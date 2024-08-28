Telegram є інструментом впливу, аналогічним до РПЦ. Його треба або заборонити, або регулювати, - Сюмар

Влада має або заборонити роботу Telegram в Україні, або ж почати регулювати месенджер.

Про це заявила нардепка "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, арешт засновника Telegram Павла Дурова та все, що відбувалося після цього, є більш ніж промовистим. На проблему месенджера вже давно звернули увагу, проте її не дуже хочуть помічати в Україні.

"Мені здається, що ця "засвітка" російської пропаганди, яка відбулася після арешту Дурова, де було чітко сказано, що він "начальник связи СВО", нас змушує дуже серйозно розібратися, що це за месенджер і що він несе українцям. "Начальник связи СВО" не просто так було сказано, далі були розшифровки про те, що більшість наведень російських ракет здійснюється через Telegram", - зазначила нардепка.

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Сюмар додав, що більшість зв’язків російських військових здійснюються через Telegram і це не просто месенджер новин.

"Найбільшу проблему я бачу, що українські спецслужби замість того, щоб чітко показувати, як використовується російськими військовими в агресії щодо України Telegram, просто вирішили цей інструмент теж зробити своїм.

І українці, на жаль, можуть побачити, де летить ракета і куди саме завдяки месенджеру Telegram. Це точно оксюморон, так бути не може. Якщо цим інструментом вбивають українців, то він не може сприйматися як ключовий інструмент донесення ключової для виживання інформації", - наголосила вона.

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"Тут виникає питання, чому українська влада і спецслужби постворювали все це в російському месенджері, а не створили канали донесення цієї інформаці? І це дуже серйозне питання, яке треба сьогодні ставити", – додала парламентарка.

Також Сюмар нагадала, що Дуров 64 рази відвідував РФ із 2014 року в ключові моменти.

"Я думаю, що реакція російської пропаганди чітко показала, що він був прямим співробітником ФСБ Росії. ... У влади є ілюзія, що вона контролює цей інструмент, бо створили купу Telegram-каналів Банкової, через які можна просто запускати фейк-ньюс на опозицію. Не можна не бачити реальної загрози національній безпеці. Тому зараз ми опинилися на порозі критичної необхідності приймати рішення щодо Telegram", - пояснила нардепка.

Сюмар також перелічила варіанти подальшого використання Telegram.

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"Перший варіант – й далі нічого не робити, бо "ми обережно ставимося" і таке інше. Давайте чесно скажемо: цей інструмент за рівнем впливу аналогічний до РПЦ, яка значною мірою була агентурною мережею. Цей інструмент сьогодні не менш потужний і працює в руках ФСБ. Варіанту нічого не робити немає, є варіант або припинити роботу Telegram на території України, або почати регулювати цей месенджер", - пояснила вона.

За словами депутатки, для цього потрібно, щоб Telegram створив представництво в Україні, щоб анонімні Telegram-канали були заборонені, а якщо хтось хоче створити свій Telegram-канал, то треба називати своїм іменем для того, аби месенджер взяв на себе зобов’язання блокувати заборонений контент.

"Досить жити на інформаційному смітнику, ми живемо в інформаційному суспільстві. Треба відповідально ставитися, що ми споживаємо сьогодні в Інтернеті, і держава несе за це відповідальність", – зазначила Сюмар.

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Затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.

Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.

Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави.

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