Чиновникам та військовим заборонили користуватись Telegram на службі, - РНБО
Працівникам органів держвлади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.
Про це повідомила пресслужба РНБО, інформує Цензор.НЕТ.
19 вересня відбулося засідання Національного координаційного центру кібербезпеки. Ключовою темою засідання було обговорення загроз національній безпеці, пов'язаних із використанням месенджера Telegram.
Очільник ГУР МО України Кирило Буданов навів обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їх персональних даних.
"Представники СБУ та ГШ ЗСУ зазначили, що Telegram активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо", - йдеться в повідомленні.
Так, з метою мінімізації цих загроз було ухвалено рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури.
Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що до кінця вересня у Раді буде внесено законопроєкт про регулювання Telegram в Україні.
За даними видання Politico, Росія використовує Telegram для зв’язку на фронті та організації диверсій.
Будь ласка, зачекайте...
Зараз русоботів набіжить дві сотні ))
Як нема? )))))))))))
тут бандюки в "тилу" користуються, а чому не на передовій (я про рації, за бандюків і так зрозуміло)
На цьому боротьбу держави з Телеграмом слід обмежити. Більше нічого не доб'єтесь. Хіба що блокування каналів з відверто антидержавним змістом. Де, наприклад, на підпал автівок вербують.
Вам сходу 3 варіанти закинули.
Ви військова?
Ну, і на одинадцятий вж рік війни користуватися цим смітником з Мордовії - таке собі, чесно.
В Ірані юзерів Тєлєґраму у відсотковому відношенні більше, ніж в Індії та СеША
А сервери-то - де знаходяться?
- Товаріщ майор, ізбавьтєсь от контроля ФСБ
- Так точно! Аллє-оп!
- Ну как, товаріщ майор, єсть лі тєпєрь над вамі контроль ФСБ?
- Нікак нєт!
- Емільєн, Таксі 3
Новина цієї "новини" в тому що оказується раніше ТГ можна було використовувати на службових пристроях. А я як лох не знав )))
Так само і йдучи зі служби додому, все службове здаєш!
Отак повинно бути
І підсадило на цю хєрню всіх федорівське міністерство цифровізації. А все просто - основа федорівської шарашки в 2019-2020 роках - це персонал та ставленики компанії ЄПАМ, більшість персоналу якої в світі - це якраз кацапи. І ЄПАМ до серпня 2023 року взагалі офіційно спокійно собі працював в засрашці. І нічого кримінального не бачив (і досі не бачить) в користуванні тєлєгою для будь-чого.
І так - ЄПАМ спокійно, через півтора роки повномасштабного вторгнення, домовився з великою засрашинською компанією Рексофт, яка, власне, і обслуговує багатьох підсанкційників в засрашці, про те, аби Рексофт взяв "під крило" всі активи ЄПАМ-у в засрашці. Офіційно - без права зворотнього викупу. Але що насправді - хєр зна.
Для всіх ще раз - надзвичайно переважній більшості з вас це все реально по цимбалам.
Бо де чужі сервери і чужі розробники, то завжди є велика ймовірність витоку інформації відповідній зацікавленій стороні. І це не тільки кацапи...
Плюс велика популярність месенжера, який контролюється з рашки, відкриває великі можливості - вкиди, маніпулювання, блокування кого не треба, не блокування кого треба і т.д.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/v-mintsifry-schitayut-chto-rol-kiberbezopasnosti-v-mire-preuvelichena-29112019160200
https://www.youtube.com/shorts/GELuD4kj7Vw
Зазвичая кристуються власними в службових цілях.
На власних мобілках не заборонили?
А це що?
Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.
Вести телеграм-канал? Які службові оов'язки зав'язані на телеграмі?
в 22 році фсб поширило в різних змі пропагандиське інфо нібито телеграм самий захищений додаток !
ви не повірите але барани з міноборони дали розпорядження всім військовим видалити ватсап і перейти на телеграм , всі переконання в зворотньому були до сраки ...
Я вважаю , що той хто це зробив повинен понести покарання
В последнее время президент Беларуси Александр Лукашенко все чаще в своих заявлениях критикует Telegram-каналы. Недавно он упомянул об обвинениях со стороны "оппозиционеров в отдельных бандитских Telegram-каналах" и о "гадких каналах, которые в Москве попрятались, и оттуда плявузгают в сторону Беларуси".
- Полная ложь. К тому же у вас нет отца.
Буданга - має канал.
Я вже не кажу про нескінченний перелік військових.
треба свій месенджер робити!
Наприклад:
Водоканал
ДТЕК
КМДА
...
Очільник ГУР МО України Кирило Буданов навів обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їх персональних даних " А що там зі службою підтримки "ДІЯ" через телеграм та вайбер ?