграмом, і не збираюся. Він мені завжди був підозрілим.
Але й чиновницька ********** "все регулювати і забороняти" мені теж огидна.
Правда, оркам очі колить! Вони ж гадять, потім жеруть це лайно, а потім заперечують це!!!!
Добре, що у мережі, засвітилося, це кріпацьке лайно з московії!!!
Памятайно та ліквідовуймо!! Ківа уже чекає з моторилом та купою інших рабів….
Так само верещали, коли прикривали Одноглазників і Вконтакті. І музику їм не буде де слухати, і зручно користуватись....
Але ж пережили "страшну втрату".
І зараз виживете, якщо рашистська ракета в голову не прилетить.
Саме їхні власники і несуть відповідальність за злочинну діяльність.
Його треба заборонити і тільки так!!!
Ніколи не сперечайтеся з дурнями, вони стягнуть вас на свій рівень і задавлять досвідом!
Забороніть фейсбук інстаграм теж, я точно знаю що там є пропаганда, а і ютуб теж. Ну і марафон.
чи ви там "солі" замовляете? 😁
А тепер ми горді, бо будуть регулювати соціальні мережі.
Давайте вже тоді визнаємо, що лише диктатура, може протистояти диктатурі. Адже за 33 роки занадто багато любителів руського міра залишилось в нас