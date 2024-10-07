РУС
В Раде ограничат использование Telegram

Апарат ВР обмежить використання Telegram

Аппарат Верховной Рады Украины ограничит использование мессенджера Telegram в локальной сети парламента.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова, нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее распоряжение Юрчишин получил от аппарата ВР.

Национальный координационный центр кибербезопасности СНБО предлагает такие меры безопасности:

  • обязательная двухфакторная авторизация и отмена синхронизации контактов. Также необходимо блокировать доступ к компьютеру, если оставляете его без присмотра, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к вашему аккаунту;
  • запрет передачи данных, которые используются в работе и служебная коммуникация в Telegram;
  • запрет устанавливать и пользоваться клиентом Telegram на служебных компьютерах или личных компьютерах, которые используются в служебной деятельности;
  • блокировка работы мессенджера происходит с помощью технических и
    программных средств, проводится фиксирование запросов на несанкционированные попытки
    подключения к сервису;

"К сожалению, уже были примеры, когда посторонние лица получали данные госслужащих через Telegram, которым пользовались на рабочих устройствах. Этим распоряжением мы минимизируем риски. Подчеркну, что это касается именно работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что работникам органов госвласти, военным, работникам сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.

Ранее СМИ сообщали, что новый законопроект по регулированию деятельности мессенджера Telegram в Украине разработают и внесут в ВР до конца сентября 2024 года.

Автор: 

ВР (29396) Юрчишин Ярослав (165) Telegram (122)
+3
в держустановах взагалі не повинно бути доступів до будь-яких месенджерів, безкоштовної пошти типу gmail та файлообмінників з робочих пристроїв. до потокового відео обмежити, лише тим, кому потрібен. Нехай працюють, а не відосики дивляться.
07.10.2024 11:39 Ответить
+2
Наступні кроки - обмеження швидкості інтернету, та заборона Ютуба
07.10.2024 11:21 Ответить
+1
А где же депутаты будут смотреть видосики от "лидера"?
07.10.2024 11:23 Ответить
А ЖЕК так і будуть використовувати телеграм для розсилки рахунків ?
07.10.2024 11:13 Ответить
а спати на мілліонах оставлять?
07.10.2024 11:19 Ответить
А як же тепер з шлюхами про "манал-табу" домовлятися?
07.10.2024 11:20 Ответить
фу - це ж по любові...
07.10.2024 11:22 Ответить
Наступні кроки - обмеження швидкості інтернету, та заборона Ютуба
07.10.2024 11:21 Ответить
Підсадити всіх на Dial-UP від "Укртелекому"
07.10.2024 12:04 Ответить
А где же депутаты будут смотреть видосики от "лидера"?
07.10.2024 11:23 Ответить
Заборонять опозиційні канали, і дозволять анонімні ОПешні помийки.
07.10.2024 11:24 Ответить
тобто вони зараз не заборонені?
07.10.2024 11:26 Ответить
Цікаво, про що троль хотів сказати? Хто "вони" і хто Телеграм з Зельоних чіпав? Навпаки, до приходу Зельоних ним в Україні мало хто користувався. Самі Зельоні і все перевели в кацапський Телеграм, і постійно рекомендували, та максимально прив'язували до нього. Питання риторичне, і не до тебе. Якщо і висреш, щось, то навіть не читатиму.
07.10.2024 11:31 Ответить
все норм крім "висреш" - остав собі.
07.10.2024 11:34 Ответить
прочитаєш - куди ти дінешся?
07.10.2024 11:36 Ответить
клоуни на 11 році війни
07.10.2024 11:30 Ответить
Треба обмежувати, допоки головним "бенефіціаром" Тєлєґі є ФСБ
07.10.2024 11:33 Ответить
головним бенефіціаром телеги є Jp Morgan які вклали в неї 1.5 млрд. інвестицій, а всі обмеження почались у нас, коли телеграм почав розкривати інформацію на вимогу західних спецслужб.
07.10.2024 11:47 Ответить
в держустановах взагалі не повинно бути доступів до будь-яких месенджерів, безкоштовної пошти типу gmail та файлообмінників з робочих пристроїв. до потокового відео обмежити, лише тим, кому потрібен. Нехай працюють, а не відосики дивляться.
07.10.2024 11:39 Ответить
Навіть з точки зору безпеки обмежити доступ, залишити chatGPT до прикладу для пошуку інформації та ще якісь безпечні ресурси.
07.10.2024 11:54 Ответить
Кацапський "телеграм"? Та невже? Не вірю!
07.10.2024 17:48 Ответить
 
 