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заборона (1425) РНБО (2243) Telegram (269)

Чиновникам та військовим заборонили користуватись Telegram на службі, - РНБО

Військовим та чиновникам заборонили використовувати Telegram на службі

Працівникам органів держвлади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.

Про це повідомила пресслужба РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

19 вересня відбулося засідання Національного координаційного центру кібербезпеки. Ключовою темою засідання було обговорення загроз національній безпеці, пов'язаних із використанням месенджера Telegram.

Очільник ГУР МО України Кирило Буданов навів обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їх персональних даних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про регулювання Telegram в Україні буде внесено до кінця вересня, - ЗМІ

"Представники СБУ та ГШ ЗСУ зазначили, що Telegram активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо", - йдеться в повідомленні.

Так, з метою мінімізації цих загроз було ухвалено рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури.

Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що до кінця вересня у Раді буде внесено законопроєкт про регулювання Telegram в Україні.

За даними видання Politico, Росія використовує Telegram для зв’язку на фронті та організації диверсій.

Також читайте: Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді, - указ

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Топ коментарі
+18
Давно треба було! Там повний контроль ФСБ
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20.09.2024 13:09
+8
Рішення половинчасте та запізно. Багато життів втрачено через цю інформаційну дірку
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20.09.2024 13:18
+7
а вайбер відмінили, чи по телефону, чи на сайті?
Вам сходу 3 варіанти закинули.
Ви військова?
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20.09.2024 13:24
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Давно треба було! Там повний контроль ФСБ
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20.09.2024 13:09 Відповісти
Це правильно. Військові в основному і так інші платформи використовували.

Зараз русоботів набіжить дві сотні ))
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20.09.2024 13:22 Відповісти
дякуйте й за це
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20.09.2024 14:21 Відповісти
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20.09.2024 22:06 Відповісти
Тоді під час несення служби поруч не повинно бути власних телефонів.
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20.09.2024 13:10 Відповісти
Ну тоді видавайте службові пристрої.
Як нема? )))))))))))
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20.09.2024 13:16 Відповісти
ТА-57
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20.09.2024 13:19 Відповісти
ТАИ-43
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20.09.2024 14:40 Відповісти
Шо ти несеш, Ваня?
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20.09.2024 13:25 Відповісти
рації моторола! чувак!
тут бандюки в "тилу" користуються, а чому не на передовій (я про рації, за бандюків і так зрозуміло)
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20.09.2024 22:08 Відповісти
А , як би французи не заарештували Дурова - так би досі все нормально було б...?
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20.09.2024 13:12 Відповісти
Та невже? Ще забороніть використовувати його для публічних комунікацій держустанов, та усіляких офіційних чат-ботів.
На цьому боротьбу держави з Телеграмом слід обмежити. Більше нічого не доб'єтесь. Хіба що блокування каналів з відверто антидержавним змістом. Де, наприклад, на підпал автівок вербують.
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20.09.2024 13:15 Відповісти
Перевірила - на сайті ВР ще висить))) цікаво, як передавати тепер показники за гарячу воду - бо тец4 тільки з тєлєгі нормально приймає..
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20.09.2024 13:20 Відповісти
а вайбер відмінили, чи по телефону, чи на сайті?
Вам сходу 3 варіанти закинули.
Ви військова?
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20.09.2024 13:24 Відповісти
Вайберу на ТЕЦ4 немає, по телефону - не додзвонитись. Пробувала й не один раз. Не думайте, що ви одна така вумна. Передані показникі із застосунків ЦКС, Монобанк та Київводоканал просто ігнорують. Я вам ТРИ варіанти назвала, які вони ігнорують.
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20.09.2024 13:32 Відповісти
Тепер змушені будуть перейти на вайбер, як і більшість. В мене чомусь показники через вайбер нормально передаються.
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20.09.2024 13:38 Відповісти
Але я не ТЕЦ4
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20.09.2024 13:39 Відповісти
Отож. У нас немає вайбера..
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20.09.2024 13:51 Відповісти
Змушені будуть чимось замінити, месенджерів як гівна
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20.09.2024 14:18 Відповісти
перейдуть на Сигнал... але теж так собі рішення. потрібна власна (військова) система зв'язку. Так, це не дешево, однак інтелектуальні і технологічні ресурси у нас в наявності.
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20.09.2024 14:38 Відповісти
Ну то можна на той самий вайбер, як Ясно та ДТЕК...але ж тут від іншого залежить - ті чорти з тец4 він ж Єврореконструкція можуть точнісінько так ігнорити..
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20.09.2024 15:10 Відповісти
В Києві є сайт комуналка, де можна зареєструвати особистий кабінет з повним сервісом та інформацією, тобто і оплатити, і внести покази по всіх лічильниках.
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20.09.2024 22:17 Відповісти
Та знаю, то ЦКС бувший. Не зараховує тец4 через нього. Я їм вже писала. Ще раз, я не тупа.
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20.09.2024 23:22 Відповісти
Тєлєґрам взагалі треба ліквідувати. Русскіє мають виробляти тільки вату з гавном.
Ну, і на одинадцятий вж рік війни користуватися цим смітником з Мордовії - таке собі, чесно.
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20.09.2024 13:26 Відповісти
Не все так просто навіть у цьому світі, а у західному, де вкоренилась тєлєга, - ще складніше.
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20.09.2024 13:34 Відповісти
Тільки як дáркнет, не більше. У Тєлєґраму за межами комуністичного блоку саме така репутація (в Бразилії він взагалі забанений lol).Дурова за це й заарештували, бо він як громадянин Франції відмовився зробити Тєлєґрам підзвітним Директорії національної безпеки.
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20.09.2024 13:37 Відповісти
В США та Індії багато користувачів.
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20.09.2024 13:38 Відповісти
Тому, що багато населення, ще й з москвофільськими поглядами. В США ним користується винятково Брайтон Біч, тобто ті самі москвороті ватніки.
В Ірані юзерів Тєлєґраму у відсотковому відношенні більше, ніж в Індії та СеША
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20.09.2024 13:40 Відповісти
І хто ж його вам в Ірані ліквідує?
А сервери-то - де знаходяться?
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20.09.2024 13:41 Відповісти
Там, де і HQ Тєлєґраму. В Дубаї. Ліквідувати не так просто, але я буду згоден і на позбавлення контролю ФСБ. А отже, і значної частки organized crime у Тєлєґрамі
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20.09.2024 13:43 Відповісти
позбавлення контролю ФСБ
- Товаріщ майор, ізбавьтєсь от контроля ФСБ
- Так точно! Аллє-оп!
- Ну как, товаріщ майор, єсть лі тєпєрь над вамі контроль ФСБ?
- Нікак нєт!
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20.09.2024 13:45 Відповісти
Не смішно; до того ж, це не так робиться. Дурова просто можуть посадити за те, що йому вже інкримінували. А це 2 декади в'язниці. Тоді він точно здасть більше за вс, чого Москва боїться як вогню.
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20.09.2024 14:26 Відповісти
Ви ніколи не будете впевнені, чи є там контроль ФСБ, чи ні. Поки фактично володіти буде Дуров, і розставлятиме людей на керівні посади в компанії.
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20.09.2024 14:29 Відповісти
«В тюрмі тобі цим не дадуть користуватися».
- Емільєн, Таксі 3
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20.09.2024 14:31 Відповісти
Поки що Дуров спокійно гуляє Парижем. І може щомиті раптово зникнути, аби потім таємничо вигулькнути у мАцквє.
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20.09.2024 14:33 Відповісти
Не може, бо у нього забрали закордонний паспорт до закінчення розслідування і суду. А в СІЗО він по закону Франції не може сидіти більше 96 годин. Стільки ж Павлуша і відсидів після арешту
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20.09.2024 14:38 Відповісти
Дипломатичні вантажі не підлягають огляду на митниці.
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20.09.2024 14:43 Відповісти
Тобто тепер, помітивши як працівники поліції та ТЦК користуються ТГ, можна сміливо здавати їх... Тільки от кому? Їхньому ж начальству?
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20.09.2024 13:16 Відповісти
Тіки якщо на службовому присрої. Якщо на особистому телефоні то можна
Новина цієї "новини" в тому що оказується раніше ТГ можна було використовувати на службових пристроях. А я як лох не знав )))
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20.09.2024 14:16 Відповісти
Йдеш на службу - все особисте лишаєш вдома!
Так само і йдучи зі служби додому, все службове здаєш!
Отак повинно бути
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20.09.2024 14:45 Відповісти
Я знаю. що так повинно бути )
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20.09.2024 19:26 Відповісти
Більшість міністерств тєлєгою користувались в т.ч. і для звичайної роботи, будь-які файли через канали тєлєги передавали. І в т.ч. адміністрування систем обговорювали і обмінювалися будь-якою документацією через тєлєгу.

І підсадило на цю хєрню всіх федорівське міністерство цифровізації. А все просто - основа федорівської шарашки в 2019-2020 роках - це персонал та ставленики компанії ЄПАМ, більшість персоналу якої в світі - це якраз кацапи. І ЄПАМ до серпня 2023 року взагалі офіційно спокійно собі працював в засрашці. І нічого кримінального не бачив (і досі не бачить) в користуванні тєлєгою для будь-чого.

І так - ЄПАМ спокійно, через півтора роки повномасштабного вторгнення, домовився з великою засрашинською компанією Рексофт, яка, власне, і обслуговує багатьох підсанкційників в засрашці, про те, аби Рексофт взяв "під крило" всі активи ЄПАМ-у в засрашці. Офіційно - без права зворотнього викупу. Але що насправді - хєр зна.
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20.09.2024 14:53 Відповісти
пізненько, але хоч так! Сервери ТГ на кацапстані.
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20.09.2024 13:17 Відповісти
Назви ip адресу хоч одного серверу тг в рашці, чучундра
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20.09.2024 20:56 Відповісти
Це правильно
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20.09.2024 13:17 Відповісти
Рішення половинчасте та запізно. Багато життів втрачено через цю інформаційну дірку
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20.09.2024 13:18 Відповісти
І багато машин спалено.
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20.09.2024 13:58 Відповісти
Тєлєграм за корабльм...
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20.09.2024 13:20 Відповісти
Тапать на службі хом'яка - це вже занадто
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20.09.2024 13:22 Відповісти
Для початку - супер. Тепер шоб ще всякі "інфлюєнсєри" (ох і названнячко ) повідмовлялися від тєлєгі.
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20.09.2024 13:22 Відповісти
Треба щоб не просто відмовилися, а ПЕРЕЇХАЛИ на інший месенджер. Якщо ви мені покажете сігнал-канали чи ватсап-канали по повітряній тривозі (не просто безінформативне "тревога", а де саме і що летить, всяких тлк, Ваньків, та Лаченків і т.д. - я з радістю перестану користуватися тєлєгой.
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20.09.2024 14:24 Відповісти
Я не спеціаліст по месенжерах, але думаю технічно нема ніякої різниці в який месенжер пушити інформацію, якщо ця інформація є. Було б бажання. Хоч в усі одночасно.
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20.09.2024 14:27 Відповісти
Цікаво: Притула вже зніс Тєлєгу?
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20.09.2024 14:26 Відповісти
Та хєр хто знесе розкручений канал. То я мрію вголосину . Бабло > безпека когось там.
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20.09.2024 14:28 Відповісти
І нашо далеко ходити. Одне відоме онлайн видання теж має ТГ канал. І коли я про це написав в каментах цього видання, то тутже улетів в бан на три дні.
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20.09.2024 14:30 Відповісти
так, воно теж має телеграм-канал. Чесно кажучи я не розумію ґвалту навколо телеграму. Чого так всі піняться? Пересічним посполитим має бути індиферентно у чому вони спілкуються із собі подібними. Якщо ти є носій секретів чи службової інформації, то держава має мати свій спеціальний програмний продукт і технічне забезпечення, бо тільки у такій парі воно має сенс криптографічний. Бо заборонити - то просто, потрібна адекватна заміна, як по функціоналу, так і по технічним можливостям. Немає заміни, то що, голубів використовувати? Бо розмови про Сигнал чи подібні речі, то там також виникне маса проблем, як управлінського характеру, так і криптографічного.

Для всіх ще раз - надзвичайно переважній більшості з вас це все реально по цимбалам.
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20.09.2024 14:47 Відповісти
додам ще... тільки свій продукт може на великий відсоток забезпечити безпеку даних.

Бо де чужі сервери і чужі розробники, то завжди є велика ймовірність витоку інформації відповідній зацікавленій стороні. І це не тільки кацапи...
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20.09.2024 14:50 Відповісти
Ага, підкажіть . Зараз Фьодоров освоїть пару мільонів на розробку власної тєлєгі
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20.09.2024 20:24 Відповісти
На мою думку це питання звички. Весь натовп використовує тєлєгу просто так, в цивільному житті. І коли треба якийсь месенжер для передачі секретної інформації, то рука автоматично тягнеться в звичну сторону.
Плюс велика популярність месенжера, який контролюється з рашки, відкриває великі можливості - вкиди, маніпулювання, блокування кого не треба, не блокування кого треба і т.д.
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20.09.2024 14:52 Відповісти
ну... це вже питання управлінської культури і контролю діяльності від уповноважених осіб, які мають забезпечити відповідний інструментарій для виконання необхідних функцій виконавцями. Проста заборона - то саме тупе, що можна зробити, особливо зараз, і коли на телеграмі підв'язано багато процесів.
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20.09.2024 17:53 Відповісти
Ніякої культури в кінцевиї користувачів апріорі! Тільки заборони і металічною лінійкою по пальцях шоб не тянулися куди не треба
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20.09.2024 20:23 Відповісти
Це працює по принципу відволікання уваги для фокусу. Поки народ віртуально б"є один одному ****** на тему ту бі о нот ту бі, херась, і зеля з єрмаком в Берліні, а орки в Дніпрі. фокус.
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20.09.2024 21:00 Відповісти
"інфлюенза" -- це гостре респіраторне вірусне захворювання!
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20.09.2024 22:13 Відповісти
себто пізд%ж заразний і передається далі через соцмережі
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20.09.2024 22:14 Відповісти
А як же запевнення міністра цифрової "дегинерації" г.Федорова, що проблема кібербезпеки трохи перебільшена?...
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/v-mintsifry-schitayut-chto-rol-kiberbezopasnosti-v-mire-preuvelichena-29112019160200
https://www.youtube.com/shorts/GELuD4kj7Vw
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20.09.2024 13:27 Відповісти
цифрової "фікції" я б назвав...
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20.09.2024 22:16 Відповісти
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20.09.2024 13:27 Відповісти
щоб не писали правду про зелених 3,14дарасів?
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20.09.2024 13:28 Відповісти
Ваня, ти щось переплутав. Ти військовий, чи держслужбовець?
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20.09.2024 13:33 Відповісти
Якщо ви не знали навіть в рашке 95 мільйон користувачів Whatsapp. Чому просто не перейти на Whatsapp, раз українці не можуть без русні.
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20.09.2024 13:43 Відповісти
Серьозно? Там мабудь телефонів стільки нема, бо на 80% території нема мобільного покриття.
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20.09.2024 14:34 Відповісти
Це проба пера, як то кажуть. Всім решта заборонять потім. Ще трохи, і на блок-постах будуть залазити в людські телефони...
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20.09.2024 13:45 Відповісти
В яких це деожорганах чи держпіприємствах роздають мобільні телефони?
Зазвичая кристуються власними в службових цілях.
На власних мобілках не заборонили?

А це що?
Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.
Вести телеграм-канал? Які службові оов'язки зав'язані на телеграмі?
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20.09.2024 13:56 Відповісти
Йшов одинадцятий рік війни...
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20.09.2024 13:56 Відповісти
президент заборонив СRАТЬ
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20.09.2024 14:10 Відповісти
Дуже запізніле рішення! Але добре хочь щось почалося робитися.
в 22 році фсб поширило в різних змі пропагандиське інфо нібито телеграм самий захищений додаток !
ви не повірите але барани з міноборони дали розпорядження всім військовим видалити ватсап і перейти на телеграм , всі переконання в зворотньому були до сраки ...
Я вважаю , що той хто це зробив повинен понести покарання
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20.09.2024 14:24 Відповісти
Ну так відомо, що рукописи не горять. На кожній дерективі є підпис начальника і прізвище виконавця. З них і слід запитати!
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20.09.2024 18:45 Відповісти
О, десь я таке вже бачив

В последнее время президент Беларуси Александр Лукашенко все чаще в своих заявлениях критикует Telegram-каналы. Недавно он упомянул об обвинениях со стороны "оппозиционеров в отдельных бандитских Telegram-каналах" и о "гадких каналах, которые в Москве попрятались, и оттуда плявузгают в сторону Беларуси".
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20.09.2024 14:45 Відповісти
- Господин Дуров, мне отец сказал, что "Телеграм" следит за пользователями.
- Полная ложь. К тому же у вас нет отца.
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20.09.2024 14:52 Відповісти
ЯНєЛох Оманскій - має канал;
Буданга - має канал.
Я вже не кажу про нескінченний перелік військових.
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20.09.2024 15:14 Відповісти
стосовно телеграм особисто сам маю досвід що він відстежується та приватна інформація зливаеться Це чиста правда Будьте обережними
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20.09.2024 15:41 Відповісти
після того, як Приват злив податковій оборотку знайомої, котра під замовлення возила товари з єс, і податкова накрутила їй 180 тис штрафу, що там і кому може злити про пересічного тг?
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20.09.2024 21:07 Відповісти
Телеграмофіли і росіянофіли заплакали
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20.09.2024 20:12 Відповісти
а Вайбер Viber залишили, дебіли!
треба свій месенджер робити!
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20.09.2024 23:32 Відповісти
Цікаво, а що же робить с Офіційними Державними Каналами?!
Наприклад:
Водоканал
ДТЕК
КМДА
...
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21.09.2024 00:49 Відповісти
В Испании многие пользуются Ватсапом , удобно, практично , сообщения и звонки защищены сквозным шифрованием .
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21.09.2024 04:44 Відповісти
"темою засідання було обговорення загроз національній безпеці, пов'язаних із використанням месенджера .

Очільник ГУР МО України Кирило Буданов навів обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їх персональних даних " А що там зі службою підтримки "ДІЯ" через телеграм та вайбер ?
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21.09.2024 06:13 Відповісти
видадуть пейджери?
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21.09.2024 07:54 Відповісти
І тільки на службі?! А Ви в курсі, що такі ресурси як Вайбер, Ватсаб, Інстаграм, ZOOM повністю контролюються руснею, так як є розробками і модифіковані лабораторією Касперського (м. Санкт-Петербург)?! Тому, все що там публікується і надсилається потрапляє у руки ворогові.
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21.09.2024 11:20 Відповісти
А холуям дЄрьмака - трухам та іншій 3.14здоті - можна?
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21.09.2024 21:54 Відповісти
 
 