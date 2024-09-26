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Новини
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Юрчишин написав заяву до правоохоронних органів на режисерку Трофімову за пропагандистський фільм "Росіяни на війні"

Юрчишин подав заяву до ОГП та СБУ на пропагандистку Трофімову

Голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин подав заяву до правоохоронних органів на режисерку пропагандистського фільму "Росіяни на війні" Анастасію Трофімову. Відповідні заяви нардеп скерував до Офісу Генпрокурора та СБУ.

Про це повідмляє Цензор. НЕТ з посиланням на допис нардепа Юрчишина у соцмережі Facebook.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова нагадав, що раніше Трофімова знімала кіно для пропагандистського каналу "Russia Today".

А тепер, як зазначив нардеп, режисерка скоїла злочин проти України.

"Вона їздила знімати своє кіно з російськими солдатами та випустила матеріал, який виправдовує або визнає правомірною російську агресію проти України", - йдеться у дописі Юрчишина.

Парламентар наголосив, що окрім моральних злочинів, у діях Трофімової ще й є ознаки ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Заяви на режисерку Юрчишин скерував до Офісу Генпрокурора та Служби безпеки України й чекає на відкриття кримінального провадження.

Читайте також: Кінофестиваль у Торонто вирішив таки показати пропагандистський фільм "Росіяни на війні"

"Саме Україна має реагувати першою та ініціювати справу, яка порушує наші закони та бачення війни", - наголосив голова парламентського комітету.

Юрчишин також подякував українцям та небайдужим у Торонто, які вийшли з протестом через показ цього фільму.

"Дякую українцям та нашим друзям у Торонто, які вийшли з протестом через показ пропагандистського фільму... На жаль, цю пропагандистську річ намагаються пропхати в програму фестивалю в Цюріху, Швейцарія. Тож маємо діяти на випередження", - додав депутат.

Нагадаємо, що напередодні Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло до "чорного списку" експрацівницю пропагандистського каналу "Russia Today", режисерку фільму "Росіяни на війні" Анастасію Трофімову.

Читайте також: МЗС України висловило обурення через намір кінофестивалю у Цюриху показати пропагандистський фільм "Росіяни на війні"

Фільм "Росіяни на війні"

Нагадаємо, канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario), через яку надали фінансування виробництва фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової, вирішила надалі не демонструвати його.

Раніше Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".

А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.

Генконсульство України в Торонто висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на Міжнародному кінофестивалі.

Попри численні протести керівництво Канадського кінофестивалю у Торонто (TIFF) відмовилося скасовувати покази фільму російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".

Читайте також: Режисерку фільму "Росіяни на війні" Трофімову внесено до "чорного списку", - Мінкульт

Автор: 

заява (219) пропаганда (2808) фільми (280) Юрчишин Ярослав (153)


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Топ коментарі
+13
Усі, хто в'їжджає на ТОТ не з території України без дозволу чинної влади України--злочинці.
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26.09.2024 19:13
+12
зеля знімав російські фільми
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26.09.2024 19:16
+9
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26.09.2024 19:17
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Усі, хто в'їжджає на ТОТ не з території України без дозволу чинної влади України--злочинці.
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26.09.2024 19:13 Відповісти
Так
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26.09.2024 20:06 Відповісти
законна воєнна ціль.
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26.09.2024 20:13 Відповісти
зеля знімав російські фільми
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26.09.2024 19:16 Відповісти
Про війну та хароших рускіх мальчікав?
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26.09.2024 19:33 Відповісти
Зєля - чужинець. Іму прастітєльна-***...
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26.09.2024 20:06 Відповісти
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26.09.2024 19:17 Відповісти
Теперка їй піззєц!
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26.09.2024 19:21 Відповісти
На неї в Інтерпол треба подавати, за незаконний перетин кордону України та перебування на ТОТ, тому що ця істота військовий злочинець, такий самий, як будь-яка істота кацапського громадянства, що перебуває в Україні для знищення місцевого населення.
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26.09.2024 19:31 Відповісти
Влада безтолкова, але не дивно, на що здатні шмарклі!
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26.09.2024 19:36 Відповісти
Курица не выкупает что будет сидеть рано или поздно на скамейке подсудимых в Гааге как и немцы после войны) ну снимай, снимай😂
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26.09.2024 19:39 Відповісти
вона попершу агент фсб а потім вже курка , так що задача їй поставлена і виконується , вони хоть і фашисти але це не наше шапіто тупорилих бовдурів
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26.09.2024 19:56 Відповісти
За ефективністю це, як скарга в Спортлото.
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26.09.2024 19:43 Відповісти
Це просто піар Юрчишина і більш ні про що, нажаль.
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27.09.2024 00:13 Відповісти
Блин, Юрчишин - 100 баллів
Треба їх усіх до Інтерполу , щоб носа з болот не висовували , БОЛОТНІ КІКИМОРИ
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26.09.2024 19:59 Відповісти
"болотні кікімори" (с) - гарно сказано! +++++👍
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26.09.2024 20:29 Відповісти
Можно поширювати назву
наприклад МАША ЗАХАРОВА - болотна кікімора
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26.09.2024 20:31 Відповісти
послухати Романа Цимбалюка, як він її тільки не називає.., але що тут вдієш: потвора є потвора! Гарного вечора, пані Марія, Вам і Вашій Родині.
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26.09.2024 20:37 Відповісти
Дякую . І Вам гарного вечора .
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26.09.2024 21:46 Відповісти
Ця піпетка трофімова , думає шо зачарувала, своїм кінематографічним підходом, до горя українців , наївна ...сама природа ,дасть їй відповідь, за маніпуляцію та продажність ...почекаємо !!!
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26.09.2024 20:09 Відповісти
Пан Юрчишин заслуговує на повагу.
... у нас в охвісі є патужні кінокрути, можна зробити заяву від Імені Держави.
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26.09.2024 20:33 Відповісти
У Швейцарії вони вже пролетіли мимо каси ...
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27.09.2024 01:02 Відповісти
 
 