Юрчишин написав заяву до правоохоронних органів на режисерку Трофімову за пропагандистський фільм "Росіяни на війні"

Голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин подав заяву до правоохоронних органів на режисерку пропагандистського фільму "Росіяни на війні" Анастасію Трофімову. Відповідні заяви нардеп скерував до Офісу Генпрокурора та СБУ.

Про це повідмляє Цензор. НЕТ з посиланням на допис нардепа Юрчишина у соцмережі Facebook.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова нагадав, що раніше Трофімова знімала кіно для пропагандистського каналу "Russia Today".

А тепер, як зазначив нардеп, режисерка скоїла злочин проти України.

"Вона їздила знімати своє кіно з російськими солдатами та випустила матеріал, який виправдовує або визнає правомірною російську агресію проти України", - йдеться у дописі Юрчишина.

Парламентар наголосив, що окрім моральних злочинів, у діях Трофімової ще й є ознаки ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Заяви на режисерку Юрчишин скерував до Офісу Генпрокурора та Служби безпеки України й чекає на відкриття кримінального провадження.

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"Саме Україна має реагувати першою та ініціювати справу, яка порушує наші закони та бачення війни", - наголосив голова парламентського комітету.

Юрчишин також подякував українцям та небайдужим у Торонто, які вийшли з протестом через показ цього фільму.

"Дякую українцям та нашим друзям у Торонто, які вийшли з протестом через показ пропагандистського фільму... На жаль, цю пропагандистську річ намагаються пропхати в програму фестивалю в Цюріху, Швейцарія. Тож маємо діяти на випередження", - додав депутат.

Нагадаємо, що напередодні Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло до "чорного списку" експрацівницю пропагандистського каналу "Russia Today", режисерку фільму "Росіяни на війні" Анастасію Трофімову.

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Фільм "Росіяни на війні"

Нагадаємо, канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario), через яку надали фінансування виробництва фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової, вирішила надалі не демонструвати його.

Раніше Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".

А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.

Генконсульство України в Торонто висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на Міжнародному кінофестивалі.

Попри численні протести керівництво Канадського кінофестивалю у Торонто (TIFF) відмовилося скасовувати покази фільму російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".

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