Юрчишин написал заявление в правоохранительные органы на режиссера Трофимову за пропагандистский фильм "Россияне на войне"

Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин подал заявление в правоохранительные органы на режиссера пропагандистского фильма "Россияне на войне" Анастасию Трофимову. Соответствующие заявления нардеп направил в Офис Генпрокурора и СБУ.

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на сообщение нардепа Юрчишина в соцсети Facebook.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова напомнил, что ранее Трофимова снимала кино для пропагандистского канала "Russia Today".

А теперь, как отметил нардеп, режиссер совершила преступление против Украины.

"Она ездила снимать свое кино с российскими солдатами и выпустила материал, который оправдывает или признает правомерной российскую агрессию против Украины", - говорится в заметке Юрчишина.

Парламентарий отметил, что кроме моральных преступлений, в действиях Трофимовой еще и есть признаки ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Заявления на режиссера Юрчишин направил в Офис Генпрокурора и Службу безопасности Украины и ждет открытия уголовного производства.

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"Именно Украина должна реагировать первой и инициировать дело, которое нарушает наши законы и видение войны", - подчеркнул глава парламентского комитета.

Юрчишин также поблагодарил украинцев и неравнодушных в Торонто, которые вышли с протестом из-за показа этого фильма.

"Спасибо украинцам и нашим друзьям в Торонто, которые вышли с протестом из-за показа пропагандистского фильма... К сожалению, эту пропагандистскую вещь пытаются пропихнуть в программу фестиваля в Цюрихе, Швейцария. Поэтому должны действовать на опережение", - добавил депутат.

Напомним, что накануне Министерство культуры и стратегических коммуникаций внесло в "черный список" экс-сотрудницу пропагандистского канала "Russia Today", режиссера фильма "Русские на войне" Анастасию Трофимову.

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Фильм "Русские на войне"

Напомним, канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили финансирование производства фильма "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой, решила в дальнейшем не демонстрировать его.

Ранее Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на Международном кинофестивале.

Несмотря на многочисленные протесты руководство Канадского кинофестиваля в Торонто (TIFF) отказалось отменять показы фильма российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Русские на войне".

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