Telegram є інструментом впливу, аналогічним до РПЦ. Його треба або заборонити, або регулювати, - Сюмар
Влада має або заборонити роботу Telegram в Україні, або ж почати регулювати месенджер.
Про це заявила нардепка "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, арешт засновника Telegram Павла Дурова та все, що відбувалося після цього, є більш ніж промовистим. На проблему месенджера вже давно звернули увагу, проте її не дуже хочуть помічати в Україні.
"Мені здається, що ця "засвітка" російської пропаганди, яка відбулася після арешту Дурова, де було чітко сказано, що він "начальник связи СВО", нас змушує дуже серйозно розібратися, що це за месенджер і що він несе українцям. "Начальник связи СВО" не просто так було сказано, далі були розшифровки про те, що більшість наведень російських ракет здійснюється через Telegram", - зазначила нардепка.
Сюмар додав, що більшість зв’язків російських військових здійснюються через Telegram і це не просто месенджер новин.
"Найбільшу проблему я бачу, що українські спецслужби замість того, щоб чітко показувати, як використовується російськими військовими в агресії щодо України Telegram, просто вирішили цей інструмент теж зробити своїм.
І українці, на жаль, можуть побачити, де летить ракета і куди саме завдяки месенджеру Telegram. Це точно оксюморон, так бути не може. Якщо цим інструментом вбивають українців, то він не може сприйматися як ключовий інструмент донесення ключової для виживання інформації", - наголосила вона.
"Тут виникає питання, чому українська влада і спецслужби постворювали все це в російському месенджері, а не створили канали донесення цієї інформаці? І це дуже серйозне питання, яке треба сьогодні ставити", – додала парламентарка.
Також Сюмар нагадала, що Дуров 64 рази відвідував РФ із 2014 року в ключові моменти.
"Я думаю, що реакція російської пропаганди чітко показала, що він був прямим співробітником ФСБ Росії. ... У влади є ілюзія, що вона контролює цей інструмент, бо створили купу Telegram-каналів Банкової, через які можна просто запускати фейк-ньюс на опозицію. Не можна не бачити реальної загрози національній безпеці. Тому зараз ми опинилися на порозі критичної необхідності приймати рішення щодо Telegram", - пояснила нардепка.
Сюмар також перелічила варіанти подальшого використання Telegram.
"Перший варіант – й далі нічого не робити, бо "ми обережно ставимося" і таке інше. Давайте чесно скажемо: цей інструмент за рівнем впливу аналогічний до РПЦ, яка значною мірою була агентурною мережею. Цей інструмент сьогодні не менш потужний і працює в руках ФСБ. Варіанту нічого не робити немає, є варіант або припинити роботу Telegram на території України, або почати регулювати цей месенджер", - пояснила вона.
За словами депутатки, для цього потрібно, щоб Telegram створив представництво в Україні, щоб анонімні Telegram-канали були заборонені, а якщо хтось хоче створити свій Telegram-канал, то треба називати своїм іменем для того, аби месенджер взяв на себе зобов’язання блокувати заборонений контент.
"Досить жити на інформаційному смітнику, ми живемо в інформаційному суспільстві. Треба відповідально ставитися, що ми споживаємо сьогодні в Інтернеті, і держава несе за це відповідальність", – зазначила Сюмар.
Затримання Дурова у Франції
Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.
Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.
Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави.
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Чи ета другоє?
Там ще і Діскорд згадували, його теж будете закривати?
Іронічно.
«наявність злочинної діяльності в Telegram не означає, що вона була схвалена засновником месенджера Павлом Дуровим».
Він сказав, що телеграмом користується багато росіян, зокрема і в зоні «СВО» (так російська пропаганда називає війну проти України, - ДМ). Медведєв також відзначив Telegram як платформу, що дає змогу Росії публікувати матеріали та доводити їх до відома «пересічного українця».
«Телеграмом як месенджером користується величезна кількість наших людей, зокрема тих, які перебувають на лінії бойового зіткнення. І про це неодноразово говорив наш ворог, що вони не можуть це контролювати. А матеріали, які ми там (у телеграмі) публікуємо, доходять до сприйняття пересічного українця. І в нього теж починаються розумові процеси, що все дещо інакше, ніж показують у них по телевізору. Тому це очевидно політична історія. І з нею необхідно розбиратися», - сказав Медведєв."
https://detector.media/infospace/article/231411/2024-08-28-medvediev-zayavyv-shcho-za-dopomogoyu-telegram-rosiya-donosyt-svoi-materialy-do-peresichnogo-ukraintsya/
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов визнав, що телеграм містить низку загроз для безпеки України, і треба шукати варіанти вирішення цієї проблеми. Про це Юсов заявив на заході в https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3827097-u-gur-viznaut-so-telegram-mistit-u-sobi-nizku-zagroz-dla-bezpeki-ukraini.html «Медіацентрі Україна - Укрінформ», відповідаючи на питання журналістки «Детектора медіа» Юлії Лавришин.
«Що стосується телеграму, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати відповідь, і я думаю, що це обов'язково відбудеться», - сказав він.
https://t.me/s/DIUkraine
А взагалі, ВСІ державні структури мають вийти звідти.
А то, як завжди, - виглядає, як пародія, і профанація.
P.S. Ніколи не користувався Телеграмом, і не збираюся. Він мені завжди був підозрілим.
Але й чиновницька ********** "все регулювати і забороняти" мені теж огидна.
Правда, оркам очі колить! Вони ж гадять, потім жеруть це лайно, а потім заперечують це!!!!
Добре, що у мережі, засвітилося, це кріпацьке лайно з московії!!!
Памятайно та ліквідовуймо!! Ківа уже чекає з моторилом та купою інших рабів….
Так само верещали, коли прикривали Одноглазників і Вконтакті. І музику їм не буде де слухати, і зручно користуватись....
Але ж пережили "страшну втрату".
І зараз виживете, якщо рашистська ракета в голову не прилетить.
Саме їхні власники і несуть відповідальність за злочинну діяльність.
Його треба заборонити і тільки так!!!
Ніколи не сперечайтеся з дурнями, вони стягнуть вас на свій рівень і задавлять досвідом!
Забороніть фейсбук інстаграм теж, я точно знаю що там є пропаганда, а і ютуб теж. Ну і марафон.
чи ви там "солі" замовляете? 😁
А тепер ми горді, бо будуть регулювати соціальні мережі.
Давайте вже тоді визнаємо, що лише диктатура, може протистояти диктатурі. Адже за 33 роки занадто багато любителів руського міра залишилось в нас