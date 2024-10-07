В Раде ограничат использование Telegram
Аппарат Верховной Рады Украины ограничит использование мессенджера Telegram в локальной сети парламента.
Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова, нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее распоряжение Юрчишин получил от аппарата ВР.
Национальный координационный центр кибербезопасности СНБО предлагает такие меры безопасности:
- обязательная двухфакторная авторизация и отмена синхронизации контактов. Также необходимо блокировать доступ к компьютеру, если оставляете его без присмотра, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к вашему аккаунту;
- запрет передачи данных, которые используются в работе и служебная коммуникация в Telegram;
- запрет устанавливать и пользоваться клиентом Telegram на служебных компьютерах или личных компьютерах, которые используются в служебной деятельности;
- блокировка работы мессенджера происходит с помощью технических и
программных средств, проводится фиксирование запросов на несанкционированные попытки
подключения к сервису;
"К сожалению, уже были примеры, когда посторонние лица получали данные госслужащих через Telegram, которым пользовались на рабочих устройствах. Этим распоряжением мы минимизируем риски. Подчеркну, что это касается именно работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что работникам органов госвласти, военным, работникам сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.
Ранее СМИ сообщали, что новый законопроект по регулированию деятельности мессенджера Telegram в Украине разработают и внесут в ВР до конца сентября 2024 года.
