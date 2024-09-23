Telegram передаватиме правоохоронцям IP-адреси та номери телефонів тих, хто займається незаконною діяльністю

Месенджер Telegram передаватиме правоохоронним органам різних країн світу IP-адреси та номери телефонів користувачів, які порушуватимуть правила користування месенджером, зокрема використовуватимуть його для порушення законодавства. Це вібдуватиметься на підставі офіційних запитів.

Про це повідомив засновник месенджеру Павел Дуров.

За його словами, функцією пошуку в месенджері зловживали люди, які порушили загальні положення та умови, для продажу незаконних товарів.

Дуров повідомив, що за останні кілька тижнів спеціальна команда модераторів, використовуючи штучний інтелект, зробила пошук Telegram набагато безпечнішим. Так, увесь проблемний вміст, який був виявлений у пошуку, більше не доступний.

"Щоб ще більше стримувати злочинців від зловживання пошуком у Telegram, ми оновили наші умови використання та політику конфіденційності, гарантуючи, що вони є узгодженими в усьому світі. Ми чітко дали зрозуміти, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути надані відповідним органам у відповідь на законні запити", – підкреслив Дуров.

"Якщо вам усе ж вдалося знайти щось небезпечне чи незаконне в пошуку Telegram, повідомте нам про це через @SearchReport", – закликав засновник месенджеру.

Як повідомлялося, Павла Дурова затримали ввечері 24 серпня в аеропорту Парижа.

Претензії французької влади до Дурова пов'язані з зашифрованими повідомленнями, що використовуються в Telegram, доступом до яких він не погоджується ділитися з правоохоронними органами. А це створює ризики використання менеджера злочинцями.

Також його звинувачують в тому, що він не вжив заходів проти злочинного використання його месенджера підписниками, зокрема, через відсутність модерації та співпраці зі слідством.