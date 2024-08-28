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Telegram є інструментом впливу, аналогічним до РПЦ. Його треба або заборонити, або регулювати, - Сюмар

Сюмар про регулювання Telegram в Україні

Влада має або заборонити роботу Telegram в Україні, або ж почати регулювати месенджер.

Про це заявила нардепка "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, арешт засновника Telegram Павла Дурова та все, що відбувалося після цього, є більш ніж промовистим. На проблему месенджера вже давно звернули увагу, проте її не дуже хочуть помічати в Україні.

"Мені здається, що ця "засвітка" російської пропаганди, яка відбулася після арешту Дурова, де було чітко сказано, що він "начальник связи СВО", нас змушує дуже серйозно розібратися, що це за месенджер і що він несе українцям. "Начальник связи СВО" не просто так було сказано, далі були розшифровки про те, що більшість наведень російських ракет здійснюється через Telegram", - зазначила нардепка.

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Сюмар додав, що більшість зв’язків російських військових здійснюються через Telegram і це не просто месенджер новин.

"Найбільшу проблему я бачу, що українські спецслужби замість того, щоб чітко показувати, як використовується російськими військовими в агресії щодо України Telegram, просто вирішили цей інструмент теж зробити своїм.

І українці, на жаль, можуть побачити, де летить ракета і куди саме завдяки месенджеру Telegram. Це точно оксюморон, так бути не може. Якщо цим інструментом вбивають українців, то він не може сприйматися як ключовий інструмент донесення ключової для виживання інформації", - наголосила вона.

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"Тут виникає питання, чому українська влада і спецслужби постворювали все це в російському месенджері, а не створили канали донесення цієї інформаці? І це дуже серйозне питання, яке треба сьогодні ставити", – додала парламентарка.

Також Сюмар нагадала, що Дуров 64 рази відвідував РФ із 2014 року в ключові моменти.

"Я думаю, що реакція російської пропаганди чітко показала, що він був прямим співробітником ФСБ Росії. ... У влади є ілюзія, що вона контролює цей інструмент, бо створили купу Telegram-каналів Банкової, через які можна просто запускати фейк-ньюс на опозицію. Не можна не бачити реальної загрози національній безпеці. Тому зараз ми опинилися на порозі критичної необхідності приймати рішення щодо Telegram", - пояснила нардепка.

Сюмар також перелічила варіанти подальшого використання Telegram.

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"Перший варіант – й далі нічого не робити, бо "ми обережно ставимося" і таке інше. Давайте чесно скажемо: цей інструмент за рівнем впливу аналогічний до РПЦ, яка значною мірою була агентурною мережею. Цей інструмент сьогодні не менш потужний і працює в руках ФСБ. Варіанту нічого не робити немає, є варіант або припинити роботу Telegram на території України, або почати регулювати цей месенджер", - пояснила вона.

За словами депутатки, для цього потрібно, щоб Telegram створив представництво в Україні, щоб анонімні Telegram-канали були заборонені, а якщо хтось хоче створити свій Telegram-канал, то треба називати своїм іменем для того, аби месенджер взяв на себе зобов’язання блокувати заборонений контент.

"Досить жити на інформаційному смітнику, ми живемо в інформаційному суспільстві. Треба відповідально ставитися, що ми споживаємо сьогодні в Інтернеті, і держава несе за це відповідальність", – зазначила Сюмар.

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Затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.

Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.

Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юрчишин закликав до регулювання Telegram в Україні на тлі затримання Дурова

Автор: 

Сюмар Вікторія (270) Telegram (280)


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Топ коментарі
+9
Якщо слідувати такій логіці то інтернет, як такий, теж є інструментом впливу. Так шо тоді треба інтернет взагалі забороняти?
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28.08.2024 15:41
+6
Всіх виробників ножів необхідно притягувати до кримінальної відповідальності за кожне ножове поранення.
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28.08.2024 15:49
+6
Як, московитів-лайножерів, зачепила пані Сюмар, своєю відвертою правдою про дії ФСБшних рабів, з телеграм та мацковскага паханату імені сраліна!!
Правда, оркам очі колить! Вони ж гадять, потім жеруть це лайно, а потім заперечують це!!!!
Добре, що у мережі, засвітилося, це кріпацьке лайно з московії!!!
Памятайно та ліквідовуймо!! Ківа уже чекає з моторилом та купою інших рабів….
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28.08.2024 15:54
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Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У її патрона Порошенко є свій ТГ-канал. https://t.me/s/PresidentPoroshenko
Чи ета другоє?
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28.08.2024 16:09 Відповісти
там усьо під контролем
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28.08.2024 17:19 Відповісти
далі були розшифровки про те, що більшість наведень російських ракет здійснюється через Telegram

Там ще і Діскорд згадували, його теж будете закривати?
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28.08.2024 15:39 Відповісти
У прокурорші Парижа Лаури Беко, яка видала припис про затримання Дурова, знайшли акаунт у Телеграмі, зареєстрований рік тому (27 серпня 2023 року).
Іронічно.



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28.08.2024 15:53 Відповісти
Алконавт Мєдвєдєв заявив:

«наявність злочинної діяльності в Telegram не означає, що вона була схвалена засновником месенджера Павлом Дуровим».

Він сказав, що телеграмом користується багато росіян, зокрема і в зоні «СВО» (так російська пропаганда називає війну проти України, - ДМ). Медведєв також відзначив Telegram як платформу, що дає змогу Росії публікувати матеріали та доводити їх до відома «пересічного українця».

«Телеграмом як месенджером користується величезна кількість наших людей, зокрема тих, які перебувають на лінії бойового зіткнення. І про це неодноразово говорив наш ворог, що вони не можуть це контролювати. А матеріали, які ми там (у телеграмі) публікуємо, доходять до сприйняття пересічного українця. І в нього теж починаються розумові процеси, що все дещо інакше, ніж показують у них по телевізору. Тому це очевидно політична історія. І з нею необхідно розбиратися», - сказав Медведєв."

https://detector.media/infospace/article/231411/2024-08-28-medvediev-zayavyv-shcho-za-dopomogoyu-telegram-rosiya-donosyt-svoi-materialy-do-peresichnogo-ukraintsya/
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28.08.2024 15:40 Відповісти
Якщо слідувати такій логіці то інтернет, як такий, теж є інструментом впливу. Так шо тоді треба інтернет взагалі забороняти?
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28.08.2024 15:41 Відповісти
Годі про цей Пилорам!
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28.08.2024 15:44 Відповісти
у неї все компенсується великою любов,ю до грошей
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28.08.2024 17:21 Відповісти
Тяжко заперечити що і на російську владу він впливає негативно... Це просто інструмент де без цензури поливають лайном зелений дєрьмаківських ригоанальних сброд покидьків і мародерів
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28.08.2024 15:44 Відповісти
Давно відомо, що це фсбешна помийка, тільки не нашій недолугій владі!
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28.08.2024 15:45 Відповісти
Там жабоїди цікаво аргументували, що телеграм є розсадником порно, тоді і Гугл варто заборонити - через нього порно знайти легше і більше)))
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28.08.2024 15:46 Відповісти
Розвідка каже те ж саме.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов визнав, що телеграм містить низку загроз для безпеки України, і треба шукати варіанти вирішення цієї проблеми. Про це Юсов заявив на заході в https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3827097-u-gur-viznaut-so-telegram-mistit-u-sobi-nizku-zagroz-dla-bezpeki-ukraini.html «Медіацентрі Україна - Укрінформ», відповідаючи на питання журналістки «Детектора медіа» Юлії Лавришин.

«Що стосується телеграму, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати відповідь, і я думаю, що це обов'язково відбудеться», - сказав він.
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28.08.2024 15:52 Відповісти
Саме тому про небезпеку Телеграму розвідка повідомляє через Телеграм.
https://t.me/s/DIUkraine

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28.08.2024 16:03 Відповісти
Поки його читають багато Фомів невіруючих нормальний майданчик для розповсюдження інформації, яка стосується саме їх.

А взагалі, ВСІ державні структури мають вийти звідти.
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28.08.2024 16:12 Відповісти
Чому б спочатку усім чиновникам і держструктурам не подати приклад? Нехай закриють усі свої акаунти в Телеграмі. А тоді хоча би будуть мати моральне право вказувати, "кому не можна длубатися у носі" (с).
А то, як завжди, - виглядає, як пародія, і профанація.

P.S. Ніколи не користувався Телеграмом, і не збираюся. Він мені завжди був підозрілим.
Але й чиновницька ********** "все регулювати і забороняти" мені теж огидна.
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28.08.2024 16:27 Відповісти
Нехай. Достатньо Лідору дати команду.
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28.08.2024 16:48 Відповісти
Всіх виробників ножів необхідно притягувати до кримінальної відповідальності за кожне ножове поранення.
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28.08.2024 15:49 Відповісти
По тій же логіці треба дозволити ігрові автомати на кожному розі, кіоски з продажу дурі і т.д. - люди ж самі, добровільно, будуть це купувати - до чого тут продавці.
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28.08.2024 17:12 Відповісти
Треба. Без іронії. І зброю ще. І оподаткувати це все добро.
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28.08.2024 17:46 Відповісти
Питання по телезі зараз стоїть не в тому, що там переписуються зет-підари, а в тому , чи не зливає Дуров інфу з тг каналів в ФСБ.
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28.08.2024 17:15 Відповісти
Та питання не в тому чи зливає інфу, питання в тому, хто і навіщо викладає туда секретну інфу. Крім телеграма, можуть просто зломати і любий інший месенджер. Тут має бути просто культура використання ресурсів. Вся секретна інфа,яка не для всіх, має бути в спеціалізованиз каналах. А телеграм зручний, скажімо для клубу автовласників. Тай взагалі багато найсвіжіших новин саме з ТГ. Ну злиє він інфу з відкритого каналу, де відяшки як кацапчикі кінці віддають і що?
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28.08.2024 18:25 Відповісти
Телеграм все ж таки несе значні ризики для України. Це і шпигунство (політичне, економічне, воєнне), і злив особистих даних, і визначення кола спілкування, і передавання геолокації, визначення скупчення людей. Неодноразово через нього знаходили патріотів на окупованих територіях.
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28.08.2024 15:54 Відповісти
Як, московитів-лайножерів, зачепила пані Сюмар, своєю відвертою правдою про дії ФСБшних рабів, з телеграм та мацковскага паханату імені сраліна!!
Правда, оркам очі колить! Вони ж гадять, потім жеруть це лайно, а потім заперечують це!!!!
Добре, що у мережі, засвітилося, це кріпацьке лайно з московії!!!
Памятайно та ліквідовуймо!! Ківа уже чекає з моторилом та купою інших рабів….
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28.08.2024 15:54 Відповісти
Скільки захисників фсбешного лайна в коментах!
Так само верещали, коли прикривали Одноглазників і Вконтакті. І музику їм не буде де слухати, і зручно користуватись....
Але ж пережили "страшну втрату".
І зараз виживете, якщо рашистська ракета в голову не прилетить.
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28.08.2024 15:55 Відповісти
ну то заборони собі ВЕСЬ ІНТЕРНЕТ. Адже в інтернеті всюди фсбешне лайно. Всім стане краще, без ідіотів типу тебе
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28.08.2024 15:58 Відповісти
Злочинну інформацію, контент розповсюджують окремі платформи, а не абстрактний інтернет.
Саме їхні власники і несуть відповідальність за злочинну діяльність.
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28.08.2024 16:15 Відповісти
Вайбер і ВатсАп на черзі?
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28.08.2024 15:58 Відповісти
ні--- тік--точоьок,)
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28.08.2024 16:02 Відповісти
Тічка. І точка. ))) Для свинособак-швайнехунде.

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28.08.2024 16:14 Відповісти
Закрити к їпеням оту помийку!, тільки Довбойобам та кацапам не дуже щось весело від цого,)
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28.08.2024 16:00 Відповісти
І як вона збирається регулювати? 😄
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28.08.2024 16:01 Відповісти
Так як i vk та mailru
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28.08.2024 16:11 Відповісти
Їх заборонили, а не регулюють, а це, як відомо, дві великі різниці.
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28.08.2024 21:05 Відповісти
З самого початку свого заснування Telegram був і є вісником московії. Саме від "допомагає" московитим здійснювати те, що відбулось в Україні 26.08.2024 року.
Його треба заборонити і тільки так!!!
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28.08.2024 16:03 Відповісти
Скільки даунів налетіло - такі всі іксперти, що мені аж страшно стає напевно потрібно почати курити від "таких розумників", що знаються краще за ІТ-ників... Говорити не означає "знатися на предметі обговорення, ааааааааа нагадало приказку

Ніколи не сперечайтеся з дурнями, вони стягнуть вас на свій рівень і задавлять досвідом!
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28.08.2024 16:07 Відповісти
що х їпальниками, кацапи??)))
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28.08.2024 16:24 Відповісти
Якось так пофіг на той телеграм, а що заважає те саме робити через інші сервіси?
Забороніть фейсбук інстаграм теж, я точно знаю що там є пропаганда, а і ютуб теж. Ну і марафон.
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28.08.2024 16:30 Відповісти
Та як же так,а де кацапський блазень буде свої відосікі для дебілов виеладувати.
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28.08.2024 16:35 Відповісти
навіщо він взагалі? шо мало месенжерів?
чи ви там "солі" замовляете? 😁
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28.08.2024 16:50 Відповісти
Сьогодні всі ржуть, бо рашка зарила ютуб, хоча це більше ютуб пішов з рашки.
А тепер ми горді, бо будуть регулювати соціальні мережі.
Давайте вже тоді визнаємо, що лише диктатура, може протистояти диктатурі. Адже за 33 роки занадто багато любителів руського міра залишилось в нас
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28.08.2024 16:57 Відповісти
регулювати соціальні мережі. не регулювати!, а закрити повторюю--к Єпеням!!! так зрозуміло?? телега це помийна кацапська яма, така ж як оті одноглазники та укАнтактє!,(, а що ви так репетуєте??? і хто ще тут любітєль рюзгє мір???, і Це не диктатура, Це--здоровий глузд!(,
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28.08.2024 17:42 Відповісти
Здоровий глуз д де? Он в КНДР все заборонено, за перегляд не того сайту, можуть і смертну кару присудити. Теж здоровий глузд? Заманали ви совки драні, викинь компа свого і не смерди тут, як що це здоровий глузд.
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28.08.2024 18:14 Відповісти
Забавні ви, кацапи. З американського інтернету верещять за телеграм.
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28.08.2024 18:29 Відповісти
Забавні ви боти, методичку дали і давай топити все по пунктах
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28.08.2024 18:37 Відповісти
А по темі? Кацапський пук?
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28.08.2024 20:11 Відповісти
ну ти й приставучий кацапський боте, у вас по методичцы,хто не так що сказав ,зразу записувати в кацапи? Ти походу ольгинський
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28.08.2024 20:16 Відповісти
ну ти й приставучий кацапський боте, у вас по методичцы,хто не так що сказав ,зразу записувати в совкі драні? Ти походу ольгинський
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29.08.2024 03:09 Відповісти
А по темі, для тих хто тупий і не доходить, а ти вкурсі що в телеграмі теж є "Цензор Нет" ?
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28.08.2024 20:18 Відповісти
І шо? Більше ніде його не можна почитати? Божечки, що ж ми будемо робити без телеграма!
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29.08.2024 03:06 Відповісти
Почитати є де,це зрозуміло. Тут справа от в чому, неприємний сам факт заборони. Чому це якесь якесь вошиве лайно,повинно мені щось забороняти,щось вказувати? Корупція чи ненайбільша в світі, зрадники і ті що ворогу все зливають, сидять в високих кабінетах, бардак розвели. Замість того щоб лад наводити в тому всьому, займаються хернею, месенджері вони будуть забороняти...Може забороните красти під час війни? Забороните зрадникам займати посади? Може розберетеся як злочинці вільно кордони перетинають?
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29.08.2024 23:00 Відповісти
Зрозуміло. Вам заборонили Соловйова, однокласники, а тепер останнє- телеграм.
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30.08.2024 00:40 Відповісти
І що змінилося? Раптом зрадники зникли кабінетні, красти перестали, всі українофоби перетворилися в русофоби)) Ага
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30.08.2024 01:16 Відповісти
Ні, просто любителі рускага мира будуть трошки відірвані від нього
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30.08.2024 09:52 Відповісти
Ти такий наївний,як мала дитина
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30.08.2024 18:57 Відповісти
Розкажи мені про тисячі любителів руськага міра, які зможуть обійти блокування. Всі такі грамотні.
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30.08.2024 23:35 Відповісти
Перейдуть у вайбер чи ватсап, ну і що, зменшіться їх кількість тих мразот?
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30.08.2024 23:44 Відповісти
Господи!!! Чи ви справді такі тупі. Там можна подати скаргу і канал заблокують.
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31.08.2024 22:28 Відповісти
До чого тут кндр?? ( з маленької літери),)--мова йде про ворожий контент. який не несе нічого корисного, навпаки, поширює брехливе лайно по всьому світу, і під час війни, Нам!, Тим більше!! абсолютно не потрібен, як ви висловлюєтеся--"не той сайт"!(, і СМЕРДИШ тут ти!(, бажаєш тєлєгу-пістуй на московію,) там буде тобі і уКонтакт, і у одноГлазник і у тик-ток,) три в одному -- all inclusive так зрозуміліше?)
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28.08.2024 20:33 Відповісти
Франкенштейн, подобається коли тобі забороняють? Мазохист? От як раз тобі і на московію, а ще краще в кндр А я хочу жити у вільній країні, де я сам буду вирішувати, що мені потрібно , а що ні))) Ми ж вільну країну виборюємо? Скажу тобі як є, користуюся телеграмом, але жодного каналу ворожого ні разу не дивився. Читаю там: цензор нет, новини онлайн, київ головне, стерненко, ткож в групі по автомобільній тематиці, де всі як і я власники ТЛК 200. Що не так?
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28.08.2024 21:19 Відповісти
Сюмар має рацію.
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28.08.2024 17:20 Відповісти
Книги, между прочим, тоже являются инструментом воздействия. Их тоже надо запретить?
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28.08.2024 17:57 Відповісти
Ви дурний, чикацап? Не книги, а якась конкретна книга. Чи ви за те, щоб в школах вивчали спогади ваших мальчиков на сво?
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28.08.2024 18:30 Відповісти
"я популярно обїясняю для невежд" (с) ТГ- це просто засіб зв'язку. а хто і як яго використовує... Може комусь заважають українські канали в ТГ ? Наші запорізькі, Демсокира, Порошенко, Миротворець. та ще багато... Бо в телєге спілкуються геть усі - і українські війскові, і терористи з Гази. Або може ТГ-канал водоканала, який приймає покази лічільника - він на рашистів працює?
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29.08.2024 09:41 Відповісти
Це доступ до інформації хто його використовує та неможливість прибрати заборонені законом канали. А якщо хтось не вміє користуватися іншими менеджерами, то це говорить про його необізнаність. І якось жили до телеграма .
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29.08.2024 17:50 Відповісти
на китайському кнопай, рюзьгє тут ніхтферштейн,,),,
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28.08.2024 20:35 Відповісти
Де ти там кацапа побачив, ти в зеркало дивишся чи як?
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28.08.2024 21:21 Відповісти
 
 