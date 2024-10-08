На Полтавщине депутаты рекомендовали запретить Telegram, – СМИ

Депутаты единогласно рекомендовали запретить мессенджер Telegram на Полтавщине. Этот вопрос должен рассмотреть областной совет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Содержание".

Как отмечается, в Полтавском областном совете начали подготовку к голосованию за запрет Telegram.

О планах заблокировать мессенджер на Полтавщине стало известно из трансляции заседания депутатской комиссии по вопросам регламента от 3 октября. На ней депутатская комиссия рассмотрела вопрос "О запрете использования Telegram".

Читайте: В Раде ограничат использование Telegram

Один из депутатов заявил, что ему пришлось регистрироваться через Telegram, чтобы попасть на Государственный аграрный реестр.

Утверждается, что депутатов это возмущает, поскольку "серверы Telegram находятся в Санкт-Петербурге", поэтому существует риск передачи информации в РФ.

Депутаты, ссылаясь на разъяснения спецслужб Украины, единогласно рекомендовали запретить мессенджер на территории Полтавской области.

Полтавский областной совет должен рассмотреть этот вопрос на ближайшей сессии.

Также читайте: Telegram будет раскрывать правоохранителям IP-адреса и номера телефонов пользователей, занимающихся незаконной деятельностью

Напомним, ранее сообщалось, что работникам органов госвласти, военным, работникам сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.

Ранее СМИ сообщали, что новый законопроект по регулированию деятельности мессенджера Telegram в Украине разработают и внесут в ВР до конца сентября 2024 года.