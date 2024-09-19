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73% українців отримують новини з Telegram, - дослідження USAID в Україні

Соцмережі

У 2024 році Telegram залишився основною соціальною мережею, через яку українці отримують новини. За останній рік його частка зросла на 1%. Таким чином, він є основним джерелом інформації для 73% населення країни.

Такі дані дослідження медіаспоживання в Україні представила директорка Internews Network в Україні, керівниця Медійної програми USAID в Україні Джилліан МакКормак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Вона зазначила, що ця соцмережа значно переважає інші, які використовують українці у побутовому спілкуванні і за останній рік його популярність зросла до 81%. Що ж стосується інших соцмереж, з яких українці черпають дані, то за рік більше зросла популярність YouTube – до 19%, однак впала популярність як джерела інформації Facebook – з 19 до 16%.

Керівниця Медійної програми USAID в Україні Джилліан МакКормак презентує дані дослідження медіаспоживання в Україні

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Водночас половина українців вважають, що держава не має втручатись в роботу Telegram, третина вважають корисною певну регуляцію, а 4% виступають за заборону його в Україні.

В разі його заборони половина українців, зокрема 52%, шукатимуть інші джерела споживання новин, 31% користуватимуться Telegram і далі через сервіси обходу, а ще чверть готові підписатись на ті ж ресурси та блогерів на інших сервісах.

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Топ коментарі
+36
магічна цифра
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19.09.2024 19:09
+26
я взагалі не користуюсь телеграмом
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19.09.2024 19:10
+18
"Савпадєніє? Нє думаю!" (с)
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19.09.2024 19:10
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Нуууу... може ці альтернативно розвинуті в принципі мають дуже специфічний смак.

А чиє то лайно - це вже друге питання.
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20.09.2024 02:11 Відповісти
є й інші загальновідомі факти !
в кожній сотні яєць нараховується лише 73 яйця
в кожній сотні пляшок пива нараховується лише 73 пляшки
кожну сотню зарплати видають купюрою на якій написано "73" !
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19.09.2024 20:08 Відповісти
Так а Бутусов плюс теж в телеграмі є. Що в цьому випадку робити?
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19.09.2024 20:56 Відповісти
Хз, що робити.
Без Телемарафона та ФСБграму новини нема ле узнавати.

Біда!!!
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20.09.2024 02:09 Відповісти
А остальные получают информацию из теле марафона.
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19.09.2024 21:04 Відповісти
Телеграм, телемарафон і нічні клуби - ось вони 73 з 33х = шапіто.
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19.09.2024 21:40 Відповісти
2019р-вибори.73% за блазня.2024р повномаштабна війна з рашкой-73% читають новини з кацапсько фсбшной "телегі".Співпадіння,чи закономірність?Кажеш довбням не сувай пальці в розетку,а у відповвдь-"какая разніца".
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20.09.2024 04:56 Відповісти
Є сенс взагалі заборонити телегу. Так як підарам дозволено користуватися лише телегою. Чисто фсбшна помилка.
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20.09.2024 09:05 Відповісти
Бачите, справа не в зеленському. Паяц щезне, а люди залишаться ті самі і оберуть собі нового сцаря, якого вкажуть ЗМІ( Засоби Маніпуляції Ідіотами). Проблема в дураках
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20.09.2024 09:07 Відповісти
Безкоштовний європейський та світовий футбол у цифровому етері!

Треба пересканувати (пошук) цифрові канали на телевізорі і знайти новий канал Megogo Спорт!

29 серпня «Megogo Спорт» https://detector.media/infospace/article/231513/2024-08-29-bezplatnyy-zagalnonatsionalnyy-telekanal-megogo-sport-rozpochav-movlennya-v-eteri-t2/ розпочав мовлення в державному мультиплекс і МХ-7. Телеканал буде доступний безплатно в усіх областях України у цифровій етерній мережі Т2.

MEGOGO безкоштовно покаже деякі матчі Ліги чемпіонів, а також поєдинки Ла Ліги та Серії А.
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20.09.2024 10:19 Відповісти
Напевне втомились вмиватись сечею, якою щедро поливають з ТВ
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20.09.2024 15:27 Відповісти
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