На Полтавщині депутати рекомендували заборонити Telegram, - ЗМІ

Депутати одноголосно рекомендували заборонити месенджер Telegram на Полтавщині. Це питання має розглянути обласна рада.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Зміст".

Як зазначається, у Полтавській обласній раді розпочали підготовку до голосування за заборону Telegram.

Про плани заблокувати месенджер на Полтавщині стало відомо з трансляції засідання депутатської комісії з питань регламенту від 3 жовтня. На ній депутатська комісія розглянула питання "Про заборону використання Telegram".

Один з депутатів заявив, що йому довелося реєструватися через Telegram, щоб потрапити на Державний аграрний реєстр.

Стверджується, що депутатів це обурює, оскільки "сервери Telegram знаходяться у Санкт-Петербурзі", тому існує ризик передачі інформації у РФ.

Депутати, посилаючись на роз'яснення спецслужб України, одноголосно рекомендували заборонити месенджер на території Полтавської області.

Полтавська обласна рада має розглянути це питання на найближчій сесії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що працівникам органів держвлади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що новий законопроєкт щодо регулювання діяльності месенджера Telegram в Україні розроблять і внесуть до ВР до кінця вересня 2024 року.