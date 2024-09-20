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запрет (1700) СНБО (4228) Telegram (109)

Чиновникам и военным запретили пользоваться Telegram на службе, - СНБО

Військовим та чиновникам заборонили використовувати Telegram на службі

Работникам органов госвласти, военным, работникам сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры, запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

19 сентября состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности. Ключевой темой заседания было обсуждение угроз национальной безопасности, связанных с использованием мессенджера Telegram.

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений, а также их персональных данных.

Также читайте: 73% украинцев получают новости из Telegram, - исследование USAID в Украине

"Представители СБУ и ГШ ВСУ отметили, что Telegram активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установления геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и т.д.", - говорится в сообщении.

Так, с целью минимизации этих угроз было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры.

Исключение составят лишь те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца сентября в Раду будет внесен законопроект о регулировании Telegram в Украине.

По данным издания Politico, Россия использует Telegram для связи на фронте и организации диверсий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Telegram является инструментом воздействия, аналогичным РПЦ. Его нужно либо запретить, либо регулировать, - Сюмар
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Топ комментарии
+18
Давно треба було! Там повний контроль ФСБ
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20.09.2024 13:09
+8
Рішення половинчасте та запізно. Багато життів втрачено через цю інформаційну дірку
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20.09.2024 13:18
+7
а вайбер відмінили, чи по телефону, чи на сайті?
Вам сходу 3 варіанти закинули.
Ви військова?
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20.09.2024 13:24
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Давно треба було! Там повний контроль ФСБ
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20.09.2024 13:09 Ответить
Це правильно. Військові в основному і так інші платформи використовували.

Зараз русоботів набіжить дві сотні ))
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20.09.2024 13:22 Ответить
дякуйте й за це
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20.09.2024 14:21 Ответить
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20.09.2024 22:06 Ответить
Тоді під час несення служби поруч не повинно бути власних телефонів.
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20.09.2024 13:10 Ответить
Ну тоді видавайте службові пристрої.
Як нема? )))))))))))
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20.09.2024 13:16 Ответить
ТА-57
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20.09.2024 13:19 Ответить
ТАИ-43
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20.09.2024 14:40 Ответить
Шо ти несеш, Ваня?
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20.09.2024 13:25 Ответить
рації моторола! чувак!
тут бандюки в "тилу" користуються, а чому не на передовій (я про рації, за бандюків і так зрозуміло)
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20.09.2024 22:08 Ответить
А , як би французи не заарештували Дурова - так би досі все нормально було б...?
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20.09.2024 13:12 Ответить
Та невже? Ще забороніть використовувати його для публічних комунікацій держустанов, та усіляких офіційних чат-ботів.
На цьому боротьбу держави з Телеграмом слід обмежити. Більше нічого не доб'єтесь. Хіба що блокування каналів з відверто антидержавним змістом. Де, наприклад, на підпал автівок вербують.
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20.09.2024 13:15 Ответить
Перевірила - на сайті ВР ще висить))) цікаво, як передавати тепер показники за гарячу воду - бо тец4 тільки з тєлєгі нормально приймає..
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20.09.2024 13:20 Ответить
а вайбер відмінили, чи по телефону, чи на сайті?
Вам сходу 3 варіанти закинули.
Ви військова?
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20.09.2024 13:24 Ответить
Вайберу на ТЕЦ4 немає, по телефону - не додзвонитись. Пробувала й не один раз. Не думайте, що ви одна така вумна. Передані показникі із застосунків ЦКС, Монобанк та Київводоканал просто ігнорують. Я вам ТРИ варіанти назвала, які вони ігнорують.
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20.09.2024 13:32 Ответить
Тепер змушені будуть перейти на вайбер, як і більшість. В мене чомусь показники через вайбер нормально передаються.
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20.09.2024 13:38 Ответить
Але я не ТЕЦ4
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20.09.2024 13:39 Ответить
Отож. У нас немає вайбера..
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20.09.2024 13:51 Ответить
Змушені будуть чимось замінити, месенджерів як гівна
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20.09.2024 14:18 Ответить
перейдуть на Сигнал... але теж так собі рішення. потрібна власна (військова) система зв'язку. Так, це не дешево, однак інтелектуальні і технологічні ресурси у нас в наявності.
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20.09.2024 14:38 Ответить
Ну то можна на той самий вайбер, як Ясно та ДТЕК...але ж тут від іншого залежить - ті чорти з тец4 він ж Єврореконструкція можуть точнісінько так ігнорити..
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20.09.2024 15:10 Ответить
В Києві є сайт комуналка, де можна зареєструвати особистий кабінет з повним сервісом та інформацією, тобто і оплатити, і внести покази по всіх лічильниках.
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20.09.2024 22:17 Ответить
Та знаю, то ЦКС бувший. Не зараховує тец4 через нього. Я їм вже писала. Ще раз, я не тупа.
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20.09.2024 23:22 Ответить
Тєлєґрам взагалі треба ліквідувати. Русскіє мають виробляти тільки вату з гавном.
Ну, і на одинадцятий вж рік війни користуватися цим смітником з Мордовії - таке собі, чесно.
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20.09.2024 13:26 Ответить
Не все так просто навіть у цьому світі, а у західному, де вкоренилась тєлєга, - ще складніше.
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20.09.2024 13:34 Ответить
Тільки як дáркнет, не більше. У Тєлєґраму за межами комуністичного блоку саме така репутація (в Бразилії він взагалі забанений lol).Дурова за це й заарештували, бо він як громадянин Франції відмовився зробити Тєлєґрам підзвітним Директорії національної безпеки.
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20.09.2024 13:37 Ответить
В США та Індії багато користувачів.
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20.09.2024 13:38 Ответить
Тому, що багато населення, ще й з москвофільськими поглядами. В США ним користується винятково Брайтон Біч, тобто ті самі москвороті ватніки.
В Ірані юзерів Тєлєґраму у відсотковому відношенні більше, ніж в Індії та СеША
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20.09.2024 13:40 Ответить
І хто ж його вам в Ірані ліквідує?
А сервери-то - де знаходяться?
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20.09.2024 13:41 Ответить
Там, де і HQ Тєлєґраму. В Дубаї. Ліквідувати не так просто, але я буду згоден і на позбавлення контролю ФСБ. А отже, і значної частки organized crime у Тєлєґрамі
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20.09.2024 13:43 Ответить
позбавлення контролю ФСБ
- Товаріщ майор, ізбавьтєсь от контроля ФСБ
- Так точно! Аллє-оп!
- Ну как, товаріщ майор, єсть лі тєпєрь над вамі контроль ФСБ?
- Нікак нєт!
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20.09.2024 13:45 Ответить
Не смішно; до того ж, це не так робиться. Дурова просто можуть посадити за те, що йому вже інкримінували. А це 2 декади в'язниці. Тоді він точно здасть більше за вс, чого Москва боїться як вогню.
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20.09.2024 14:26 Ответить
Ви ніколи не будете впевнені, чи є там контроль ФСБ, чи ні. Поки фактично володіти буде Дуров, і розставлятиме людей на керівні посади в компанії.
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20.09.2024 14:29 Ответить
«В тюрмі тобі цим не дадуть користуватися».
- Емільєн, Таксі 3
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20.09.2024 14:31 Ответить
Поки що Дуров спокійно гуляє Парижем. І може щомиті раптово зникнути, аби потім таємничо вигулькнути у мАцквє.
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20.09.2024 14:33 Ответить
Не може, бо у нього забрали закордонний паспорт до закінчення розслідування і суду. А в СІЗО він по закону Франції не може сидіти більше 96 годин. Стільки ж Павлуша і відсидів після арешту
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20.09.2024 14:38 Ответить
Дипломатичні вантажі не підлягають огляду на митниці.
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20.09.2024 14:43 Ответить
Тобто тепер, помітивши як працівники поліції та ТЦК користуються ТГ, можна сміливо здавати їх... Тільки от кому? Їхньому ж начальству?
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20.09.2024 13:16 Ответить
Тіки якщо на службовому присрої. Якщо на особистому телефоні то можна
Новина цієї "новини" в тому що оказується раніше ТГ можна було використовувати на службових пристроях. А я як лох не знав )))
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20.09.2024 14:16 Ответить
Йдеш на службу - все особисте лишаєш вдома!
Так само і йдучи зі служби додому, все службове здаєш!
Отак повинно бути
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20.09.2024 14:45 Ответить
Я знаю. що так повинно бути )
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20.09.2024 19:26 Ответить
Більшість міністерств тєлєгою користувались в т.ч. і для звичайної роботи, будь-які файли через канали тєлєги передавали. І в т.ч. адміністрування систем обговорювали і обмінювалися будь-якою документацією через тєлєгу.

І підсадило на цю хєрню всіх федорівське міністерство цифровізації. А все просто - основа федорівської шарашки в 2019-2020 роках - це персонал та ставленики компанії ЄПАМ, більшість персоналу якої в світі - це якраз кацапи. І ЄПАМ до серпня 2023 року взагалі офіційно спокійно собі працював в засрашці. І нічого кримінального не бачив (і досі не бачить) в користуванні тєлєгою для будь-чого.

І так - ЄПАМ спокійно, через півтора роки повномасштабного вторгнення, домовився з великою засрашинською компанією Рексофт, яка, власне, і обслуговує багатьох підсанкційників в засрашці, про те, аби Рексофт взяв "під крило" всі активи ЄПАМ-у в засрашці. Офіційно - без права зворотнього викупу. Але що насправді - хєр зна.
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20.09.2024 14:53 Ответить
пізненько, але хоч так! Сервери ТГ на кацапстані.
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20.09.2024 13:17 Ответить
Назви ip адресу хоч одного серверу тг в рашці, чучундра
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20.09.2024 20:56 Ответить
Це правильно
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20.09.2024 13:17 Ответить
Рішення половинчасте та запізно. Багато життів втрачено через цю інформаційну дірку
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20.09.2024 13:18 Ответить
І багато машин спалено.
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20.09.2024 13:58 Ответить
Тєлєграм за корабльм...
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20.09.2024 13:20 Ответить
Тапать на службі хом'яка - це вже занадто
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20.09.2024 13:22 Ответить
Для початку - супер. Тепер шоб ще всякі "інфлюєнсєри" (ох і названнячко ) повідмовлялися від тєлєгі.
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20.09.2024 13:22 Ответить
Треба щоб не просто відмовилися, а ПЕРЕЇХАЛИ на інший месенджер. Якщо ви мені покажете сігнал-канали чи ватсап-канали по повітряній тривозі (не просто безінформативне "тревога", а де саме і що летить, всяких тлк, Ваньків, та Лаченків і т.д. - я з радістю перестану користуватися тєлєгой.
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20.09.2024 14:24 Ответить
Я не спеціаліст по месенжерах, але думаю технічно нема ніякої різниці в який месенжер пушити інформацію, якщо ця інформація є. Було б бажання. Хоч в усі одночасно.
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20.09.2024 14:27 Ответить
Цікаво: Притула вже зніс Тєлєгу?
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20.09.2024 14:26 Ответить
Та хєр хто знесе розкручений канал. То я мрію вголосину . Бабло > безпека когось там.
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20.09.2024 14:28 Ответить
І нашо далеко ходити. Одне відоме онлайн видання теж має ТГ канал. І коли я про це написав в каментах цього видання, то тутже улетів в бан на три дні.
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20.09.2024 14:30 Ответить
так, воно теж має телеграм-канал. Чесно кажучи я не розумію ґвалту навколо телеграму. Чого так всі піняться? Пересічним посполитим має бути індиферентно у чому вони спілкуються із собі подібними. Якщо ти є носій секретів чи службової інформації, то держава має мати свій спеціальний програмний продукт і технічне забезпечення, бо тільки у такій парі воно має сенс криптографічний. Бо заборонити - то просто, потрібна адекватна заміна, як по функціоналу, так і по технічним можливостям. Немає заміни, то що, голубів використовувати? Бо розмови про Сигнал чи подібні речі, то там також виникне маса проблем, як управлінського характеру, так і криптографічного.

Для всіх ще раз - надзвичайно переважній більшості з вас це все реально по цимбалам.
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20.09.2024 14:47 Ответить
додам ще... тільки свій продукт може на великий відсоток забезпечити безпеку даних.

Бо де чужі сервери і чужі розробники, то завжди є велика ймовірність витоку інформації відповідній зацікавленій стороні. І це не тільки кацапи...
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20.09.2024 14:50 Ответить
Ага, підкажіть . Зараз Фьодоров освоїть пару мільонів на розробку власної тєлєгі
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20.09.2024 20:24 Ответить
На мою думку це питання звички. Весь натовп використовує тєлєгу просто так, в цивільному житті. І коли треба якийсь месенжер для передачі секретної інформації, то рука автоматично тягнеться в звичну сторону.
Плюс велика популярність месенжера, який контролюється з рашки, відкриває великі можливості - вкиди, маніпулювання, блокування кого не треба, не блокування кого треба і т.д.
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20.09.2024 14:52 Ответить
ну... це вже питання управлінської культури і контролю діяльності від уповноважених осіб, які мають забезпечити відповідний інструментарій для виконання необхідних функцій виконавцями. Проста заборона - то саме тупе, що можна зробити, особливо зараз, і коли на телеграмі підв'язано багато процесів.
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20.09.2024 17:53 Ответить
Ніякої культури в кінцевиї користувачів апріорі! Тільки заборони і металічною лінійкою по пальцях шоб не тянулися куди не треба
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20.09.2024 20:23 Ответить
Це працює по принципу відволікання уваги для фокусу. Поки народ віртуально б"є один одному ****** на тему ту бі о нот ту бі, херась, і зеля з єрмаком в Берліні, а орки в Дніпрі. фокус.
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20.09.2024 21:00 Ответить
"інфлюенза" -- це гостре респіраторне вірусне захворювання!
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20.09.2024 22:13 Ответить
себто пізд%ж заразний і передається далі через соцмережі
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20.09.2024 22:14 Ответить
А як же запевнення міністра цифрової "дегинерації" г.Федорова, що проблема кібербезпеки трохи перебільшена?...
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/v-mintsifry-schitayut-chto-rol-kiberbezopasnosti-v-mire-preuvelichena-29112019160200
https://www.youtube.com/shorts/GELuD4kj7Vw
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20.09.2024 13:27 Ответить
цифрової "фікції" я б назвав...
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20.09.2024 22:16 Ответить
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20.09.2024 13:27 Ответить
щоб не писали правду про зелених 3,14дарасів?
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20.09.2024 13:28 Ответить
Ваня, ти щось переплутав. Ти військовий, чи держслужбовець?
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20.09.2024 13:33 Ответить
Якщо ви не знали навіть в рашке 95 мільйон користувачів Whatsapp. Чому просто не перейти на Whatsapp, раз українці не можуть без русні.
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20.09.2024 13:43 Ответить
Серьозно? Там мабудь телефонів стільки нема, бо на 80% території нема мобільного покриття.
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20.09.2024 14:34 Ответить
Це проба пера, як то кажуть. Всім решта заборонять потім. Ще трохи, і на блок-постах будуть залазити в людські телефони...
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20.09.2024 13:45 Ответить
В яких це деожорганах чи держпіприємствах роздають мобільні телефони?
Зазвичая кристуються власними в службових цілях.
На власних мобілках не заборонили?

А це що?
Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.
Вести телеграм-канал? Які службові оов'язки зав'язані на телеграмі?
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20.09.2024 13:56 Ответить
Йшов одинадцятий рік війни...
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20.09.2024 13:56 Ответить
президент заборонив СRАТЬ
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20.09.2024 14:10 Ответить
Дуже запізніле рішення! Але добре хочь щось почалося робитися.
в 22 році фсб поширило в різних змі пропагандиське інфо нібито телеграм самий захищений додаток !
ви не повірите але барани з міноборони дали розпорядження всім військовим видалити ватсап і перейти на телеграм , всі переконання в зворотньому були до сраки ...
Я вважаю , що той хто це зробив повинен понести покарання
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20.09.2024 14:24 Ответить
Ну так відомо, що рукописи не горять. На кожній дерективі є підпис начальника і прізвище виконавця. З них і слід запитати!
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20.09.2024 18:45 Ответить
О, десь я таке вже бачив

В последнее время президент Беларуси Александр Лукашенко все чаще в своих заявлениях критикует Telegram-каналы. Недавно он упомянул об обвинениях со стороны "оппозиционеров в отдельных бандитских Telegram-каналах" и о "гадких каналах, которые в Москве попрятались, и оттуда плявузгают в сторону Беларуси".
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20.09.2024 14:45 Ответить
- Господин Дуров, мне отец сказал, что "Телеграм" следит за пользователями.
- Полная ложь. К тому же у вас нет отца.
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20.09.2024 14:52 Ответить
ЯНєЛох Оманскій - має канал;
Буданга - має канал.
Я вже не кажу про нескінченний перелік військових.
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20.09.2024 15:14 Ответить
стосовно телеграм особисто сам маю досвід що він відстежується та приватна інформація зливаеться Це чиста правда Будьте обережними
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20.09.2024 15:41 Ответить
після того, як Приват злив податковій оборотку знайомої, котра під замовлення возила товари з єс, і податкова накрутила їй 180 тис штрафу, що там і кому може злити про пересічного тг?
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20.09.2024 21:07 Ответить
Телеграмофіли і росіянофіли заплакали
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20.09.2024 20:12 Ответить
а Вайбер Viber залишили, дебіли!
треба свій месенджер робити!
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20.09.2024 23:32 Ответить
Цікаво, а що же робить с Офіційними Державними Каналами?!
Наприклад:
Водоканал
ДТЕК
КМДА
...
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21.09.2024 00:49 Ответить
В Испании многие пользуются Ватсапом , удобно, практично , сообщения и звонки защищены сквозным шифрованием .
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21.09.2024 04:44 Ответить
"темою засідання було обговорення загроз національній безпеці, пов'язаних із використанням месенджера .

Очільник ГУР МО України Кирило Буданов навів обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їх персональних даних " А що там зі службою підтримки "ДІЯ" через телеграм та вайбер ?
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21.09.2024 06:13 Ответить
видадуть пейджери?
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21.09.2024 07:54 Ответить
І тільки на службі?! А Ви в курсі, що такі ресурси як Вайбер, Ватсаб, Інстаграм, ZOOM повністю контролюються руснею, так як є розробками і модифіковані лабораторією Касперського (м. Санкт-Петербург)?! Тому, все що там публікується і надсилається потрапляє у руки ворогові.
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21.09.2024 11:20 Ответить
А холуям дЄрьмака - трухам та іншій 3.14здоті - можна?
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21.09.2024 21:54 Ответить
 
 