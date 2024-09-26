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Юрчишин написал заявление в правоохранительные органы на режиссера Трофимову за пропагандистский фильм "Россияне на войне"

Юрчишин подав заяву до ОГП та СБУ на пропагандистку Трофімову

Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин подал заявление в правоохранительные органы на режиссера пропагандистского фильма "Россияне на войне" Анастасию Трофимову. Соответствующие заявления нардеп направил в Офис Генпрокурора и СБУ.

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на сообщение нардепа Юрчишина в соцсети Facebook.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова напомнил, что ранее Трофимова снимала кино для пропагандистского канала "Russia Today".

А теперь, как отметил нардеп, режиссер совершила преступление против Украины.

"Она ездила снимать свое кино с российскими солдатами и выпустила материал, который оправдывает или признает правомерной российскую агрессию против Украины", - говорится в заметке Юрчишина.

Парламентарий отметил, что кроме моральных преступлений, в действиях Трофимовой еще и есть признаки ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Заявления на режиссера Юрчишин направил в Офис Генпрокурора и Службу безопасности Украины и ждет открытия уголовного производства.

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"Именно Украина должна реагировать первой и инициировать дело, которое нарушает наши законы и видение войны", - подчеркнул глава парламентского комитета.

Юрчишин также поблагодарил украинцев и неравнодушных в Торонто, которые вышли с протестом из-за показа этого фильма.

"Спасибо украинцам и нашим друзьям в Торонто, которые вышли с протестом из-за показа пропагандистского фильма... К сожалению, эту пропагандистскую вещь пытаются пропихнуть в программу фестиваля в Цюрихе, Швейцария. Поэтому должны действовать на опережение", - добавил депутат.

Напомним, что накануне Министерство культуры и стратегических коммуникаций внесло в "черный список" экс-сотрудницу пропагандистского канала "Russia Today", режиссера фильма "Русские на войне" Анастасию Трофимову.

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Фильм "Русские на войне"

Напомним, канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили финансирование производства фильма "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой, решила в дальнейшем не демонстрировать его.

Ранее Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на Международном кинофестивале.

Несмотря на многочисленные протесты руководство Канадского кинофестиваля в Торонто (TIFF) отказалось отменять показы фильма российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Русские на войне".

Читайте также: Режиссер фильма "Русские на войне" Трофимова внесена в "черный список", - Минкульт

Автор: 

заявление (393) пропаганда (3683) фильмы (400) Юрчишин Ярослав (158)


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Топ комментарии
+13
Усі, хто в'їжджає на ТОТ не з території України без дозволу чинної влади України--злочинці.
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26.09.2024 19:13
+12
зеля знімав російські фільми
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26.09.2024 19:16
+9
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26.09.2024 19:17
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Усі, хто в'їжджає на ТОТ не з території України без дозволу чинної влади України--злочинці.
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26.09.2024 19:13 Ответить
Так
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26.09.2024 20:06 Ответить
законна воєнна ціль.
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26.09.2024 20:13 Ответить
зеля знімав російські фільми
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26.09.2024 19:16 Ответить
Про війну та хароших рускіх мальчікав?
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26.09.2024 19:33 Ответить
Зєля - чужинець. Іму прастітєльна-***...
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26.09.2024 20:06 Ответить
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26.09.2024 19:17 Ответить
Теперка їй піззєц!
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26.09.2024 19:21 Ответить
На неї в Інтерпол треба подавати, за незаконний перетин кордону України та перебування на ТОТ, тому що ця істота військовий злочинець, такий самий, як будь-яка істота кацапського громадянства, що перебуває в Україні для знищення місцевого населення.
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26.09.2024 19:31 Ответить
Влада безтолкова, але не дивно, на що здатні шмарклі!
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26.09.2024 19:36 Ответить
Курица не выкупает что будет сидеть рано или поздно на скамейке подсудимых в Гааге как и немцы после войны) ну снимай, снимай😂
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26.09.2024 19:39 Ответить
вона попершу агент фсб а потім вже курка , так що задача їй поставлена і виконується , вони хоть і фашисти але це не наше шапіто тупорилих бовдурів
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26.09.2024 19:56 Ответить
За ефективністю це, як скарга в Спортлото.
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26.09.2024 19:43 Ответить
Це просто піар Юрчишина і більш ні про що, нажаль.
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27.09.2024 00:13 Ответить
Блин, Юрчишин - 100 баллів
Треба їх усіх до Інтерполу , щоб носа з болот не висовували , БОЛОТНІ КІКИМОРИ
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26.09.2024 19:59 Ответить
"болотні кікімори" (с) - гарно сказано! +++++👍
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26.09.2024 20:29 Ответить
Можно поширювати назву
наприклад МАША ЗАХАРОВА - болотна кікімора
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26.09.2024 20:31 Ответить
послухати Романа Цимбалюка, як він її тільки не називає.., але що тут вдієш: потвора є потвора! Гарного вечора, пані Марія, Вам і Вашій Родині.
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26.09.2024 20:37 Ответить
Дякую . І Вам гарного вечора .
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26.09.2024 21:46 Ответить
Ця піпетка трофімова , думає шо зачарувала, своїм кінематографічним підходом, до горя українців , наївна ...сама природа ,дасть їй відповідь, за маніпуляцію та продажність ...почекаємо !!!
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26.09.2024 20:09 Ответить
Пан Юрчишин заслуговує на повагу.
... у нас в охвісі є патужні кінокрути, можна зробити заяву від Імені Держави.
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26.09.2024 20:33 Ответить
У Швейцарії вони вже пролетіли мимо каси ...
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27.09.2024 01:02 Ответить
 
 