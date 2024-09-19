73% украинцев получают новости из Telegram, - исследование USAID в Украине

В 2024 году Telegram остался основной социальной сетью, через которую украинцы получают новости. За последний год его доля выросла на 1%. Таким образом, он является основным источником информации для 73% населения страны.

Такие данные исследования медиапотребления в Украине представила директор Internews Network в Украине, руководитель Медийной программы USAID в Украине Джиллиан МакКормак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Она отметила, что эта соцсеть значительно превосходит другие, которые используют украинцы в бытовом общении и за последний год его популярность выросла до 81%. Что же касается других соцсетей, из которых украинцы черпают данные, то за год больше выросла популярность YouTube - до 19%, однако упала популярность как источника информации Facebook - с 19 до 16%.

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В то же время половина украинцев считают, что государство не должно вмешиваться в работу Telegram, треть считают полезной некоторую регуляцию, а 4% выступают за запрет его в Украине.

В случае его запрета половина украинцев, в частности 52%, будут искать другие источники потребления новостей, 31% будут пользоваться Telegram и дальше через сервисы обхода, а еще четверть готовы подписаться на те же ресурсы и блогеров на других сервисах.