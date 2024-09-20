Чиновникам и военным запретили пользоваться Telegram на службе, - СНБО
Работникам органов госвласти, военным, работникам сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры, запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.
Об этом сообщила пресс-служба СНБО, информирует Цензор.НЕТ.
19 сентября состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности. Ключевой темой заседания было обсуждение угроз национальной безопасности, связанных с использованием мессенджера Telegram.
Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений, а также их персональных данных.
"Представители СБУ и ГШ ВСУ отметили, что Telegram активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установления геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и т.д.", - говорится в сообщении.
Так, с целью минимизации этих угроз было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры.
Исключение составят лишь те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.
Напомним, ранее сообщалось, что до конца сентября в Раду будет внесен законопроект о регулировании Telegram в Украине.
По данным издания Politico, Россия использует Telegram для связи на фронте и организации диверсий.
Пожалуйста, подождите...
Зараз русоботів набіжить дві сотні ))
Як нема? )))))))))))
тут бандюки в "тилу" користуються, а чому не на передовій (я про рації, за бандюків і так зрозуміло)
На цьому боротьбу держави з Телеграмом слід обмежити. Більше нічого не доб'єтесь. Хіба що блокування каналів з відверто антидержавним змістом. Де, наприклад, на підпал автівок вербують.
Вам сходу 3 варіанти закинули.
Ви військова?
Ну, і на одинадцятий вж рік війни користуватися цим смітником з Мордовії - таке собі, чесно.
В Ірані юзерів Тєлєґраму у відсотковому відношенні більше, ніж в Індії та СеША
А сервери-то - де знаходяться?
- Товаріщ майор, ізбавьтєсь от контроля ФСБ
- Так точно! Аллє-оп!
- Ну как, товаріщ майор, єсть лі тєпєрь над вамі контроль ФСБ?
- Нікак нєт!
- Емільєн, Таксі 3
Новина цієї "новини" в тому що оказується раніше ТГ можна було використовувати на службових пристроях. А я як лох не знав )))
Так само і йдучи зі служби додому, все службове здаєш!
Отак повинно бути
І підсадило на цю хєрню всіх федорівське міністерство цифровізації. А все просто - основа федорівської шарашки в 2019-2020 роках - це персонал та ставленики компанії ЄПАМ, більшість персоналу якої в світі - це якраз кацапи. І ЄПАМ до серпня 2023 року взагалі офіційно спокійно собі працював в засрашці. І нічого кримінального не бачив (і досі не бачить) в користуванні тєлєгою для будь-чого.
І так - ЄПАМ спокійно, через півтора роки повномасштабного вторгнення, домовився з великою засрашинською компанією Рексофт, яка, власне, і обслуговує багатьох підсанкційників в засрашці, про те, аби Рексофт взяв "під крило" всі активи ЄПАМ-у в засрашці. Офіційно - без права зворотнього викупу. Але що насправді - хєр зна.
Для всіх ще раз - надзвичайно переважній більшості з вас це все реально по цимбалам.
Бо де чужі сервери і чужі розробники, то завжди є велика ймовірність витоку інформації відповідній зацікавленій стороні. І це не тільки кацапи...
Плюс велика популярність месенжера, який контролюється з рашки, відкриває великі можливості - вкиди, маніпулювання, блокування кого не треба, не блокування кого треба і т.д.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/v-mintsifry-schitayut-chto-rol-kiberbezopasnosti-v-mire-preuvelichena-29112019160200
https://www.youtube.com/shorts/GELuD4kj7Vw
Зазвичая кристуються власними в службових цілях.
На власних мобілках не заборонили?
А це що?
Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.
Вести телеграм-канал? Які службові оов'язки зав'язані на телеграмі?
в 22 році фсб поширило в різних змі пропагандиське інфо нібито телеграм самий захищений додаток !
ви не повірите але барани з міноборони дали розпорядження всім військовим видалити ватсап і перейти на телеграм , всі переконання в зворотньому були до сраки ...
Я вважаю , що той хто це зробив повинен понести покарання
В последнее время президент Беларуси Александр Лукашенко все чаще в своих заявлениях критикует Telegram-каналы. Недавно он упомянул об обвинениях со стороны "оппозиционеров в отдельных бандитских Telegram-каналах" и о "гадких каналах, которые в Москве попрятались, и оттуда плявузгают в сторону Беларуси".
- Полная ложь. К тому же у вас нет отца.
Буданга - має канал.
Я вже не кажу про нескінченний перелік військових.
треба свій месенджер робити!
Наприклад:
Водоканал
ДТЕК
КМДА
...
Очільник ГУР МО України Кирило Буданов навів обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їх персональних даних " А що там зі службою підтримки "ДІЯ" через телеграм та вайбер ?