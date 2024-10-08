УКР
На Полтавщині депутати рекомендували заборонити Telegram, - ЗМІ

Депутати на Полтавщині пропонують заблокувати Телеграм

Депутати одноголосно рекомендували заборонити месенджер Telegram на Полтавщині. Це питання має розглянути обласна рада.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Зміст".

Як зазначається, у Полтавській обласній раді розпочали підготовку до голосування за заборону Telegram.

Про плани заблокувати месенджер на Полтавщині стало відомо з трансляції засідання депутатської комісії з питань регламенту від 3 жовтня. На ній депутатська комісія розглянула питання "Про заборону використання Telegram".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Раді обмежать використання Telegram

Один з депутатів заявив, що йому довелося реєструватися через Telegram, щоб потрапити на Державний аграрний реєстр.

Стверджується, що депутатів це обурює, оскільки "сервери Telegram знаходяться у Санкт-Петербурзі", тому існує ризик передачі інформації у РФ.

Депутати, посилаючись на роз'яснення спецслужб України, одноголосно рекомендували заборонити месенджер на території Полтавської області.

Полтавська обласна рада має розглянути це питання на найближчій сесії.

Читайте також: Telegram передаватиме правоохоронцям IP-адреси та номери телефонів тих, хто займається незаконною діяльністю 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що працівникам органів держвлади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що новий законопроєкт щодо регулювання діяльності месенджера Telegram в Україні розроблять і внесуть до ВР до кінця вересня 2024 року.

Telegram (301) Полтавська область (1212)
+10
+4
+2
показати весь коментар
08.10.2024 15:15 Відповісти
І скільки коштів вже використано на підготовку та скільки буде списано на впровадження? Не , якщо у них вийде, то нехай заборонять путіна та рашу.
показати весь коментар
08.10.2024 15:17 Відповісти
Можна ще на законодавчому рівні зробити обов'язковим перегляд телемарафону з квадроберами!
показати весь коментар
08.10.2024 15:19 Відповісти
бажано відразу на 24/7 щоб дивилися....
показати весь коментар
08.10.2024 15:24 Відповісти
А психіка витримає? Дуже сумніваюся...
показати весь коментар
08.10.2024 16:13 Відповісти
Купа довбодятлів. Такі самі дебіли, як і кацапи в госдурі.

**************************
Один з депутатів заявив, що йому довелося реєструватися через Telegram, щоб потрапити на Державний аграрний реєстр.
******************************

ДЕБІЛ!!!!!!!! Електронний підпис в Дії, коди на електронну адресу та СМС на телефон. Все.
показати весь коментар
08.10.2024 15:24 Відповісти
сервери Telegram знаходяться у Санкт-Петербурзі", тому існує ризик передачі інформації у РФ.
Не знаю, плакати чи сміятись з цього речення.
показати весь коментар
08.10.2024 15:33 Відповісти
через 10 років війни з кацапами вирішили заборонити кацапський канал розвідки
але наріду це не подобається , як мінімум 75 відсоткам
показати весь коментар
08.10.2024 15:36 Відповісти
А що ти заспіваєш, як після телеграму почнуть забороняти вайбер,Ютуб,тощо!?
показати весь коментар
08.10.2024 15:42 Відповісти
Ти прирівнюєш російський телеграм, який контролюється фсб до американського ютуба? ) Ти ще й напевно незадоволений що рос музику заборонили в публічних місцях, що комуністична символіка заборонена, зносять пам'ятники лєніна і пушкіна
показати весь коментар
08.10.2024 16:48 Відповісти
Буданга, це ти?
показати весь коментар
08.10.2024 17:22 Відповісти
Хто така Буданга?
показати весь коментар
09.10.2024 02:35 Відповісти
Основну масу інформації розвідки отримують з відкритих джерел. Люди у Фізбуці самі про себе все пишуть
показати весь коментар
08.10.2024 16:19 Відповісти
 
 