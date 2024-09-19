73% українців отримують новини з Telegram, - дослідження USAID в Україні
У 2024 році Telegram залишився основною соціальною мережею, через яку українці отримують новини. За останній рік його частка зросла на 1%. Таким чином, він є основним джерелом інформації для 73% населення країни.
Такі дані дослідження медіаспоживання в Україні представила директорка Internews Network в Україні, керівниця Медійної програми USAID в Україні Джилліан МакКормак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.
Вона зазначила, що ця соцмережа значно переважає інші, які використовують українці у побутовому спілкуванні і за останній рік його популярність зросла до 81%. Що ж стосується інших соцмереж, з яких українці черпають дані, то за рік більше зросла популярність YouTube – до 19%, однак впала популярність як джерела інформації Facebook – з 19 до 16%.
Водночас половина українців вважають, що держава не має втручатись в роботу Telegram, третина вважають корисною певну регуляцію, а 4% виступають за заборону його в Україні.
В разі його заборони половина українців, зокрема 52%, шукатимуть інші джерела споживання новин, 31% користуватимуться Telegram і далі через сервіси обходу, а ще чверть готові підписатись на ті ж ресурси та блогерів на інших сервісах.
Будь ласка, зачекайте...
А чиє то лайно - це вже друге питання.
в кожній сотні яєць нараховується лише 73 яйця
в кожній сотні пляшок пива нараховується лише 73 пляшки
кожну сотню зарплати видають купюрою на якій написано "73" !
Без Телемарафона та ФСБграму новини нема ле узнавати.
Біда!!!
Треба пересканувати (пошук) цифрові канали на телевізорі і знайти новий канал Megogo Спорт!
29 серпня «Megogo Спорт» https://detector.media/infospace/article/231513/2024-08-29-bezplatnyy-zagalnonatsionalnyy-telekanal-megogo-sport-rozpochav-movlennya-v-eteri-t2/ розпочав мовлення в державному мультиплекс і МХ-7. Телеканал буде доступний безплатно в усіх областях України у цифровій етерній мережі Т2.
MEGOGO безкоштовно покаже деякі матчі Ліги чемпіонів, а також поєдинки Ла Ліги та Серії А.