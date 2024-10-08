На Полтавщине депутаты рекомендовали запретить Telegram, – СМИ
Депутаты единогласно рекомендовали запретить мессенджер Telegram на Полтавщине. Этот вопрос должен рассмотреть областной совет.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Содержание".
Как отмечается, в Полтавском областном совете начали подготовку к голосованию за запрет Telegram.
О планах заблокировать мессенджер на Полтавщине стало известно из трансляции заседания депутатской комиссии по вопросам регламента от 3 октября. На ней депутатская комиссия рассмотрела вопрос "О запрете использования Telegram".
Один из депутатов заявил, что ему пришлось регистрироваться через Telegram, чтобы попасть на Государственный аграрный реестр.
Утверждается, что депутатов это возмущает, поскольку "серверы Telegram находятся в Санкт-Петербурге", поэтому существует риск передачи информации в РФ.
Депутаты, ссылаясь на разъяснения спецслужб Украины, единогласно рекомендовали запретить мессенджер на территории Полтавской области.
Полтавский областной совет должен рассмотреть этот вопрос на ближайшей сессии.
Напомним, ранее сообщалось, что работникам органов госвласти, военным, работникам сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.
Ранее СМИ сообщали, что новый законопроект по регулированию деятельности мессенджера Telegram в Украине разработают и внесут в ВР до конца сентября 2024 года.
Один з депутатів заявив, що йому довелося реєструватися через Telegram, щоб потрапити на Державний аграрний реєстр.
ДЕБІЛ!!!!!!!! Електронний підпис в Дії, коди на електронну адресу та СМС на телефон. Все.
Не знаю, плакати чи сміятись з цього речення.
але наріду це не подобається , як мінімум 75 відсоткам