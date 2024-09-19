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73% украинцев получают новости из Telegram, - исследование USAID в Украине

Соцмережі

В 2024 году Telegram остался основной социальной сетью, через которую украинцы получают новости. За последний год его доля выросла на 1%. Таким образом, он является основным источником информации для 73% населения страны.

Такие данные исследования медиапотребления в Украине представила директор Internews Network в Украине, руководитель Медийной программы USAID в Украине Джиллиан МакКормак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Она отметила, что эта соцсеть значительно превосходит другие, которые используют украинцы в бытовом общении и за последний год его популярность выросла до 81%. Что же касается других соцсетей, из которых украинцы черпают данные, то за год больше выросла популярность YouTube - до 19%, однако упала популярность как источника информации Facebook - с 19 до 16%.

Керівниця Медійної програми USAID в Україні Джилліан МакКормак презентує дані дослідження медіаспоживання в Україні

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В то же время половина украинцев считают, что государство не должно вмешиваться в работу Telegram, треть считают полезной некоторую регуляцию, а 4% выступают за запрет его в Украине.

В случае его запрета половина украинцев, в частности 52%, будут искать другие источники потребления новостей, 31% будут пользоваться Telegram и дальше через сервисы обхода, а еще четверть готовы подписаться на те же ресурсы и блогеров на других сервисах.
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Топ комментарии
+36
магічна цифра
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19.09.2024 19:09
+26
я взагалі не користуюсь телеграмом
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19.09.2024 19:10
+18
"Савпадєніє? Нє думаю!" (с)
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19.09.2024 19:10
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Нуууу... може ці альтернативно розвинуті в принципі мають дуже специфічний смак.

А чиє то лайно - це вже друге питання.
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20.09.2024 02:11 Ответить
є й інші загальновідомі факти !
в кожній сотні яєць нараховується лише 73 яйця
в кожній сотні пляшок пива нараховується лише 73 пляшки
кожну сотню зарплати видають купюрою на якій написано "73" !
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19.09.2024 20:08 Ответить
Так а Бутусов плюс теж в телеграмі є. Що в цьому випадку робити?
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19.09.2024 20:56 Ответить
Хз, що робити.
Без Телемарафона та ФСБграму новини нема ле узнавати.

Біда!!!
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20.09.2024 02:09 Ответить
А остальные получают информацию из теле марафона.
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19.09.2024 21:04 Ответить
Телеграм, телемарафон і нічні клуби - ось вони 73 з 33х = шапіто.
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19.09.2024 21:40 Ответить
2019р-вибори.73% за блазня.2024р повномаштабна війна з рашкой-73% читають новини з кацапсько фсбшной "телегі".Співпадіння,чи закономірність?Кажеш довбням не сувай пальці в розетку,а у відповвдь-"какая разніца".
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20.09.2024 04:56 Ответить
Є сенс взагалі заборонити телегу. Так як підарам дозволено користуватися лише телегою. Чисто фсбшна помилка.
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20.09.2024 09:05 Ответить
Бачите, справа не в зеленському. Паяц щезне, а люди залишаться ті самі і оберуть собі нового сцаря, якого вкажуть ЗМІ( Засоби Маніпуляції Ідіотами). Проблема в дураках
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20.09.2024 09:07 Ответить
Безкоштовний європейський та світовий футбол у цифровому етері!

Треба пересканувати (пошук) цифрові канали на телевізорі і знайти новий канал Megogo Спорт!

29 серпня «Megogo Спорт» https://detector.media/infospace/article/231513/2024-08-29-bezplatnyy-zagalnonatsionalnyy-telekanal-megogo-sport-rozpochav-movlennya-v-eteri-t2/ розпочав мовлення в державному мультиплекс і МХ-7. Телеканал буде доступний безплатно в усіх областях України у цифровій етерній мережі Т2.

MEGOGO безкоштовно покаже деякі матчі Ліги чемпіонів, а також поєдинки Ла Ліги та Серії А.
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20.09.2024 10:19 Ответить
Напевне втомились вмиватись сечею, якою щедро поливають з ТВ
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20.09.2024 15:27 Ответить
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