На Полтавщине депутаты рекомендовали запретить Telegram, – СМИ

Депутати на Полтавщині пропонують заблокувати Телеграм

Депутаты единогласно рекомендовали запретить мессенджер Telegram на Полтавщине. Этот вопрос должен рассмотреть областной совет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Содержание".

Как отмечается, в Полтавском областном совете начали подготовку к голосованию за запрет Telegram.

О планах заблокировать мессенджер на Полтавщине стало известно из трансляции заседания депутатской комиссии по вопросам регламента от 3 октября. На ней депутатская комиссия рассмотрела вопрос "О запрете использования Telegram".

Один из депутатов заявил, что ему пришлось регистрироваться через Telegram, чтобы попасть на Государственный аграрный реестр.

Утверждается, что депутатов это возмущает, поскольку "серверы Telegram находятся в Санкт-Петербурге", поэтому существует риск передачи информации в РФ.

Депутаты, ссылаясь на разъяснения спецслужб Украины, единогласно рекомендовали запретить мессенджер на территории Полтавской области.

Полтавский областной совет должен рассмотреть этот вопрос на ближайшей сессии.

Напомним, ранее сообщалось, что работникам органов госвласти, военным, работникам сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.

Ранее СМИ сообщали, что новый законопроект по регулированию деятельности мессенджера Telegram в Украине разработают и внесут в ВР до конца сентября 2024 года.

Топ комментарии
+10
Можна ще на законодавчому рівні зробити обов'язковим перегляд телемарафону з квадроберами!
08.10.2024 15:19 Ответить
+4
через 10 років війни з кацапами вирішили заборонити кацапський канал розвідки
але наріду це не подобається , як мінімум 75 відсоткам
08.10.2024 15:36 Ответить
+2
І скільки коштів вже використано на підготовку та скільки буде списано на впровадження? Не , якщо у них вийде, то нехай заборонять путіна та рашу.
08.10.2024 15:17 Ответить
08.10.2024 15:15 Ответить
І скільки коштів вже використано на підготовку та скільки буде списано на впровадження? Не , якщо у них вийде, то нехай заборонять путіна та рашу.
08.10.2024 15:17 Ответить
Можна ще на законодавчому рівні зробити обов'язковим перегляд телемарафону з квадроберами!
08.10.2024 15:19 Ответить
бажано відразу на 24/7 щоб дивилися....
08.10.2024 15:24 Ответить
А психіка витримає? Дуже сумніваюся...
08.10.2024 16:13 Ответить
Купа довбодятлів. Такі самі дебіли, як і кацапи в госдурі.

Один з депутатів заявив, що йому довелося реєструватися через Telegram, щоб потрапити на Державний аграрний реєстр.
ДЕБІЛ!!!!!!!! Електронний підпис в Дії, коди на електронну адресу та СМС на телефон. Все.
08.10.2024 15:24 Ответить
сервери Telegram знаходяться у Санкт-Петербурзі", тому існує ризик передачі інформації у РФ.
Не знаю, плакати чи сміятись з цього речення.
08.10.2024 15:33 Ответить
через 10 років війни з кацапами вирішили заборонити кацапський канал розвідки
але наріду це не подобається , як мінімум 75 відсоткам
08.10.2024 15:36 Ответить
А що ти заспіваєш, як після телеграму почнуть забороняти вайбер,Ютуб,тощо!?
08.10.2024 15:42 Ответить
Ти прирівнюєш російський телеграм, який контролюється фсб до американського ютуба? ) Ти ще й напевно незадоволений що рос музику заборонили в публічних місцях, що комуністична символіка заборонена, зносять пам'ятники лєніна і пушкіна
08.10.2024 16:48 Ответить
Буданга, це ти?
08.10.2024 17:22 Ответить
Хто така Буданга?
09.10.2024 02:35 Ответить
Основну масу інформації розвідки отримують з відкритих джерел. Люди у Фізбуці самі про себе все пишуть
08.10.2024 16:19 Ответить
 
 